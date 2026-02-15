Новини НАБУ підтвердило затримання Галущенка під час перетину кордону
НАБУ підтвердило затримання Галущенка під час перетину кордону

Герман Галущенко

Сьогодні, 15 лютого, під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Варто зауважити, що у справі "Мідас" фігурують Герман Галущенко чи Світлана Гринчук, які свого часу були міністрами енергетики. Втім, нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, стверджують, що йдеться про Галущенка.

Перші деталі

"Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон.

НАБУ (5729) Галущенко Герман (652)
Боротьба з корупцією в Україні, це як спортивна рибалка: спіймали, сфотографували, відпустили.
15.02.2026 12:26 Відповісти
Тєпєрь чєрєз суд атбєрут всє караманниє дєньгі атпустів под залог...
15.02.2026 12:24 Відповісти
Грінчук виїхала вже давно, чекала коханого в затишній віллі десь в мальовничому куточку старої доброї Європи.
15.02.2026 12:30 Відповісти
Буцигарня! Буцигарня!
15.02.2026 12:23 Відповісти
А до цього на нього справи не було?...
Чи випущений під заставу?...
15.02.2026 12:34 Відповісти
Принаймні підозру точно не оголошували. Може, оголосять тепер?
15.02.2026 12:39 Відповісти
Буцигарня то тільки тим хто чотрири роки відвоювали і сказали "досить з мене рабства!". А для мазаних більш сувора міра покарання, називається "падзалог!".
15.02.2026 12:34 Відповісти
Роман висловив фантазії ведмедчука ( побіг до каси, он шапочка його в черзі )
15.02.2026 14:50 Відповісти
Хоть би не вчинив собі прикрого самогубства, як Чечетов, Кравченко, Кирпа…
15.02.2026 12:51 Відповісти
Якщо що, то баян готовий!
15.02.2026 12:57 Відповісти
Мільярди давно виведені і усі зепортвои мають по 2-3 запасних громадянства, як Каламойша, Міндіч, Цукермани, Шурма, …… і заздалегіть підготовлені " аєродроми" , звідки злочинців не видають ( навіть США фірташа так і не віддали, тому , що бабліща неміряно )
15.02.2026 13:08 Відповісти
Фірташ в Австрії
15.02.2026 14:50 Відповісти
Тільки то не запасні громадянства, основні і головні. А український паспорт у них - щоб у владу лізти та "законно" грабувати чужу й ненависну їм Україну.
15.02.2026 17:29 Відповісти
А він не з їхнього кодла, навіть, якби був українцем?
15.02.2026 14:39 Відповісти
На які тільки хитрощі та обмани не йдуть гниди зеленського на посадах в ЦОВВ, щоб уникнути покарання за смерть Українців, яку вони вчинили з *******!!!
А всього і треба їм, що 3 метра вірьовки!!!
15.02.2026 17:18 Відповісти
тільки розвішування
на каштанах Хрещатика
16.02.2026 05:17 Відповісти
Прикордонний наряд імені Карацупи
15.02.2026 12:25 Відповісти
Ну фсьо, вже в курсі...розходимось
15.02.2026 12:26 Відповісти
В валізі коханка Грінчук була ? Чи її теж залишив для когось ?
15.02.2026 12:26 Відповісти
У ****** немає такого почуття,як любов. Давала за гроші,плюс трах...ніяких емоцій. Якщо їх прижати,як клопів,то вони зжеруть один одного без сумління. Ця погань без совісті і честі,одне гімніще...
15.02.2026 21:14 Відповісти
Боротьба з корупцією в Україні, це як спортивна рибалка: спіймали, сфотографували, відпустили.
Ще й обібрали.
15.02.2026 12:32 Відповісти
Портновські інваліди-суддівські на пенсії, разом з Конституційними суддівськими, уже все майно кабміндічів розподілили(адвокатські можуть підтвердити за реєстрами МІНЮСТУ), поміж своїх довірени родичів та знайомих…
Кравець з павленком, та іншими помічниками ригоАНАЛЬНИХ по областях, працюють майже у три зміни з нотаріусами!!
15.02.2026 12:57 Відповісти
"Бранзулетка,бранзулетка..(С)"...
15.02.2026 13:37 Відповісти
он всем хорошо заплатит и всем будет хорошо
15.02.2026 12:54 Відповісти
Та що Ви? Ще виміряють і зважать.
15.02.2026 16:15 Відповісти
забув поцілувати рибу
15.02.2026 21:53 Відповісти
Невже в цього дебіла не вистарчило клепки успішно накивати п'ятами з України? Звернувся би до досвіду міндіча і арендував у Львові віп-таксі, ціна питання 5-6 штук зелених, зате доїхав би з награбованим спокійно.
15.02.2026 12:28 Відповісти
якщо пішла вказівка зверху то ніяке віп таксі не допоможе
15.02.2026 12:30 Відповісти
Скоріш за все він цап відбувайдо. За гріхи євреїв сидітиме . Все як в Біблії написано
15.02.2026 12:37 Відповісти
Саме так сакральна жертва, кинули косточку в вигляді пешки
15.02.2026 12:42 Відповісти
галущенко один из немногих не иудеев, он и будет цапом, а пархатые не виноватые
15.02.2026 12:56 Відповісти
Згідно старого заповіту на відчуження гріхів готували двох козлів. Одного спалювали, а другого відправляли у пустелю нагромоздивши на нього гріхи 12 ізраєлевих колін. Щорічна практика.
15.02.2026 13:46 Відповісти
Воно , потомствений КГБіст , підручний героя паРаши Деркача , а затримали, скористувавшись від'їздом , хрещеного батька зеМафіі !
15.02.2026 13:25 Відповісти
Ви на прізвище дивитесь? У Порошенка теж прізвище українське...
15.02.2026 18:03 Відповісти
Здали як посуду.
15.02.2026 19:38 Відповісти
от це вже точно ...прикордоник наш не спить ,він кордони стережіть !...
15.02.2026 12:28 Відповісти
Мабуть, двушечку вивозив для московитів, за руйнування ними об'єктів енергетики в Україні?!? А всього і треба було, з моменту, так званної дивної «атставкі» з Уряду, який протизаконно наклав «САНКЦІЇ» на Порошенка, це повісити цього галущенка, навпроти Будинку Уряду!!!
А Держсекрятарям КМУ та міністру Кабміну, приготуватися до вірьовки, за підготовку фальшивих документів за Регламентом КМУ!!
Так само готувалися і Харківські угоди групою злочинців з КМУ, по регламенту КМУ….!! Сволота!!
15.02.2026 12:31 Відповісти
Галущенко хотів використати свої безкоштовні 3 тис.км. Укрзалізницею.
Сергій Лещенко не дасть збрехати!😂
Він їхав до сина в Швейцарію через Відень.
Як всі екс-менеджери з команди Зеленського.
15.02.2026 12:31 Відповісти
це ж треба, маючи підозру про вчинення корупційного злочну, намагався втекти від слідства і правосуддя... Хто ж йому допомагав в цьому?
15.02.2026 12:39 Відповісти
соррі, я чомусь вирішив, що Галущенку вже була висунута підозра. Ні, не було. Почитав старі матеріали... В нього взагалі не було жодного обмеження, навіть "особистого зобов'язання" перед слідчим.
15.02.2026 14:24 Відповісти
Зеленський звичайно не в курсі...
Він зараз відстоює позиції України на Мюнхенській безпековій конференції.
Якби Зеленський сьогодні був в Україні, то він би ух, ех і еге гей.😆
15.02.2026 12:39 Відповісти
Якби ЗЕблазень був в курсі то цей бандит спокійно б виїхав з України як всі "папєрєднікі".
15.02.2026 13:28 Відповісти
Ну і його шефи звісно не причетні, це по перше, а по-друге чому такий кришталево чистий і " невинуватий " намагався втекти. Ти ж ***** в очі сцяв який ти нещасний....🤬
15.02.2026 12:40 Відповісти
Хорошо что не застрелили при попытке сделать ноги к югу, этот язык жирный, много интересного поведать может а если к нему применить третью степень устрашения, то всё расскажет.
15.02.2026 12:42 Відповісти
Затримання - "чесний суд" - "чесний" залог в 1/100 від вкраденого - гуляй вільним соколом
15.02.2026 12:48 Відповісти
Киньте його в клітку!
Він тепер "містер ніхто" в Україні.
Колишній клєрк, який нічого не вирішує.
15.02.2026 12:51 Відповісти
Зокрема через цього гівнюка Україна сидить без світла і тепла. Гильйотинувати.
15.02.2026 12:56 Відповісти
Оце дивина . Як же вони його помітили ? Це не схоже на наших прикордонників . Мало заплатив ?
15.02.2026 13:04 Відповісти
Який по рахунку високопосадовець ? Ганьба владі !
15.02.2026 13:10 Відповісти
Єрмаки Галущенки вільного гуляють третій місяць, та ще й тікають з під слідства за кордон! Чому не в ізоляторі?
15.02.2026 13:13 Відповісти
2 на москву віз від просроченого
15.02.2026 13:16 Відповісти
Була вказівка здати. Вибори, рейтинг. Спецслужби слідкували і ждали команди. Мабуть єрмак дав відмашку.
15.02.2026 13:16 Відповісти
15.02.2026 13:31 Відповісти
15.02.2026 13:32 Відповісти
Диво якесь - невже лист від ГУР не спрацював?
15.02.2026 13:33 Відповісти
Припізднився..
15.02.2026 13:40 Відповісти
Цього розбійника чекає справедливий суд від нашого Лідора!
Завтра виїде у супроводі СБУ💩
15.02.2026 13:50 Відповісти
Ти забув замінити літери Л на П.
15.02.2026 14:36 Відповісти
порохоботські набушники скористались нагодою, поки у нашого Лідора бенефіс у Мюнхені, і повязали ефективного менеджера. Святотатци!
15.02.2026 13:56 Відповісти
16.02.2026 00:08 Відповісти
Глава наек уввечорі,як звільнили з посади був у Польщі,а через пару діб у Відні. Ото розумна людина. Хоча,може цей - геройський хлопець- прикривав біля переправи відход товаришів.
15.02.2026 13:59 Відповісти
Що, після всього він не був ув'язнений? Зєля невиліковний
15.02.2026 14:46 Відповісти
король маскування )) вирядився в трофєйні стрінги свєтки гринчук і неголеним в усих місцях так і їхав потягом, як звичайний синьо-зелений посполитий ))
15.02.2026 14:53 Відповісти
Двушечку на маскву віз?
15.02.2026 15:09 Відповісти
герман **** встав на лижі і хотів в мілан спринт зробити
15.02.2026 16:44 Відповісти
що не міністр, то крадун
може, щось з міністерством не так?
15.02.2026 18:09 Відповісти
... нічого йому не буде, бо дгузі його врятують
15.02.2026 18:37 Відповісти
Зеленський продовжує вивозити своїх подільників за кордон?
15.02.2026 19:39 Відповісти
Невже це відбулося без участі зе-гниди навіть не повірю ..
15.02.2026 20:40 Відповісти
а хто тепер буде міністеркіню енергетики перти? просто цікаво?
15.02.2026 21:51 Відповісти
«Зекоманда» (2019-26), що "тримає світ!" (Н.Мосейчук): шефіри*, єрмаки-кріппа, колюбаєви, стефанчуки, міндічі-аброськин-мартинець, цукермани, галущенко-гринчук, кісєлі, чернишови-володін-горбатюк-сушон-копистира, баруля-маслякови-борзови, мецгери, калугіни, шоли, зонтови-вовки, павлюки, синюки, миронюки, діденки, стасенки, кириленки, бубки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта-чухно-дубинські, караманіц-кравцов-кравченки, дейнеки-козловський-журило, гмирін-мельник, стефанішини-лукаш, маркарова-волинець, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви-лазутін, наумов-акст, гетманцеви-лупандіна-демішкани-сівкович, кацуби-гузенки-гордієнко-шарій, арахамія-баум-каськів-гусейнова-кодецький-вінграновський-льовочкіни, татаров-микитась-забуранна, левченко-гогілашвілі, коломойський-дубілети, боголюбов-джапарова, крупи, гринкевичі, шурми-божко, кравченко-вдовиченко-сердюк-шевчук, федієнко-дмітрієв, тищенки-блінови-комарницький-андрієвська, ілащук-ринжуки-агоєв, веселі, богдан-труба, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, хомчак-коваленко, д.кулеба-павелецька, мендель-кухта, іванов-петров-пронюткін-немерюк-чорний, арутюнянц-климовець-мішалов-сахаров-тимощук, (мартиненко)-кардаш, зарівна-власюк, пальчевський-кірякулов, г.бондар-вавриш, культенко-солодкий, аваков-котвіцький, абрамовський р., арестович о., арістов ю., бабак с., бабій р., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богданець а., богуцька є., божик в., божков о., бояринцев о., брагар є., бужанський м., василевська-смаглюк о., василів і., васильєв і., васильковський і., ватрас в., венедіктова і., веніславський ф., вербицький д., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., гурін д., данілов о., демченко р., деркач а., діденко ю., дирдін м., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., іванісов р., ісаєнко р., (кабанов о.), казак д., камельчук ю., камишин о., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., колюх в., копитін і., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба о., кулініч о., куницький о., куртєв в., кушнір і., лаба м., леонов о., лерос г., лещенко с., литвин д., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., мазурашу г., малюська д., маріковський о., марченко л., милованов т., (монастирський д.), мосейчук а., мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., негулевський і., нікітіна м., ніколаєнко а., новіков і., одарченко а., палиця і., пашковський м., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., позняков д., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., радуцький м., разумков д., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., (саламаха о.), свириденко в., свириденко ю., семінський о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., смик о., смирнов а., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., сторожук в., стрелковський в., таран а., тарасов о., тимошенко к., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., фаталов м., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., чивурін с., чорноморов а., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкарлет с., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., юрченко о., якименко п., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
15.02.2026 23:12 Відповісти
і оце все ла* но править ЗСУ та всією Україною ?!!! ...
16.02.2026 00:10 Відповісти
все так радуются что арестовали, а толку? сейчас его подоят, начиная от набу заканчивая оп и отпустят к детям . запомните в Украине не садят коррупционеров, садят голов селерад за шоколадку
16.02.2026 08:03 Відповісти
 
 