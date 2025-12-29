РУС
Новости Похищение детей Россией
416 5

Зеленский: Нет уверенности, что все похищенные Россией украинские дети вернутся домой

діти

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может быть уверена в возвращении всех похищенных украинских детей, подчеркнув важность постоянного внимания международных партнеров к этому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Мы имеем дело с Россией, поэтому, буду честен, мы не можем быть в этом уверены. Но это самый сложный вопрос, и очень важно, что партнеры его поднимают", - отметил президент в ответ на вопрос журналистов.

По словам главы государства, если тема похищенных украинских детей исчезнет из международной повестки дня, Россия сделает все возможное, чтобы "замять" этот вопрос и вывести его из публичного обсуждения.

Он подчеркнул, что постоянное давление и внимание со стороны международного сообщества являются критически важными для возвращения детей в Украину.

По имеющимся данным, по меньшей мере 20 тысяч украинских детей были принудительно переселены или депортированы российскими властями в Россию в начале полномасштабного вторжения.

Около 6 тысяч детей, по сообщениям, были перемещены в сеть так называемых перевоспитательных лагерей, откуда их впоследствии направляют в военные учебные центры после достижения подросткового возраста.

Напомним, Зеленский заявлял, что Украина имеет список из около 500 похищенных детей с указанием адресов их пребывания на территории России.

Автор: 

дети (6864) похищение (1730) россия (98536)
Він своїх дітей не мав на увазі, з його дітьми все добре чи вони теж у таборі, будуть повертатись в Україну?
29.12.2025 12:26 Ответить
Вони десь в Італії чи Британії жруть политу кровь украхнців їжу.
29.12.2025 12:37 Ответить
Я когда читаю"президент Зеленский", меня начинает колбасить, корчить и выворачивать как известного чёрта, которого дубасил кузнец Вакула.
29.12.2025 12:28 Ответить
Головне шоб твої, міндіча, цукермана, корявченко-юзіка тощо були в безпеці і жерли їжу политою кровю українців яку ви їм купуєтє за рахунок крадених грошей та життів народа, тварюки.
29.12.2025 12:36 Ответить
Владімірссанич, хто винен у тому що кацапи з легкістю викрали українських дітей?
29.12.2025 12:41 Ответить
 
 