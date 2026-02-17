В Украине более 2,5 млн детей стали переселенцами, - ЮНИСЕФ
По состоянию на пятый год полномасштабной войны более 2,58 млн украинских детей стали переселенцами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Из этого количества более 791 тыс. детей перемещены внутри Украины, а почти 1,798 млн находятся за границей в статусе беженцев.
Влияние войны на украинских детей
По данным ЮНИСЕФ, с 24 февраля 2022 года более 3,2 тыс. детей погибли или получили ранения вследствие бомбардировок и дальнобойных атак. В прошлом году количество пострадавших среди детей выросло на 10% по сравнению с 2024 годом.
Повреждено или разрушено более 1,7 тыс. школ и учебных заведений, а каждый третий ребенок не может посещать очное обучение полный день. Кроме физической опасности, многие дети испытывают психоэмоциональную нагрузку. В частности, каждый четвертый подросток в возрасте 15-19 лет теряет надежду на будущее в Украине.
Возвращение детей домой
Между тем Украине уже удалось вернуть домой более 2 тыс. детей, которых Россия незаконно удерживала. Возвращение состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA при участии государственных органов, общественных организаций и международных партнеров.
"Каждое возвращение стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров", – сообщил президент Украины Зеленский.
- К слову, недавно первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп способствовала очередному возвращению украинских детей в их родные семьи. Это уже третье успешное воссоединение семей при ее непосредственном участии.
Як мінімум...
Кількість дітей-ВПО: За різними оцінками, вона коливалася в межах 200 000 - 240 000 осіб.
Але пройшло сімь років і «Ось Вам» - в маєтках живуть корумповані міністри та друзі зеленського.
А діткам дістались лише бомбосховища, де їх зрідка відвідує незламний лідер світу ...