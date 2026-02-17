РУС
Защита прав детей
В Украине более 2,5 млн детей стали переселенцами, - ЮНИСЕФ

Сколько украинских детей стали переселенцами – отчет ЮНИСЕФ

По состоянию на пятый год полномасштабной войны более 2,58 млн украинских детей стали переселенцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Из этого количества более 791 тыс. детей перемещены внутри Украины, а почти 1,798 млн находятся за границей в статусе беженцев.

Влияние войны на украинских детей

По данным ЮНИСЕФ, с 24 февраля 2022 года более 3,2 тыс. детей погибли или получили ранения вследствие бомбардировок и дальнобойных атак. В прошлом году количество пострадавших среди детей выросло на 10% по сравнению с 2024 годом.

Повреждено или разрушено более 1,7 тыс. школ и учебных заведений, а каждый третий ребенок не может посещать очное обучение полный день. Кроме физической опасности, многие дети испытывают психоэмоциональную нагрузку. В частности, каждый четвертый подросток в возрасте 15-19 лет теряет надежду на будущее в Украине.

Возвращение детей домой

Между тем Украине уже удалось вернуть домой более 2 тыс. детей, которых Россия незаконно удерживала. Возвращение состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA при участии государственных органов, общественных организаций и международных партнеров.

"Каждое возвращение стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров", – сообщил президент Украины Зеленский.

Автор: 

2,5 млн + Матір і Батько = 7,5???
Як мінімум...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:27 Ответить
есть, семьи, без одного из родителей. / в семье может быть 3 и более ребёнка
показать весь комментарий
17.02.2026 22:48 Ответить
ЮНІСЕФ підрахуй
показать весь комментарий
17.02.2026 22:31 Ответить
Станом на завершення каденції Петра Порошенка (початок 2019 року), в Україні було офіційно зареєстровано близько 1,5 мільйона переселенців. З них:

Кількість дітей-ВПО: За різними оцінками, вона коливалася в межах 200 000 - 240 000 осіб.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:32 Ответить
Коли оці 2,5 мільона дітлахів виростуть то росіянці відчують шо таке справжні бандерівці. Бо ці діти николи не пробачать росіянцям таке своє дитинство.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:32 Ответить
Це дивлячись чим закінчиться ця війна. Якщо заставлять Україну капітулювати то цих дітей віддадуть рашистам на промивку мізків. І з них виростуть зомбаки які зараз на дамбасі виросли з 2014 по 2022 р. які даже не пам'ятають хто вони, і ненавидять Україну і звинувачують в усьому Захід. Саме цього Х'уйло зараз і добивається. Йому не потрібні розвалини дамбаса а потрібне гарматне зомбоване безкоштовне м'ясо для нової війни
показать весь комментарий
17.02.2026 22:46 Ответить
там жеж прямо написано, что 700 тысяч, внутри Украины, а 1,8 млн в Европе. Дети не воспринимают так чётко как взрослые эту войну, и их ограждают от этого. Да и те кто в Европе, просто забудут, всё что было, если государство будет допускать ошибку за ошибкой, и они попросту останутся в ЕС жить и ассоциировать себя уже не с Украиной
показать весь комментарий
17.02.2026 22:54 Ответить
Пам'ятаєте, як в 2019 зеленський обіцяв віддати державні маєтки дітям?
Але пройшло сімь років і «Ось Вам» - в маєтках живуть корумповані міністри та друзі зеленського.
А діткам дістались лише бомбосховища, де їх зрідка відвідує незламний лідер світу ...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:32 Ответить
І все це завдяки Європі і сша. А московські вбивці які зробили мільйони дітей біженцями зараз сидять не в камерах Гуантанамо чи на лавах підсудних і Нюрбегу, а сидять в Женеві за столом переговорів як гості де вимагають віддати їм ще більше територій і дітей буцімто для миру. Хіба це людство заслуговує на життя на цій планеті якщо для миру потрібно вбивати і гвалтувати дітей ?
показать весь комментарий
17.02.2026 22:40 Ответить
 
 