Єврокомісія оголосить план підтримки прикордонних регіонів ЄС через війну Росії проти України, - Politico
Європейська комісія в середу представить план підтримки регіонів ЄС, що межують з Росією, Білоруссю та Україною і зазнали економічного спаду через війну РФ проти України.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
Економічний спад на східному кордоні
Через повномасштабне вторгнення Росії зменшилися інвестиції, скоротилися вантажні перевезення та впав туризм у східних регіонах Євросоюзу - передусім у країнах Балтії, Фінляндії та Польщі. У Брюсселі визнають, що економічна стагнація на східному кордоні створює додаткові безпекові ризики для всього ЄС.
"Інвестиції в робочі місця, чисту енергію та освіту в прикордонних регіонах ЄС створюють основу для реальної безпеки", - заявила Ніна Ратілайнен, член міськради фінського Турку та учасниця робочої групи Європейського комітету регіонів з питань України.
У Єврокомісії побоюються, що знелюднення найсхідніших регіонів може послабити здатність Європи захищати свої кордони. Також економічні труднощі можуть сприяти зростанню підтримки радикальних політичних сил і підвищити вразливість до російської пропаганди.
Документ під назвою "Повідомлення про східні прикордонні регіони" представить виконавчий віцепрезидент з питань згуртованості Раффаеле Фітто. Водночас нових коштів план не передбачає, адже чинний бюджет ЄС до 2028 року є перевантаженим.
Платформа EastInvest
План передбачає створення платформи EastInvest за участі міжнародних фінансових інституцій. Країнам, що межують з Росією та Білоруссю - Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії та Литві - дозволять використовувати частину регіональних фондів ЄС для надання гарантій Європейському інвестиційному банку, Європейському банку реконструкції та розвитку, Північному інвестиційному банку та національним банкам розвитку.
Мета - забезпечити доступні кредити для бізнесу в прикордонних регіонах, які через війну втратили частину економічних можливостей.
До ініціативи згодом можуть долучитися й інші країни ЄС, що межують з Україною, зокрема Румунія, Угорщина та Словаччина.
Окремо Єврокомісія зазначила, що досліджуватиме можливість виділення спеціальних коштів для східних прикордонних регіонів у межах майбутнього Європейського фонду конкурентоспроможності обсягом 410 млрд євро, який планують запустити з 2028 року. Це може стати важливим аргументом у переговорах щодо нового довгострокового бюджету ЄС.
