Як Льовочкін украв шмат Карпат і йому за це нічого не було || Без цензури. ВIДЕО
На початку 2026 року стало відомо, що Сергій Льовочкін та афілійовані з ним особи отримали у власність сотні елітних земельних ділянок у Карпатах за ціною, у десятки разів нижчою за ринкову. Йдеться не про прифронтові території, а про рекреаційну зону Боржави на Закарпатті — потенційне місце для будівництва гірськолижного курорту.
У цьому випуску Цензор.НЕТ журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва разом із розслідувачкою Любовʼю Величко детально пояснюють, як арештовані активи через дії АРМА опинилися в руках колишніх регіоналів і чому держава ризикує втратити понад 900 млн грн бюджетних надходжень.
У розмові йдеться про таке:
- – як АРМА сформувала умови аукціонів так, що реальної конкуренції не було;
- – чому землі продавалися великими лотами із завідомо заниженою стартовою ціною;
- – як угода зі слідством дозволяє фігурантам корупційної справи повернути землю назад, якщо АРМА не встигла її продати впродовж року;
- – яку роль у цій історії відіграють пов’язані особи, офшорні компанії та політичні зв’язки.
Окремо Данилюк-Ярмолаєва та Величко аналізують, чому рішення Вищого антикорупційного суду створило ситуацію, в якій корупціонери фактично залишаються "в плюсі", а держава — у збитку, навіть під час повномасштабної війни.
Цей злочин зробили, ті ждуни ******, що ошиваються від захисту України, з 2014 року, як і зеленський!!!
Томі й треба всю цю нечисть вішати, щоб їх родичі бачили наслідки їх діянь проти України!
он вам нічено нєпри владі антимайдан ‼️
мент, сын мента и не просто мента а вертухая в тюрьмах и колониях Сергій Льовочкін
Родина льовочкіних наведе там лад.
Все почистить поприбирає, насадить смерек заведе ведмедя, їжака, сову.
Білих грибів засіє.
Буде жити поживати, добра наживати.