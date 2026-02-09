4 062 38
"Слузі народу" Гуньку змінили вирок: 4 роки тюрми замість 7
Апеляційна палата ВАКС змінила вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Призначити Гуньку Анатолію покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади строком на 3 роки", - зачитав суддя рішення.
Також суд ухвалив рішення взяти під варту негайно.
Ухвалу можна буде оскаржити у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду протягом 3 місяців.
Справа нардепа Гунька
- Нагадаємо, Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря. Згодом було опубліковане аудіо, на якому він озвучує суму хабаря. Гунька виключили зі складу фракції "Слуги народу". Рада розпустила слідчу комісію під його керівництвом.
- У березні 2025 року Гунька засудили до 7 років позбавлення волі.
- Відомо, що 4 лютого Гунька також викрили на схемах із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн та повідомили про ще одну підозру.
Топ коментарі
+25 Besya #601314
показати весь коментар09.02.2026 14:06 Відповісти Посилання
+16 Green Bill #603485
показати весь коментар09.02.2026 14:08 Відповісти Посилання
+11 Ігор Климчук #581263
показати весь коментар09.02.2026 14:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звідки гроші ??? А шо нельзя , працювали Усє життя у аксе
А всього ото і треба було, в Україні з 2014 року, реформувати їх 3 метрами вірьовки і конфіскація майна, в усіх причетних до цього шоу від привладних та ДБР, БЕБ, Держгекадастру, ФДМУ, КМУ, ОДА ….
Тому, в Черкаській області і формується особами з Уряду, ГПУ, ДБР, нацПолу, дерземкадастру та опу, всеУкраїнська ВРВДІЇВКА2!!!
Холодний Яр та Гайдамаки знають, як таку нечисть змосковщину, викорчовувати з Урядового кварталу!!!!
тобто поки він сидить то цей термін входить у 4 роки, а не після того як його звільнили
Про твою математику мы уже всё поняли, теперь по поводу "Это он должен ещё 8 месяцев отсидеть. Того и взяли под стражу." даже говорить нечего. Взяли его под стражу потому, что приговор вступил в законную силу и т.к. ему дали реальный срок то его и взяли под стражу чтобы он поехал отбывать. В первой инстанции (март 2025 года) его под стражу не брали, потому что на том этапе приговор еще не вступил в силу.
Мне бы такую уверенность, как у гречкосеев убогих, которые с выражением лица проФФФессора, рассуждают о вещах, в которых ничего не понимают
https://inshe.tv/important/2026-02-09/977868/
Майор тилу "намутив" мільйони і за рік «десантувався» в Аргентину, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Антарктиду (ВІДЕО)