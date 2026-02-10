Украина поднялась на 104 место в Индексе восприятия коррупции из 182 стран мира, - НАПК
Украина в 2025 году улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции на один балл и заняла 104-е место в рейтинге из 182 стран мира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Динамика показателей Украины за длительный период
Теперь Украина имеет 36 баллов в ИСК. Умеренный прогресс позволил ей занять 104-е место в рейтинге.
С 2013 года Украина прогрессировала на +11 баллов, поднявшись с 144 места в рейтинге. Такой рост показали только около 20 стран мира. При этом общий мировой тренд остается неизменным - абсолютное большинство государств ухудшают или по крайней мере не повышают свои баллы в Индексе восприятия коррупции.
Кроме того, Украина остается единственным государством в мире, которое улучшает свои антикоррупционные показатели в условиях большой войны и оккупации территорий.
За четыре года российской агрессии Украина добавила в Индексе +4 балла.
народжується в корупції, отблагодаріть нянічєк.
садочок в корупції, бо міст нема на п'ять років вперед, але якщо на вікна здати....
школа, то святе, на штори.
універ, ну, то як хто пристосується.
і нарешті померти, але ж за все треба заплатити, бо підхоронювати не можна, але....
дно пробите - летимо далі.. влада в Україні руснява ОПГ