Как Левочкин украл кусок Карпат и ему за это ничего не было || Без цензуры. ВИДЕО

В начале 2026 года стало известно, что Сергей Левочкин и аффилированные с ним лица получили в собственность сотни элитных земельных участков в Карпатах по цене в десятки раз ниже рыночной. Речь идет не о прифронтовых территориях, а о рекреационной зоне Боржавы в Закарпатье — потенциальном месте для строительства горнолыжного курорта.

В этом выпуске Цензор.НЕТ журналист Марина Данилюк-Ярмолаева вместе с расследовательницей Любовью Величко подробно объясняют, как арестованные активы из-за действий АРМА оказались в руках бывших регионалов, и почему государство рискует потерять более 900 млн грн бюджетных поступлений.

В разговоре речь идет о следующем:

– как АРМА сформировала условия аукционов так, что реальной конкуренции не было;

– почему земли продавались большими лотами с заведомо заниженной стартовой ценой;

– как соглашение со следствием позволяет фигурантам коррупционного дела вернуть землю обратно, если АРМА не успела ее продать в течение года;

– какую роль в этой истории играют связанные лица, оффшорные компании и политические связи.

Отдельно Данилюк-Ярмолаева и Величко анализируют, почему решение Высшего антикоррупционного суда создало ситуацию, в которой коррупционеры фактически остаются "в плюсе", а государство - в убытке, даже во время полномасштабной войны.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: 460 га земли, приобретенной за украденные бюджетные деньги, возвращают семье Левочкина, - Николаенко