Правоохранители раскрыли финансовые махинации в "Черновцыгазе"

На Буковине бывшему должностному лицу газораспределительной компании "Черновцыгаз" готовятся предъявить обвинение в отмывании средств на сумму более 7 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным следствия, фигурант работал руководителем группы заработной платы в АО "Черновцыгаз" и имел доступ к бухгалтерским программам. Чиновник использовал систему "Клиент-банк" для личного обогащения. Он вносил ложные данные в финансовые документы и завышал суммы начислений. Излишние средства перечислял на собственные банковские счета.

Читайте также: Украина поднялась на 104 место в Индексе восприятия коррупции из 182 стран мира

Как работала схема присвоения

Следователи установили, что с января 2022 года по сентябрь 2024 года мужчина незаконно получил около 6 млн грн. Деньги он оформлял как зарплату, премии, отпускные и больничные. Все выплаты проходили через внутренние бухгалтерские системы предприятия.

Правоохранители также задокументировали еще один эпизод легализации средств. По аналогичной схеме фигурант присвоил дополнительно 1,3 млн грн. Эти средства он тратил в казино и букмекерских компаниях.

"В настоящее время уголовное производство по этим фактам находится на рассмотрении суда", — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине раскрыли масштабную аптечную схему — "в тень" вывели 2 миллиарда гривен

Уголовное производство и расследование

Фигуранту сообщили о подозрении по фактам присвоения и отмывания средств, полученных преступным путем. Досудебное расследование проводили правоохранительные органы под процессуальным руководством прокуратуры.

В прокуратуре отмечают, что ущерб, нанесенный предприятию, имеет значительный размер. Суд будет определять степень ответственности и возможное наказание для подозреваемого.

Ранее прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с ГБР разоблачили коррупционную схему при закупке служебного жилья для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Читайте также: В Украине раскрыли масштабную аптечную схему – "в тень" вывели 2 миллиарда гривен