ВАКС признал невиновным экс-заместителя председателя Днепропетровской ОГА Орлова по делу о $200 тыс. взятки

11 февраля 2026 года Высший антикоррупционный суд признал невиновным бывшего первого заместителя председателя Днепропетровской областной государственной военной администрации Владимира Орлова.

Об этом сообщается на сайте ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Его обвиняли в просьбе предоставить неправомерную выгоду в особо крупном размере - 200 тысяч долларов.

По версии обвинения, средства якобы должны были быть переданы Орлову и главе Днепропетровской ОГА за выделение частной компании лесного участка государственной собственности в долгосрочное пользование.

После рассмотрения дела суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала вину подсудимого вне разумного сомнения, и вынес оправдательный приговор.

В САП готовят апелляцию

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что не согласны с решением суда и готовят апелляционную жалобу.

"Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжалует приговор ВАКС от 11 февраля 2026 года, которым бывшего заместителя председателя одной из ОГА признан невиновным в просьбе предоставить 200 тыс. долларов за выдачу распоряжения о выделении частному обществу лесного участка государственной собственности в долгосрочное пользование. Прокурор САП не согласен с указанным решением суда и будет отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Детали дела

Чиновника подозревали в просьбе предоставить 200 тысяч долларов за выдачу распоряжения о выделении частному обществу 19 га лесного участка государственной собственности в долгосрочное пользование.

Действия экс-чиновника квалифицировали по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозило до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал бывшему заместителю ОГА меру пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен.

Что известно о Владимире Орлове

44-летний Владимир Орлов имеет три полных высших образования, является доктором экономических наук и заслуженным экономистом Украины.

В апреле 2014 года стал заместителем начальника управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры города Киева, а в июле 2014 года — начальником управления, заместителем начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины.

С декабря 2019 года по январь 2021 года возглавлял Юго-восточное межрегиональное территориальное управление АРМА (г. Днепр).

С января 2021 года был первым заместителем председателя Днепропетровской ОГА — начальником областной военной администрации. С 23 января по 7 февраля 2023 года исполнял обязанности председателя Днепропетровской ОГА — начальника Днепропетровской ОВА.

+3
Потрібно про всяк випадок ще їм підвищити зарплати та пенсії.
І присвоїти почесне та довічне звання інваліда розумової праці.
12.02.2026 10:56 Ответить
+2
44-річний Володимир Орлов має три повні вищі освіти, є доктором економічних наук та заслуженим економістом України.

Бездоганна характеристика,такий красти не може .От так!!!!

Бездоганна характеристика,такий красти не може .От так!!!!
12.02.2026 10:44 Ответить
+2
А що таке для наших суддів $200000? Дрібʼязок, кишенькові гроші на морозиво.
12.02.2026 10:50 Ответить
це як?
12.02.2026 10:42 Ответить
44-річний Володимир Орлов має три повні вищі освіти, є доктором економічних наук та заслуженим економістом України. Джерело: https://censor.net/ua/n3600186

Бездоганна характеристика,такий красти не може .От так!!!!
12.02.2026 10:44 Ответить
характеристика на суді архиважлива річ!
по собі знаю
12.02.2026 10:47 Ответить
А ще дуже цікаво, подивіться звідки він зявився в Дніпрі. Всі "цінні" кадри поступають з тієї території, яку здали ворогу. Це моя особиста думка.
12.02.2026 11:21 Ответить
Київ вже нє наш???
12.02.2026 11:42 Ответить
Очень просто, 200 000 в суд и вы оправданы.
12.02.2026 11:42 Ответить
Таке буває, коли докази зліпили штучно, або не читали КПК і не змогли законно їх зібрати. Думали, як завджи, що в суді пройде.
12.02.2026 10:46 Ответить
А що таке для наших суддів $200000? Дрібʼязок, кишенькові гроші на морозиво.
12.02.2026 10:50 Ответить
Потрібно про всяк випадок ще їм підвищити зарплати та пенсії.
І присвоїти почесне та довічне звання інваліда розумової праці.
12.02.2026 10:56 Ответить
Треба суд присяжних, якщо будуть звичайні люди, то їм буде достатьно слів голова ОВА+хабар, щоб винести вирок.
А ось ці "судді", якщо їм треба, то починають докопуватись до дрібниць типу "покази свідка написані неправильним кольором синьої ручки" і валять справу.
12.02.2026 11:14 Ответить
Мені складно коментувати саме цю справу, бо я її не читав (а для повністю правильної позиції треба першоджерело бачити, а не коментарі). Але якщо припустити, що рішення ВАКСу правильне, а САП - неправий, то хочеться висловити загальні міркування по цій темі.

САП / НАБУ на хвилі хайпу і підтримки з боку ЄС / США та молоді з картонками на Майдані вважають, що будь-що, зліплене ними, має автоматично і без зауважень освячуватися судовими органами . . . Бо ж вони "караючий меч революції", безгрішні, святіші за дружину Цезаря.
Але ж на повірку часто їхні кримінальні провадження зроблені неякісно - сумнівні звинувачення, ніяка доказова база, припущення, своєрідне тлумачення законодавства. Бачив це на власні очі. Не те, щоб НАБУ / САП умисно фігнею займаються - це просто так звана "хвороба зростання". Десь досвіду у працівників ще не вистачає, десь завелике робоче навантаження, аби якісно відпрацювати справу, десь компетенція недостатня, десь "текучка кадрів" - всі живі люди. Тобто так буває і з часом це може бути виправлено і покращено. Але їм треба все і одразу, вони занадто сильно вірять у власну непогрішимість і не ******* визнавати помилки. Як сказали б у радянські часи "несприйнятливий до критики" - за таке раніше по партійній лінії можна було і по шиї дістати сильно. По-********* це називається "зірку схопили".

Тому, аби цю зірку з лоба збити, було би правильно після виправдального вироку (якщо його засилить Апеляційна Палата ВАКС, звичайно) поставити питання про дисциплінарну (щонайменше), а то і кримінальну відповідальність для слідчих і прокурорів, причетних до безпідставного кримінального обвинувачення особи, якій вирвали рік-два-три з нормального життя і спаскудили репутацію в очах рідних, сусідів, друзів, колег і суспільства в цілому. А ще було би правильно, аби виправданий стягнув з держави моральну шкоду у великому-великому розмірі, але аби держава потім в порядку регресу виставила ці відшкодування причетним слідчим і прокурорам. І от коли одного разу за дурь чи безпрєдєл хтось з них залишиться без штанів, а то ще і присяде трошки, то решта його колег будуть розуміти, що якість роботи треба піднімати на новий рівень, що стандарт доказування має бути "Ultra-TOP-ALL-Inclusive" і що "сім разів відміряй, а відрізати дай комусь іншому".
Це і буде європейським стандартом дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. А інакше ми будемо скочуватися в бандитський режим типу "ФСБ - гестапо", коли якщо на тебе щось написали правоохоронці, то ти точно вже себе не захистиш, бо держава "завжди права" і краще одразу кудись тікати.

Тому, цензор.нет, будь ласка, прослідкуйте за цією справою далі і задайте після апеляції (якщо вона буде успішною для підсудного) питання САП / НАБУ, хто і як повинен відповісти за сфабриковане кримінальне провадження. Такі речі не можуть залишатися без уваги громадськості і ЗМІ, бо це - наші з Вами громадянські і конституційні права, на які наступив правоохоронний блок.
12.02.2026 11:27 Ответить
І я не я, і не брав хабаря...
12.02.2026 11:48 Ответить
 
 