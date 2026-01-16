РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9633 посетителя онлайн
Новости Видео АРМА продало Левочкину землю в Карпатах
3 715 19

Как Левочкин украл кусок Карпат и ему за это ничего не было || Без цензуры. ВИДЕО

В начале 2026 года стало известно, что Сергей Левочкин и аффилированные с ним лица получили в собственность сотни элитных земельных участков в Карпатах по цене в десятки раз ниже рыночной. Речь идет не о прифронтовых территориях, а о рекреационной зоне Боржавы в Закарпатье — потенциальном месте для строительства горнолыжного курорта.

В этом выпуске Цензор.НЕТ журналист Марина Данилюк-Ярмолаева вместе с расследовательницей Любовью Величко подробно объясняют, как арестованные активы из-за действий АРМА оказались в руках бывших регионалов, и почему государство рискует потерять более 900 млн грн бюджетных поступлений.

В разговоре речь идет о следующем:

  • – как АРМА сформировала условия аукционов так, что реальной конкуренции не было;
  • – почему земли продавались большими лотами с заведомо заниженной стартовой ценой;
  • – как соглашение со следствием позволяет фигурантам коррупционного дела вернуть землю обратно, если АРМА не успела ее продать в течение года;
  • – какую роль в этой истории играют связанные лица, оффшорные компании и политические связи.

Отдельно Данилюк-Ярмолаева и Величко анализируют, почему решение Высшего антикоррупционного суда создало ситуацию, в которой коррупционеры фактически остаются "в плюсе", а государство - в убытке, даже во время полномасштабной войны.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: 460 га земли, приобретенной за украденные бюджетные деньги, возвращают семье Левочкина, - Николаенко

Автор: 

земля (1914) Карпаты (304) Левочкин Сергей (548) продажа (466) Данилюк-Ярмолаева Марина (434)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Чому б льовочкіну не зробити зустріч з портновим - 9 куль в бошку
показать весь комментарий
16.01.2026 21:15 Ответить
+10
Все конфіскувати
показать весь комментарий
16.01.2026 21:03 Ответить
+7
****** з льовочкиними, знищують Україну руками помічників ригоАНАЛЬНИХ та злодіїв на посадах від портнова та підрахуя!
Цей злочин зробили, ті ждуни ******, що ошиваються від захисту України, з 2014 року, як і зеленський!!!
Томі й треба всю цю нечисть вішати, щоб їх родичі бачили наслідки їх діянь проти України!
показать весь комментарий
16.01.2026 21:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все конфіскувати
показать весь комментарий
16.01.2026 21:03 Ответить
А виконавців на посадах, покарати за таку СХЕМУ і ЗЛОЧИН!!
показать весь комментарий
16.01.2026 21:15 Ответить
Не посмеют. Наверняка у него есть исраильский паспорт. Иначе он не был бы таким хитрым коррупционером.
показать весь комментарий
16.01.2026 23:30 Ответить
Уважение этим двум журналисткам за то, что ведут активную борьбу против коррупционеров.
показать весь комментарий
17.01.2026 01:14 Ответить
****** з льовочкиними, знищують Україну руками помічників ригоАНАЛЬНИХ та злодіїв на посадах від портнова та підрахуя!
Цей злочин зробили, ті ждуни ******, що ошиваються від захисту України, з 2014 року, як і зеленський!!!
Томі й треба всю цю нечисть вішати, щоб їх родичі бачили наслідки їх діянь проти України!
показать весь комментарий
16.01.2026 21:13 Ответить
а что Порох скажет по этому поводу?
показать весь комментарий
16.01.2026 22:32 Ответить
Чому б льовочкіну не зробити зустріч з портновим - 9 куль в бошку
показать весь комментарий
16.01.2026 21:15 Ответить
Вас офіційно попереджали‼️ он вам нічено нє при владі антимайдан ‼️
показать весь комментарий
16.01.2026 21:16 Ответить
не, а не **** бы...
мент, сын мента и не просто мента а вертухая в тюрьмах и колониях Сергій Льовочкін
показать весь комментарий
16.01.2026 21:25 Ответить
втрата довіри до влади - прямий шлях до поразьки у війні
показать весь комментарий
16.01.2026 21:31 Ответить
... проукраїнська влада має дбати про інтереси України, а не про диверсантів і зрадників.
показать весь комментарий
16.01.2026 21:31 Ответить
Де такій владі взятися? Вже забули жарти про АрМоВір від малоросіків?
показать весь комментарий
16.01.2026 22:19 Ответить
І НІЧОГО НЕ БУДЕ.. А КРІПАКИ ПОНИЮТЬ ДЕНЬ ДВА І ЗАБУДУТЬ І БУДУТЬ ДАЛІ МІЖ СОБОЮ ГРИЗТИСЬ
показать весь комментарий
16.01.2026 22:17 Ответить
зЕ мародеры
показать весь комментарий
16.01.2026 23:25 Ответить
Це друг Порошенко? … але приказка , що скажи хто твій друг ,… я скажу хто ти … в цьому випадку недоречна….
показать весь комментарий
17.01.2026 02:17 Ответить
Розбазарювання України продовжується?
показать весь комментарий
17.01.2026 08:51 Ответить
Ну, чого ви?
Родина льовочкіних наведе там лад.
Все почистить поприбирає, насадить смерек заведе ведмедя, їжака, сову.
Білих грибів засіє.
Буде жити поживати, добра наживати.
показать весь комментарий
17.01.2026 09:11 Ответить
Проблема в тім, що хто приходить до влади, навіть якщо чесний то не може утриматися від спокуси. А насправді до влади приходять злодії, бандити та ненажери, яким окрім статків(мільйонних та мільярдних)хочеться мати ще й владу над людьми, покірними до цих покидьків та виконавчими щодо їх забаганок.
показать весь комментарий
19.01.2026 07:22 Ответить
Тільки смерть всіх злодіїв в держустановах різних рангів , а не застава(чим більше вкрав, тим більше прав-вигода всім: прокурорам, суддям, слідчим, адвокатам, державі в особі цих злодіїв та самому злодієві, бо всі залишаються ситі)може частково припинити корупцію. Потрібно фільтрувати їх цілими сім'ями бо від погані народжуються поганці.
показать весь комментарий
19.01.2026 07:28 Ответить
 
 