Почти 20 миллионов гривен за непригодное жилье: на Буковине разоблачена схема в ГСЧС

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с ГБР раскрыли коррупционную схему при закупке служебного жилья для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Бывшему заместителю начальника Главного управления ГСЧС области сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным следствия, в 2023-2024 годах чиновник возглавлял конкурсную комиссию по приобретению служебного жилья и подписывал договоры купли-продажи и акты приема-передачи квартир, несмотря на то, что они не соответствовали требованиям тендерной документации, а также строительным и санитарным нормам.

В результате государство потратило почти 20 миллионов гривен на закупку семи квартир, непригодных для проживания. Именно эти дома должны были быть переданы спасателям в качестве служебного жилья.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления ГБР в городе Хмельницком при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины в Черновицкой области.















