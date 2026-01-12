460 га землі, придбаної за вкрадені бюджетні гроші, повертають родині Льовочкіна, - Ніколаєнко
460 га землі на полонині Боржава (Закарпатська область), які було вилучено в рамках кримінального провадження НАБУ щодо розкрадання коштів у 2010-2014 рр., продали на аукціоні АРМА за мінімальними цінами фірмам, пов'язаним із родиною Сергія Льовочкіна.
Про це йдеться в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Все почалося у 2004 році створення рекреаційного центру "Боржавські полонини". Тоді землю передали інвесткомпаніям, що тісно пов'язані із Владиславом Каськівим - тодішнім головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.
Авторка зазначає, що Каськіва туди могли призначити не без сприяння Сергія Льовочкіна. Восени 2011 Кабмін Азарова виділив на національні проєкти більш ніж пів мільярда гривень. Проте жоден з інвестиційних проєктів до зміни влади в 2014 не був реалізований.
Замість того, щоб залучити інвесторів під реалізацію проєктів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022, можновладці побудували власну сітку, через яку вивели бюджетні гроші на свої компанії.
"1 серпня 2018 НАБУ відзвітувало про закінчення слідства щодо 8 осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів "Держінвестпроєкту" на проєктах "Олімпійська надія-2022" та "Якісна вода".
Підозри серед інших отримали давній друг Владислава Каськіва та два його брати. Але не сам глава Держагентства", - пише Ніколаєнко.
Президентство Зеленського
Водночас, зауважує авторка, при Зеленському Каськіва і компанію з Боржави теж ніхто не зігнав.
Із липня 2020 Офіс Президента Зеленського на чолі з Андрієм Єрмаком починає знову обговорювати створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера "Боржава".
Програму презентував австрієць Гернот Ляйтнер.
Пізніше журналісти OCCRP отримали доступ до листування Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних за 2014-2016 роки. Вони свідчили, що Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH, яка була оформлена на австрійця Гернота Лейтнера.
У січні 2026 року, йдеться в матеріалі, Льовочкін офіційно "вступив у гру".
8 січня 2026 року Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава (Закарпатська область) за 89,5 млн грн.
"Тобто, вилучені в справі Каськіва землі, скуплені за вкрадені в держави гроші, знову повернулись тим же людям. З єдиною різницею, Львочкін там більше не тінь, а повноцінний сімейний учасник. Він тепер навіть доброчесний власник того, що колись було вкражено в держави і оплачено державними грошима.
І чергова українська влада дозволила цю оборудку", - підсумувала вона.
Знавці кажуть, що за вкрадені гроші купує готолі у Туреччині та оформлює на свого нового турка- бойфренда? Цією Дума хтось думає зайнятись?
пропоную по закінченні війни все майно ,,патріотів монако та барбершопів,, яке не стосується позначки ,,єдине для проживання,, повернути до держави
Прийде час, і всі ці льовочкіни та співучасники їх оборудок опиняться в буцегарні, а все їхнє майно буде конфісковано на користь держави.
В для "кровосісі", все є повторюю ублюдки рідкої породи.