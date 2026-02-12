ВАКС визнав невинуватим ексзаступника голови Дніпропетровської ОВА Орлова у справі про $200 тис. хабаря

11 лютого 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав невинуватим колишнього першого заступника голови Дніпропетровської обласної державної військової адміністрації Володимира Орлова.

Його обвинувачували у проханні надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі - 200 тисяч доларів.

За версією обвинувачення, кошти нібито мали бути передані Орлову та голові Дніпропетровської ОВА за виділення приватній компанії лісової ділянки державної власності у довгострокове користування.

Після розгляду справи суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела вину підсудного поза розумним сумнівом, і ухвалив виправдувальний вирок.

У САП готують апеляцію

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що не погоджуються з рішенням суду та готують апеляційну скаргу.

"Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржить вирок ВАКС від 11 лютого 2026 року, яким колишнього заступника голови однієї з ОДА визнано невинуватим у проханні надати 200 тис. доларів за видачу розпорядження про виділення приватному товариству лісової ділянки державної власності у довгострокове користування. Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні.

Деталі справи

Посадовця підозрювали у проханні надати 200 тисяч доларів за видачу розпорядження про виділення приватному товариству 19 га лісової ділянки державної власності у довгострокове користування.

Дії експосадовця кваліфікували за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожувало до дванадцяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав колишньому заступнику ОДА запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

Що відомо про Володимира Орлова

44-річний Володимир Орлов має три повні вищі освіти, є доктором економічних наук та заслуженим економістом України.

У квітні 2014 року став заступником начальника управління правозахисної діяльності‚ протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури міста Києва, а в липні 2014 року — начальником управління, заступником начальника Головного управління Генеральної прокуратури України.

З грудня 2019 року по січень 2021 року очолював Південно-східне міжрегіональне територіальне управління АРМА (м. Дніпро).

З січня 2021 року був першим заступником голови Дніпропетровської ОДА - начальника обласної військової адміністрації. З 23 січня по 7 лютого 2023 року виконував обов’язки голови Дніпропетровської ОДА - начальника Дніпропетровської ОВА.

