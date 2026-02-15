Галущенко задержали при попытке пересечь границу, - СМИ

В ночь на 15 февраля бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал собеседник УП в политических кругах.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сняли с поезда

Уточняется, что его сняли с поезда.

Источник "Украинской правды" добавляет, что пограничники получили запрос от НАБУ и САП по Галущенко - для получения информации в случае его попытки пересечь границу.

Такая практика применяется, если человек фигурирует в уголовных делах.

Смотрите также: Кошарная: Отец Галущенко - львовский КГБист, он давно знает предателя Деркача // Без цензуры. ВИДЕО

Миндичгейт

Читайте: НАБУ объяснило, почему подозреваемые в коррупции выходят из СИЗО под залог. ИНФОГРАФИКА