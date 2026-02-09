Новости Приговор нардепу Гунько
4 062 38

"Слуге народа" Гунько изменили приговор: 4 года тюрьмы вместо 7

Нардепу Гуньку изменили приговор: что известно?

Апелляционная палата ВАКС изменила приговор народному депутату Анатолию Гуньку за коррупцию.

Что известно

"Назначить Гуньку Анатолию наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 3 года", - зачитал судья решение.

Также суд принял решение взять под стражу немедленно.

Постановление можно будет обжаловать в Кассационном уголовном суде Верховного Суда в течение 3 месяцев.

Дело нардепа Гунька

приговор (1316) Антикоррупционный суд (1418) Гунько Анатолий (33)
Топ комментарии
+25
Ще трохи. І. Взагалі виїде з України 😸
09.02.2026 14:06 Ответить
+16
Отпустят через 4 дня и наградят + выплатят зарплату за "вынужденный прогул".
09.02.2026 14:08 Ответить
+11
Це дуже суворо. Рік умовно, це максимум. А можливо треба було зрозуміти і вибачити.
09.02.2026 14:08 Ответить
Ще трохи і дві ЧИЇСЬ рідні бабусі куплять десь у Італії дві хатинки по 650 м² кожна з басейном .
Звідки гроші ??? А шо нельзя , працювали Усє життя у аксе
09.02.2026 14:29 Ответить
За корупцію потрібно розстрілювати! Взяв хабар більше 10 тис. баксів - розстріл! Його і так розстріляють після тюрми. Кожен хабарник отримає вишку від народу України!
09.02.2026 16:34 Ответить
У Китаї розстрілюють , корупція не зникла . Я не проти розстрілу - констатую що не діє (((
09.02.2026 17:07 Ответить
Так давайте і ми будемо розстрілювати і хай вона у нас так само не зникає як в Китаї, де відсоток корупціонерів чиновників в 1000 разів менше ніж в Україні.
09.02.2026 17:29 Ответить
потрібно розстрілювати!
09.02.2026 20:46 Ответить
ZE ОМЕРТА ‼️Членам , злочинного угрупування - дах , цирк , вистава, іншим - беззаконня , вбивства , беспредел
09.02.2026 15:33 Ответить
Приклад злочинних дій портновських вертухаїв з ГПУ ДБР суд#вських з адвокатськими!
А всього ото і треба було, в Україні з 2014 року, реформувати їх 3 метрами вірьовки і конфіскація майна, в усіх причетних до цього шоу від привладних та ДБР, БЕБ, Держгекадастру, ФДМУ, КМУ, ОДА ….
09.02.2026 16:15 Ответить
вибачитися.
09.02.2026 14:51 Ответить
Відшкодувати моральні збитки.
09.02.2026 15:59 Ответить
Стоячи на колінах, разом з ЗМІ на лохоМарафоні?????
Тому, в Черкаській області і формується особами з Уряду, ГПУ, ДБР, нацПолу, дерземкадастру та опу, всеУкраїнська ВРВДІЇВКА2!!!
Холодний Яр та Гайдамаки знають, як таку нечисть змосковщину, викорчовувати з Урядового кварталу!!!!
09.02.2026 16:20 Ответить
Героя України за вклад у підтримку авторитету ЗЄбанди.
09.02.2026 14:10 Ответить
Суди - пересуди - цей дощ надовго а за крадіжку з магазину на 1000 грв теж світить 4 р
09.02.2026 14:11 Ответить
так то ж із магазину , а тут хабар .... "А то він сіно їв ! Вовки завили "....
09.02.2026 17:10 Ответить
Все йде до того, що йому компенсують десятки мільйонів за рахунок платників податків, і як бонус медаль з рук Зеленсково.
09.02.2026 14:12 Ответить
позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади

тобто поки він сидить то цей термін входить у 4 роки, а не після того як його звільнили
09.02.2026 14:14 Ответить
Да, да. Четыре года отсидки. Три - поражения в правах. За год до освобождения может баллотироваться в Раду
09.02.2026 14:25 Ответить
Суд ухвалив рішення взяти під варту негайно - а він що,вільно гуляв до цього?
09.02.2026 14:16 Ответить
Его бахнули в августе 23-го. Суд был в марте 25-го это, в худшем случае, 20 месяцев в СИЗО. Дали 4 года = 48 месяцев. СИЗО день за два идет. Это он должен ещё 8 месяцев отсидеть. Того и взяли под стражу.
09.02.2026 14:33 Ответить
Куда ты лезешь, умник? Он в сизо был с 09.08.2023 по 17.10.2023 (тоесть 2 месяца с хвостиком), это раз. Два: "СИЗО день за два идет" на самом деле уже не идёт, еще с 2017 года.
Про твою математику мы уже всё поняли, теперь по поводу "Это он должен ещё 8 месяцев отсидеть. Того и взяли под стражу." даже говорить нечего. Взяли его под стражу потому, что приговор вступил в законную силу и т.к. ему дали реальный срок то его и взяли под стражу чтобы он поехал отбывать. В первой инстанции (март 2025 года) его под стражу не брали, потому что на том этапе приговор еще не вступил в силу.

Мне бы такую уверенность, как у гречкосеев убогих, которые с выражением лица проФФФессора, рассуждают о вещах, в которых ничего не понимают
09.02.2026 15:35 Ответить
Після 2019 року термін "Національний відбір" набув нового значення.
09.02.2026 14:17 Ответить
Далі покарають ще сильніше - три роки умовно, в Ізраїлі.
09.02.2026 14:19 Ответить
Залишається найголовніше запитання: а чого він досі не в тюрмі, депутатствує, голосує під куполм?
09.02.2026 14:20 Ответить
Каков нарит таки и слуги,гардимся!
09.02.2026 14:25 Ответить
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
09.02.2026 14:28 Ответить
"такого гунька нє отдам нікому! такіє гуньки мнє нужни самому" - повідомляє головний слуга!
09.02.2026 14:30 Ответить
круто! чуваку вліпили 7 років позбавлення волі за вкрадених 700 грн а цим ***** смішні терміни призначають!
09.02.2026 14:30 Ответить
Не помилились?Можливо до 7 треба було приплюсуати 3 а їх відняли.Феміду треба ще й арифметиці вчити.Другий варіант,скільки ж забашляв щоб зняти ці три роки?
09.02.2026 14:31 Ответить
Та випустіть ви хлопця! Він ще не все вкрав...
09.02.2026 14:36 Ответить
видпустити класного пацана и видшкодувати моральний збиток
09.02.2026 14:42 Ответить
Як ці "зелені виродки" ДІСТАЛИ Таку падаль треба відразу "баранити" все рівно мразі відкупляться
09.02.2026 15:04 Ответить
А ціх як ? ці які ???
https://inshe.tv/important/2026-02-09/977868/

Майор тилу "намутив" мільйони і за рік «десантувався» в Аргентину, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Антарктиду (ВІДЕО)
09.02.2026 15:15 Ответить
Не поняв, так він буде танцювати ламбаду в душі чи ні?
09.02.2026 16:22 Ответить
Надо было вообще наградить. Как никак "слуга народа "
09.02.2026 17:56 Ответить
Через год сделает очередной транш и получит досрочное освобождение
09.02.2026 18:19 Ответить
 
 