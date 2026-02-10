Правоохоронці розкрили фінансові махінації в "Чернівцігазі"

На Буковині колишньому посадовцю газорозподільної компанії "Чернівцігаз" готуються висунути обвинувачення у відмиванні коштів на понад 7 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, фігурант працював керівником групи заробітної плати в АТ "Чернівцігаз" та мав доступ до бухгалтерських програм. Посадовець використовував систему "Клієнт-банк" для особистого збагачення. Він вносив неправдиві дані до фінансових документів та завищував суми нарахувань. Надлишкові кошти перераховував на власні банківські рахунки.

Як працювала схема привласнення

Слідчі встановили, що з січня 2022 року по вересень 2024 року чоловік незаконно отримав близько 6 млн грн. Гроші він оформлював як зарплату, премії, відпускні та лікарняні. Усі виплати проходили через внутрішні бухгалтерські системи підприємства.

Правоохоронці також задокументували ще один епізод легалізації коштів. За аналогічною схемою фігурант привласнив додатково 1,3 млн грн. Ці кошти він витрачав у казино та букмекерських компаніях.

"Наразі кримінальне провадження за цими фактами перебуває на розгляді суду", — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Кримінальне провадження і розслідування

Фігуранту повідомили про підозру за фактами привласнення та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили правоохоронні органи під процесуальним керівництвом прокуратури.

У прокуратурі наголошують, що збитки завдані підприємству мають значний розмір. Суд визначатиме ступінь відповідальності та можливе покарання для підозрюваного.

Раніше прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з ДБР викрили корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

