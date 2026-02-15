НАБУ підтвердило затримання Галущенка під час перетину кордону
Сьогодні, 15 лютого, під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Варто зауважити, що у справі "Мідас" фігурують Герман Галущенко чи Світлана Гринчук, які свого часу були міністрами енергетики. Втім, нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, стверджують, що йдеться про Галущенка.
Перші деталі
"Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Чи випущений під заставу?...
А всього і треба їм, що 3 метра вірьовки!!!
на каштанах Хрещатика
Кравець з павленком, та іншими помічниками ригоАНАЛЬНИХ по областях, працюють майже у три зміни з нотаріусами!!
А Держсекрятарям КМУ та міністру Кабміну, приготуватися до вірьовки, за підготовку фальшивих документів за Регламентом КМУ!!
Так само готувалися і Харківські угоди групою злочинців з КМУ, по регламенту КМУ….!! Сволота!!
Сергій Лещенко не дасть збрехати!😂
Він їхав до сина в Швейцарію через Відень.
Як всі екс-менеджери з команди Зеленського.
Він зараз відстоює позиції України на Мюнхенській безпековій конференції.
Якби Зеленський сьогодні був в Україні, то він би ух, ех і еге гей.😆
Щоб нікого не покусав!
Він тепер "містер ніхто" в Україні.
Колишній клєрк, який нічого не вирішує.
Завтра виїде у супроводі СБУ💩
може, щось з міністерством не так?