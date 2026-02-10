Правоохоронці розкрили фінансові махінації в "Чернівцігазі"

На Буковині колишньому посадовцю газорозподільної компанії "Чернівцігаз" готуються висунути обвинувачення у відмиванні коштів на понад 7 млн грн.

За даними слідства, фігурант працював керівником групи заробітної плати в АТ "Чернівцігаз" та мав доступ до бухгалтерських програм. Посадовець використовував систему "Клієнт-банк" для особистого збагачення. Він вносив неправдиві дані до фінансових документів та завищував суми нарахувань. Надлишкові кошти перераховував на власні банківські рахунки.

Як працювала схема привласнення

Слідчі встановили, що з січня 2022 року по вересень 2024 року чоловік незаконно отримав близько 6 млн грн. Гроші він оформлював як зарплату, премії, відпускні та лікарняні. Усі виплати проходили через внутрішні бухгалтерські системи підприємства.

Правоохоронці також задокументували ще один епізод легалізації коштів. За аналогічною схемою фігурант привласнив додатково 1,3 млн грн. Ці кошти він витрачав у казино та букмекерських компаніях.

"Наразі кримінальне провадження за цими фактами перебуває на розгляді суду", — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Кримінальне провадження і розслідування

Фігуранту повідомили про підозру за фактами привласнення та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили правоохоронні органи під процесуальним керівництвом прокуратури.

У прокуратурі наголошують, що збитки завдані підприємству мають значний розмір. Суд визначатиме ступінь відповідальності та можливе покарання для підозрюваного.

Відмив - шоб газом не воняли - чистюля
10.02.2026 18:38 Відповісти
Тепер буде нюхати парашу кільканадцять років.
10.02.2026 18:41 Відповісти
Й скільки таких по Україні? Терміново потрібно підвищувати тарифи, бо їм вже не вистачає.
10.02.2026 18:39 Відповісти
Заодно розберіться з платіжками на якісь додаткові послуги в "Газмережі Львівська філія". Прийшла якась незрозуміла платіжка на 213 грн. за послугу технічного обслуговування систем газопостачання у будинку. Відколи таке придумали? І що ще вигадають?
10.02.2026 18:39 Відповісти
Красти - це у кожного в крові ще
з радянських часів.Правда,хтось
краде в торбинку муку на хлібкомбінаті,
а чиновники крадуть по-крупному....
10.02.2026 19:04 Відповісти
А шо тільки там крадуть
10.02.2026 20:56 Відповісти
 
 