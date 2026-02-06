Правоохранители открыли производство о продаже АРМА земли Левочкину

ГБР и ОГП проверяют продажу земли АРМА семье Левочкиных

Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований проводят досудебное расследование возможных нарушений в деятельности АРМА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответах Офиса генпрокурора и ГБР на депутатское обращение, которые есть в распоряжении Экономической правды.

Уголовное производство №62026000000000025 было зарегистрировано 12 января 2026 года. Следствие касается продажи активов, находившихся в управлении АРМА.

Продажа земли на Боржаве по минимальным ценам

Речь идет об аукционе, который состоялся 8 января 2026 года. Тогда АРМА продало три земельных участка на полонине Боржава общей площадью 460 гектаров. Общая сумма продажи составила 89,5 млн гривен.

Торги проходили в формате "голландского аукциона". В каждом лоте был только один участник. Продажа состоялась по минимально возможным ценам.

Участок площадью 26,7 га за 5,4 млн грн приобрел Андрей Винграновский. Он также купил 199,1 га за 39,1 млн грн. Еще 234,7 га за 45 млн грн приобрел Игорь Власюк.

Средняя цена одной сотки составляла около 2 тысяч гривен. В ноябре 2024 года АРМА ожидало выручить за эти земли более 1 млрд грн.

Продажа земли Левочкиным

Расследование по факту злоупотребления властью и ответственности руководства

По данным Opendatabot, Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент". Компания входит в корпоративную группу семьи Левочкиных. Он также является мужем Юлии Левочкиной.

Игорь Власюк является основателем ООО "Боржава Эсет". Конечным бенефициаром этой компании указан Винграновский.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

"АРМА организует, контролирует и несет персональную ответственность за прозрачность своей деятельности", – говорится в законе об агентстве.

Напомним

  • С 13 августа 2025 года распоряжением правительства и.о. главы АРМА является Ярослава Максименко.
  • Бывшая глава АРМА Елена Дума была замечена журналистами УП возле дома, в котором находился "бэк-офис", использовавшийся группой Тимура Миндича для отмывания средств.
  • 29 декабря решением правительства координация АРМА была передана от министра экономики Алексея Соболева премьер-министру Юлии Свириденко.

коррупция Левочкин Сергей Левочкина Юлия ГБР АРМА Офис Генпрокурора
А ЩО ТАМ БОЙКО !?)
06.02.2026 20:24 Ответить
фсьо) забудьте)
09.02.2026 10:38 Ответить
Зразу пишу чим ця відкрита справа закінчиться у гіршому випадку для цього бандита - підозра, арешт, застава, общак і з чистою совістю на якісь "Канари"!!!
06.02.2026 20:30 Ответить
Хоч би так нарешті сталось. Під час війни взагалі було б доречним заборонити продаж землі.
06.02.2026 20:46 Ответить
"головний прокурор" прийде за кожним -
06.02.2026 20:55 Ответить
марія-це те опудало в якої і батько, і брати працюють на росії, а вона пгокугатугі? ну тоді кгавченко-пдогас.
06.02.2026 20:57 Ответить
Проблема ще й в тому, що на повоенні вибори вусунуться усі всі бувши... які під час війні були щасливими туристами, які всіма способами розбудовували свої активи...

тому в виборч.кодекс мусить бути запроваджено норму про останні 5 років постійного проживання в Україні і кандидати в нардепи мусять постійно проживати в окрузі від якого висуватимутися щоб завадити київським парашютистам посісти місця в ВР...

В закордонних виб.округах виборці змож⁹уть голосувати тільки за кандидатуру преза, а також ту чи іншу партію... яка отримає відповідну кількість місць для пеших 10 по списку... і що особливо важливо: тільки з числа обранних депутатів можуть бути вибрані кандидатури премьєра, міністрів і на ін.високі посади...

при пропорц.системі без проблем їхні місця будуть заміщені тими, хто низче в списку партії... але! Списки кандидатів мусять бути складені обов'язково по округам, а не загальний список партії...

І ще: за пропуск 35% голосувань незалежно від причини відсутності, депи мусять бути автоматично позбавлені мандату... і віковий ценз: з 25 до 75 років.
06.02.2026 21:02 Ответить
в паспорт внести графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ і графу ВИБОРЕЦЬ і жорсткі сита до них.
06.02.2026 23:05 Ответить
Маю надію,що на ці землі ВЖЕ накладено арешт. Хоча,за долю малую, той арешт,або не накладуть,або знімуть через рік,коли піпл забуде про подію продажу України льовочкіним, дубілетам та різним міндичам з бойками...
06.02.2026 21:06 Ответить
Не терпільний народ давно б його вбив...
06.02.2026 21:07 Ответить
... риги- диверсанти повинні сидіти в тюрмі
06.02.2026 22:00 Ответить
Проригівська зелена влада сама себе не посадить
Де змітуни, які обіцяли- "єслі что нє так, ми іх смєтьом"

Де ви зєбіли? Віддали Україну зеленим мародерам і умили руки
Це на вашій совісті
06.02.2026 23:24 Ответить
Ця АРМА вже давно повинна відповідати за підприємства, будинки, землі, якими дивним чином користуються безкоштовно або за невеликі кошти люди, в котрих рильця в пушку… Мабуть співпрацюють зі зрадниками та крадіями, тільки дехто не бачить…
07.02.2026 01:04 Ответить
ЛЬОфффачкін,, вийде з води сухим... Знову щось трапиться і під шумок взконять і землю попросять вибачення.... Бойко де наш гигант ум і честь Янека - шапкопряда єнакієвського???? Де наш ГГГерой хамелеонський???
07.02.2026 07:05 Ответить
Як відкрили так і закриють, ще компенсацію заплатять.
07.02.2026 09:27 Ответить
Журналісти молодці, бо якби не було розголосу, то ніхто і не почухався.
07.02.2026 10:25 Ответить
Правоохоронці відкрили провадження щодо продажу АРМА землі Льовочкіну
07.02.2026 11:09 Ответить
ГЛАВНАЯ УГРОЗА ВНУТРИ ЭТО БОЙКО И ЕГО ШЕСТЁРЫ !!!
09.02.2026 18:54 Ответить
 
 