Єврокомісія про затримання Галущенка: Антикорупційні органи України показують результати
У Євросоюзі заявили, що уважно стежать за боротьбою з корупцією в Україні та відзначають роботу профільних органів на тлі затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, боротьба з корупцією є одним із ключових аспектів переговорів про вступ України до ЄС. За її словами, Брюссель просив Київ провести конкретні реформи і бачить, що створені антикорупційні органи працюють та демонструють результати.
"Боротьба з корупцією є чітким аспектом переговорів про вступ… Ми попросили Україну про дуже конкретні реформи, які здійснюються, і ми бачимо, що орган, створений в Україні для боротьби з корупцією, працює і показує результати", - заявила Піньо, коментуючи затримання Галущенка.
Вона наголосила, що ЄС від початку уважно стежить за антикорупційними процесами, зокрема коли з’явилися "ознаки того, що могло бути залучення членів українського уряду" до корупційних діянь.
На запитання про можливе фінансування з боку ЄС так званих "ядерних схем" Галущенка речниця відповіла, що таких коштів не виділяли. "Щодо ядерної схеми, ми, наскільки мені відомо, не виділяли жодних коштів. У нас немає більше інформації", - зазначила вона.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Нажаль..."- подумали:
Зеленський, Єрмак, Умєров, Шурма, Міндіч, Чернишов і т.д.
Якщо запахло смаженим,то маршрут до кордону прокладається швидше, ніж лінії електропередач після обстрілів. Хтось раптово хворіє, хтось їде у відрядження, хтось "на лікування". Вже не цікаво дивитися цей "квартальний серіал", бо знаємо, що буде у фіналі.