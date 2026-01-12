460 га земли, приобретенной за украденные бюджетные деньги, возвращают семье Левочкина, - Николаенко

РУС
АРМА продало Левочкину землю в Карпатах
2 133 24

460 га земли на полонине Боржава (Закарпатская область), которая была изъята в рамках уголовного производства НАБУ по факту хищения средств в 2010-2014 гг., продали на аукционе АРМА по минимальным ценам фирмам, связанным с семьей Сергея Левочкина.

Об этом говорится в материале журналистки Татьяны Николаенко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Все началось в 2004 году с создания рекреационного центра "Боржавские полонины". Тогда землю передали инвесткомпаниям, тесно связанным с Владиславом Каськивым - тогдашним главой Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Автор отмечает, что Каськива туда могли назначить не без содействия Сергея Левочкина. Осенью 2011 года Кабмин Азарова выделил на национальные проекты более полумиллиарда гривен. Однако ни один из инвестиционных проектов до смены власти в 2014 году не был реализован.

Вместо того, чтобы привлечь инвесторов под реализацию проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022", власть имущие построили собственную сеть, через которую вывели бюджетные деньги на свои компании.

"1 августа 2018 года НАБУ отчиталось о завершении следствия в отношении 8 человек, причастных к хищению бюджетных средств "Госинвестпроекта" на проектах "Олимпийская надежда-2022" и "Качественная вода".

Подозрения среди прочих получили давний друг Владислава Каськива и два его брата. Но не сам глава Госагентства", - пишет Николаенко.

Президентство Зеленского

В то же время, отмечает автор, при Зеленском Каськива и компанию из Боржавы тоже никто не сгнал.

С июля 2020 года Офис президента Зеленского во главе с Андреем Ермаком снова начинает обсуждать создание высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

Программу представил австриец Гернот Ляйтнер. 

Позже журналисты OCCRP получили доступ к переписке Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных за 2014-2016 годы. Они свидетельствовали, что Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH, которая была оформлена на австрийца Гернота Лейтнера.

В январе 2026 года, говорится в материале, Левочкин официально "вступил в игру".

8 января 2026 года Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли на полонине Боржава (Закарпатская область) за 89,5 млн грн.

"То есть, изъятые по делу Каськива земли, скупленные за украденные у государства деньги, снова вернулись тем же людям. С единственной разницей, что Львочкин там больше не тень, а полноценный семейный участник. Он теперь даже добропорядочный владелец того, что когда-то было украдено у государства и оплачено государственными деньгами.

И очередная украинская власть разрешила эту сделку", - подытожила она.

+13
... грабунок країни триває, нажаль.
12.01.2026 10:32
12.01.2026 10:32 Ответить
+7
Поки ми маємо Зеленського, усі ці НАБУ та САП до фені.
12.01.2026 10:40
12.01.2026 10:40 Ответить
+4
Суддова мафія на службі у злочинців ,зате їх держава щедро фінансує ,навіть ОАСК який ліквідований декілька років назад держава профінансувала на 160 мільйонів гривень ,як же вовк і його злочина банда без зарплат у 300 тисяч гривень проживуть ?
12.01.2026 10:41
12.01.2026 10:41 Ответить
... грабунок країни триває, нажаль.
12.01.2026 10:32
12.01.2026 10:32 Ответить
Поки ми маємо Зеленського, усі ці НАБУ та САП до фені.
12.01.2026 10:40
12.01.2026 10:40 Ответить
Касків з`явився при Ющенкові, нікуди не дівався ані при Порошенкові, ані при Зеленському.
Тому не намагайся спрощувати сиуацію до одного Зеленського.
12.01.2026 11:13
12.01.2026 11:13 Ответить
Це добре, бо я вже подумав, що не вкради, не беріть хабари, може стати для нашого керівництва нормою, але ні, вони мене не підвели, все по старому, регіоналам почет і уважуха.
12.01.2026 10:41
12.01.2026 10:41 Ответить
Суддова мафія на службі у злочинців ,зате їх держава щедро фінансує ,навіть ОАСК який ліквідований декілька років назад держава профінансувала на 160 мільйонів гривень ,як же вовк і його злочина банда без зарплат у 300 тисяч гривень проживуть ?
12.01.2026 10:41
12.01.2026 10:41 Ответить
ми за його не голосували ))))
12.01.2026 10:44
12.01.2026 10:44 Ответить
Цій сепарПадалі ця земля і даром не треба; воно купує для мертвечука (кума путлера) щоб той почав "розкачувати" Західну Україну і нам треба діяти на випередження: БАРАНИТИ сепарів ЗАРАЗ
12.01.2026 10:45
12.01.2026 10:45 Ответить
льовочкин вже вилетів з Монако з групою товаришів щоб захистити та оборонити своє нерухоме майно???чи для цього холопи є???
12.01.2026 10:47
12.01.2026 10:47 Ответить
А куди ділась така собі Лєна Дума з АРМА, подєльнічкиня Міндіча і фігурант плівок?
Знавці кажуть, що за вкрадені гроші купує готолі у Туреччині та оформлює на свого нового турка- бойфренда? Цією Дума хтось думає зайнятись?
12.01.2026 11:02
12.01.2026 11:02 Ответить
Ага. Татаров займеться. До речі, а він сам де?
12.01.2026 11:05
12.01.2026 11:05 Ответить
А там де і був. Сидить спиною на фоткі з останньої наради Буданова з генералами. Гавно не тоне. Потужність зашкалює.
12.01.2026 11:14
12.01.2026 11:14 Ответить
На нарадах в Зе - сидить по праву руку, десь посередині столу. В нього все добре...
12.01.2026 11:15
12.01.2026 11:15 Ответить
В цій АРМА ніколи не було жодного порядного керівника...
12.01.2026 11:16
12.01.2026 11:16 Ответить
арма це контора по легалізації незаконнопридбаного,схема супер-віджали,перепродали ,,власнику,, за копійки .....і опа не придерешся

пропоную по закінченні війни все майно ,,патріотів монако та барбершопів,, яке не стосується позначки ,,єдине для проживання,, повернути до держави
12.01.2026 11:35
12.01.2026 11:35 Ответить
до речі у представників діючої влади впершу чергу,бо потужність їх патриотизму = товщині пакету в руках,і тут без виключень
12.01.2026 11:41
12.01.2026 11:41 Ответить
Пам"ятаю того Каськіва.Пам"ятаю як у 2005-тому році він створював партію "Пора",яка мала стати молодіжкою"Наша Україна".Це був час коли всі як скажені кричали "ющенко-ющенко"і водили хороводи з криками "разом нас багато-нас не подолати".Так,нас ідіотів багато,і нам то тепер боком вилазить.До цього часу вилазить боком демократичний Каськів з лицем олігофрена,а про Ющенка з його "руками що ніколи нічого не крали" я вже мовчу...
12.01.2026 11:05
12.01.2026 11:05 Ответить
Ворон ворону глаз не виклює ..
12.01.2026 11:06
12.01.2026 11:06 Ответить
У владі "младорегіонали" на чолі з Зе, то що було чекати - що вони притиснуть регіоналів?
12.01.2026 11:14
12.01.2026 11:14 Ответить
АРМА це ОЗУ
12.01.2026 11:14
12.01.2026 11:14 Ответить
КаськОв це те чмо що зашкварилось з підписанням угоди з лижним інструктором, тоді це падло пролізло від Пора,Майдан 2004. А чому дивуватися якщо ми знову як у 2010,у 2019 самі обрали черговий антимайдан у владу?
12.01.2026 11:15
12.01.2026 11:15 Ответить
АРМ ( АГЕНЦІЯ РАШИСТСЬКОЇ МРАЗОТИ)
12.01.2026 11:23
12.01.2026 11:23 Ответить
Негайно кличте "сивочолого криголама гетьмана" ! Треба з нього спитати за Льовочкіна та розкрадання державних коштів. Чи гетьман був "нєвкурсє"... ?
12.01.2026 11:27
12.01.2026 11:27 Ответить
Льовочкін -Це фігура Порошенко. Він без нього неяк.
12.01.2026 11:43
12.01.2026 11:43 Ответить
слава потужному владіміру алєксандрочіву!
12.01.2026 11:44
12.01.2026 11:44 Ответить
 
 