АРМА продало связанным с Левочкиным лицам 460 гектаров земли в Карпатах по 2 тысячи гривен за сотку
8 января 2026 года Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли на полонине Боржава (Закарпатская область) за 89,5 млн грн.
Об этом пишет "ЭП" со ссылкой на результаты аукционов, сообщает Цензор.НЕТ.
Земли были разделены на три лота
Издание сообщает, что земли были разделены на три лота, по которым одновременно провели три аукциона.
Поскольку торги проходили в форме "голландского аукциона" (начинаются со стартовой цены, которая постепенно снижается, пока кто-то первый не согласится приобрести актив), а в каждом из аукционов участвовал только один претендент, продажа состоялась фактически по минимально возможным ценам.
Кто стал владельцами участков
- Так, участок площадью 26,7366 га за 5,4 млн грн (стартовая цена 10,4 млн грн) приобрел Андрей Винграновский. Он же стал владельцем 199,1488 га, заплатив 39,1 млн грн при начальной цене 75,2 млн грн.
- Участок площадью 234,77 га за 45 млн грн (стартовая цена 88,2 млн грн) приобрел Игорь Власюк.
Таким образом, средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составляет около 2 тыс. грн.
Отмечается, что в ноябре 2024 года в АРМА рассчитывали получить за эти земли более 1 млрд грн.
Связи с Левочкиным
По данным Оpendatabot, Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", которая входит в "корпоративную группу семьи Левочкиных". Он также является мужем Юлии Левочкиной.
Власюк является основателем ООО "Боржава Эсет", конечным бенефициарным владельцем которой является Винграновский.
В августе 2025 года издание Bihus опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Сергей Левочкин планирует строительство горнолыжного курорта "Боржава".
От тільки я вже давно не слухаю, що говорить потужний боневтік. Я дивлюся на те, що він робить. І те, що я бачу - не на користь держави, а лише для власної безпеки/збагачення/влади.
Істино пророчим була реприза цього недолугого в одному з виступів "Кварталу": коли воно кинуло на сцену понівечіний велосипед і сказало, що повертає Україну... Воно є ВОРОГ всього, що є українським: починаючи від мови і закінчуючи державністю
Знаю тільки про те що можна купити частину кордону.
Відповідна постанова №1757 від 29 грудня https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-skhemy-spriamuvannia-i-koordynatsii-diialnosti-tsentralnykh-orhaniv-vykonavchoi-vlady-kabin-k1757 оприлюднена на офіційному урядовому порталі. (с)
200 тис. за га
