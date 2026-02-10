РУС
Правоохранители раскрыли финансовые махинации в "Черновцыгазе"

Разоблачен работник Черновцыгаза за подделку документов и кражу денег

На Буковине бывшему должностному лицу газораспределительной компании "Черновцыгаз" готовятся предъявить обвинение в отмывании средств на сумму более 7 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, фигурант работал руководителем группы заработной платы в АО "Черновцыгаз" и имел доступ к бухгалтерским программам. Чиновник использовал систему "Клиент-банк" для личного обогащения. Он вносил ложные данные в финансовые документы и завышал суммы начислений. Излишние средства перечислял на собственные банковские счета.

Как работала схема присвоения

Следователи установили, что с января 2022 года по сентябрь 2024 года мужчина незаконно получил около 6 млн грн. Деньги он оформлял как зарплату, премии, отпускные и больничные. Все выплаты проходили через внутренние бухгалтерские системы предприятия.

Правоохранители также задокументировали еще один эпизод легализации средств. По аналогичной схеме фигурант присвоил дополнительно 1,3 млн грн. Эти средства он тратил в казино и букмекерских компаниях.

"В настоящее время уголовное производство по этим фактам находится на рассмотрении суда", — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Уголовное производство и расследование

Фигуранту сообщили о подозрении по фактам присвоения и отмывания средств, полученных преступным путем. Досудебное расследование проводили правоохранительные органы под процессуальным руководством прокуратуры.

В прокуратуре отмечают, что ущерб, нанесенный предприятию, имеет значительный размер. Суд будет определять степень ответственности и возможное наказание для подозреваемого.

Відмив - шоб газом не воняли - чистюля
10.02.2026 18:38 Ответить
Тепер буде нюхати парашу кільканадцять років.
10.02.2026 18:41 Ответить
Й скільки таких по Україні? Терміново потрібно підвищувати тарифи, бо їм вже не вистачає.
10.02.2026 18:39 Ответить
Заодно розберіться з платіжками на якісь додаткові послуги в "Газмережі Львівська філія". Прийшла якась незрозуміла платіжка на 213 грн. за послугу технічного обслуговування систем газопостачання у будинку. Відколи таке придумали? І що ще вигадають?
10.02.2026 18:39 Ответить
Красти - це у кожного в крові ще
з радянських часів.Правда,хтось
краде в торбинку муку на хлібкомбінаті,
а чиновники крадуть по-крупному....
10.02.2026 19:04 Ответить
А шо тільки там крадуть
10.02.2026 20:56 Ответить
 
 