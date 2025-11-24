Гірськолижний курорт "Драгобрат" виставили на продаж за 116 мільйонів
Гірськолижний курорт "Драгобрат" на Закарпатті виставили на продаж за $2,75 млн або близько 116 млн грн за курсом НБУ.
Оголошення про продаж корпоративних прав ТОВ "Драгобрат" з’явилось на маркетплейсі OLX, а співвласник компанії Іван Зезекало підтвердив намір продати актив виданню Zaxid.Net.
"Причина продажу у тому, що власники, які його засновували – брати Бідні, на жаль, померли. А нам з Полтави не зручно керувати усім цим, бо займаємося іншими справами. Бізнес є рентабельним – витяги на Драгобраті не потребують штучного снігу і саме на цьому заробляються гроші", – розповів Зезекало.
Серед активів компанії, виставлених на продаж:
- двоповерхова адмінспоруда і два котеджі на 16 номерів;
- п’ятиповерховий готель на 33 номери з рестораном;
- двоповерхова споруда (медпункт, ігровий зал, гуртожиток для персоналу);
- сауна з басейном;
- пункт прокату лижного спорядження;
- три бугільні витяги (1000, 950 і 260 м) з турнікетною системою;
- два ратраки, три бульдозери та дизельні генератори на 120 і 200 кВт;
- трансформаторна підстанція на 630 кВА;
- автономна система водопостачання та каналізація з очисними спорудами.
В оголошенні вказано, що ТОВ "Драгобрат" також належить свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 1,76 га.
За даними у системі YouControl, ТОВ "Драгобрат" зареєстроване у 1993 році у селищі Ясіня Рахівського району Закарпатської області. Серед власників компанії – Іван Іванович Зезекало та Іван Гаврилович Зезекало (25% та 20% відповідно), Надія Бідна (20%), а також Анастасія Нечитайло та Віктор Атаманенко (по 17,5%).
У 2024 році ТОВ "Драгобрат" отримало 5,11 млн грн доходу, чистий прибуток становив 0,76 млн грн.
Зазначимо, Драгобрат є найвищим гірськолижним курортом України, розташованим на висоті 1300-1700 метрів над рівнем моря. Траси на Драгобраті різного рівня складності, також курорт притягує фрірайдерів. Скіпас на 50 підйомів витягами Драгобрату на сезон 2025/2026 продають від 2400 грн.
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