НАБУ підтвердило затримання Галущенка під час перетину кордону

Сьогодні, 15 лютого, під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Варто зауважити, що у справі "Мідас" фігурують Герман Галущенко чи Світлана Гринчук, які свого часу були міністрами енергетики. Втім, нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, стверджують, що йдеться про Галущенка.

Перші деталі

"Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон.

