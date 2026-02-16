Новини Міндічгейт Галущенка затримали на кордоні
Єврокомісія про затримання Галущенка: Антикорупційні органи України показують результати

Герман Галущенко

У Євросоюзі заявили, що уважно стежать за боротьбою з корупцією в Україні та відзначають роботу профільних органів на тлі затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, боротьба з корупцією є одним із ключових аспектів переговорів про вступ України до ЄС. За її словами, Брюссель просив Київ провести конкретні реформи і бачить, що створені антикорупційні органи працюють та демонструють результати.

"Боротьба з корупцією є чітким аспектом переговорів про вступ… Ми попросили Україну про дуже конкретні реформи, які здійснюються, і ми бачимо, що орган, створений в Україні для боротьби з корупцією, працює і показує результати", - заявила Піньо, коментуючи затримання Галущенка.

Вона наголосила, що ЄС від початку уважно стежить за антикорупційними процесами, зокрема коли з’явилися "ознаки того, що могло бути залучення членів українського уряду" до корупційних діянь.

На запитання про можливе фінансування з боку ЄС так званих "ядерних схем" Галущенка речниця відповіла, що таких коштів не виділяли. "Щодо ядерної схеми, ми, наскільки мені відомо, не виділяли жодних коштів. У нас немає більше інформації", - зазначила вона.

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Єврокомісія про затримання Галущенка: Антикорупційні органи України показують результати.

"Нажаль..."- подумали:
Зеленський, Єрмак, Умєров, Шурма, Міндіч, Чернишов і т.д.
16.02.2026 16:12 Відповісти
ось і відбувайлика призначили не надовго
16.02.2026 16:13 Відповісти
"Майдан на картонках" надає свої результати....
16.02.2026 16:11 Відповісти
"Майдан на картонках" надає свої результати....
16.02.2026 16:11 Відповісти
ну могли й не накопичувати до 142 млн ...
16.02.2026 16:33 Відповісти
можливо відслідкувати бажали "все кубло"?
16.02.2026 16:35 Відповісти
16.02.2026 16:12 Відповісти
Аби ще йому морду набили. Чисто так для душі 😸
Міндіч з шурмою, мабуть вимагають у єрмака+татарова, щоб галущенко був забезпечений вірьовкою в камері, для філософських роздумів про миттєвість життя, а за дітьми його проглядатимуть особи від зеленського, що до Ваганяна приїздять ….
Яке потужне шоу для українчиків. Він їхав не лісами, а потягом, бо мав підстави для перетину, аж тут затримали, щоб були гучні заголовки і спробу втечі приплести.
Галущенко 💯🤑🤑🤑% має право на отримання 3 метрів міцної вірьовки в камеру, VIP-камеру, яку готував його дурачок-папєрєднік з Мінюсту!!!
Затримання - мало! Треба ще посадити з повною конфіскацією.
Це вже симптом влади, де валізи пакують швидше, ніж підписують підозру.
Якщо запахло смаженим,то маршрут до кордону прокладається швидше, ніж лінії електропередач після обстрілів. Хтось раптово хворіє, хтось їде у відрядження, хтось "на лікування". Вже не цікаво дивитися цей "квартальний серіал", бо знаємо, що буде у фіналі.
Європа може спокійно перевірити статки бувшої жони , за які вона там в європі , разом з лічинками прожігаєт накрадене бабло .
Главари по прежнему на свободе,мелкая рыбешка это не результат,это видимость работы и не более.
Єврокомісія так каже? А він куди прямував поїздом? Тобто у ЄС його не прихистили б і на другий день виперли б назад в Україну? Вірю, вірю... Тільки скільки там падлюк вже отаборилися...
Антикорупційні органи НАБУ, САП і ВАКС. А інші, які також мають займатися корупцією - Генеральна прокуратура, СБУ, ДБР, поліція та інші обслуговують шайку зелених корупціонерів!!!
😂😂😂😂😂
