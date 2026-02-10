РФ настаивает на собственных гарантиях безопасности в соглашении с Киевом
Мирное соглашение с Киевом должно предусматривать гарантии безопасности не только для Украины, но и для России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности России", – заявил заместитель министра иностранных дел России.
Российский дипломат также подчеркнул, что в заявлениях лидеров Евросоюза вопрос гарантий для РФ якобы игнорируется. Однако именно без этого, по мнению Грушко, мирное соглашение невозможно.
"Если внимательно присмотреться и изучить заявления лидеров Европейского Союза, никто не говорит о гарантиях безопасности для России. Это ключевой элемент мирного соглашения. Без него соглашение невозможно", - говорит он.
Что предшествовало?
- Европейский Союз рассматривает ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение о завершении российской войны. Варианты от блока включают предоставление Украине предварительной защиты, которая предусматривает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам стран-членов. Кроме того, блок предоставит Украине четкий временной предел шагов, которые ей нужно осуществить для продвижения формальной процедуры вступления.
- Делегации США и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили возможность заключить мирное соглашение с Россией уже в марте 2026 года и проведение общенациональных выборов и референдума в мае. В то же время до сих пор нет согласия по ключевому вопросу территории.
После этого на параше и везде вокруг неё будет абсолютно безопасно.
Александр Грушко родился в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Ф. Грушко (1930-2001) - советского разведчика, занимавшего впоследствии руководящие должности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ СССР, в том числе пост первого заместителя председателя этого ведомства
С 23 октября 2012 по 22 января 2018 года - постоянный представитель Российской Федерации при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Организации Североатлантического договора (НАТО) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C Брюсселеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3].22 января 2018 года вновь назначен заместителем министра иностранных дел Российской Федерацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]. В данной должности курирует вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Евросоюзом, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 ОБСЕ, НАТО и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Советом Европы
Більше 80% жителів ФРН назвали Росію країною, що представляє найбільшу загрозу миру на планеті, з'ясував Інститут вивчення громадської думки в Аленсбаху.
На другому місці - США, країну згадали 65% німців.
Китай - загрозою миру вважали 46% жителів ФРН.
Якщо ніскільки, то це виходить ти той унікум якому нічого на світі не загрожує?🤡
Чи просто зю-дегенерат зі всратою аргументацією якому ще з часів "чому не в АТО" насрали в діряву макітру?
Зупиніть Землю - я зійду (с)
Щоб цей смачний шматочок лежав просто на тарілочці - слабенький та голенький, і щоб чинити будь-який опір в нього не було ані сил, ані можливостей. А світ повинен закривати очі та казати: "Ну, те ж їх ВНУТРІШНЯ справа!", як казали про Чечню, Молдову, Грузію...