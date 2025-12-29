Зеленский: Нет уверенности, что все похищенные Россией украинские дети вернутся домой
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может быть уверена в возвращении всех похищенных украинских детей, подчеркнув важность постоянного внимания международных партнеров к этому вопросу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Мы имеем дело с Россией, поэтому, буду честен, мы не можем быть в этом уверены. Но это самый сложный вопрос, и очень важно, что партнеры его поднимают", - отметил президент в ответ на вопрос журналистов.
По словам главы государства, если тема похищенных украинских детей исчезнет из международной повестки дня, Россия сделает все возможное, чтобы "замять" этот вопрос и вывести его из публичного обсуждения.
Он подчеркнул, что постоянное давление и внимание со стороны международного сообщества являются критически важными для возвращения детей в Украину.
По имеющимся данным, по меньшей мере 20 тысяч украинских детей были принудительно переселены или депортированы российскими властями в Россию в начале полномасштабного вторжения.
Около 6 тысяч детей, по сообщениям, были перемещены в сеть так называемых перевоспитательных лагерей, откуда их впоследствии направляют в военные учебные центры после достижения подросткового возраста.
Напомним, Зеленский заявлял, что Украина имеет список из около 500 похищенных детей с указанием адресов их пребывания на территории России.
