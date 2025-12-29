Зеленський: Немає впевненості, що всі викрадені Росією українські діти повернуться додому

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бути впевненою у поверненні всіх викрадених українських дітей, наголосивши на важливості постійної уваги міжнародних партнерів до цього питання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

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"Ми маємо справи з Росією, тому, буду чесним, ми не можемо бути в цьому впевнені. Але це найскладніше питання, і дуже важливо, що партнери його підіймають", - зазначив президент у відповідь на запитання журналістів.

За словами глави держави, якщо тема викрадених українських дітей зникне з міжнародного порядку денного, Росія зробить усе можливе, щоб "зам’яти" це питання і вивести його з публічного обговорення.

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Він підкреслив, що постійний тиск і увага з боку міжнародної спільноти є критично важливими для повернення дітей в Україну.

За наявними даними, щонайменше 20 тисяч українських дітей були примусово переселені або депортовані російською владою до Росії на початку повномасштабного вторгнення.

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Близько 6 тисяч дітей, за повідомленнями, були переміщені до мережі так званих перевиховних таборів, звідки їх згодом направляють до військових навчальних центрів після досягнення підліткового віку.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна має список із близько 500 викрадених дітей із зазначенням адрес їхнього перебування на території Росії.

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