Україна піднялася на 104 місце в Індексі сприйняття корупції зі 182 країн світу

Україна у 2025 році покращила показники в Індексі сприйняття корупції на один бал і посіла 104-те місце в рейтингу зі 182 країн світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Динаміка показників України за тривалий час

Тепер Україна має 36 балів в CPI. Помірний прогрес дозволив їй посісти 104-те місце в рейтингу.

З 2013 року Україна прогресувала на +11 балів, піднявшись зі 144 місця в рейтингу. Таке зростання показали тільки близько 20 країн світу. При цьому загальний світовий тренд залишається незмінним - абсолютна більшість держав погіршують або принаймні не підвищують свої бали в Індексі сприйняття корупції.

Крім того, Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує свої антикорупційні показники в умовах великої війни та окупації територій.

За чотири роки російської агресії Україна додала в Індексі +4 бали.

Також читайте: РФ наполягає на власних гарантіях безпеки в угоді з Києвом