РФ наполягає на власних гарантіях безпеки в угоді з Києвом
Мирна угода з Києвом має передбачати гарантії безпеки не лише для України, а й для Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко.
"Ми визнаємо, що мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки Росії", – заявив заступник міністра закордонних справ Росії.
Російській дипломат також наголосив, що у заявах лідерів Євросоюзу питання гарантій для РФ нібито ігнорується. Проте саме без цього, на думку Грушка, мирна угода неможлива.
"Якщо уважно придивитися та вивчити заяви лідерів Європейського Союзу, ніхто не говорить про гарантії безпеки для Росії. Це ключовий елемент мирної угоди. Без нього угода неможлива", – каже він.
Що передувало?
- Європейський Союз розглядає низку варіантів для включення членства України до майбутньої мирної угоди щодо завершення російської війни. Варіанти від блоку включають надання Україні попереднього захисту, який передбачає вступ до ЄС, а також негайний доступ до деяких прав країн-членів. Крім того, блок надасть Україні чітку часову межу кроків, які їй потрібно здійснити для просування формальної процедури вступу.
- Делегації США та України на перемовинах в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду з Росією вже в березні 2026 року та проведення загальнонаціональних виборів й референдуму у травні. Водночас досі немає згоди з ключового питання території.
Більше 80% жителів ФРН назвали Росію країною, що представляє найбільшу загрозу миру на планеті, з'ясував Інститут вивчення громадської думки в Аленсбаху.
На другому місці - США, країну згадали 65% німців.
Китай - загрозою миру вважали 46% жителів ФРН.
