ВАКС признал невиновным экс-заместителя председателя Днепропетровской ОГА Орлова по делу о $200 тыс. взятки

11 февраля 2026 года Высший антикоррупционный суд признал невиновным бывшего первого заместителя председателя Днепропетровской областной государственной военной администрации Владимира Орлова.

Его обвиняли в просьбе предоставить неправомерную выгоду в особо крупном размере - 200 тысяч долларов.

По версии обвинения, средства якобы должны были быть переданы Орлову и главе Днепропетровской ОГА за выделение частной компании лесного участка государственной собственности в долгосрочное пользование.

После рассмотрения дела суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала вину подсудимого вне разумного сомнения, и вынес оправдательный приговор.

В САП готовят апелляцию

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что не согласны с решением суда и готовят апелляционную жалобу.

"Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжалует приговор ВАКС от 11 февраля 2026 года, которым бывшего заместителя председателя одной из ОГА признан невиновным в просьбе предоставить 200 тыс. долларов за выдачу распоряжения о выделении частному обществу лесного участка государственной собственности в долгосрочное пользование. Прокурор САП не согласен с указанным решением суда и будет отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Детали дела

Чиновника подозревали в просьбе предоставить 200 тысяч долларов за выдачу распоряжения о выделении частному обществу 19 га лесного участка государственной собственности в долгосрочное пользование.

Действия экс-чиновника квалифицировали по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозило до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал бывшему заместителю ОГА меру пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен.

Что известно о Владимире Орлове

44-летний Владимир Орлов имеет три полных высших образования, является доктором экономических наук и заслуженным экономистом Украины.

В апреле 2014 года стал заместителем начальника управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры города Киева, а в июле 2014 года — начальником управления, заместителем начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины.

С декабря 2019 года по январь 2021 года возглавлял Юго-восточное межрегиональное территориальное управление АРМА (г. Днепр).

С января 2021 года был первым заместителем председателя Днепропетровской ОГА — начальником областной военной администрации. С 23 января по 7 февраля 2023 года исполнял обязанности председателя Днепропетровской ОГА — начальника Днепропетровской ОВА.

