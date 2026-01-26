Новости
8 257 64

Бывшая жена Левочкина рассказала о его взглядах на войну и язык: "Я, как Украина, а он, как Россия"

Бывшая жена Левочкина рассказала о его отношении к Майдану

Бывшая жена Сергея Левочкина Зинаида Кубар рассказала о его отношении к Революции Достоинства и украинскому языку.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Помню, мы с друзьями были в кинотеатре "Лира" на Большой Житомирской. Смотрели украинское кино, которое нам принесли с киностудии Довженко. И после показа мы все решили пойти на Майдан — той ночью как раз избили студентов, и я на эмоциях выставила тот пост, который разлетелся.

Когда я пришла домой, то получила угрозы от Сергея. Я не хочу их дословно передавать, но я уже поняла, что моя жизнь не будет спокойной. Поэтому на некоторое время я вместе с родителями уехала из страны", — отметила она.

"Потом я слышала эти версии, что якобы Сергей тоже поддерживал Майдан. Для меня это было как минимум странно. Потому что если бы это было так, я бы, честно, была очень рада. Для меня тогда этот момент был главным: что мы не совпадаем во взглядах на такие важные вещи, когда страна находилась в такой большой турбулентности", - добавила она.

По словам Кубар, в 2014 году она начала работать с волонтерами.

"И тогда Сергей тоже пытался влиять на меня, запрещал встречаться с военными, вмешиваться в темы войны. У меня были поездки в АТО, и это тоже было из-за его... очень категоричных запретов, с некоторыми угрозами", - добавила она.

"Он мне даже недавно говорил, что "ваш язык"... Именно "ваш". Я сознательно перешла на украинский, хотя родилась в русскоязычной семье. А он говорил, что такого языка не существовало. У него были такие, знаете, специфические нарративы по поводу Украины", - рассказала экс-жена Левочкина.

По ее словам, Левочкин хотел навязать ей, что никакой "войны не должно быть, что мы братья".

"Что эта война искусственно создана, что вообще культуры такой украинской не существовало. Он больше был склонен к той культуре, которую [российская] империя раздула, используя наших ученых, писателей. ...

Мне часто говорят люди, что мы такая себе аллегория: я, как Украина, а он, как Россия. Он хочет поставить меня на колени, загнать в угол, чтобы мне стало трудно. А он бы тогда пришел на помощь и сказал, что это все ради добра, давай я тебе помогу", - добавила она.

Что предшествовало?

  • Ранее Кубар заявила, что Левочкин угрожает ей и влияет на службу ее нынешнего возлюбленного-военного.
  • В пресс-службе Левочкина заверили, что заявления Кубар не соответствуют действительности.
  • Спикер ГПСУ Демченко прокомментировал Цензор.НЕТ обвинения бывшей жены Левочкина. По его словам, каждый военнослужащий может быть перемещен на разные направления, назначен на должности в другие подразделения в зависимости от необходимости обеспечения задач ведомством. Это происходит ежедневно.
  • Впоследствии Кубар подала заявления в полицию на Левочкина.

Топ комментарии
Льовочкін - завуальований ворог України, хоча й вуаль вже давно спала.
26.01.2026 16:04 Ответить
який завуальований? він ніколи завжди був за срашку
26.01.2026 16:32 Ответить
Що ж ви його у пелюшках не задушили?
26.01.2026 16:39 Ответить
Хто недавно віддав ворогу України льовочкіну ділянки на Закарпатті за безцінь?
26.01.2026 16:13 Ответить
Вірні Слуги Зеленського - які дуже ******* ГРОШІ.
26.01.2026 16:33 Ответить
Голова АРМА Максименко Ярослава Петрівна, яка почала свій шлях у державних структурах після призначення її начальником департаменту Prozorro в 2018 році.
26.01.2026 17:55 Ответить
Попєрєдніки? І ви були при попєрєдніках, а сьогодні - на передовій!
26.01.2026 19:17 Ответить
В Україні війна та передова з 2014 року. Для мене війна саме тоді почалась.
26.01.2026 19:36 Ответить
Яка відповідальність Prozorro 2018-го за АРМУ часів Зепрезидента? Вимикайте вентилятор!
26.01.2026 19:46 Ответить
Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА), створене в 2016 році.
26.01.2026 17:45 Ответить
А Конституція України прийнята у 1996 році!
26.01.2026 19:21 Ответить
Так, Конституція була прийнята у 1996 році, це теж провина Зеленського.
26.01.2026 19:37 Ответить
Провина Зеленського у порушенні Конституції 1996-го.
26.01.2026 19:39 Ответить
Яку статтю Конституції порушив Зеленський?
26.01.2026 19:46 Ответить
Узурпація влади неконституційним ОП, розпуск ВР, санкції РНБО на громадян в Україні...
26.01.2026 19:51 Ответить
"Узупація влади" існує тільки у твоїй порожній голові. Неконституційність дій гілок влади визначає тільки Конституційний суд України. І порушення Конституції України гілкою влади не передбачає кримінального покарання, а передбачає лише скасування неконституційних дій.
26.01.2026 21:03 Ответить
Не кудахкайте так голосно, бо зеленого папугу розгойдаєте! Про кримінальне покарання
мови не було. Але буде!
26.01.2026 21:11 Ответить
Все, аргументи у тебе закінчились, лайно із голови полізло. Ще раз тобі повторюю. 1. Доки Конституційний суд не виніс рішення про неконституційність дій гілки влади, дія вважається конституційною. Тобто, ніяких неконституційних дій Зеленського не було. 2. Навіть якщо суд винісе рішення про неконституційність дій гілки влади, кримінального покарання за це не передбачено. 3. Те, що буде, відомо тілько Богу, а не тобі, йолопу.
26.01.2026 21:58 Ответить
Ви перекушали зеленого лайна, зоозахисник Ло!😁
26.01.2026 22:02 Ответить
Вставлю свої "п"ять копійок"... Коли читаю подібні "демарші", відразу виникає підозра: "А які справжні мотиви отого "притягнення громадської уваги"? Не влаштовує тебе поведінка людини - оскаржуй її в судовому засіданні! Навіщо притягувать "громадську думку", коли ще немає судової оцінки даної поведінки? Подібним способом діють так, щоб налаштувать вплив на судове рішення "громадськості"... Тобто, це іде "тиск на суд"! Я не кажу, що Льовочкін - "цяця"... Але чи не є подібні "демарші" протилежної сторони спробами втягнуть "громадськість", у "сімейні розборки"? (Можливо, навіть для витребування грошей?). Подібних "сценаріїв" у судовій практиці повно - судді з адвокатами не дадуть збрехать...
26.01.2026 16:20 Ответить
І шось її забагато...не перша стаття вже
26.01.2026 16:27 Ответить
Чого й написав подібне... (У мене, сьогодні, на форумі, ціла конференція на тему "Людина і закон"...)
26.01.2026 16:49 Ответить
Можливо тому, що у льовочкіна є можливість впливати на рішення судів і інших державних органів. А у неї лише суспільний розголос для того, щоб щось добитися.
26.01.2026 18:42 Ответить
Якби я був "пересічним" - я-б, може, й погодився з тобою... Але у мене "професійна чуйка" спрацьовує... У поляків, є такий "крилатий вислів: "Цо занадто - то нє здраво..."...
26.01.2026 18:53 Ответить
Професійний нюх старого дегустатора досудової поведінки?
26.01.2026 19:28 Ответить
У тебе й такого немає...
26.01.2026 23:31 Ответить
Запишіть на конференцію!
26.01.2026 23:47 Ответить
Так у тебе мізків, щоб зрозуміть мої пояснення, не вистачить... Я вже в цьому впевнився... Ти - самовпевнений неук...
26.01.2026 23:51 Ответить
Давайте все-таки спробуємо. Щоб зрозуміть ваші пояснення - підключимо АІ.
Холодноярців ніщо не зупинить! Упевнено піднімаємо планку!👍🤝
27.01.2026 00:05 Ответить
У фон Візіна , в "Нєдорослі", крилатий вислів є: "Не мечите бисера перед свиньями... Да не попрут они его ногами...".
Ноги в тебе є? Тоді йди... Швидко-швидко... І далеко-далеко....
27.01.2026 00:08 Ответить
О, фона Візіна цитуєте - непересічну голову маєте! Такому юристу з такою несамовитою
ерудицією сам Коні позаздрив би.
Все ж, запишіть на конференцію, якщо місце хоч в коридорі знайдеться. Дякую дуже!
27.01.2026 00:34 Ответить
Ерудицією я саме Коні, і зобов"язаний - його восьмитомник стоїть у мене, на полиці, вже років тридцять...
А от ти - читав Коні? Чи тільки ЧУВ про нього? Ти хоч знаєш, КИМ він був?
27.01.2026 00:42 Ответить
Така ерудиція! Не упадіть з коня! Тримаємось!‼️
27.01.2026 10:25 Ответить
Вентилятор не поламай... І лопату...
27.01.2026 10:36 Ответить
Дякую за пораду! І ви ковіньку бережіть! Будемо ліквідаторів гнать!
27.01.2026 11:20 Ответить
Бережу... Ще з 2016-го, нога протезована... На відміну від тебе, з України не втік...
27.01.2026 11:23 Ответить
Не втік, а виїхав задовго до 2016-го! Ковіньку бережіть, щоб не спіткнутися у 2019-му за новим
виборчим літочисленням! Бум гнать ліквідаторів?🤝
27.01.2026 11:37 Ответить
Я давно вже питаю таких "виїхавших" : "А чого ви лізете нас "повчать", ЩО нам робить?"
Чи маєш ти моральне право це робить? Виїхав, у пошуках місця, де побудуєш комунізм, у окремо взятій сім'ї - і забудь про Україну...".
Ті, хто "виїхав" , відмовилися від участі в побудові в Україні "кращої" держави... Тому не мають права нас критикувать...
27.01.2026 11:45 Ответить
Крутите як юрист сонцем. Значить, бумте чавкать у зелайні?
27.01.2026 11:56 Ответить
" Крутиш" саме ТИ... Я розставляю все "по поличках"... Ти ж "виїхав", і не завадив "зелайну" прийти до влади...
27.01.2026 12:01 Ответить
Знову карфаген? Бум чи не бум?
27.01.2026 12:05 Ответить
"Іди лісом!". Ти перетворюєш полеміку по темі, в "пустопорожню тріпологію", яка теми не стосується...
27.01.2026 12:17 Ответить
Добре, Яре! Коли буде час кави-брейку, скажете одне з двох:: бум! - не бум!
☕🌹
27.01.2026 12:34 Ответить
Мені це не цікаво...
27.01.2026 12:39 Ответить
😌😉
27.01.2026 12:43 Ответить
Поршенко не хотів садити і судити цих пдрів янекових, бо ті йому потрібні були у ВРаді і прикритися демократією.. як і сьогодні залишки недобитків...яких не садять і не судять... в СІЗО протримають і випустять...заплативши компенсацію.. Льовочкін в 14 році влітку здається вже репетував гасла Слава Україні...
26.01.2026 16:21 Ответить
І ви Цезар?! А де Брут?😁
26.01.2026 16:42 Ответить
в США
26.01.2026 17:01 Ответить
Вам повезло! 😁
26.01.2026 17:23 Ответить
А зеля посадив?
27.01.2026 08:40 Ответить
Така патріотикиня що прям держіть її семеро🤣 зараз піде на Москву прямо з суду. Як цим шкурам вдалось осідлати хайп на патріотичних тригерних темах.
26.01.2026 16:22 Ответить
Бережіть сили. Шкури давно на москві!
26.01.2026 17:28 Ответить
У льовочкіна потужна команда ботів, що захищають. Там тавро ніде ставити, але чувак комусь корисний.
26.01.2026 16:35 Ответить
Він як Азербайджан ,а я як Албанія...))
26.01.2026 17:29 Ответить
Те, що Льовочкін негідник розумним людям, які в силу різних причин цікавилися політикою або були залучені в управлінські чи бізнесові справи, було зрозуміло давно (вже років з двадцять), але тут чомусь його екс-дружина про це заговорила лише зараз, коли в неї почалися якісь майнові розбірки з екс-чоловіком. В будь-якої нормальної дружини, чоловік якої займається сумнівними оборудками (а саме таким по різній наявній інформації був Льовочкін) має бути достатньо компромату, щоб вчасно впроторити його до буцегарні.
26.01.2026 17:58 Ответить
Чьму вороги України льовочкін ,бойко та інша мерзота опзж сидят в ВР ,а не на тюремних нарах ?
26.01.2026 18:04 Ответить
Я що десь згадав ЗЕ?? Чи порівнював цих двох... Обоє рябоє...
27.01.2026 10:40 Ответить
Коли хвойда жирувала на украдені чоловіком бюджетні гроші, то чомусь не була "як Україна".
27.01.2026 18:53
 
 