В Украине более 2,5 млн детей стали переселенцами, - ЮНИСЕФ

По состоянию на пятый год полномасштабной войны более 2,58 млн украинских детей стали переселенцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Из этого количества более 791 тыс. детей перемещены внутри Украины, а почти 1,798 млн находятся за границей в статусе беженцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитницы с позывными Кара и Лайза погибли в результате попадания БПЛА на Запорожском направлении

Влияние войны на украинских детей

По данным ЮНИСЕФ, с 24 февраля 2022 года более 3,2 тыс. детей погибли или получили ранения вследствие бомбардировок и дальнобойных атак. В прошлом году количество пострадавших среди детей выросло на 10% по сравнению с 2024 годом.

Повреждено или разрушено более 1,7 тыс. школ и учебных заведений, а каждый третий ребенок не может посещать очное обучение полный день. Кроме физической опасности, многие дети испытывают психоэмоциональную нагрузку. В частности, каждый четвертый подросток в возрасте 15-19 лет теряет надежду на будущее в Украине.

Читайте также: Жилье для переселенцев: Программами Минсоцполитики в этом году смогут воспользоваться более 41 тысячи человек

Возвращение детей домой

Между тем Украине уже удалось вернуть домой более 2 тыс. детей, которых Россия незаконно удерживала. Возвращение состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA при участии государственных органов, общественных организаций и международных партнеров.

"Каждое возвращение стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров", – сообщил президент Украины Зеленский.

К слову, недавно первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп способствовала очередному возвращению украинских детей в их родные семьи. Это уже третье успешное воссоединение семей при ее непосредственном участии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германию покинули почти полмиллиона беженцев из Украины