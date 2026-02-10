РФ настаивает на собственных гарантиях безопасности в соглашении с Киевом

Мирное соглашение с Киевом должно предусматривать гарантии безопасности не только для Украины, но и для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности России", – заявил заместитель министра иностранных дел России.

Российский дипломат также подчеркнул, что в заявлениях лидеров Евросоюза вопрос гарантий для РФ якобы игнорируется. Однако именно без этого, по мнению Грушко, мирное соглашение невозможно.

"Если внимательно присмотреться и изучить заявления лидеров Европейского Союза, никто не говорит о гарантиях безопасности для России. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно", - говорит он.

Что предшествовало?

Европейский Союз рассматривает ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение о завершении российской войны. Варианты от блока включают предоставление Украине предварительной защиты, которая предусматривает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам стран-членов. Кроме того, блок предоставит Украине четкий временной предел шагов, которые ей нужно осуществить для продвижения формальной процедуры вступления.

Делегации США и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили возможность заключить мирное соглашение с Россией уже в марте 2026 года и проведение общенациональных выборов и референдума в мае. В то же время до сих пор нет согласия по ключевому вопросу территории.

