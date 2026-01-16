Як Льовочкін украв шмат Карпат і йому за це нічого не було || Без цензури. ВIДЕО

На початку 2026 року стало відомо, що Сергій Льовочкін та афілійовані з ним особи отримали у власність сотні елітних земельних ділянок у Карпатах за ціною, у десятки разів нижчою за ринкову. Йдеться не про прифронтові території, а про рекреаційну зону Боржави на Закарпатті — потенційне місце для будівництва гірськолижного курорту.

У цьому випуску Цензор.НЕТ журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва разом із розслідувачкою Любовʼю Величко детально пояснюють, як арештовані активи через дії АРМА опинилися в руках колишніх регіоналів і чому держава ризикує втратити понад 900 млн грн бюджетних надходжень.

У розмові йдеться про таке:

– як АРМА сформувала умови аукціонів так, що реальної конкуренції не було;

– чому землі продавалися великими лотами із завідомо заниженою стартовою ціною;

– як угода зі слідством дозволяє фігурантам корупційної справи повернути землю назад, якщо АРМА не встигла її продати впродовж року;

– яку роль у цій історії відіграють пов’язані особи, офшорні компанії та політичні зв’язки.

Окремо Данилюк-Ярмолаєва та Величко аналізують, чому рішення Вищого антикорупційного суду створило ситуацію, в якій корупціонери фактично залишаються "в плюсі", а держава — у збитку, навіть під час повномасштабної війни.

