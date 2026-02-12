РУС
2 934 15

Мелания Трамп заявила о воссоединении похищенных украинских детей со своими семьями

Мелания Трамп - о возвращении украинских детей

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп способствовала очередному возвращению детей в их родные семьи.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте первой леди США.

Усилия США в процессе возвращения 

Сообщается, что это уже третье успешное воссоединение семей при ее непосредственном участии. Домой вернулись дети, которые были разлучены с родителями из-за боевых действий. 

В настоящее время официальные представители продолжают сложные переговоры. Первая леди США лично прокомментировала эту новость.

"Я ценю то, что Россия и Украина преданы делу возвращения детей, которые были перемещены из-за обстоятельств, сопровождающих этот конфликт. Хотя все стороны сотрудничают, и наши коммуникации остаются крепкими, я призываю Россию и Украину активизировать свои усилия для обеспечения безопасного возвращения каждого ребенка к его семьям и опекунам", – отметила Мелания Трамп.

Перспективы дальнейшего воссоединения

Первая леди выразила уверенность в дальнейшем прогрессе этой гуманитарной миссии. Коммуникационные каналы с Украиной и Россией остаются стабильными для достижения результата. По словам супруги президента США, в ближайшее время ожидаются новые положительные сдвиги.

Ранее Мелания Трамп подтвердила, что получила письмо от Путина по поводу украинских детей. Именно после этого был налажен прямой канал коммуникации.

В прошлом году первая леди США обратилась к Путину с письмом об украинских детях. Обращение передали накануне встречи Дональда Трампа с российским диктатором.

+16
Всі 100 000?

Все що робить сімейка Трампів - відмиває Путіна і РФ від злочинів. То її чоловік скаже що Путін хоче миру, то Меланія заявляє що діти вернулись хоча може вернулись 3-5 із 100 000+
12.02.2026 18:45 Ответить
+8
Це прикриття більшого злочину і відбілювання «репутації» (в лапках, бо в них її апріорі немає) сраних покидьків трампів і путіна.
12.02.2026 19:00 Ответить
+4
кацапи скрізь пишуть що вони рятували українських дітей від продажи американським епштейнам
і люди вірять
12.02.2026 19:19 Ответить
бо ***** мае на них компромат де їх деруть у всі дирки крупним планом.
12.02.2026 19:22 Ответить
Добра справа, для дітей України, має своє продовження!!!
Дякуємо, Меланія !!!!
12.02.2026 18:49 Ответить
За що дякувати?
12.02.2026 19:43 Ответить
Убитий Епштейн, висловив би зхвильованість, за Трампа!!
12.02.2026 19:07 Ответить
Меланія раніше озвучила вечірнього відосика? Ото облом ...
12.02.2026 19:09 Ответить
рашисти викрадали українських дітей-а тепер вони ж віддані справі їх повернення...
12.02.2026 19:12 Ответить
З 2014 по 2016 рік дітей викрадала цілими дитбудинками Елізаветта Глінка, доктор Ліза. Громадянка США. При кримнашісті та уроді Обамі. Ніякого засудження її дій нема. Де ці діти, може нас вбивають.
12.02.2026 19:31 Ответить
Яка маніпулятивна заява! Вона закликає нас до того, чим ми займаємось щодня і щогодини, вона урівнює жертву і нападника… нічого нового в сімейці трампів.
12.02.2026 19:44 Ответить
Ти яким тут боком, ***** крашена?
12.02.2026 19:44 Ответить
Іншими словами Меланка Трамп показує "всему прогрессивного человечеству" Який т. Путін гуманний, доровороздатний, надійний.... і т. п. тільки Україна ніяк...

І діти використовується як...
12.02.2026 20:33 Ответить
".... які були переміщені через обставини, що супроводжують цей конфлікт. " Тупа курка.
12.02.2026 21:41 Ответить
А сколько кацапских детей вернули? Ни одного.
Украинцы не воюют с детьми, мы же не кацапы.
Почему эта семейка понтовиков не сказали об этом?
13.02.2026 00:44 Ответить
 
 