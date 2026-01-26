"Левочкин - избалованный властью и деньгами человек, который меня незаконно преследует", - экс-жена Кубар

Бывшая жена Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубар (в прошлом Лихачева), заявила, что экс-муж преследует ее.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У меня с Сергеем Левочкиным нет "семейного конфликта". Он мне не родственник. Он избалованный властью и деньгами человек, который противозаконным образом преследует меня. Все, чего я хочу – избавиться от этого "родственника" и держать его как можно дальше от себя. Так же, как Украина пытается избавиться от незваных "братьев", - подчеркнула она.

Кубар отметила, что она не просто жертва и не хотела смириться и быть жертвой обстоятельств или зависимой от чьего-то настроения.

"Я хочу реализовывать свой собственный путь и поступать так, как мне подсказывает совесть, и я имею на это право. Не хочу писать как чат GPT, но это не семейная история!

Это насилие и давление, это абьюз, это уголовное преступление. Это слежка, преследование, угрозы, противозаконное давление на моего мужа, распространение интимных видео, моих фото из личных архивов, поливание грязью через заказные "медиа" (напишу об этом отдельно). И на эту историю накладываются вечные попытки "перевоспитать" меня и заставить отречься от своих ценностей", - добавила она.

Все документы и подтверждения давления, говорит Кубар, у нее на руках и она предоставляет их журналистам.

Что предшествовало?

Ранее Кубар заявила, что Левочкин угрожает ей и влияет на службу ее нынешнего возлюбленного-военного.

В пресс-службе Левочкина заверили, что заявления Кубар не соответствуют действительности.

Спикер ГПСУ Демченко прокомментировал Цензор.НЕТ обвинения экс-жены Левочкина. По его словам, каждый военнослужащий может быть перемещен на разные направления, назначен на должности в другие подразделения в зависимости от необходимости обеспечения задач ведомством. Это происходит ежедневно.

Впоследствии Кубар подала заявления в полицию на Левочкина.

