Стармер и Трамп обсудили переговоры о прекращении войны РФ против Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону мирные переговоры по войне России против Украины и гуманитарную ситуацию в Газе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мирные переговоры в Украине

Стармер во время разговора с Трампом осудил "варварские нападения России на мирных жителей в Украине" и обсудил текущие переговоры по достижению справедливого и прочного мира.

Ситуация в Газе

Также британский премьер отметил важность обеспечения доступа к гуманитарной помощи в Газе и выразил поддержку работе по реализации мирного плана под руководством США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия объявит план поддержки приграничных регионов ЕС из-за войны России против Украины, - Politico

Переговоры с Ираном

Лидеры также обсудили текущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе в Женеве и согласились, что Иран не должен иметь возможности создать ядерное оружие.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине более 2,5 млн детей стали переселенцами, - ЮНИСЕФ