РУС
Коррупция в Украине
1 253 19

Украина поднялась на 104 место в Индексе восприятия коррупции из 182 стран мира, - НАПК

Индекс восприятия коррупции в Украине: что известно

Украина в 2025 году улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции на один балл и заняла 104-е место в рейтинге из 182 стран мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Динамика показателей Украины за длительный период

Теперь Украина имеет 36 баллов в ИСК. Умеренный прогресс позволил ей занять 104-е место в рейтинге.

С 2013 года Украина прогрессировала на +11 баллов, поднявшись с 144 места в рейтинге. Такой рост показали только около 20 стран мира. При этом общий мировой тренд остается неизменным - абсолютное большинство государств ухудшают или по крайней мере не повышают свои баллы в Индексе восприятия коррупции.

Кроме того, Украина остается единственным государством в мире, которое улучшает свои антикоррупционные показатели в условиях большой войны и оккупации территорий.

За четыре года российской агрессии Украина добавила в Индексе +4 балла.

Топ комментарии
+16
А який такий пргогрес? Навіщо знущатися з наріду? Міндичі, Цукермани, Баканови, Наумови, Шурми, Юзіки та інші то прогрес?
показать весь комментарий
10.02.2026 10:27 Ответить
+5
Після міндічів та інтервью, майже показань, Вагняна Березі у нас покращілось?
показать весь комментарий
10.02.2026 10:31 Ответить
+3
Що коїться в тцк та мсек, яке підвищення рейтингу?
показать весь комментарий
10.02.2026 10:36 Ответить
в порівнянні з чуваком, що бере хабарі боїнгами та злитками золота, вони всі дрібні шавки
показать весь комментарий
10.02.2026 11:09 Ответить
Той чувау, що бере подарунки літаками і золотом не грібує свою державу і свій бідний обезкровлений народ під час війни, як це роблять друзі Голобородька в Україні. Йому дуполизи приносять ці подарунки, щоб він не ввів санкції проти їх держав і корпорацій. Ці подарунки не з народу США, а для США. Різницю вловили?
показать весь комментарий
10.02.2026 11:25 Ответить
такі самі, як рудий пердун, дурники вірять, що не з американського народу, а наспраді 96% підвищення мита платиться саме з кишені американців
показать весь комментарий
10.02.2026 12:46 Ответить
Ще раз. Подарунки Трампу дають представники інших країн, не США. Він США не грабує. А в Україні оточення Голобородька краде бюджетні кошти, виділені на захисні споруди і модернізацію енергооб'єктів, дронів, ракет, мін, снарядів... Також крадуть допомогу від партнерів і частину передають своєму даху - Голобородьку!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 13:24 Ответить
Ви не панимаете, ето другое.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:43 Ответить
Люди перестали давати хабарі. Нічим.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:30 Ответить
Карлсон з Алі-Бабою та Шугермен з Чегеварою так не вважають, як і бабЮля.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:42 Ответить
То не хабарі. То відсоток з " бізнесу" Україна та перерозподіл корпоративних інтересів.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:13 Ответить
НАЗК должно проверять доходы и расходы госчиновников и их семей, а не анализировать рейтинги. Почему журналисты Бонусы находят активы госчиновников, а НАЗК нет?! Теперь нужно создавать структуру, которая должна проверять как живут сотрудники НАЗК и члены их семей!!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 10:32 Ответить
кожний українець!
народжується в корупції, отблагодаріть нянічєк.
садочок в корупції, бо міст нема на п'ять років вперед, але якщо на вікна здати....
школа, то святе, на штори.
універ, ну, то як хто пристосується.
і нарешті померти, але ж за все треба заплатити, бо підхоронювати не можна, але....
показать весь комментарий
10.02.2026 10:36 Ответить
Нігуя собі! - по чесноку - то ми вже вириваємось на перші місця - ззаді
показать весь комментарий
10.02.2026 10:38 Ответить
да у нас має бути десь 200+ місце !!! )

дно пробите - летимо далі.. влада в Україні руснява ОПГ
показать весь комментарий
10.02.2026 11:17 Ответить
Так, в нас при Голобородько переше місце тільки з іншої сторони - із дна!
показать весь комментарий
10.02.2026 11:26 Ответить
Нічого не піднімається тільки погіршується . Поки маємо Зеленського не може бути інакше.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:42 Ответить
 
 