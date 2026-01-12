Новини АРМА продало Льовочкіну землю в Карпатах
14 226 32

460 га землі, придбаної за вкрадені бюджетні гроші, повертають родині Льовочкіна, - Ніколаєнко

Як родині Льовочкіна повернули 460 га землі на Закарпатті

460 га землі на полонині Боржава (Закарпатська область), які було вилучено в рамках кримінального провадження НАБУ щодо розкрадання коштів у 2010-2014 рр., продали на аукціоні АРМА за мінімальними цінами фірмам,  пов'язаним із родиною Сергія Льовочкіна.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Все почалося у 2004 році створення рекреаційного центру "Боржавські полонини". Тоді землю передали інвесткомпаніям, що тісно пов'язані із Владиславом Каськівим - тодішнім головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

Авторка зазначає, що Каськіва туди могли призначити не без сприяння Сергія Льовочкіна. Восени 2011 Кабмін Азарова виділив на національні проєкти більш ніж пів мільярда гривень. Проте жоден з інвестиційних проєктів до зміни влади в 2014 не був реалізований.

Читайте: Колишній тесть Татарова зареєстрував бізнес за адресою лобіста будівництва лижного курорту з орбіти Льовочкіна. ВIДЕО

Замість того, щоб залучити інвесторів під реалізацію проєктів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022, можновладці побудували власну сітку, через яку вивели бюджетні гроші на свої компанії.

"1 серпня 2018 НАБУ відзвітувало про закінчення слідства щодо 8 осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів "Держінвестпроєкту" на проєктах "Олімпійська надія-2022" та "Якісна вода".

Підозри серед інших отримали давній друг Владислава Каськіва та два його брати. Але не сам глава Держагентства", - пише Ніколаєнко.

Президентство Зеленського

Водночас, зауважує авторка, при Зеленському Каськіва і компанію з Боржави теж ніхто не зігнав.

Із липня 2020 Офіс Президента Зеленського на чолі з Андрієм Єрмаком починає знову обговорювати створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера "Боржава".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фірташ викупив частку Льовочкіна і змінив керівництво телеканалу "Інтер". ДОКУМЕНТ

Програму презентував австрієць Гернот Ляйтнер. 

Пізніше журналісти OCCRP отримали доступ до листування Каськіва,  а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних за 2014-2016 роки. Вони свідчили, що Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH, яка була оформлена на австрійця Гернота Лейтнера.

У січні 2026 року, йдеться в матеріалі, Льовочкін офіційно "вступив у гру".

8 січня 2026 року Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава (Закарпатська область) за 89,5 млн грн.

"Тобто, вилучені в справі Каськіва землі, скуплені за вкрадені в держави гроші, знову повернулись тим же людям. З єдиною різницею, Львочкін там більше не тінь, а повноцінний сімейний учасник. Він тепер навіть доброчесний власник того, що колись було вкражено в держави і оплачено державними грошима.

І чергова українська влада дозволила цю оборудку", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексдружина Льовочкіна заявила, що він погрожує їй та впливає на службу її нинішнього коханого-військового (оновлено)

Топ коментарі
Поки ми маємо Зеленського, усі ці НАБУ та САП до фені.
12.01.2026 10:40 Відповісти
Це добре, бо я вже подумав, що не вкради, не беріть хабари, може стати для нашого керівництва нормою, але ні, вони мене не підвели, все по старому, регіоналам почет і уважуха.
12.01.2026 10:41 Відповісти
Суддова мафія на службі у злочинців ,зате їх держава щедро фінансує ,навіть ОАСК який ліквідований декілька років назад держава профінансувала на 160 мільйонів гривень ,як же вовк і його злочина банда без зарплат у 300 тисяч гривень проживуть ?
12.01.2026 10:41 Відповісти
ми за його не голосували ))))
12.01.2026 10:44 Відповісти
Цій сепарПадалі ця земля і даром не треба; воно купує для мертвечука (кума путлера) щоб той почав "розкачувати" Західну Україну і нам треба діяти на випередження: БАРАНИТИ сепарів ЗАРАЗ
12.01.2026 10:45 Відповісти
льовочкин вже вилетів з Монако з групою товаришів щоб захистити та оборонити своє нерухоме майно???чи для цього холопи є???
12.01.2026 10:47 Відповісти
А куди ділась така собі Лєна Дума з АРМА, подєльнічкиня Міндіча і фігурант плівок?
Знавці кажуть, що за вкрадені гроші купує готолі у Туреччині та оформлює на свого нового турка- бойфренда? Цією Дума хтось думає зайнятись?
12.01.2026 11:02 Відповісти
Ага. Татаров займеться. До речі, а він сам де?
12.01.2026 11:05 Відповісти
А там де і був. Сидить спиною на фоткі з останньої наради Буданова з генералами. Гавно не тоне. Потужність зашкалює.
12.01.2026 11:14 Відповісти
На нарадах в Зе - сидить по праву руку, десь посередині столу. В нього все добре...
12.01.2026 11:15 Відповісти
В цій АРМА ніколи не було жодного порядного керівника...
12.01.2026 11:16 Відповісти
арма це контора по легалізації незаконнопридбаного,схема супер-віджали,перепродали ,,власнику,, за копійки .....і опа не придерешся

пропоную по закінченні війни все майно ,,патріотів монако та барбершопів,, яке не стосується позначки ,,єдине для проживання,, повернути до держави
12.01.2026 11:35 Відповісти
до речі у представників діючої влади впершу чергу,бо потужність їх патриотизму = товщині пакету в руках,і тут без виключень
12.01.2026 11:41 Відповісти
Пам"ятаю того Каськіва.Пам"ятаю як у 2005-тому році він створював партію "Пора",яка мала стати молодіжкою"Наша Україна".Це був час коли всі як скажені кричали "ющенко-ющенко"і водили хороводи з криками "разом нас багато-нас не подолати".Так,нас ідіотів багато,і нам то тепер боком вилазить.До цього часу вилазить боком демократичний Каськів з лицем олігофрена,а про Ющенка з його "руками що ніколи нічого не крали" я вже мовчу...
12.01.2026 11:05 Відповісти
Ворон ворону глаз не виклює ..
12.01.2026 11:06 Відповісти
У владі "младорегіонали" на чолі з Зе, то що було чекати - що вони притиснуть регіоналів?
12.01.2026 11:14 Відповісти
дмитрий разумков у 2006- 2010 рр був політтехнологом партії регионов, піклувався младорегионалами.
12.01.2026 17:14 Відповісти
АРМА це ОЗУ
12.01.2026 11:14 Відповісти
КаськОв це те чмо що зашкварилось з підписанням угоди з лижним інструктором, тоді це падло пролізло від Пора,Майдан 2004. А чому дивуватися якщо ми знову як у 2010,у 2019 самі обрали черговий антимайдан у владу?
12.01.2026 11:15 Відповісти
АРМ ( АГЕНЦІЯ РАШИСТСЬКОЇ МРАЗОТИ)
12.01.2026 11:23 Відповісти
слава потужному владіміру алєксандрочіву!
12.01.2026 11:44 Відповісти
Та нехай той Льовочкін вкладається по повній...
Прийде час, і всі ці льовочкіни та співучасники їх оборудок опиняться в буцегарні, а все їхнє майно буде конфісковано на користь держави.
12.01.2026 11:51 Відповісти
Плата ригам в вру за голоса
12.01.2026 12:12 Відповісти
Ублюдки, тварини для захисників держави які своєю кров'ю захищають цю державу немає земельних ділянок.
В для "кровосісі", все є повторюю ублюдки рідкої породи.
12.01.2026 12:47 Відповісти
А ще доплату за моральну шкоду, а ще вибачення від президента на гербовій ,а ще поставити в резерв на відповідальну деожавну посаду ,а можна і зразу поставити , без резерву. Це все СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЗЕленого кольору.
12.01.2026 13:15 Відповісти
І за оцю льовочкіну землю мають гинути найкращі українці...
12.01.2026 16:01 Відповісти
Крали, крадуть і будуть красти .Вони вже ждуть на 700 мільярдів від ЄС на відбудову . Влада на сьогодні від низу до верху корумпована . В цій країні цивілізованого життя не буде .
14.01.2026 11:41 Відповісти
 
 