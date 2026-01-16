УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9159 відвідувачів онлайн
Новини Відео АРМА продало Льовочкіну землю в Карпатах
3 715 19

Як Льовочкін украв шмат Карпат і йому за це нічого не було || Без цензури. ВIДЕО

На початку 2026 року стало відомо, що Сергій Льовочкін та афілійовані з ним особи отримали у власність сотні елітних земельних ділянок у Карпатах за ціною, у десятки разів нижчою за ринкову. Йдеться не про прифронтові території, а про рекреаційну зону Боржави на Закарпатті — потенційне місце для будівництва гірськолижного курорту.

У цьому випуску Цензор.НЕТ журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва разом із розслідувачкою Любовʼю Величко детально пояснюють, як арештовані активи через дії АРМА опинилися в руках колишніх регіоналів і чому держава ризикує втратити понад 900 млн грн бюджетних надходжень.

У розмові йдеться про таке:

  • – як АРМА сформувала умови аукціонів так, що реальної конкуренції не було;
  • – чому землі продавалися великими лотами із завідомо заниженою стартовою ціною;
  • – як угода зі слідством дозволяє фігурантам корупційної справи повернути землю назад, якщо АРМА не встигла її продати впродовж року;
  • – яку роль у цій історії відіграють пов’язані особи, офшорні компанії та політичні зв’язки.

Окремо Данилюк-Ярмолаєва та Величко аналізують, чому рішення Вищого антикорупційного суду створило ситуацію, в якій корупціонери фактично залишаються "в плюсі", а держава — у збитку, навіть під час повномасштабної війни.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також: 460 га землі, придбаної за вкрадені бюджетні гроші, повертають родині Льовочкіна, - Ніколаєнко

Автор: 

земля (1732) Карпати (275) Льовочкін Сергій (163) продаж (2352) Данилюк-Ярмолаєва Марина (440)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Чому б льовочкіну не зробити зустріч з портновим - 9 куль в бошку
показати весь коментар
16.01.2026 21:15 Відповісти
+10
Все конфіскувати
показати весь коментар
16.01.2026 21:03 Відповісти
+7
****** з льовочкиними, знищують Україну руками помічників ригоАНАЛЬНИХ та злодіїв на посадах від портнова та підрахуя!
Цей злочин зробили, ті ждуни ******, що ошиваються від захисту України, з 2014 року, як і зеленський!!!
Томі й треба всю цю нечисть вішати, щоб їх родичі бачили наслідки їх діянь проти України!
показати весь коментар
16.01.2026 21:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А виконавців на посадах, покарати за таку СХЕМУ і ЗЛОЧИН!!
показати весь коментар
16.01.2026 21:15 Відповісти
Не посмеют. Наверняка у него есть исраильский паспорт. Иначе он не был бы таким хитрым коррупционером.
показати весь коментар
16.01.2026 23:30 Відповісти
Уважение этим двум журналисткам за то, что ведут активную борьбу против коррупционеров.
показати весь коментар
17.01.2026 01:14 Відповісти
а что Порох скажет по этому поводу?
показати весь коментар
16.01.2026 22:32 Відповісти
Вас офіційно попереджали‼️ он вам нічено нє при владі антимайдан ‼️
показати весь коментар
16.01.2026 21:16 Відповісти
не, а не **** бы...
мент, сын мента и не просто мента а вертухая в тюрьмах и колониях Сергій Льовочкін
показати весь коментар
16.01.2026 21:25 Відповісти
втрата довіри до влади - прямий шлях до поразьки у війні
показати весь коментар
16.01.2026 21:31 Відповісти
... проукраїнська влада має дбати про інтереси України, а не про диверсантів і зрадників.
показати весь коментар
16.01.2026 21:31 Відповісти
Де такій владі взятися? Вже забули жарти про АрМоВір від малоросіків?
показати весь коментар
16.01.2026 22:19 Відповісти
І НІЧОГО НЕ БУДЕ.. А КРІПАКИ ПОНИЮТЬ ДЕНЬ ДВА І ЗАБУДУТЬ І БУДУТЬ ДАЛІ МІЖ СОБОЮ ГРИЗТИСЬ
показати весь коментар
16.01.2026 22:17 Відповісти
зЕ мародеры
показати весь коментар
16.01.2026 23:25 Відповісти
Це друг Порошенко? … але приказка , що скажи хто твій друг ,… я скажу хто ти … в цьому випадку недоречна….
показати весь коментар
17.01.2026 02:17 Відповісти
Розбазарювання України продовжується?
показати весь коментар
17.01.2026 08:51 Відповісти
Ну, чого ви?
Родина льовочкіних наведе там лад.
Все почистить поприбирає, насадить смерек заведе ведмедя, їжака, сову.
Білих грибів засіє.
Буде жити поживати, добра наживати.
показати весь коментар
17.01.2026 09:11 Відповісти
Проблема в тім, що хто приходить до влади, навіть якщо чесний то не може утриматися від спокуси. А насправді до влади приходять злодії, бандити та ненажери, яким окрім статків(мільйонних та мільярдних)хочеться мати ще й владу над людьми, покірними до цих покидьків та виконавчими щодо їх забаганок.
показати весь коментар
19.01.2026 07:22 Відповісти
Тільки смерть всіх злодіїв в держустановах різних рангів , а не застава(чим більше вкрав, тим більше прав-вигода всім: прокурорам, суддям, слідчим, адвокатам, державі в особі цих злодіїв та самому злодієві, бо всі залишаються ситі)може частково припинити корупцію. Потрібно фільтрувати їх цілими сім'ями бо від погані народжуються поганці.
показати весь коментар
19.01.2026 07:28 Відповісти
 
 