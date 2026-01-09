РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10394 посетителя онлайн
Новости АРМА продало Левочкину землю в Карпатах
2 100 40

АРМА продало связанным с Левочкиным лицам 460 гектаров земли в Карпатах по 2 тысячи гривен за сотку

АРМА продало 460 гектаров земли окружению Левочкина за бесценок

8 января 2026 года Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли на полонине Боржава (Закарпатская область) за 89,5 млн грн.

Об этом пишет "ЭП" со ссылкой на результаты аукционов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Земли были разделены на три лота

Издание сообщает, что земли были разделены на три лота, по которым одновременно провели три аукциона. 

Поскольку торги проходили в форме "голландского аукциона" (начинаются со стартовой цены, которая постепенно снижается, пока кто-то первый не согласится приобрести актив), а в каждом из аукционов участвовал только один претендент, продажа состоялась фактически по минимально возможным ценам.

Кто стал владельцами участков

  • Так, участок площадью 26,7366 га за 5,4 млн грн (стартовая цена 10,4 млн грн) приобрел Андрей Винграновский. Он же стал владельцем 199,1488 га, заплатив 39,1 млн грн при начальной цене 75,2 млн грн.
  • Участок площадью 234,77 га за 45 млн грн (стартовая цена 88,2 млн грн) приобрел Игорь Власюк.

Таким образом, средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составляет около 2 тыс. грн.

Отмечается, что в ноябре 2024 года в АРМА рассчитывали получить за эти земли более 1 млрд грн.

Читайте также: Горнолыжный курорт "Драгобрат" выставили на продажу за 116 миллионов

Связи с Левочкиным

По данным Оpendatabot, Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", которая входит в "корпоративную группу семьи Левочкиных". Он также является мужем Юлии Левочкиной.

Власюк является основателем ООО "Боржава Эсет", конечным бенефициарным владельцем которой является Винграновский.

В августе 2025 года издание Bihus опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Сергей Левочкин планирует строительство горнолыжного курорта "Боржава".

Читайте также: Беглец Левочкин вернулся в Раду. Голосовал за лишение однопартийцев мандатов, - ЧЕСНО

Автор: 

аукцион (192) земля (1963) Карпаты (308) Левочкин Сергей (557) АРМА (136)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Я би дав вдвічи більше.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:19 Ответить
+2
Тварі ляксандрича ніколи не перестануть красти! Ніколи!
Бо жодне падло не покаране!!!
показать весь комментарий
09.01.2026 21:21 Ответить
+2
Скасуйте цю продаж, бо її скасовуватиме народ.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я би дав вдвічи більше.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:19 Ответить
а я б взагалі дав пожиттєво...
для "гарних людей" не шкода.

.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:23 Ответить
А я б подивився з нагайкою як Льовочкін і його шобло обробляють всі ті 460 гектарів лопатами.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:41 Ответить
Ви ж не риг, можливо, ще й етінчний українець. Тому, не маєте духовного єднання з зеленою владою.

Кіпрська Kapenata Limited, пов'язана з агрохолдингом "Енселко Агро" Андрія Веревського, купує 9 компаній агрохолдингу "Агро-Регіон" .
С 2012 по 2013 год - народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VII созыва от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов, № 46 в спискеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]. Беспартийный. Член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:44 Ответить
ну а як інакше має бути -продайте ще тому львочке 2х1х2
показать весь комментарий
09.01.2026 21:20 Ответить
2х1х2 це для українця Миколи, а для

довгоносиків льовочкіниз-міндічей - українськи Карпати.

ново-гуцули обані !
знайшли таки зємлю обєтованну

.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:26 Ответить
пора робити Чорного Богдана - 2 !

.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:31 Ответить
Тварі ляксандрича ніколи не перестануть красти! Ніколи!
Бо жодне падло не покаране!!!
показать весь комментарий
09.01.2026 21:21 Ответить
Скасуйте цю продаж, бо її скасовуватиме народ.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:23 Ответить
поки що українці вмирають за новопріобрєтєніє довгоносиків

.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:28 Ответить
Бубачка нічого не знає! Він за Україну! Ви послухайте, як і що він говорить! Він Патріот!

От тільки я вже давно не слухаю, що говорить потужний боневтік. Я дивлюся на те, що він робить. І те, що я бачу - не на користь держави, а лише для власної безпеки/збагачення/влади.

Істино пророчим була реприза цього недолугого в одному з виступів "Кварталу": коли воно кинуло на сцену понівечіний велосипед і сказало, що повертає Україну... Воно є ВОРОГ всього, що є українським: починаючи від мови і закінчуючи державністю

ІМХО
показать весь комментарий
09.01.2026 21:26 Ответить
А що, можна купити полонину?
Знаю тільки про те що можна купити частину кордону.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:26 Ответить
Щось дорого,певно разом з кріпаками придбав...
показать весь комментарий
09.01.2026 21:27 Ответить
майже задарма !
показать весь комментарий
09.01.2026 21:31 Ответить
Кабінет Міністрів передав Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у пряме підпорядкування прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Відповідна постанова №1757 від 29 грудня https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-skhemy-spriamuvannia-i-koordynatsii-diialnosti-tsentralnykh-orhaniv-vykonavchoi-vlady-kabin-k1757 оприлюднена на офіційному урядовому порталі. (с)
показать весь комментарий
09.01.2026 21:28 Ответить
Не час думати, кому належить земля, яку треба захищати! В когось 460 гектарів у Карпатах, в когось два квадратних метри - але ж то все наша спільна земля. Це не Льовочкіна гектари, це наші спільні гектари. І бурштин спільний, і ліс, і гарні території над річками і так далі. Думайте про вічне, держава розбереться кому скільки землі виділити.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:28 Ответить
Льовочкін Народження: 17 липня 1972 р. (53 роки)
Може б йому піти на фронт. захистити свою приватну полонину?
Ну і Миколі - захистити свою 1x1x2м?
показать весь комментарий
09.01.2026 21:33 Ответить
Ви ще скажіть що і син Ахмєтова , чи Гереги , чи Стефанчука з Луценком і всіх інших , також повинні йти воювати за свою власність ?!
показать весь комментарий
09.01.2026 21:36 Ответить
Та хоча б не самі - а створили б якісь чвк, наймали б туди по контракту за добрі гроші бійців які б захищали від орків їхнє майно.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:41 Ответить
А він більш корисний в тилу. Хтось же повинен залишитися живий і підіймати країну з руїн після війни? Ну ось.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:37 Ответить
Золоті слова...
показать весь комментарий
09.01.2026 21:37 Ответить
Може не випиляють. Всіх - це ничиє.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:36 Ответить
- тепер всі зрозуміли чія ця держава ?!
показать весь комментарий
09.01.2026 21:29 Ответить
довгоносиків

.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:32 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 21:40 Ответить
та це ж тоді какой-то антісімєтізм !

.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:45 Ответить
Шоу довгоносиків..в 90-ті на голубих екранах країни..
показать весь комментарий
09.01.2026 21:49 Ответить
ЗЕлені підари,за Карпатську землю 20тис.за га.Зроблено це спеціально.Хтось заробив на продажі,можливо хтось із АРМА,можливо з остатків 5-6 потужних менеджерів.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:29 Ответить
"20 тис. за га"

200 тис. за га
показать весь комментарий
09.01.2026 21:38 Ответить
8 січня 2026 року Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава (Закарпатська область) за 89,5 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3594696

УЧОРА головному кремлівському посіпаціз ПР "продали"? Я правильно зрозуміла - УЧОРА? А ракета раптом не влучила вночі у той будинок де зберігаються архівні дані "сдєлкі"
показать весь комментарий
09.01.2026 21:33 Ответить
В ноябре 2013 года в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала Корреспондент занял 29 место.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:37 Ответить
ЗЕлупенський ти не оху-їв з з своїми фсбшними ригами??????????????????????????????????
показать весь комментарий
09.01.2026 21:34 Ответить
Тут вище написали, мовляв народ вам, кровосісям, ще влаштує! Ага, нарід ледве дочекавшися, коли пан Льовочкін добудує гірськолижний курорт "Боржава" - ломанеться туди чергами, шоб потім вихвалятися одне перед одним: "а середній чек там в ресторані, ну ось я 2 тисячи сплатив за сніданок, норм". Можєм Павтаріть.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:34 Ответить
Хай закінчиться війна: ця падальльовочкіни-будуть "винесені на вилах" або 200 ці ублюдки-привели війну в Україну і за це
показать весь комментарий
09.01.2026 21:38 Ответить
не будуть. і Ви самі це знаєте..
показать весь комментарий
09.01.2026 21:42 Ответить
*****, це просто без коментарів. Ні хріна не змінюються.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:38 Ответить
Це до слова зто зараз керує державою. Фактично риги, які вдають патріотів
показать весь комментарий
09.01.2026 21:39 Ответить
Заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном - Андрій Мельник зазначив, що має 5 тонн золотих злитків на мільярди гривень, які зберігає в Росії...
Чиновник зазначив, що золото зберігається у ЗАТ "КІТОН 21 СТОЛІТТЯ"..
У 2024 році його річна заплата склала 1 млн гривень..."
https://www.ukr.net/news/details/society/115375241.html https://www.ukr.net/news/details/society/115375241
показать весь комментарий
09.01.2026 21:40 Ответить
Країна мрії лідора і фсбешних риг
показать весь комментарий
09.01.2026 21:42 Ответить
 
 