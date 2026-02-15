Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва, - ЗМІ

Колишньому міністру юстиції та ексочільнику Міненерго Герману Галущенку, якого затримали під час спроби виїзду з України, мають оголосити про підозру після його доправлення до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела ZN.UA у правоохоронних органах.

Галущенка затримали як підозрюваного

Співрозмовники підтвердили затримання ексміністра, ім’я якого фігурує у справі про масштабну корупцію в енергетиці, на кордоні. Також джерела зазначили, що затримали Галущенка як підозрюваного у кримінальній справі.

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".



