Меланія Трамп заявила про возз’єднання викрадених українських дітей зі своїми родинами

Меланія Трамп - про повернення українських дітей

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп сприяла черговому поверненню дітей до їхніх рідних сімей.

Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті першої леді США.

Зусилля США у процесі повернення 

Повідомляється, що це вже третє успішне возз’єднання родин за її безпосередньої участі. До своїх домівок повернулися діти, які були розлучені з батьками через бойові дії. 

Наразі офіційні представники продовжують складні перемовини. Перша леді США особисто прокоментувала цю новину.

"Я ціную те, що Росія та Україна віддані справі повернення дітей, які були переміщені через обставини, що супроводжують цей конфлікт. Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля для гарантування безпечного повернення кожної дитини до її сімей та опікунів", – зазначила Меланія Трамп.

Перспективи подальшого возз’єднання

Перша леді висловила впевненість у подальшому прогресі цієї гуманітарної місії. Комунікаційні канали з Україною та Росією залишаються стабільними для досягнення результату. За словами дружини президента США, найближчим часом очікуються нові позитивні зрушення.

Раніше Меланія Трамп підтвердила, що отримала лист від Путіна щодо українських дітей. Саме після цього було налагоджено прямий канал комунікації.

Торік перша леді США звернулася до Путіна з листом щодо українських дітей. Звернення передали напередодні зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором.

Топ коментарі
Всі 100 000?

Все що робить сімейка Трампів - відмиває Путіна і РФ від злочинів. То її чоловік скаже що Путін хоче миру, то Меланія заявляє що діти вернулись хоча може вернулись 3-5 із 100 000+
12.02.2026 18:45 Відповісти
12.02.2026 18:45 Відповісти
бо ***** мае на них компромат де їх деруть у всі дирки крупним планом.
12.02.2026 19:22 Відповісти
12.02.2026 19:22 Відповісти
Добра справа, для дітей України, має своє продовження!!!
Дякуємо, Меланія !!!!
12.02.2026 18:49 Відповісти
12.02.2026 18:49 Відповісти
Це прикриття більшого злочину і відбілювання «репутації» (в лапках, бо в них її апріорі немає) сраних покидьків трампів і путіна.
12.02.2026 19:00 Відповісти
12.02.2026 19:00 Відповісти
За що дякувати?
12.02.2026 19:43 Відповісти
12.02.2026 19:43 Відповісти
Убитий Епштейн, висловив би зхвильованість, за Трампа!!
12.02.2026 19:07 Відповісти
12.02.2026 19:07 Відповісти
Меланія раніше озвучила вечірнього відосика? Ото облом ...
12.02.2026 19:09 Відповісти
12.02.2026 19:09 Відповісти
рашисти викрадали українських дітей-а тепер вони ж віддані справі їх повернення...
12.02.2026 19:12 Відповісти
12.02.2026 19:12 Відповісти
кацапи скрізь пишуть що вони рятували українських дітей від продажи американським епштейнам
і люди вірять
12.02.2026 19:19 Відповісти
12.02.2026 19:19 Відповісти
З 2014 по 2016 рік дітей викрадала цілими дитбудинками Елізаветта Глінка, доктор Ліза. Громадянка США. При кримнашісті та уроді Обамі. Ніякого засудження її дій нема. Де ці діти, може нас вбивають.
12.02.2026 19:31 Відповісти
12.02.2026 19:31 Відповісти
Яка маніпулятивна заява! Вона закликає нас до того, чим ми займаємось щодня і щогодини, вона урівнює жертву і нападника… нічого нового в сімейці трампів.
12.02.2026 19:44 Відповісти
12.02.2026 19:44 Відповісти
Ти яким тут боком, ***** крашена?
12.02.2026 19:44 Відповісти
12.02.2026 19:44 Відповісти
Іншими словами Меланка Трамп показує "всему прогрессивного человечеству" Який т. Путін гуманний, доровороздатний, надійний.... і т. п. тільки Україна ніяк...

І діти використовується як...
12.02.2026 20:33 Відповісти
12.02.2026 20:33 Відповісти
".... які були переміщені через обставини, що супроводжують цей конфлікт. " Тупа курка.
12.02.2026 21:41 Відповісти
12.02.2026 21:41 Відповісти
А сколько кацапских детей вернули? Ни одного.
Украинцы не воюют с детьми, мы же не кацапы.
Почему эта семейка понтовиков не сказали об этом?
13.02.2026 00:44 Відповісти
13.02.2026 00:44 Відповісти
 
 