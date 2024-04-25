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Новини
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ВАКС оштрафував на 3028 грн "слугу народу" Гунька за неявку до суду

анатолій,гунько

Депутат від "Слуги народу" Анатолій Гунько не з’явився на засідання у справі про отримання хабаря. Вищий антикорупційний суд оштрафував депутата на 3028 грн за зрив судового засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Сьогодні, 25 квітня, у Вищому антикорупційному суді було призначено засідання у справі народного депутата Анатолія Гунька, якого обвинувачують в отриманні хабарф. Засідання мало проводитися з 12:45 і до кінця робочого дня. Однак засідання не відбулося, оскільки нардеп не прибув до суду", - ідеться в повідомленні.

Чому нардеп не з'явився до суду?

Адвокат повідомив, що Гунько бере участь у важливих голосуваннях у Верховній Раді і з Апарату парламенту нібито мали надійти документи на підтвердження поважності причин неявки. Втім, ВАКС жодних документів не отримав.

Також читайте: Колишнього "слугу народу" Гунька судитимуть за хабар у $85 тис., - НАБУ

Яким було рішення суддів?

Судді розцінили це як неприбуття у судове засідання без завчасного повідомлення. КПК передбачає відповідальність як за неявку за викликом без поважних причин, так і за неповідомлення про причини неприбуття. За такі дії передбачено штраф від 1514 грн до 6056 грн.

Оскільки Гунько вперше допустив таке порушення, то достатнім буде стягнення у 3028 грн.

Захист заперечував проти стягнення, зазначивши, що Гунько вжив заходів для завчасного повідомлення суду, однак, з якихось причин лист з Апарату Верховної Ради не надійшов до ВАКС.

В підсумку колегія суддів задовольнила клопотання прокурора та стягнула з Гунька 3028 грн за зрив судового засідання.

Наступне засідання призначили на середину травня.

Також читайте: Колишній "слуга народу" Гунько, якого підозрюють у хабарництві, вийшов під заставу та засідає у ВР. ФОТО

СПРАВА ГУНЬКА

Нагадаємо, Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря. Згодом було опубліковане аудіо, на якому він озвучує суму хабаря. Гунька виключили зі складу фракції "Слуги народу". Рада розпустила слідчу комісію під його керівництвом.

8 листопада Гунько вийшов під заставу в 2 млн грн та повернувся до роботи у Верховній Раді.

Автор: 

штраф (1851) Антикорупційний суд (1937) Гунько Анатолій (39)


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Топ коментарі
+8
$76. Рішучі заходи.
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25.04.2024 16:35
+4
Ізвєргі! Він на ті гроші місяць працював!
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25.04.2024 15:41
+3
вакс мєлачь па карманам тиріт???
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25.04.2024 15:42
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Ізвєргі! Він на ті гроші місяць працював!
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25.04.2024 15:41 Відповісти
Місяць і плюс ще премія, мабудь....
Бідненький! Як воно до слідуючої зарпллати доживе?
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25.04.2024 20:29 Відповісти
вакс мєлачь па карманам тиріт???
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25.04.2024 15:42 Відповісти
Обіднів)))) зелене лайно
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25.04.2024 15:45 Відповісти
Тепер у нього не буде грошей на утрішню каву з розпилу зеленью бюджету України! Дістане з другого кармана 3028 доллярів з допомоги Штатів!
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25.04.2024 16:09 Відповісти
Вищій антикорупційний суд зовсім себе не поважає, але це діло суду поважати себе чи ні. Друге діло, що за державу соромно, що у нас такі суди. Стільки людей зібралось, всі вони на державній зарплаті. За цей час вони могли зробити щось корисне для держави. Але всі вони чекали одного Гунька, який начхав на суд. Десь на Заході цього Гунька вже привели в кайданках. А у нас виписали сміхотворний штраф аж 3028 грн. Ну хіба цей Гунько та інші подібні йому будуть поважати суд. Ні
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25.04.2024 16:16 Відповісти
$76. Рішучі заходи.
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25.04.2024 16:35 Відповісти
Угу...Потужно прищучили Гунька.Тепре і десятому перекаже-які в Україні принципові судді.Ні щоб виписати 3000 грн штрафу,тан ні-3028.Крохобори.
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25.04.2024 16:45 Відповісти
Тепер.Очепятка.
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25.04.2024 16:47 Відповісти
Ви що насміхаєтесь з людей де 85000 доларів і 3028 гривень .
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25.04.2024 16:48 Відповісти
А примусово привести в кайданках?
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25.04.2024 17:12 Відповісти
За такі дії передбачено штраф від 1514 грн до 6056 грн. Джерело:

Оскільки Гунько вперше допустив таке порушення, то достатнім буде стягнення у 3028 грн. Джерело:

А як з такою аптекарською точністю визначили саме цю суму? А може все ж таки припустились несправедливості і на пару копійок помилились?
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25.04.2024 17:15 Відповісти
Хвилююсь шоб не сконав самогубством - такий підрив моралі - до суду визвали.
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25.04.2024 19:40 Відповісти
 
 