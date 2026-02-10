Украина поднялась на 104 место в Индексе восприятия коррупции из 182 стран мира, - НАПК

Украина в 2025 году улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции на один балл и заняла 104-е место в рейтинге из 182 стран мира.

Динамика показателей Украины за длительный период

Теперь Украина имеет 36 баллов в ИСК. Умеренный прогресс позволил ей занять 104-е место в рейтинге.

С 2013 года Украина прогрессировала на +11 баллов, поднявшись с 144 места в рейтинге. Такой рост показали только около 20 стран мира. При этом общий мировой тренд остается неизменным - абсолютное большинство государств ухудшают или по крайней мере не повышают свои баллы в Индексе восприятия коррупции.

Кроме того, Украина остается единственным государством в мире, которое улучшает свои антикоррупционные показатели в условиях большой войны и оккупации территорий.

За четыре года российской агрессии Украина добавила в Индексе +4 балла.

