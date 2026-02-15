РУС
Новости Миндичгейт Галущенко задержали на границе
Галущенко объявят подозрение после доставки в Киев, - СМИ

Галущенко получит подозрение

Бывшему министру юстиции и экс-главе Минэнерго Герману Галущенко, которого задержали при попытке выезда из Украины, должны объявить о подозрении после его доставки в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники ZN.UA в правоохранительных органах.

Галущенко задержали как подозреваемого

Собеседники подтвердили задержание экс-министра, имя которого фигурирует в деле о масштабной коррупции в энергетике, на границе. Также источники отметили, что задержали Галущенко как подозреваемого по уголовному делу.

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Смотрите также: Кошарная: Отец Галущенко - львовский КГБист, он давно знает предателя Деркача // Без цензуры. ВИДЕО

Миндичгейт

Читайте: НАБУ объяснило, почему подозреваемые в коррупции выходят из СИЗО под залог. ИНФОГРАФИКА

НАБУ (4860) задержание (6766) Галущенко Герман (315)
Топ комментарии
+5
Нічого йому не буде , як гусака вода .
15.02.2026 12:59 Ответить
+5
Міндіч і Цукерман з Ізраїлю, висловили "щирі співчуття" Світлані Гринчук з приводу затримання Германа Галущенка.😂😂😂
15.02.2026 12:59 Ответить
+4
"Злодій повинен сидіти в буцигарні"
15.02.2026 13:03 Ответить
А подругу?
15.02.2026 12:58 Ответить
Щось зєльонскій тут не догледів!
15.02.2026 12:59 Ответить
Він має алібі.
Я в ето время не был в Украине.
Я был в Германии.
Просто пощастило, що цього поца взяли за шкварки.
15.02.2026 13:01 Ответить
А хто з них поца?
15.02.2026 13:05 Ответить
Нічого йому не буде , як гусака вода .
15.02.2026 12:59 Ответить
Це тільки дуракам не зрозуміло
15.02.2026 13:03 Ответить
Чому не буде - буде! В найгіршому випадку підозра, арешт, застава, общак і з "чистою" совістю на волю!
15.02.2026 13:33 Ответить
Міндіч і Цукерман з Ізраїлю, висловили "щирі співчуття" Світлані Гринчук з приводу затримання Германа Галущенка.😂😂😂
15.02.2026 12:59 Ответить
А може, па тіхаму в лєс??? Як папєрєднікі, кисліцин, шурма, шифери, суркіси, міндіч з члЄНАМИ… Єрмак і баканов, підуть прицепом, як адвокати від портновських на посадах ??
В керовників ДБР, БЕБ, СБУ, УДО, ДПСУ, аж лоби помокріли?!?!
15.02.2026 13:02 Ответить
"Злодій повинен сидіти в буцигарні"
15.02.2026 13:03 Ответить
Або бути повішеним, перед Будинком Уряду!!!! По Регламенту КМУ….
15.02.2026 13:07 Ответить
І багато навішали за 30 років?
15.02.2026 13:10 Ответить
Дерев на всіх не вистачить. Провоняють все місто.
15.02.2026 13:20 Ответить
Ех, Галущенко. Треба було через Тису.
Може б тоді утопився)
15.02.2026 13:10 Ответить
Саме м'яке рішення від суду чи НАБУ це арешт з заставою . Якщо ні , тоді два місяці , як мінімум за колючий дріт .
15.02.2026 13:22 Ответить
Ех, зірвали таке воз'єднання влюбльонних. Таку милоту...
15.02.2026 13:23 Ответить
А де та що з ним ...лась???
15.02.2026 13:36 Ответить
Маю думку, що нічого підарку не буде, друзі внесуть заставу, будуть довго розслідувати, а потім за давністю злочину відпустать. Таких ьреба вішати на Майдані, інакше нічого не змінетьця в Україні, у плані крадіїв і корупції держслужбовців!
15.02.2026 13:38 Ответить
 
 