"Слузі народу" Гуньку змінили вирок: 4 роки тюрми замість 7

Апеляційна палата ВАКС змінила вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію.

Що відомо?

"Призначити Гуньку Анатолію покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади строком на 3 роки", - зачитав суддя рішення.

Також суд ухвалив рішення взяти під варту негайно.

Ухвалу можна буде оскаржити у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду протягом 3 місяців.

