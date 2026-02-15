Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон, - ЗМІ

У ніч на 15 лютого колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів співрозмовник УП в політичних колах.

Зняли з потяга

Уточнюється, що його було знято з потяга.

Джерело "Української правди" додає, що прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка – для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон.

Така практика застосовується, якщо людина фігурує у кримінальних справах.

Міндічгейт

