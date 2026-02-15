НАБУ подтвердило задержание Галущенко при пересечении границы

Сегодня, 15 февраля, при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Следует заметить, что в деле "Мидас" фигурируют Герман Галущенко или Светлана Гринчук, которые в свое время были министрами энергетики. Но нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк утверждают, что речь идет о Галущенко.

Первые подробности

"Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкцией суда. Детали позже", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу.

Миндичгейт

