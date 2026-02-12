ВАКС визнав невинуватим ексзаступника голови Дніпропетровської ОВА Орлова у справі про $200 тис. хабаря
11 лютого 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав невинуватим колишнього першого заступника голови Дніпропетровської обласної державної військової адміністрації Володимира Орлова.
Про це повідомляється на сайті ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
Його обвинувачували у проханні надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі - 200 тисяч доларів.
За версією обвинувачення, кошти нібито мали бути передані Орлову та голові Дніпропетровської ОВА за виділення приватній компанії лісової ділянки державної власності у довгострокове користування.
Після розгляду справи суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела вину підсудного поза розумним сумнівом, і ухвалив виправдувальний вирок.
У САП готують апеляцію
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що не погоджуються з рішенням суду та готують апеляційну скаргу.
"Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржить вирок ВАКС від 11 лютого 2026 року, яким колишнього заступника голови однієї з ОДА визнано невинуватим у проханні надати 200 тис. доларів за видачу розпорядження про виділення приватному товариству лісової ділянки державної власності у довгострокове користування. Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні.
Деталі справи
Посадовця підозрювали у проханні надати 200 тисяч доларів за видачу розпорядження про виділення приватному товариству 19 га лісової ділянки державної власності у довгострокове користування.
Дії експосадовця кваліфікували за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожувало до дванадцяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав колишньому заступнику ОДА запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 мільйонів гривень.
Що відомо про Володимира Орлова
44-річний Володимир Орлов має три повні вищі освіти, є доктором економічних наук та заслуженим економістом України.
У квітні 2014 року став заступником начальника управління правозахисної діяльності‚ протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва, а в липні 2014 року — начальником управління, заступником начальника Головного управління Генеральної прокуратури України.
З грудня 2019 року по січень 2021 року очолював Південно-східне міжрегіональне територіальне управління АРМА (м. Дніпро).
З січня 2021 року був першим заступником голови Дніпропетровської ОДА - начальника обласної військової адміністрації. З 23 січня по 7 лютого 2023 року виконував обов’язки голови Дніпропетровської ОДА - начальника Дніпропетровської ОВА.
Бездоганна характеристика,такий красти не може .От так!!!!
по собі знаю
І присвоїти почесне та довічне звання інваліда розумової праці.
А ось ці "судді", якщо їм треба, то починають докопуватись до дрібниць типу "покази свідка написані неправильним кольором синьої ручки" і валять справу.
САП / НАБУ на хвилі хайпу і підтримки з боку ЄС / США та молоді з картонками на Майдані вважають, що будь-що, зліплене ними, має автоматично і без зауважень освячуватися судовими органами . . . Бо ж вони "караючий меч революції", безгрішні, святіші за дружину Цезаря.
Але ж на повірку часто їхні кримінальні провадження зроблені неякісно - сумнівні звинувачення, ніяка доказова база, припущення, своєрідне тлумачення законодавства. Бачив це на власні очі. Не те, щоб НАБУ / САП умисно фігнею займаються - це просто так звана "хвороба зростання". Десь досвіду у працівників ще не вистачає, десь завелике робоче навантаження, аби якісно відпрацювати справу, десь компетенція недостатня, десь "текучка кадрів" - всі живі люди. Тобто так буває і з часом це може бути виправлено і покращено. Але їм треба все і одразу, вони занадто сильно вірять у власну непогрішимість і не ******* визнавати помилки. Як сказали б у радянські часи "несприйнятливий до критики" - за таке раніше по партійній лінії можна було і по шиї дістати сильно. По-********* це називається "зірку схопили".
Тому, аби цю зірку з лоба збити, було би правильно після виправдального вироку (якщо його засилить Апеляційна Палата ВАКС, звичайно) поставити питання про дисциплінарну (щонайменше), а то і кримінальну відповідальність для слідчих і прокурорів, причетних до безпідставного кримінального обвинувачення особи, якій вирвали рік-два-три з нормального життя і спаскудили репутацію в очах рідних, сусідів, друзів, колег і суспільства в цілому. А ще було би правильно, аби виправданий стягнув з держави моральну шкоду у великому-великому розмірі, але аби держава потім в порядку регресу виставила ці відшкодування причетним слідчим і прокурорам. І от коли одного разу за дурь чи безпрєдєл хтось з них залишиться без штанів, а то ще і присяде трошки, то решта його колег будуть розуміти, що якість роботи треба піднімати на новий рівень, що стандарт доказування має бути "Ultra-TOP-ALL-Inclusive" і що "сім разів відміряй, а відрізати дай комусь іншому".
Це і буде європейським стандартом дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. А інакше ми будемо скочуватися в бандитський режим типу "ФСБ - гестапо", коли якщо на тебе щось написали правоохоронці, то ти точно вже себе не захистиш, бо держава "завжди права" і краще одразу кудись тікати.
Тому, цензор.нет, будь ласка, прослідкуйте за цією справою далі і задайте після апеляції (якщо вона буде успішною для підсудного) питання САП / НАБУ, хто і як повинен відповісти за сфабриковане кримінальне провадження. Такі речі не можуть залишатися без уваги громадськості і ЗМІ, бо це - наші з Вами громадянські і конституційні права, на які наступив правоохоронний блок.