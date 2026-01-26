Бывшая жена Левочкина рассказала о его взглядах на войну и язык: "Я, как Украина, а он, как Россия"

Бывшая жена Сергея Левочкина Зинаида Кубар рассказала о его отношении к Революции Достоинства и украинскому языку.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Помню, мы с друзьями были в кинотеатре "Лира" на Большой Житомирской. Смотрели украинское кино, которое нам принесли с киностудии Довженко. И после показа мы все решили пойти на Майдан — той ночью как раз избили студентов, и я на эмоциях выставила тот пост, который разлетелся.

Когда я пришла домой, то получила угрозы от Сергея. Я не хочу их дословно передавать, но я уже поняла, что моя жизнь не будет спокойной. Поэтому на некоторое время я вместе с родителями уехала из страны", — отметила она.

"Потом я слышала эти версии, что якобы Сергей тоже поддерживал Майдан. Для меня это было как минимум странно. Потому что если бы это было так, я бы, честно, была очень рада. Для меня тогда этот момент был главным: что мы не совпадаем во взглядах на такие важные вещи, когда страна находилась в такой большой турбулентности", - добавила она.

По словам Кубар, в 2014 году она начала работать с волонтерами.

"И тогда Сергей тоже пытался влиять на меня, запрещал встречаться с военными, вмешиваться в темы войны. У меня были поездки в АТО, и это тоже было из-за его... очень категоричных запретов, с некоторыми угрозами", - добавила она.

"Он мне даже недавно говорил, что "ваш язык"... Именно "ваш". Я сознательно перешла на украинский, хотя родилась в русскоязычной семье. А он говорил, что такого языка не существовало. У него были такие, знаете, специфические нарративы по поводу Украины", - рассказала экс-жена Левочкина.

По ее словам, Левочкин хотел навязать ей, что никакой "войны не должно быть, что мы братья".

"Что эта война искусственно создана, что вообще культуры такой украинской не существовало. Он больше был склонен к той культуре, которую [российская] империя раздула, используя наших ученых, писателей. ...

Мне часто говорят люди, что мы такая себе аллегория: я, как Украина, а он, как Россия. Он хочет поставить меня на колени, загнать в угол, чтобы мне стало трудно. А он бы тогда пришел на помощь и сказал, что это все ради добра, давай я тебе помогу", - добавила она.

Что предшествовало?

Ранее Кубар заявила, что Левочкин угрожает ей и влияет на службу ее нынешнего возлюбленного-военного.

В пресс-службе Левочкина заверили, что заявления Кубар не соответствуют действительности.

Спикер ГПСУ Демченко прокомментировал Цензор.НЕТ обвинения бывшей жены Левочкина. По его словам, каждый военнослужащий может быть перемещен на разные направления, назначен на должности в другие подразделения в зависимости от необходимости обеспечения задач ведомством. Это происходит ежедневно.

Впоследствии Кубар подала заявления в полицию на Левочкина.

