Зеленский: Нет уверенности, что все похищенные Россией украинские дети вернутся домой

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может быть уверена в возвращении всех похищенных украинских детей, подчеркнув важность постоянного внимания международных партнеров к этому вопросу.

"Мы имеем дело с Россией, поэтому, буду честен, мы не можем быть в этом уверены. Но это самый сложный вопрос, и очень важно, что партнеры его поднимают", - отметил президент в ответ на вопрос журналистов.

По словам главы государства, если тема похищенных украинских детей исчезнет из международной повестки дня, Россия сделает все возможное, чтобы "замять" этот вопрос и вывести его из публичного обсуждения.

Он подчеркнул, что постоянное давление и внимание со стороны международного сообщества являются критически важными для возвращения детей в Украину.

По имеющимся данным, по меньшей мере 20 тысяч украинских детей были принудительно переселены или депортированы российскими властями в Россию в начале полномасштабного вторжения.

Около 6 тысяч детей, по сообщениям, были перемещены в сеть так называемых перевоспитательных лагерей, откуда их впоследствии направляют в военные учебные центры после достижения подросткового возраста.

Напомним, Зеленский заявлял, что Украина имеет список из около 500 похищенных детей с указанием адресов их пребывания на территории России.

