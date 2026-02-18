Єврокомісія оголосить план підтримки прикордонних регіонів ЄС через війну Росії проти України, - Politico

Європейська комісія в середу представить план підтримки регіонів ЄС, що межують з Росією, Білоруссю та Україною і зазнали економічного спаду через війну РФ проти України.

Про це повідомляє Politico.

Економічний спад на східному кордоні

Через повномасштабне вторгнення Росії зменшилися інвестиції, скоротилися вантажні перевезення та впав туризм у східних регіонах Євросоюзу - передусім у країнах Балтії, Фінляндії та Польщі. У Брюсселі визнають, що економічна стагнація на східному кордоні створює додаткові безпекові ризики для всього ЄС.

"Інвестиції в робочі місця, чисту енергію та освіту в прикордонних регіонах ЄС створюють основу для реальної безпеки", - заявила Ніна Ратілайнен, член міськради фінського Турку та учасниця робочої групи Європейського комітету регіонів з питань України.

У Єврокомісії побоюються, що знелюднення найсхідніших регіонів може послабити здатність Європи захищати свої кордони. Також економічні труднощі можуть сприяти зростанню підтримки радикальних політичних сил і підвищити вразливість до російської пропаганди.

Документ під назвою "Повідомлення про східні прикордонні регіони" представить виконавчий віцепрезидент з питань згуртованості Раффаеле Фітто. Водночас нових коштів план не передбачає, адже чинний бюджет ЄС до 2028 року є перевантаженим.

Платформа EastInvest

План передбачає створення платформи EastInvest за участі міжнародних фінансових інституцій. Країнам, що межують з Росією та Білоруссю - Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії та Литві - дозволять використовувати частину регіональних фондів ЄС для надання гарантій Європейському інвестиційному банку, Європейському банку реконструкції та розвитку, Північному інвестиційному банку та національним банкам розвитку.

Мета - забезпечити доступні кредити для бізнесу в прикордонних регіонах, які через війну втратили частину економічних можливостей.

До ініціативи згодом можуть долучитися й інші країни ЄС, що межують з Україною, зокрема Румунія, Угорщина та Словаччина.

Окремо Єврокомісія зазначила, що досліджуватиме можливість виділення спеціальних коштів для східних прикордонних регіонів у межах майбутнього Європейського фонду конкурентоспроможності обсягом 410 млрд євро, який планують запустити з 2028 року. Це може стати важливим аргументом у переговорах щодо нового довгострокового бюджету ЄС.

