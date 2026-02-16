Єврокомісія про затримання Галущенка: Антикорупційні органи України показують результати.

У Євросоюзі заявили, що уважно стежать за боротьбою з корупцією в Україні та відзначають роботу профільних органів на тлі затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, боротьба з корупцією є одним із ключових аспектів переговорів про вступ України до ЄС. За її словами, Брюссель просив Київ провести конкретні реформи і бачить, що створені антикорупційні органи працюють та демонструють результати.

"Боротьба з корупцією є чітким аспектом переговорів про вступ… Ми попросили Україну про дуже конкретні реформи, які здійснюються, і ми бачимо, що орган, створений в Україні для боротьби з корупцією, працює і показує результати", - заявила Піньо, коментуючи затримання Галущенка.

Вона наголосила, що ЄС від початку уважно стежить за антикорупційними процесами, зокрема коли з’явилися "ознаки того, що могло бути залучення членів українського уряду" до корупційних діянь.

На запитання про можливе фінансування з боку ЄС так званих "ядерних схем" Галущенка речниця відповіла, що таких коштів не виділяли. "Щодо ядерної схеми, ми, наскільки мені відомо, не виділяли жодних коштів. У нас немає більше інформації", - зазначила вона.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

