4 084 45

НАБУ подтвердило задержание Галущенко при пересечении границы

Герман Галущенко

Сегодня, 15 февраля, при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Следует заметить, что в деле "Мидас" фигурируют Герман Галущенко или Светлана Гринчук, которые в свое время были министрами энергетики. Но нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк утверждают, что речь идет о Галущенко.

Первые подробности

"Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкцией суда. Детали позже", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу.

Миндичгейт

Автор: 

НАБУ (4860) Галущенко Герман (315)
Топ комментарии
+13
Боротьба з корупцією в Україні, це як спортивна рибалка: спіймали, сфотографували, відпустили.
15.02.2026 12:26 Ответить
+10
Тєпєрь чєрєз суд атбєрут всє караманниє дєньгі атпустів под залог...
15.02.2026 12:24 Ответить
+7
Буцигарня! Буцигарня!
15.02.2026 12:23 Ответить
Буцигарня! Буцигарня!
15.02.2026 12:23 Ответить
А до цього на нього справи не було?...
Чи випущений під заставу?...
15.02.2026 12:34 Ответить
Принаймні підозру точно не оголошували. Може, оголосять тепер?
15.02.2026 12:39 Ответить
Буцигарня то тільки тим хто чотрири роки відвоювали і сказали "досить з мене рабства!". А для мазаних більш сувора міра покарання, називається "падзалог!".
15.02.2026 12:34 Ответить
Хоть би не вчинив собі прикрого самогубства, як Чечетов, Кравченко, Кирпа…
15.02.2026 12:51 Ответить
Якщо що, то баян готовий!
15.02.2026 12:57 Ответить
Мільярди давно виведені і усі зепортвои мають по 2-3 запасних громадянства, як Каламойша, Міндіч, Цукермани, Шурма, …… і заздалегіть підготовлені " аєродроми" , звідки злочинців не видають ( навіть США фірташа так і не віддали, тому , що бабліща неміряно )
15.02.2026 13:08 Ответить
Тєпєрь чєрєз суд атбєрут всє караманниє дєньгі атпустів под залог...
15.02.2026 12:24 Ответить
Прикордонний наряд імені Карацупи
15.02.2026 12:25 Ответить
Ну фсьо, вже в курсі...розходимось
15.02.2026 12:26 Ответить
В валізі коханка Грінчук була ? Чи її теж залишив для когось ?
15.02.2026 12:26 Ответить
Грінчук виїхала вже давно, чекала коханого в затишній віллі десь в мальовничому куточку старої доброї Європи.
15.02.2026 12:30 Ответить
Боротьба з корупцією в Україні, це як спортивна рибалка: спіймали, сфотографували, відпустили.
15.02.2026 12:26 Ответить
Ще й обібрали.
15.02.2026 12:32 Ответить
Портновські інваліди-суддівські на пенсії, разом з Конституційними суддівськими, уже все майно кабміндічів розподілили(адвокатські можуть підтвердити за реєстрами МІНЮСТУ), поміж своїх довірени родичів та знайомих…
Кравець з павленком, та іншими помічниками ригоАНАЛЬНИХ по областях, працюють майже у три зміни з нотаріусами!!
15.02.2026 12:57 Ответить
"Бранзулетка,бранзулетка..(С)"...
15.02.2026 13:37 Ответить
он всем хорошо заплатит и всем будет хорошо
15.02.2026 12:54 Ответить
Невже в цього дебіла не вистарчило клепки успішно накивати п'ятами з України? Звернувся би до досвіду міндіча і арендував у Львові віп-таксі, ціна питання 5-6 штук зелених, зате доїхав би з награбованим спокійно.
15.02.2026 12:28 Ответить
якщо пішла вказівка зверху то ніяке віп таксі не допоможе
15.02.2026 12:30 Ответить
Скоріш за все він цап відбувайдо. За гріхи євреїв сидітиме . Все як в Біблії написано
15.02.2026 12:37 Ответить
Саме так сакральна жертва, кинули косточку в вигляді пешки
15.02.2026 12:42 Ответить
галущенко один из немногих не иудеев, он и будет цапом, а пархатые не виноватые
15.02.2026 12:56 Ответить
Воно , потомствений КГБіст , підручний героя паРаши Деркача , а затримали, скористувавшись від'їздом , хрещеного батька зеМафіі !
15.02.2026 13:25 Ответить
от це вже точно ...прикордоник наш не спить ,він кордони стережіть !...
15.02.2026 12:28 Ответить
Мабуть, двушечку вивозив для московитів, за руйнування ними об'єктів енергетики в Україні?!? А всього і треба було, з моменту, так званної дивної «атставкі» з Уряду, який протизаконно наклав «САНКЦІЇ» на Порошенка, це повісити цього галущенка, навпроти Будинку Уряду!!!
А Держсекрятарям КМУ та міністру Кабміну, приготуватися до вірьовки, за підготовку фальшивих документів за Регламентом КМУ!!
Так само готувалися і Харківські угоди групою злочинців з КМУ, по регламенту КМУ….!! Сволота!!
15.02.2026 12:31 Ответить
Галущенко хотів використати свої безкоштовні 3 тис.км. Укрзалізницею.
Сергій Лещенко не дасть збрехати!😂
Він їхав до сина в Швейцарію через Відень.
Як всі екс-менеджери з команди Зеленського.
15.02.2026 12:31 Ответить
Відстрілювати треба. Тоді може почнуть боятись
15.02.2026 12:36 Ответить
це ж треба, маючи підозру про вчинення корупційного злочну, намагався втекти від слідства і правосуддя... Хто ж йому допомагав в цьому?
15.02.2026 12:39 Ответить
Зеленський звичайно не в курсі...
Він зараз відстоює позиції України на Мюнхенській безпековій конференції.
Якби Зеленський сьогодні був в Україні, то він би ух, ех і еге гей.😆
15.02.2026 12:39 Ответить
Якби ЗЕблазень був в курсі то цей бандит спокійно б виїхав з України як всі "папєрєднікі".
15.02.2026 13:28 Ответить
Ну і його шефи звісно не причетні, це по перше, а по-друге чому такий кришталево чистий і " невинуватий " намагався втекти. Ти ж ***** в очі сцяв який ти нещасний....🤬
15.02.2026 12:40 Ответить
Хорошо что не застрелили при попытке сделать ноги к югу, этот язык жирный, много интересного поведать может а если к нему применить третью степень устрашения, то всё расскажет.
15.02.2026 12:42 Ответить
Затримання - "чесний суд" - "чесний" залог в 1/100 від вкраденого - гуляй вільним соколом
15.02.2026 12:48 Ответить
Киньте його в клітку!
Щоб нікого не покусав!
Він тепер "містер ніхто" в Україні.
Колишній клєрк, який нічого не вирішує.
15.02.2026 12:51 Ответить
Зокрема через цього гівнюка Україна сидить без світла і тепла. Гильйотинувати.
15.02.2026 12:56 Ответить
Оце дивина . Як же вони його помітили ? Це не схоже на наших прикордонників . Мало заплатив ?
15.02.2026 13:04 Ответить
Який по рахунку високопосадовець ? Ганьба владі !
15.02.2026 13:10 Ответить
Єрмаки Галущенки вільного гуляють третій місяць, та ще й тікають з під слідства за кордон! Чому не в ізоляторі?
15.02.2026 13:13 Ответить
2 на москву віз від просроченого
15.02.2026 13:16 Ответить
Була вказівка здати. Вибори, рейтинг. Спецслужби слідкували і ждали команди. Мабуть єрмак дав відмашку.
15.02.2026 13:16 Ответить
15.02.2026 13:31 Ответить
15.02.2026 13:32 Ответить
Диво якесь - невже лист від ГУР не спрацював?
15.02.2026 13:33 Ответить
Припізднився..
15.02.2026 13:40 Ответить
 
 