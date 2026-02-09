"Слуге народа" Гунько изменили приговор: 4 года тюрьмы вместо 7
Апелляционная палата ВАКС изменила приговор народному депутату Анатолию Гуньку за коррупцию.
"Назначить Гуньку Анатолию наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 3 года", - зачитал судья решение.
Также суд принял решение взять под стражу немедленно.
Постановление можно будет обжаловать в Кассационном уголовном суде Верховного Суда в течение 3 месяцев.
- Напомним, Гунька 8 августа 2023 года был уличен в получении 85 тыс. долларов взятки. Впоследствии было опубликовано аудио, на котором он озвучивает сумму взятки. Гунька исключили из состава фракции "Слуги народа". Рада распустила следственную комиссию под его руководством.
- В марте 2025 года Гунька был приговорен к 7 годам лишения свободы.
- Известно, что 4 февраля Гунька также был уличен в махинациях с землей Национальной академии аграрных наук на 30 млн грн и ему было сообщено о еще одном подозрении.
Звідки гроші ??? А шо нельзя , працювали Усє життя у аксе
А всього ото і треба було, в Україні з 2014 року, реформувати їх 3 метрами вірьовки і конфіскація майна, в усіх причетних до цього шоу від привладних та ДБР, БЕБ, Держгекадастру, ФДМУ, КМУ, ОДА ….
Тому, в Черкаській області і формується особами з Уряду, ГПУ, ДБР, нацПолу, дерземкадастру та опу, всеУкраїнська ВРВДІЇВКА2!!!
Холодний Яр та Гайдамаки знають, як таку нечисть змосковщину, викорчовувати з Урядового кварталу!!!!
тобто поки він сидить то цей термін входить у 4 роки, а не після того як його звільнили
Про твою математику мы уже всё поняли, теперь по поводу "Это он должен ещё 8 месяцев отсидеть. Того и взяли под стражу." даже говорить нечего. Взяли его под стражу потому, что приговор вступил в законную силу и т.к. ему дали реальный срок то его и взяли под стражу чтобы он поехал отбывать. В первой инстанции (март 2025 года) его под стражу не брали, потому что на том этапе приговор еще не вступил в силу.
Мне бы такую уверенность, как у гречкосеев убогих, которые с выражением лица проФФФессора, рассуждают о вещах, в которых ничего не понимают
