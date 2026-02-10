Правоохранители раскрыли финансовые махинации в "Черновцыгазе"
На Буковине бывшему должностному лицу газораспределительной компании "Черновцыгаз" готовятся предъявить обвинение в отмывании средств на сумму более 7 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, фигурант работал руководителем группы заработной платы в АО "Черновцыгаз" и имел доступ к бухгалтерским программам. Чиновник использовал систему "Клиент-банк" для личного обогащения. Он вносил ложные данные в финансовые документы и завышал суммы начислений. Излишние средства перечислял на собственные банковские счета.
Как работала схема присвоения
Следователи установили, что с января 2022 года по сентябрь 2024 года мужчина незаконно получил около 6 млн грн. Деньги он оформлял как зарплату, премии, отпускные и больничные. Все выплаты проходили через внутренние бухгалтерские системы предприятия.
Правоохранители также задокументировали еще один эпизод легализации средств. По аналогичной схеме фигурант присвоил дополнительно 1,3 млн грн. Эти средства он тратил в казино и букмекерских компаниях.
"В настоящее время уголовное производство по этим фактам находится на рассмотрении суда", — сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Уголовное производство и расследование
Фигуранту сообщили о подозрении по фактам присвоения и отмывания средств, полученных преступным путем. Досудебное расследование проводили правоохранительные органы под процессуальным руководством прокуратуры.
В прокуратуре отмечают, что ущерб, нанесенный предприятию, имеет значительный размер. Суд будет определять степень ответственности и возможное наказание для подозреваемого.
- Ранее прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с ГБР разоблачили коррупционную схему при закупке служебного жилья для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з радянських часів.Правда,хтось
краде в торбинку муку на хлібкомбінаті,
а чиновники крадуть по-крупному....