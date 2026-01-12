460 га земли, приобретенной за украденные бюджетные деньги, возвращают семье Левочкина, - Николаенко

460 га земли на полонине Боржава (Закарпатская область), которая была изъята в рамках уголовного производства НАБУ по факту хищения средств в 2010-2014 гг., продали на аукционе АРМА по минимальным ценам фирмам, связанным с семьей Сергея Левочкина.

Об этом говорится в материале журналистки Татьяны Николаенко

Что известно?

Все началось в 2004 году с создания рекреационного центра "Боржавские полонины". Тогда землю передали инвесткомпаниям, тесно связанным с Владиславом Каськивым - тогдашним главой Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Автор отмечает, что Каськива туда могли назначить не без содействия Сергея Левочкина. Осенью 2011 года Кабмин Азарова выделил на национальные проекты более полумиллиарда гривен. Однако ни один из инвестиционных проектов до смены власти в 2014 году не был реализован.

Вместо того, чтобы привлечь инвесторов под реализацию проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022", власть имущие построили собственную сеть, через которую вывели бюджетные деньги на свои компании.

"1 августа 2018 года НАБУ отчиталось о завершении следствия в отношении 8 человек, причастных к хищению бюджетных средств "Госинвестпроекта" на проектах "Олимпийская надежда-2022" и "Качественная вода".

Подозрения среди прочих получили давний друг Владислава Каськива и два его брата. Но не сам глава Госагентства", - пишет Николаенко.

Президентство Зеленского

В то же время, отмечает автор, при Зеленском Каськива и компанию из Боржавы тоже никто не сгнал.

С июля 2020 года Офис президента Зеленского во главе с Андреем Ермаком снова начинает обсуждать создание высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

Программу представил австриец Гернот Ляйтнер.

Позже журналисты OCCRP получили доступ к переписке Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных за 2014-2016 годы. Они свидетельствовали, что Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH, которая была оформлена на австрийца Гернота Лейтнера.

В январе 2026 года, говорится в материале, Левочкин официально "вступил в игру".

8 января 2026 года Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли на полонине Боржава (Закарпатская область) за 89,5 млн грн.

"То есть, изъятые по делу Каськива земли, скупленные за украденные у государства деньги, снова вернулись тем же людям. С единственной разницей, что Львочкин там больше не тень, а полноценный семейный участник. Он теперь даже добропорядочный владелец того, что когда-то было украдено у государства и оплачено государственными деньгами.

И очередная украинская власть разрешила эту сделку", - подытожила она.

