Правоохранители открыли производство о продаже АРМА земли Левочкину
Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований проводят досудебное расследование возможных нарушений в деятельности АРМА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответах Офиса генпрокурора и ГБР на депутатское обращение, которые есть в распоряжении Экономической правды.
Уголовное производство №62026000000000025 было зарегистрировано 12 января 2026 года. Следствие касается продажи активов, находившихся в управлении АРМА.
Продажа земли на Боржаве по минимальным ценам
Речь идет об аукционе, который состоялся 8 января 2026 года. Тогда АРМА продало три земельных участка на полонине Боржава общей площадью 460 гектаров. Общая сумма продажи составила 89,5 млн гривен.
Торги проходили в формате "голландского аукциона". В каждом лоте был только один участник. Продажа состоялась по минимально возможным ценам.
Участок площадью 26,7 га за 5,4 млн грн приобрел Андрей Винграновский. Он также купил 199,1 га за 39,1 млн грн. Еще 234,7 га за 45 млн грн приобрел Игорь Власюк.
Средняя цена одной сотки составляла около 2 тысяч гривен. В ноябре 2024 года АРМА ожидало выручить за эти земли более 1 млрд грн.
Расследование по факту злоупотребления властью и ответственности руководства
По данным Opendatabot, Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент". Компания входит в корпоративную группу семьи Левочкиных. Он также является мужем Юлии Левочкиной.
Игорь Власюк является основателем ООО "Боржава Эсет". Конечным бенефициаром этой компании указан Винграновский.
Расследование ведется по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
"АРМА организует, контролирует и несет персональную ответственность за прозрачность своей деятельности", – говорится в законе об агентстве.
Напомним
- С 13 августа 2025 года распоряжением правительства и.о. главы АРМА является Ярослава Максименко.
- Бывшая глава АРМА Елена Дума была замечена журналистами УП возле дома, в котором находился "бэк-офис", использовавшийся группой Тимура Миндича для отмывания средств.
- 29 декабря решением правительства координация АРМА была передана от министра экономики Алексея Соболева премьер-министру Юлии Свириденко.
тому в виборч.кодекс мусить бути запроваджено норму про останні 5 років постійного проживання в Україні і кандидати в нардепи мусять постійно проживати в окрузі від якого висуватимутися щоб завадити київським парашютистам посісти місця в ВР...
В закордонних виб.округах виборці змож⁹уть голосувати тільки за кандидатуру преза, а також ту чи іншу партію... яка отримає відповідну кількість місць для пеших 10 по списку... і що особливо важливо: тільки з числа обранних депутатів можуть бути вибрані кандидатури премьєра, міністрів і на ін.високі посади...
при пропорц.системі без проблем їхні місця будуть заміщені тими, хто низче в списку партії... але! Списки кандидатів мусять бути складені обов'язково по округам, а не загальний список партії...
І ще: за пропуск 35% голосувань незалежно від причини відсутності, депи мусять бути автоматично позбавлені мандату... і віковий ценз: з 25 до 75 років.
