ВАКС оштрафував на 3028 грн "слугу народу" Гунька за неявку до суду

Депутат від "Слуги народу" Анатолій Гунько не з’явився на засідання у справі про отримання хабаря. Вищий антикорупційний суд оштрафував депутата на 3028 грн за зрив судового засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Сьогодні, 25 квітня, у Вищому антикорупційному суді було призначено засідання у справі народного депутата Анатолія Гунька, якого обвинувачують в отриманні хабарф. Засідання мало проводитися з 12:45 і до кінця робочого дня. Однак засідання не відбулося, оскільки нардеп не прибув до суду", - ідеться в повідомленні.

Чому нардеп не з'явився до суду?

Адвокат повідомив, що Гунько бере участь у важливих голосуваннях у Верховній Раді і з Апарату парламенту нібито мали надійти документи на підтвердження поважності причин неявки. Втім, ВАКС жодних документів не отримав.

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Яким було рішення суддів?

Судді розцінили це як неприбуття у судове засідання без завчасного повідомлення. КПК передбачає відповідальність як за неявку за викликом без поважних причин, так і за неповідомлення про причини неприбуття. За такі дії передбачено штраф від 1514 грн до 6056 грн.

Оскільки Гунько вперше допустив таке порушення, то достатнім буде стягнення у 3028 грн.

Захист заперечував проти стягнення, зазначивши, що Гунько вжив заходів для завчасного повідомлення суду, однак, з якихось причин лист з Апарату Верховної Ради не надійшов до ВАКС.

В підсумку колегія суддів задовольнила клопотання прокурора та стягнула з Гунька 3028 грн за зрив судового засідання.

Наступне засідання призначили на середину травня.

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СПРАВА ГУНЬКА

Нагадаємо, Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря. Згодом було опубліковане аудіо, на якому він озвучує суму хабаря. Гунька виключили зі складу фракції "Слуги народу". Рада розпустила слідчу комісію під його керівництвом.

8 листопада Гунько вийшов під заставу в 2 млн грн та повернувся до роботи у Верховній Раді.