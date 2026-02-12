Мелания Трамп заявила о воссоединении похищенных украинских детей со своими семьями
Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп способствовала очередному возвращению детей в их родные семьи.
Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте первой леди США.
Усилия США в процессе возвращения
Сообщается, что это уже третье успешное воссоединение семей при ее непосредственном участии. Домой вернулись дети, которые были разлучены с родителями из-за боевых действий.
В настоящее время официальные представители продолжают сложные переговоры. Первая леди США лично прокомментировала эту новость.
"Я ценю то, что Россия и Украина преданы делу возвращения детей, которые были перемещены из-за обстоятельств, сопровождающих этот конфликт. Хотя все стороны сотрудничают, и наши коммуникации остаются крепкими, я призываю Россию и Украину активизировать свои усилия для обеспечения безопасного возвращения каждого ребенка к его семьям и опекунам", – отметила Мелания Трамп.
Перспективы дальнейшего воссоединения
Первая леди выразила уверенность в дальнейшем прогрессе этой гуманитарной миссии. Коммуникационные каналы с Украиной и Россией остаются стабильными для достижения результата. По словам супруги президента США, в ближайшее время ожидаются новые положительные сдвиги.
Ранее Мелания Трамп подтвердила, что получила письмо от Путина по поводу украинских детей. Именно после этого был налажен прямой канал коммуникации.
В прошлом году первая леди США обратилась к Путину с письмом об украинских детях. Обращение передали накануне встречи Дональда Трампа с российским диктатором.
- К слову, президент Зеленский пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции для возвращения украинских детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все що робить сімейка Трампів - відмиває Путіна і РФ від злочинів. То її чоловік скаже що Путін хоче миру, то Меланія заявляє що діти вернулись хоча може вернулись 3-5 із 100 000+
Дякуємо, Меланія !!!!
і люди вірять
І діти використовується як...
Украинцы не воюют с детьми, мы же не кацапы.
Почему эта семейка понтовиков не сказали об этом?