Почти 20 миллионов гривен за непригодное жилье: на Буковине разоблачена схема в ГСЧС
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с ГБР раскрыли коррупционную схему при закупке служебного жилья для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.
Бывшему заместителю начальника Главного управления ГСЧС области сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным следствия, в 2023-2024 годах чиновник возглавлял конкурсную комиссию по приобретению служебного жилья и подписывал договоры купли-продажи и акты приема-передачи квартир, несмотря на то, что они не соответствовали требованиям тендерной документации, а также строительным и санитарным нормам.
В результате государство потратило почти 20 миллионов гривен на закупку семи квартир, непригодных для проживания. Именно эти дома должны были быть переданы спасателям в качестве служебного жилья.
Досудебное расследование проводят следователи территориального управления ГБР в городе Хмельницком при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины в Черновицкой области.
