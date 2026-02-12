Меланія Трамп заявила про возз’єднання викрадених українських дітей зі своїми родинами

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп сприяла черговому поверненню дітей до їхніх рідних сімей.

Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті першої леді США.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зусилля США у процесі повернення

Повідомляється, що це вже третє успішне возз’єднання родин за її безпосередньої участі. До своїх домівок повернулися діти, які були розлучені з батьками через бойові дії.

Наразі офіційні представники продовжують складні перемовини. Перша леді США особисто прокоментувала цю новину.

"Я ціную те, що Росія та Україна віддані справі повернення дітей, які були переміщені через обставини, що супроводжують цей конфлікт. Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля для гарантування безпечного повернення кожної дитини до її сімей та опікунів", – зазначила Меланія Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Немає впевненості, що всі викрадені Росією українські діти повернуться додому

Перспективи подальшого возз’єднання

Перша леді висловила впевненість у подальшому прогресі цієї гуманітарної місії. Комунікаційні канали з Україною та Росією залишаються стабільними для досягнення результату. За словами дружини президента США, найближчим часом очікуються нові позитивні зрушення.

Раніше Меланія Трамп підтвердила, що отримала лист від Путіна щодо українських дітей. Саме після цього було налагоджено прямий канал комунікації.

Торік перша леді США звернулася до Путіна з листом щодо українських дітей. Звернення передали напередодні зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну повернули групу дітей віком від 3 місяців до 17 років з окупованої частини Херсонщини