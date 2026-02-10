Україна піднялася на 104 місце в Індексі сприйняття корупції зі 182 країн світу
Україна у 2025 році покращила показники в Індексі сприйняття корупції на один бал і посіла 104-те місце в рейтингу зі 182 країн світу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Динаміка показників України за тривалий час
Тепер Україна має 36 балів в CPI. Помірний прогрес дозволив їй посісти 104-те місце в рейтингу.
З 2013 року Україна прогресувала на +11 балів, піднявшись зі 144 місця в рейтингу. Таке зростання показали тільки близько 20 країн світу. При цьому загальний світовий тренд залишається незмінним - абсолютна більшість держав погіршують або принаймні не підвищують свої бали в Індексі сприйняття корупції.
Крім того, Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує свої антикорупційні показники в умовах великої війни та окупації територій.
За чотири роки російської агресії Україна додала в Індексі +4 бали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
народжується в корупції, отблагодаріть нянічєк.
садочок в корупції, бо міст нема на п'ять років вперед, але якщо на вікна здати....
школа, то святе, на штори.
універ, ну, то як хто пристосується.
і нарешті померти, але ж за все треба заплатити, бо підхоронювати не можна, але....
дно пробите - летимо далі.. влада в Україні руснява ОПГ