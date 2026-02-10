РУС
Новости Мирное соглашение между РФ и Украиной
6 170 42

РФ настаивает на собственных гарантиях безопасности в соглашении с Киевом

РФ выдвинула условие о гарантиях безопасности в мирном соглашении

Мирное соглашение с Киевом должно предусматривать гарантии безопасности не только для Украины, но и для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности России", – заявил заместитель министра иностранных дел России.

Российский дипломат также подчеркнул, что в заявлениях лидеров Евросоюза вопрос гарантий для РФ якобы игнорируется. Однако именно без этого, по мнению Грушко, мирное соглашение невозможно.

"Если внимательно присмотреться и изучить заявления лидеров Европейского Союза, никто не говорит о гарантиях безопасности для России. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно", - говорит он.

Что предшествовало?

  • Европейский Союз рассматривает ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение о завершении российской войны. Варианты от блока включают предоставление Украине предварительной защиты, которая предусматривает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам стран-членов. Кроме того, блок предоставит Украине четкий временной предел шагов, которые ей нужно осуществить для продвижения формальной процедуры вступления.
  • Делегации США и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили возможность заключить мирное соглашение с Россией уже в марте 2026 года и проведение общенациональных выборов и референдума в мае. В то же время до сих пор нет согласия по ключевому вопросу территории.

Автор: 

+20
І безпека для терористів?! Це як?!
10.02.2026 07:04 Ответить
+18
Яка може бути безпека від терористів ???
10.02.2026 06:56 Ответить
+14
Безопасность на параше- это когда сдохнут все её 100 млн. свинособак.
После этого на параше и везде вокруг неё будет абсолютно безопасно.
10.02.2026 07:05 Ответить
Яка може бути безпека від терористів ???
10.02.2026 06:56 Ответить
І безпека для терористів?! Це як?!
10.02.2026 07:04 Ответить
Усе, чого кацапня хоче, це потягнути час та напустити побільше туману, котрий призведе знову ж таки до затягування часу.
10.02.2026 10:51 Ответить
Безопасность на параше- это когда сдохнут все её 100 млн. свинособак.
После этого на параше и везде вокруг неё будет абсолютно безопасно.
10.02.2026 07:05 Ответить
Кацапи зліплять будь-яку відмазку аби тільки не робити того чого не хочуть. Причому рівень абсурдності відмазок їх зовсім не бентежить.
10.02.2026 07:08 Ответить
Але це ж паварот от оркав ротом укроГрушка
10.02.2026 07:13 Ответить
Крутому пацану ГРУШКО хйло доручило це заявити !!!

Александр Грушко родился в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Ф. Грушко (1930-2001) - советского разведчика, занимавшего впоследствии руководящие должности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ СССР, в том числе пост первого заместителя председателя этого ведомства

С 23 октября 2012 по 22 января 2018 года - постоянный представитель Российской Федерации при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Организации Североатлантического договора (НАТО) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C Брюсселеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3].22 января 2018 года вновь назначен заместителем министра иностранных дел Российской Федерацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]. В данной должности курирует вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Евросоюзом, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 ОБСЕ, НАТО и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Советом Европы
10.02.2026 07:19 Ответить
Манкурти грьобані !
10.02.2026 10:18 Ответить
А що тут дивного , за совєтських часів кадрові розвідники займали чільні посади в кожному совєтському посольстві
10.02.2026 12:04 Ответить
DW
Більше 80% жителів ФРН назвали Росію країною, що представляє найбільшу загрозу миру на планеті, з'ясував Інститут вивчення громадської думки в Аленсбаху.
На другому місці - США, країну згадали 65% німців.
10.02.2026 07:16 Ответить
З початку повномасштабної війни в Україні загрозу з боку Москви щороку називали головною 75-82% респондентів.
Китай - загрозою миру вважали 46% жителів ФРН.
10.02.2026 07:19 Ответить
У нас теж тилових заброньованих потужників повно ..А скільки там німців цих яким загрожує воює зараз проти кацапів???
10.02.2026 07:51 Ответить
А скільки пожеж ти затушив? А скількох злочинців спіймав? Скількох ракових хворих вилікував?
Якщо ніскільки, то це виходить ти той унікум якому нічого на світі не загрожує?🤡
Чи просто зю-дегенерат зі всратою аргументацією якому ще з часів "чому не в АТО" насрали в діряву макітру?
10.02.2026 11:28 Ответить
Країна, що хизується непереможною і легендарною "другою армією світу" та має найбільший ядерний арсенал (яким періодично погрожує) вимагає гарантій безпеки? Чикотило вимагає захисту від правоохоронців?

Зупиніть Землю - я зійду (с)
10.02.2026 07:20 Ответить
Пуйло часто заявляв що їм обіцяли не просування НАТО на схід."Нас обманули,надули"- це понос з рота бункерного.Ніхто ніколи не ставив питання "Чому країни східної Європи зайшли,або хочуть зайти в цей блок?".Ті ж країни Скандинавії Швеція і Фінляндія стали членами блоку.Відповідь буде одна - загроза окупації паРашою.Ці країни ніколи не загрожували болотам бо вони малі і ні як не могли щось відчахнути у Мордора.Існування недоімперії і є загроза для всього світу.З її розвалом світ очиститься,зникнуть всілякі терористичні організації типа ІДІЛ,ХАМАС,які і фінансувались кацапстаном.
10.02.2026 07:32 Ответить
Кацапи прийшли в Україну за гарантіями?
10.02.2026 08:05 Ответить
У кацапів є ядерна зброя,які їм ще потрібні "гарантії безпеки", чому Китаю ці "гарантії" і нах...не потрібні,цинічні ********.
10.02.2026 08:05 Ответить
Да кому ху...лостан потрібен, крім Китаю, а він хазяїн і він диктує вам свої вимоги.
10.02.2026 08:13 Ответить
Які вони жалюгідні. Сцикуни придумали собі страхи і тепер скиглять
10.02.2026 08:21 Ответить
И трампушка такой а возьму ка я своего друга болодю питерского в нато а то его бедолагу щимят по всему миру
10.02.2026 08:23 Ответить
РФ наполягає на власних гарантіях безпеки в угоді з Києвом... Крокодил вимагає для себе гарантії ...
10.02.2026 08:34 Ответить
Міжнародний карний суд надасть безпечні камери для російських воєнних злочинців та всіх тих, хто розпочав та розпалював війну проти України, включаючи російських пропагандистів.
10.02.2026 08:44 Ответить
Одна і сама головна гарантія це повне знищення кацапів від балтики і до уралу
10.02.2026 08:56 Ответить
І України - Китайський кордон по Уралу.
10.02.2026 09:58 Ответить
10.02.2026 09:00 Ответить
НєКуй було нападати! Яка гарантія безпеки для терориста?
10.02.2026 09:12 Ответить
Ров з крокодилами та бетонна стіна до неба по кордону - то найкращі гарантії безпеки для покидьків.
10.02.2026 09:14 Ответить
ВС Украины гарантируют безопасность на **********, после освобождения всех захваченных территорий Украины и выплате репараций и контрибуций всем пострадавшим!!🫡🇺🇦
10.02.2026 09:16 Ответить
Чомусь всі сором'язливо замовчують, що ціль всіх "гарантій" є заборона Україні повертати окуповані території військовим шляхом. Ось ще один доказ цього. Агресор виборює собі право одноосібно вирішувати долю України, адже договори вони заключають не для того щоб їх виконувати, а для того, щоб мати законні права звинувачувати опонентів.
10.02.2026 09:29 Ответить
Мені здається, що ціль тих гарантій - це повна відмова Україні у будь-яких союзах: воєнних, економічних та політичних. Не тільки НАТО та ЄС, а в усіх майбутніх та гіпотетичних!
Щоб цей смачний шматочок лежав просто на тарілочці - слабенький та голенький, і щоб чинити будь-який опір в нього не було ані сил, ані можливостей. А світ повинен закривати очі та казати: "Ну, те ж їх ВНУТРІШНЯ справа!", як казали про Чечню, Молдову, Грузію...
10.02.2026 09:42 Ответить
Ага. Не здивуюсь якщо Сосію ще й в НАТО візьмуть щоб захистити її від України
10.02.2026 09:45 Ответить
Такої дибільної заяви ще не чув))) агресор просить безпеки🥳🤡
10.02.2026 09:49 Ответить
Що,лапті,обісрались?
10.02.2026 09:56 Ответить
Верхня ступінь наглості і цинізму - роздовбати Україну, захопити її території і тепер вимагати гарантій безпеки. А хуху не хуху.
10.02.2026 10:05 Ответить
Єдина гарантія для ху@лостану, це 5ти метровий паркан, на кордонах 91 року, рів з радіаційними відходами, щоб навіть звірі не потрапляли ані звідти, ані туди. І бути напоготові, щоб в будь який момент залити цю помийку бетоном!
10.02.2026 10:10 Ответить
Чергова нісенітниця від русофашистів. Виведіть свою недоармію з України і будуть вам гарантії.
10.02.2026 10:14 Ответить
потвори рашистські виконайте .сучі діти антихриств Хельсінський акт.Будапештський папір і не розпочинайте війни , рашистські мутанти антихриста на землі...Нахер Ви нікому даром не потрібні.Академік Сахаров .в часи союзу добрк сказав-"для того.щоб 3,14дерація була знищена за 50 років не потрібно зовнішніх ворогів. Дати їй більше дешевого алкоголю і ножів , і самознищення 3,14дерації запрацює на повну потужність
10.02.2026 10:58 Ответить
Гарантії для терориста, це тільки його фізмчна смерть.
10.02.2026 11:37 Ответить
дурка
10.02.2026 12:43 Ответить
 
 