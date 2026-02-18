Стармер и Трамп обсудили переговоры о прекращении войны РФ против Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону мирные переговоры по войне России против Украины и гуманитарную ситуацию в Газе.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Мирные переговоры в Украине
Стармер во время разговора с Трампом осудил "варварские нападения России на мирных жителей в Украине" и обсудил текущие переговоры по достижению справедливого и прочного мира.
Ситуация в Газе
Также британский премьер отметил важность обеспечения доступа к гуманитарной помощи в Газе и выразил поддержку работе по реализации мирного плана под руководством США.
Переговоры с Ираном
Лидеры также обсудили текущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе в Женеве и согласились, что Иран не должен иметь возможности создать ядерное оружие.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля стартовал второй день переговоров в Женеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Взоржал )))
мирнімарні переговори...