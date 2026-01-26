"Льовочкін - розбещена владою та грошима людина, яка мене протизаконно переслідує", - ексдружина Кубар

Колишня дружина Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар (в минулому Ліхачова), заявила, що ексчоловік її переслідує.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"У мене з Сергієм Льовочкіним немає "родинного конфлікту". Він мені не родина. Він розбещена владою і грошима людина, яка в протизаконний спосіб переслідує мене. Все, чого я хочу – здихатися цього "родича" та тримати його якнайдалі від себе. Так само, як Україна намагається здихатись непроханих "братів", - наголосила вона.

Кубар зазначила, що вона не просто жертва та не захотіла змиритися і бути жертвою обставин чи залежною від чийогось настрою.

"Я хочу реалізовувати свій власний шлях, і вчиняти як мені по совісті, і я маю на це право. Не хочу писати як чат GPT, але це не родинна історія!

Це насильство і тиск, це абьюз, це кримінальний злочин. Це стеження, переслідування, погрози, протизаконний тиск на мого чоловіка, розповсюдження інтимних відео, моїх фото з персональних архівів, поливання брудом через замовні "медіа" (напишу про це окремо). І на цю історію накладаються вічні спроби "перевиховати" мене та змусити зректися своїх цінностей", - додала вона.

Всі документи та підтвердження тиску, каже Кубар, у неї на руках і вона надає їх журналістам.

Також читайте: АРМА перевірить продаж 460 га у Карпатах оточенню нардепа від ОПЗЖ Льовочкіна по 2000 гривень за сотку

Що передувало?

Раніше Кубар заявила, що Льовочкін погрожує їй та впливає на службу її нинішнього коханого-військового.

У пресслужбі Льовочкіна запевнили, що заяви Кубар не відповідають дійсності.

Речник ДПСУ Демченко прокоментував Цензор.НЕТ звинувачення ексдружини Льовочкіна. За його словами, кожен військовослужбовець може бути переміщений на різні напрямки, призначений на посади в інші підрозділи в залежності від необхідності забезпечення завдань відомством. Це відбувається щоденно.

Згодом Кубар подала заяви у поліцію на Льовочкіна.

Також читайте: Нацкомісія почала перше розслідування про маніпуляції на ринку електроенергії