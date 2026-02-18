Еврокомиссия объявит план поддержки приграничных регионов ЕС из-за войны России против Украины, - Politico

Европейская комиссия в среду представит план поддержки регионов ЕС, граничащих с Россией, Беларусью и Украиной и подвергшихся экономическому спаду из-за войны РФ против Украины.

Экономический спад на восточной границе

Из-за полномасштабного вторжения России сократились инвестиции, грузовые перевозки и упал туризм в восточных регионах Евросоюза - прежде всего в странах Балтии, Финляндии и Польше. В Брюсселе признают, что экономическая стагнация на восточной границе создает дополнительные риски безопасности для всего ЕС.

"Инвестиции в рабочие места, чистую энергию и образование в приграничных регионах ЕС создают основу для реальной безопасности", - заявила Нина Ратилайнен, член горсовета финского Турку и участница рабочей группы Европейского комитета регионов по вопросам Украины.

В Еврокомиссии опасаются, что обезлюдение восточных регионов может ослабить способность Европы защищать свои границы. Также экономические трудности могут способствовать росту поддержки радикальных политических сил и повысить уязвимость к российской пропаганде.

Документ под названием "Сообщение о восточных приграничных регионах" представит исполнительный вице-президент по вопросам сплоченности Раффаэле Фитто. В то же время новый план не предусматривает новых средств, поскольку действующий бюджет ЕС до 2028 года является перегруженным.

Платформа EastInvest

План предусматривает создание платформы EastInvest с участием международных финансовых институтов. Странам, граничащим с Россией и Беларусью - Финляндии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве - разрешат использовать часть региональных фондов ЕС для предоставления гарантий Европейскому инвестиционному банку, Европейскому банку реконструкции и развития, Северному инвестиционному банку и национальным банкам развития.

Цель - обеспечить доступные кредиты для бизнеса в приграничных регионах, которые из-за войны потеряли часть экономических возможностей.

К инициативе впоследствии могут присоединиться и другие страны ЕС, граничащие с Украиной, в частности Румыния, Венгрия и Словакия.

Отдельно Еврокомиссия отметила, что будет изучать возможность выделения специальных средств для восточных приграничных регионов в рамках будущего Европейского фонда конкурентоспособности объемом 410 млрд евро, который планируют запустить с 2028 года. Это может стать важным аргументом в переговорах о новом долгосрочном бюджете ЕС.

