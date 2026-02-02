РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6628 посетителей онлайн
Новости Фото Коррупция в Украине
1 531 3

Почти 20 миллионов гривен за непригодное жилье: на Буковине разоблачена схема в ГСЧС

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с ГБР раскрыли коррупционную схему при закупке служебного жилья для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Бывшему заместителю начальника Главного управления ГСЧС области сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По данным следствия, в 2023-2024 годах чиновник возглавлял конкурсную комиссию по приобретению служебного жилья и подписывал договоры купли-продажи и акты приема-передачи квартир, несмотря на то, что они не соответствовали требованиям тендерной документации, а также строительным и санитарным нормам.

В результате государство потратило почти 20 миллионов гривен на закупку семи квартир, непригодных для проживания. Именно эти дома должны были быть переданы спасателям в качестве служебного жилья.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления ГБР в городе Хмельницком при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

ГБР
ГБР
ГБР
ГБР
ГБР
ГБР
ГБР

Читайте также: Брал деньги с подчиненных за неофициальные "отпуска": разоблачен командир воинской части на Киевщине, - ГБР. ФОТО

Автор: 

ГСЧС (5184) ГБР (3398) Офис Генпрокурора (3083) Черновицкая область (127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Має вийти Закон!!!
8 годин - на конфіскацію незаконно отриманих фінансів.
4 години - на перерахування конфіскованих фінансів волонтерам.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:15 Ответить
А що про міндіча з шугармєном, буде хто їх подавати у міжнародний розшук за обкладання у особо великих та державно зраду й спонсорство рашистів???!!! Щось затихло про міндічгейт.....
показать весь комментарий
02.02.2026 11:16 Ответить
Отакі службові квартири повинні бути у наших депутатів.
показать весь комментарий
02.02.2026 16:11 Ответить
 
 