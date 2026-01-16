Как Левочкин украл кусок Карпат и ему за это ничего не было || Без цензуры. ВИДЕО
В начале 2026 года стало известно, что Сергей Левочкин и аффилированные с ним лица получили в собственность сотни элитных земельных участков в Карпатах по цене в десятки раз ниже рыночной. Речь идет не о прифронтовых территориях, а о рекреационной зоне Боржавы в Закарпатье — потенциальном месте для строительства горнолыжного курорта.
В этом выпуске Цензор.НЕТ журналист Марина Данилюк-Ярмолаева вместе с расследовательницей Любовью Величко подробно объясняют, как арестованные активы из-за действий АРМА оказались в руках бывших регионалов, и почему государство рискует потерять более 900 млн грн бюджетных поступлений.
В разговоре речь идет о следующем:
- – как АРМА сформировала условия аукционов так, что реальной конкуренции не было;
- – почему земли продавались большими лотами с заведомо заниженной стартовой ценой;
- – как соглашение со следствием позволяет фигурантам коррупционного дела вернуть землю обратно, если АРМА не успела ее продать в течение года;
- – какую роль в этой истории играют связанные лица, оффшорные компании и политические связи.
Отдельно Данилюк-Ярмолаева и Величко анализируют, почему решение Высшего антикоррупционного суда создало ситуацию, в которой коррупционеры фактически остаются "в плюсе", а государство - в убытке, даже во время полномасштабной войны.
Цей злочин зробили, ті ждуни ******, що ошиваються від захисту України, з 2014 року, як і зеленський!!!
Томі й треба всю цю нечисть вішати, щоб їх родичі бачили наслідки їх діянь проти України!
он вам нічено нєпри владі антимайдан ‼️
мент, сын мента и не просто мента а вертухая в тюрьмах и колониях Сергій Льовочкін
Родина льовочкіних наведе там лад.
Все почистить поприбирає, насадить смерек заведе ведмедя, їжака, сову.
Білих грибів засіє.
Буде жити поживати, добра наживати.