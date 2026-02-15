Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва, - ЗМІ
Колишньому міністру юстиції та ексочільнику Міненерго Герману Галущенку, якого затримали під час спроби виїзду з України, мають оголосити про підозру після його доправлення до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела ZN.UA у правоохоронних органах.
Галущенка затримали як підозрюваного
Співрозмовники підтвердили затримання ексміністра, ім’я якого фігурує у справі про масштабну корупцію в енергетиці, на кордоні. Також джерела зазначили, що затримали Галущенка як підозрюваного у кримінальній справі.
Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
У мене є інші питання (по Галущенку). Так, ми розуміємо, що він намагався втекти. Але на підставі чого його чи то затримали, чи то зняли з поїзда, якщо в нього були дозволи на виїзд? Так, у мене питання до процесуальних дій та законних підстав. Може, йому вже повідомлено про підозру? Ні, НАБУ і досі її не вручило ні йому, ні Єрмаку. До речі, а чому? А може, є запобіжний захід щодо Галущенка? Бо саме запобіжний захід у кримінальному провадженні - це ті самі тимчасові заходи процесуального примусу (особисте зобов'язання, порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою), що обмежують свободу підозрюваного чи обвинуваченого. І якщо він їх порушив, тоді можна й затримувати. Ой, так їх же немає, тому що він і досі не отримав підозру. І ще одне питання - а чому він досі не отримав підозру та запобіжні засоби?
