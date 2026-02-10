УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10793 відвідувача онлайн
Новини Корупція в Україні
1 356 19

Україна піднялася на 104 місце в Індексі сприйняття корупції зі 182 країн світу

Індекс сприйняття корупції в Україні: що відомо

Україна у 2025 році покращила показники в Індексі сприйняття корупції на один бал і посіла 104-те місце в рейтингу зі 182 країн світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Динаміка показників України за тривалий час

Тепер Україна має 36 балів в CPI. Помірний прогрес дозволив їй посісти 104-те місце в рейтингу.

З 2013 року Україна прогресувала на +11 балів, піднявшись зі 144 місця в рейтингу. Таке зростання показали тільки близько 20 країн світу. При цьому загальний світовий тренд залишається незмінним - абсолютна більшість держав погіршують або принаймні не підвищують свої бали в Індексі сприйняття корупції.

Крім того, Україна залишається єдиною державою у світі, яка покращує свої антикорупційні показники в умовах великої війни та окупації територій.

За чотири роки російської агресії Україна додала в Індексі +4 бали.

Також читайте: РФ наполягає на власних гарантіях безпеки в угоді з Києвом

Автор: 

Transparency International (122) корупція (5047) Україна (7226)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
А який такий пргогрес? Навіщо знущатися з наріду? Міндичі, Цукермани, Баканови, Наумови, Шурми, Юзіки та інші то прогрес?
показати весь коментар
10.02.2026 10:27 Відповісти
+5
Після міндічів та інтервью, майже показань, Вагняна Березі у нас покращілось?
показати весь коментар
10.02.2026 10:31 Відповісти
+3
Що коїться в тцк та мсек, яке підвищення рейтингу?
показати весь коментар
10.02.2026 10:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А який такий пргогрес? Навіщо знущатися з наріду? Міндичі, Цукермани, Баканови, Наумови, Шурми, Юзіки та інші то прогрес?
показати весь коментар
10.02.2026 10:27 Відповісти
в порівнянні з чуваком, що бере хабарі боїнгами та злитками золота, вони всі дрібні шавки
показати весь коментар
10.02.2026 11:09 Відповісти
Той чувау, що бере подарунки літаками і золотом не грібує свою державу і свій бідний обезкровлений народ під час війни, як це роблять друзі Голобородька в Україні. Йому дуполизи приносять ці подарунки, щоб він не ввів санкції проти їх держав і корпорацій. Ці подарунки не з народу США, а для США. Різницю вловили?
показати весь коментар
10.02.2026 11:25 Відповісти
такі самі, як рудий пердун, дурники вірять, що не з американського народу, а наспраді 96% підвищення мита платиться саме з кишені американців
показати весь коментар
10.02.2026 12:46 Відповісти
Ще раз. Подарунки Трампу дають представники інших країн, не США. Він США не грабує. А в Україні оточення Голобородька краде бюджетні кошти, виділені на захисні споруди і модернізацію енергооб'єктів, дронів, ракет, мін, снарядів... Також крадуть допомогу від партнерів і частину передають своєму даху - Голобородьку!!!
показати весь коментар
10.02.2026 13:24 Відповісти
Ви не панимаете, ето другое.
показати весь коментар
10.02.2026 11:43 Відповісти
Після міндічів та інтервью, майже показань, Вагняна Березі у нас покращілось?
показати весь коментар
10.02.2026 10:31 Відповісти
Люди перестали давати хабарі. Нічим.
показати весь коментар
10.02.2026 11:30 Відповісти
Карлсон з Алі-Бабою та Шугермен з Чегеварою так не вважають, як і бабЮля.
показати весь коментар
10.02.2026 11:42 Відповісти
То не хабарі. То відсоток з " бізнесу" Україна та перерозподіл корпоративних інтересів.
показати весь коментар
10.02.2026 13:13 Відповісти
НАЗК должно проверять доходы и расходы госчиновников и их семей, а не анализировать рейтинги. Почему журналисты Бонусы находят активы госчиновников, а НАЗК нет?! Теперь нужно создавать структуру, которая должна проверять как живут сотрудники НАЗК и члены их семей!!!!
показати весь коментар
10.02.2026 10:32 Відповісти
кожний українець!
народжується в корупції, отблагодаріть нянічєк.
садочок в корупції, бо міст нема на п'ять років вперед, але якщо на вікна здати....
школа, то святе, на штори.
універ, ну, то як хто пристосується.
і нарешті померти, але ж за все треба заплатити, бо підхоронювати не можна, але....
показати весь коментар
10.02.2026 10:36 Відповісти
Що коїться в тцк та мсек, яке підвищення рейтингу?
показати весь коментар
10.02.2026 10:36 Відповісти
Нігуя собі! - по чесноку - то ми вже вириваємось на перші місця - ззаді
показати весь коментар
10.02.2026 10:38 Відповісти
да у нас має бути десь 200+ місце !!! )

дно пробите - летимо далі.. влада в Україні руснява ОПГ
показати весь коментар
10.02.2026 11:17 Відповісти
Так, в нас при Голобородько переше місце тільки з іншої сторони - із дна!
показати весь коментар
10.02.2026 11:26 Відповісти
Нічого не піднімається тільки погіршується . Поки маємо Зеленського не може бути інакше.
показати весь коментар
10.02.2026 11:42 Відповісти
 
 