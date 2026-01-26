Новости Левочкин угрожает бывшей жене
4 011 20

"Левочкин - избалованный властью и деньгами человек, который меня незаконно преследует", - экс-жена Кубар

Левчокин преследует бывшую жену: что известно?

Бывшая жена Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубар (в прошлом Лихачева), заявила, что экс-муж преследует ее.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"У меня с Сергеем Левочкиным нет "семейного конфликта". Он мне не родственник. Он избалованный властью и деньгами человек, который противозаконным образом преследует меня. Все, чего я хочу – избавиться от этого "родственника" и держать его как можно дальше от себя. Так же, как Украина пытается избавиться от незваных "братьев", - подчеркнула она.

Кубар отметила, что она не просто жертва и не хотела смириться и быть жертвой обстоятельств или зависимой от чьего-то настроения.

"Я хочу реализовывать свой собственный путь и поступать так, как мне подсказывает совесть, и я имею на это право. Не хочу писать как чат GPT, но это не семейная история!

Это насилие и давление, это абьюз, это уголовное преступление. Это слежка, преследование, угрозы, противозаконное давление на моего мужа, распространение интимных видео, моих фото из личных архивов, поливание грязью через заказные "медиа" (напишу об этом отдельно). И на эту историю накладываются вечные попытки "перевоспитать" меня и заставить отречься от своих ценностей", - добавила она.

Все документы и подтверждения давления, говорит Кубар, у нее на руках и она предоставляет их журналистам.

Что предшествовало?

  • Ранее Кубар заявила, что Левочкин угрожает ей и влияет на службу ее нынешнего возлюбленного-военного.
  • В пресс-службе Левочкина заверили, что заявления Кубар не соответствуют действительности.
  • Спикер ГПСУ Демченко прокомментировал Цензор.НЕТ обвинения экс-жены Левочкина. По его словам, каждый военнослужащий может быть перемещен на разные направления, назначен на должности в другие подразделения в зависимости от необходимости обеспечения задач ведомством. Это происходит ежедневно.
  • Впоследствии Кубар подала заявления в полицию на Левочкина.

Топ комментарии
+5
За всю юридичну практику, лише один раз ув"язався у судовий процес із розірвання шлюбу... Отримав "імунітет", і якусь огидливість до подібного типу справ... Більш брудних справ я не зустрічав... Обоє "повитягували "брудну білизну" один одного, в судовому засіданні - навіть глибоко інтимного характеру (сексуальні "особливості" статевих "вивертів" у сімейному ліжку). А в результаті вони "знайшли компроміс", у вигляді поділу майна та грошей, а винуватить стали своїх адвокатів... Колезі, який представляв чоловіка, клієнт навіть гонорар платить відмовився. (жінка, моя клієнтка, чеснішою виявилася. Хоча, все одно, бурчала, що я "недостатньо" її інтереси відстоював).
З тих пір, які-б гонорари не пропонували - за подібні справи не брався...
26.01.2026 15:28
показать весь комментарий
26.01.2026 15:28 Ответить
+3
А коли Кучма «притуляв' льовочкина на ПОСАДУ на Банковій, і йому ліпили кадровики ДУС і КМУ, з лайна документи, усіх попереджали про це лайно смердюче!! От і по сьогодні воно смердить за гроші з Українців!
26.01.2026 15:27
показать весь комментарий
26.01.2026 15:27 Ответить
+3
А коли влізала в гівно їй не смерділо? Гроші запах перебивали?
26.01.2026 15:46
показать весь комментарий
26.01.2026 15:46 Ответить
це ж треба
показать весь комментарий
26.01.2026 15:12 Ответить
Привіз ще молодого хлопчину Льовочкіна з Донецька для себе помічником особисто голова адміністрації президента Литвин - потім за свої ''корупційні здібності'' він почав зростати в адміністрації Кучми.
26.01.2026 16:13
показать весь комментарий
26.01.2026 16:13 Ответить
Тато у льовочкина був КУМОМ усієї пенітенціарної системи в Україні!!
От такі «таланти» і були у його синка!! Литвин поки батько живий був і мутив це болото, як самопадьний «ветеран СБУ»….. Кадровики в ДУС КМУ і СБУ, це пам'ятають добре…….
26.01.2026 16:51
показать весь комментарий
26.01.2026 16:51 Ответить
Так батько Льовочкіна і прилаштував синка в Донецьку обласну адміністрацію - коли нею керував Янукович.
Після чого і пішли ''кар'єрно-фінансові'' злети в усієї сім'ї Льовочкіних.
26.01.2026 17:37
показать весь комментарий
26.01.2026 17:37 Ответить
Плач, кохана, плач,

Тебе я розлюбив,

А, може, я тебе ніколи

Не любив...
показать весь комментарий
26.01.2026 15:15 Ответить
Бот свіжий, типу "українець-антисемит", під рандомним коментом показує ненависть українців до євреїв))) Лапті на дикредитацію української нації тратять буквально мільярди баксів в рік. Як же вони нас ненавидять! А ти бот палишся дуже, груба робота, дєнєх нікто нє даст))
26.01.2026 15:53
показать весь комментарий
26.01.2026 15:53 Ответить
Уже деактивували... Він тут, під різними "ніками", строчить, подібне, не перший рік... І завжди те саме... Здається, це взагалі не людина, а автоматична бот-програма...
26.01.2026 16:09
показать весь комментарий
26.01.2026 16:09 Ответить
Я думаю, що більшовики із усіх лаптєй зробили одну велику автоматичну бот-програму)
26.01.2026 16:26
показать весь комментарий
26.01.2026 16:26 Ответить
Хто зна... Я на "Ольгіно" і на "Лахті", не бував...
26.01.2026 16:50
показать весь комментарий
26.01.2026 16:50 Ответить
їх там дофіга у телеграмі таких. ))) мене забанили за згоду з автором, але в телешрамі купа анстисимітських коментів і норм
26.01.2026 17:05
показать весь комментарий
26.01.2026 17:05 Ответить
Коли познайомилися ,то куди вона дивилася? Мабуть у те місце де в нього відтопирилося у штанях (і це не про прутень)...
26.01.2026 16:29
показать весь комментарий
26.01.2026 16:29 Ответить
Ну як же мені подобається Льовочкін 🤣, без негативу до адекватних, хто вірить, що людина з таким прізвищем бажає і приведе Україну до перемоги.
26.01.2026 15:18
показать весь комментарий
26.01.2026 15:18 Ответить
А найуха ж ти її розбещив?
показать весь комментарий
26.01.2026 15:18 Ответить
Розбещена розбещенным владею жалуется,дай на него показания,личная жизнь с домашним порно это всего лишь личное,не нужно выносить это на публику.
26.01.2026 15:38
показать весь комментарий
26.01.2026 15:38 Ответить
ценности таких людей общеизвесты- бабло, бабло и еще раз бабло
26.01.2026 16:56
показать весь комментарий
26.01.2026 16:56 Ответить
коли вони одружувалися, там ще далеко було до того
26.01.2026 17:06
показать весь комментарий
26.01.2026 17:06 Ответить
 
 