Галущенко объявят подозрение после доставки в Киев, - СМИ

Бывшему министру юстиции и экс-главе Минэнерго Герману Галущенко, которого задержали при попытке выезда из Украины, должны объявить о подозрении после его доставки в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники ZN.UA в правоохранительных органах.

Галущенко задержали как подозреваемого

Собеседники подтвердили задержание экс-министра, имя которого фигурирует в деле о масштабной коррупции в энергетике, на границе. Также источники отметили, что задержали Галущенко как подозреваемого по уголовному делу.

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

