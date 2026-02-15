УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7924 відвідувача онлайн
Новини Міндічгейт Галущенка затримали на кордоні
4 790 44

Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва, - ЗМІ

Галущенко отримає підозру

Колишньому міністру юстиції та ексочільнику Міненерго Герману Галущенку, якого затримали під час спроби виїзду з України, мають оголосити про підозру після його доправлення до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела ZN.UA у правоохоронних органах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Галущенка затримали як підозрюваного

Співрозмовники підтвердили затримання ексміністра, ім’я якого фігурує у справі про масштабну корупцію в енергетиці, на кордоні. Також джерела зазначили, що затримали Галущенка як підозрюваного у кримінальній справі.

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також дивіться: Кошарна: Батько Галущенка — львівський КГБіст, він давно знає зрадника Деркача // Без цензури. ВIДЕО

Міндічгейт

Читайте: НАБУ пояснило, чому підозрювані в корупції виходять із СІЗО під заставу. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

НАБУ (5729) затримання (4310) Галущенко Герман (652)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Міндіч і Цукерман з Ізраїлю, висловили "щирі співчуття" Світлані Гринчук з приводу затримання Германа Галущенка.😂😂😂
показати весь коментар
15.02.2026 12:59 Відповісти
+9
Нічого йому не буде , як гусака вода .
показати весь коментар
15.02.2026 12:59 Відповісти
+8
А подругу?
показати весь коментар
15.02.2026 12:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А подругу?
показати весь коментар
15.02.2026 12:58 Відповісти
Щось зєльонскій тут не догледів!
показати весь коментар
15.02.2026 12:59 Відповісти
Він має алібі.
Я в ето время не был в Украине.
Я был в Германии.
Просто пощастило, що цього поца взяли за шкварки.
показати весь коментар
15.02.2026 13:01 Відповісти
А хто з них поца?
показати весь коментар
15.02.2026 13:05 Відповісти
Обидва.
Але другий має тимчасовий захист, поки знаходиться на посаді "Гідранта Конституції".
показати весь коментар
15.02.2026 15:47 Відповісти
Нічого йому не буде , як гусака вода .
показати весь коментар
15.02.2026 12:59 Відповісти
Це тільки дуракам не зрозуміло
показати весь коментар
15.02.2026 13:03 Відповісти
Чому не буде - буде! В найгіршому випадку підозра, арешт, застава, общак і з "чистою" совістю на волю!
показати весь коментар
15.02.2026 13:33 Відповісти
Сирійці та Світова спільнота в Нюрнберзі, вибрали більш дієвий, фінансово не затратний та наочний варіант покарання злочинців привладних, жодного рецидиву і застав у 100500 млн грн!!!
показати весь коментар
15.02.2026 14:54 Відповісти
Міндіч і Цукерман з Ізраїлю, висловили "щирі співчуття" Світлані Гринчук з приводу затримання Германа Галущенка.😂😂😂
показати весь коментар
15.02.2026 12:59 Відповісти
Нехай товариші з Ізраїлю не переймаються- їй призначать пенсію у зв'язку з втратою годувальника.
показати весь коментар
15.02.2026 15:09 Відповісти
Він віддавав їй "свою енергію".
Аж іскри💥 йшли💥
показати весь коментар
15.02.2026 15:50 Відповісти
Та це ясно.Але ясно і інше-порушення техніки безпеки,бо Свєтку перед використанням треба було ретельно заземлити.І одягати на неї каску з відповідним знаком.
показати весь коментар
15.02.2026 19:16 Відповісти
А може, па тіхаму в лєс??? Як папєрєднікі, кисліцин, шурма, шифери, суркіси, міндіч з члЄНАМИ… Єрмак і баканов, підуть прицепом, як адвокати від портновських на посадах ??
В керовників ДБР, БЕБ, СБУ, УДО, ДПСУ, аж лоби помокріли?!?!
показати весь коментар
15.02.2026 13:02 Відповісти
"Злодій повинен сидіти в буцигарні"
показати весь коментар
15.02.2026 13:03 Відповісти
Або бути повішеним, перед Будинком Уряду!!!! По Регламенту КМУ….
показати весь коментар
15.02.2026 13:07 Відповісти
І багато навішали за 30 років?
показати весь коментар
15.02.2026 13:10 Відповісти
Дерев на всіх не вистачить. Провоняють все місто.
показати весь коментар
15.02.2026 13:20 Відповісти
Виключно на ліхтарних стовпах вішати цю сволоту, що допомагає ****** убивати Українців!! Висіти на ліхтарях, вони мають не довше двох днів, як і за Регламентом КМУ доведуть до них це рішення!!

§ 3. Взаємодія з громадськістю

Кабінет Міністрів інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень з питань, що мають важливе суспільне значення.

Глава 3. Доведення рішень до виконавців

§ 27. Порядок та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF?find=1&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA#w1_36 строки доведення рішень

1. Акти Кабінету Міністрів надсилаються Секретаріатом Кабінету Міністрів заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, іншим державним органам, державним господарським об'єднанням, підприємствам, установам та організаціям не пізніше ніж протягом двох робочих днів з моменту їх підписання.
показати весь коментар
15.02.2026 13:54 Відповісти
Ех, Галущенко. Треба було через Тису.
Може б тоді утопився)
показати весь коментар
15.02.2026 13:10 Відповісти
Саме м'яке рішення від суду чи НАБУ це арешт з заставою . Якщо ні , тоді два місяці , як мінімум за колючий дріт .
показати весь коментар
15.02.2026 13:22 Відповісти
Ех, зірвали таке воз'єднання влюбльонних. Таку милоту...
показати весь коментар
15.02.2026 13:23 Відповісти
А де та що з ним ...лась???
показати весь коментар
15.02.2026 13:36 Відповісти
Збирає гроші на заставу! 🤣
показати весь коментар
15.02.2026 13:43 Відповісти
Для цього в них "общак" є!
показати весь коментар
15.02.2026 13:47 Відповісти
І жодна тваринка, яка мала б згідно закону перевірити походження коштів для застави навіть хвостиком не махне для цього.
показати весь коментар
15.02.2026 14:22 Відповісти
Не махне тому що тим що мають перевіряти самим може знадобитись цей "общак" - закон в такому вигляді про ці "застави" треба скасовувати що вже давно від України вимагає ЄС!
показати весь коментар
15.02.2026 14:56 Відповісти
Міндіч з суркісами+шиферами, шурмою, наумовим, даниловим, венедіктовою та іншими, мабуть, уже мотнулися по ********* із шапкою, на заставу = підкуп, отих «доброчесних» від портнова!?!??.
показати весь коментар
15.02.2026 13:58 Відповісти
Маю думку, що нічого підарку не буде, друзі внесуть заставу, будуть довго розслідувати, а потім за давністю злочину відпустать. Таких ьреба вішати на Майдані, інакше нічого не змінетьця в Україні, у плані крадіїв і корупції держслужбовців!
показати весь коментар
15.02.2026 13:38 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/62670 Борислав Береза:
У мене є інші питання (по Галущенку). Так, ми розуміємо, що він намагався втекти. Але на підставі чого його чи то затримали, чи то зняли з поїзда, якщо в нього були дозволи на виїзд? Так, у мене питання до процесуальних дій та законних підстав. Може, йому вже повідомлено про підозру? Ні, НАБУ і досі її не вручило ні йому, ні Єрмаку. До речі, а чому? А може, є запобіжний захід щодо Галущенка? Бо саме запобіжний захід у кримінальному провадженні - це ті самі тимчасові заходи процесуального примусу (особисте зобов'язання, порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою), що обмежують свободу підозрюваного чи обвинуваченого. І якщо він їх порушив, тоді можна й затримувати. Ой, так їх же немає, тому що він і досі не отримав підозру. І ще одне питання - а чому він досі не отримав підозру та запобіжні засоби?
показати весь коментар
15.02.2026 13:56 Відповісти
А які в нього дозволи для виїзду? Він зараз ніхто і звати його ніяк.
52 рочки, мрія будь-якого тцкуна.
показати весь коментар
15.02.2026 14:24 Відповісти
Да, какое то оно подозрительное...
показати весь коментар
15.02.2026 14:07 Відповісти
О, бачте, а ви кажете що то тільки бідних ловлять, а багатих випускають. Ось Галущенком будуть показувати, що це не так. Але це так.
показати весь коментар
15.02.2026 14:19 Відповісти
Интересно а по каким документам он собирался пересечь границу ?
показати весь коментар
15.02.2026 14:21 Відповісти
Можливо, хтось замість Буданова тепер підписує такі дозволи?
показати весь коментар
15.02.2026 14:26 Відповісти
Треба було йому пішки через ліс і в Румунію,дорога набита.
Ні,захотів гонорово через пункт пропуску,тепер має...
показати весь коментар
15.02.2026 14:55 Відповісти
Нещодавно найвеличніший волонтер Притула сказав що корупція другорядне явище. Треба про війну думати а не заглядати в кишені можновладців і не кидати тінь на найкращого президента ********** і минулих віків
Поняли нє?
показати весь коментар
15.02.2026 14:55 Відповісти
це ще те гівно збаражське, до пари фремутіхе.
показати весь коментар
15.02.2026 16:24 Відповісти
Я думаю це навмисно цепанули, зробити показово козла відпущення, щоб нарід трохи порадів.
показати весь коментар
15.02.2026 15:08 Відповісти
Ві его по дороге в Киев не потеряйте.
показати весь коментар
15.02.2026 15:24 Відповісти
Пожадничал. Не прикормил кого нужно в свое время.
показати весь коментар
15.02.2026 15:26 Відповісти
Дивіться щоб він по дорозі до Київа у ліс по тихому не попросився піти.
показати весь коментар
15.02.2026 15:51 Відповісти
Я могу его допросить,через полчаса будете знать все про него и его подельников
показати весь коментар
15.02.2026 18:35 Відповісти
 
 