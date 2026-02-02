Майже 20 мільйонів гривень за непридатне житло: на Буковині викрито схему в ДСНС

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з ДБР викрили корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

Колишньому заступнику начальника Головного управління ДСНС області повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовець очолював конкурсну комісію з придбання службового житла та підписував договори купівлі-продажу і акти приймання-передачі квартир, попри те що вони не відповідали вимогам тендерної документації, а також будівельним і санітарним нормам.

У результаті держава витратила майже 20 мільйонів гривень на закупівлю семи квартир, непридатних для проживання. Саме ці оселі мали бути передані рятувальникам як службове житло.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР у місті Хмельницькому за оперативного супроводу Служба безпеки України в Чернівецькій області.















