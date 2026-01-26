"Льовочкін - розбещена владою та грошима людина, яка мене протизаконно переслідує", - ексдружина Кубар
Колишня дружина Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар (в минулому Ліхачова), заявила, що ексчоловік її переслідує.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У мене з Сергієм Льовочкіним немає "родинного конфлікту". Він мені не родина. Він розбещена владою і грошима людина, яка в протизаконний спосіб переслідує мене. Все, чого я хочу – здихатися цього "родича" та тримати його якнайдалі від себе. Так само, як Україна намагається здихатись непроханих "братів", - наголосила вона.
Кубар зазначила, що вона не просто жертва та не захотіла змиритися і бути жертвою обставин чи залежною від чийогось настрою.
"Я хочу реалізовувати свій власний шлях, і вчиняти як мені по совісті, і я маю на це право. Не хочу писати як чат GPT, але це не родинна історія!
Це насильство і тиск, це абьюз, це кримінальний злочин. Це стеження, переслідування, погрози, протизаконний тиск на мого чоловіка, розповсюдження інтимних відео, моїх фото з персональних архівів, поливання брудом через замовні "медіа" (напишу про це окремо). І на цю історію накладаються вічні спроби "перевиховати" мене та змусити зректися своїх цінностей", - додала вона.
Всі документи та підтвердження тиску, каже Кубар, у неї на руках і вона надає їх журналістам.
Що передувало?
- Раніше Кубар заявила, що Льовочкін погрожує їй та впливає на службу її нинішнього коханого-військового.
- У пресслужбі Льовочкіна запевнили, що заяви Кубар не відповідають дійсності.
- Речник ДПСУ Демченко прокоментував Цензор.НЕТ звинувачення ексдружини Льовочкіна. За його словами, кожен військовослужбовець може бути переміщений на різні напрямки, призначений на посади в інші підрозділи в залежності від необхідності забезпечення завдань відомством. Це відбувається щоденно.
- Згодом Кубар подала заяви у поліцію на Льовочкіна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От такі «таланти» і були у його синка!! Литвин поки батько живий був і мутив це болото, як самопадьний «ветеран СБУ»….. Кадровики в ДУС КМУ і СБУ, це пам'ятають добре…….
Після чого і пішли ''кар'єрно-фінансові'' злети в усієї сім'ї Льовочкіних.
Тебе я розлюбив,
А, може, я тебе ніколи
Не любив...
З тих пір, які-б гонорари не пропонували - за подібні справи не брався...