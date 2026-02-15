РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7975 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
2 374 29

Галущенко задержали при попытке пересечь границу, - СМИ

галущенко, герман, энергетики, министр

В ночь на 15 февраля бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал собеседник УП в политических кругах.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сняли с поезда

Уточняется, что его сняли с поезда.

Источник "Украинской правды" добавляет, что пограничники получили запрос от НАБУ и САП по Галущенко - для получения информации в случае его попытки пересечь границу.

Такая практика применяется, если человек фигурирует в уголовных делах.

Смотрите также: Кошарная: Отец Галущенко - львовский КГБист, он давно знает предателя Деркача // Без цензуры. ВИДЕО

Миндичгейт

Читайте: НАБУ объяснило, почему подозреваемые в коррупции выходят из СИЗО под залог. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

НАБУ (4860) Галущенко Герман (312)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
О, спецтаксі...ні сработало, криса кончена
показать весь комментарий
15.02.2026 11:49 Ответить
+4
А міндича не затримали, а цього чого "побачили"? Мало заніс? І що тепер, на фронт як єрмак піде? Прямо в окоп?
показать весь комментарий
15.02.2026 11:50 Ответить
+2
Ну то нехай тепер в СІЗО чекає на вирішення справи, якщо не хоче по-людськи.
показать весь комментарий
15.02.2026 11:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, спецтаксі...ні сработало, криса кончена
показать весь комментарий
15.02.2026 11:49 Ответить
Жертвенний агнець. 😏 Треба когось і на поталу плебсу віддати. От Баканова, чи Єрмака ніхто затримувати не буде. Отже для цієї зеленої камарильї Галущенко цінність утратив, як використаний презерватив.
показать весь комментарий
15.02.2026 12:02 Ответить
Авжеж...невістка обісралась (замість нардепів)
показать весь комментарий
15.02.2026 12:04 Ответить
А куди це воно лижи на вострило 😁
показать весь комментарий
15.02.2026 12:03 Ответить
туди, де розшук не працює , на консультації
показать весь комментарий
15.02.2026 12:05 Ответить
А міндича не затримали, а цього чого "побачили"? Мало заніс? І що тепер, на фронт як єрмак піде? Прямо в окоп?
показать весь комментарий
15.02.2026 11:50 Ответить
Ну то нехай тепер в СІЗО чекає на вирішення справи, якщо не хоче по-людськи.
показать весь комментарий
15.02.2026 11:50 Ответить
Яке сізо, зараз за нього дадуть заставу у 500 млн і він буде під "домашнім" арештом.
показать весь комментарий
15.02.2026 12:07 Ответить
Ой! Тель-Авів осиротів!
показать весь комментарий
15.02.2026 11:51 Ответить
А де його їмбало при затриманні?
показать весь комментарий
15.02.2026 11:51 Ответить
Падла така , ****, накрав , і за кордон!
показать весь комментарий
15.02.2026 11:54 Ответить
Ну затримали і ЩО - підозра, арешт, застава, общак і з "чистою" совістю на волю!
показать весь комментарий
15.02.2026 11:54 Ответить
Таку послугу як "застава" в час війни необхідно терміново скасувати.
показать весь комментарий
15.02.2026 11:54 Ответить
Тоді тюремних камер для зе-корупціонерів не напасешся.
показать весь комментарий
15.02.2026 12:04 Ответить
Едік,ти куди? А на нарах біля параші хто буде сидіти?
показать весь комментарий
15.02.2026 11:54 Ответить
за цього штриха FBIвці благали владу з самого початку. щоб зняли його..але встигло накоїть біди
показать весь комментарий
15.02.2026 11:55 Ответить
Візажиста під суд))перевдягав та маскував під балярину,а таки впізнали))
показать весь комментарий
15.02.2026 11:56 Ответить
мабуть йшов через кордон вночі, а на ньому шапка горіла, і прикордонники здалеку побачили. Треба було через Тису плисти.
показать весь комментарий
15.02.2026 11:58 Ответить
Та й там би вирахували, по підгорілій дупі над водою.
показать весь комментарий
15.02.2026 12:00 Ответить
Грелся в холодном купе держа за уши Гринчук или вибратор с подогревом ?
показать весь комментарий
15.02.2026 12:00 Ответить
Вирішив на день закоханих прикинутись старим під о р а сом, під час появи прикордонників почав пристрасно цілувати портретик сталевояйцевого вожака свого племені, відомого за погонялом "солодкий квартальний черчіль"
показать весь комментарий
15.02.2026 12:06 Ответить
Щось велике в лісі здохло! Тепер чекаємо "атвєтку" від кацапів за кривду їх подєльніка.
показать весь комментарий
15.02.2026 12:00 Ответить
Очевидно, цей галущенко настільки тупий навіть на фоні інших всіх інших зелених дегенератів типу милованова, смілянського і т.д., що з нього вирішили зробили жертву на радість зеленого племені папуасів
показать весь комментарий
15.02.2026 12:01 Ответить
Це йому ще повезло що не пристрелили зі словами, вибач, но ти багато знаєш
показать весь комментарий
15.02.2026 12:01 Ответить
Купила попкорн. Що далі?
показать весь комментарий
15.02.2026 12:03 Ответить
смачного
показать весь комментарий
15.02.2026 12:04 Ответить
Хотів, особисто, привести генератор...
показать весь комментарий
15.02.2026 12:05 Ответить
На ВЛК його, у бус, ну і відбити бока по феншую
показать весь комментарий
15.02.2026 12:06 Ответить
 
 