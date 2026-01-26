Новини Льовочкін погрожує колишній дружині
"Льовочкін - розбещена владою та грошима людина, яка мене протизаконно переслідує", - ексдружина Кубар

Льовочкін переслідує ексдружину: що відомо?

Колишня дружина Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар (в минулому Ліхачова), заявила, що ексчоловік її переслідує.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У мене з Сергієм Льовочкіним немає "родинного конфлікту". Він мені не родина. Він розбещена владою і грошима людина, яка в протизаконний спосіб переслідує мене. Все, чого я хочу – здихатися цього "родича" та тримати його якнайдалі від себе. Так само, як Україна намагається здихатись непроханих "братів", - наголосила вона.

Кубар зазначила, що вона не просто жертва та не захотіла змиритися і бути жертвою обставин чи залежною від чийогось настрою.

"Я хочу реалізовувати свій власний шлях, і вчиняти як мені по совісті, і я маю на це право. Не хочу писати як чат GPT, але це не родинна історія!

Це насильство і тиск, це абьюз, це кримінальний злочин. Це стеження, переслідування, погрози, протизаконний тиск на мого чоловіка, розповсюдження інтимних відео, моїх фото з персональних архівів, поливання брудом через замовні "медіа" (напишу про це окремо). І на цю історію накладаються вічні спроби "перевиховати" мене та змусити зректися своїх цінностей", - додала вона.

Всі документи та підтвердження тиску, каже Кубар, у неї на руках і вона надає їх журналістам.

Що передувало?

  • Раніше Кубар заявила, що Льовочкін погрожує їй та впливає на службу її нинішнього коханого-військового.
  • У пресслужбі Льовочкіна запевнили, що заяви Кубар не відповідають дійсності.
  • Речник ДПСУ Демченко прокоментував Цензор.НЕТ звинувачення ексдружини Льовочкіна. За його словами, кожен військовослужбовець може бути переміщений на різні напрямки, призначений на посади в інші підрозділи в залежності від необхідності забезпечення завдань відомством. Це відбувається щоденно.
  • Згодом Кубар подала заяви у поліцію на Льовочкіна.

Топ коментарі
+5
За всю юридичну практику, лише один раз ув"язався у судовий процес із розірвання шлюбу... Отримав "імунітет", і якусь огидливість до подібного типу справ... Більш брудних справ я не зустрічав... Обоє "повитягували "брудну білизну" один одного, в судовому засіданні - навіть глибоко інтимного характеру (сексуальні "особливості" статевих "вивертів" у сімейному ліжку). А в результаті вони "знайшли компроміс", у вигляді поділу майна та грошей, а винуватить стали своїх адвокатів... Колезі, який представляв чоловіка, клієнт навіть гонорар платить відмовився. (жінка, моя клієнтка, чеснішою виявилася. Хоча, все одно, бурчала, що я "недостатньо" її інтереси відстоював).
З тих пір, які-б гонорари не пропонували - за подібні справи не брався...
26.01.2026 15:28 Відповісти
+3
А коли Кучма «притуляв' льовочкина на ПОСАДУ на Банковій, і йому ліпили кадровики ДУС і КМУ, з лайна документи, усіх попереджали про це лайно смердюче!! От і по сьогодні воно смердить за гроші з Українців!
26.01.2026 15:27 Відповісти
+3
А коли влізала в гівно їй не смерділо? Гроші запах перебивали?
26.01.2026 15:46 Відповісти
Коментувати
це ж треба
26.01.2026 15:12 Відповісти
А коли Кучма «притуляв' льовочкина на ПОСАДУ на Банковій, і йому ліпили кадровики ДУС і КМУ, з лайна документи, усіх попереджали про це лайно смердюче!! От і по сьогодні воно смердить за гроші з Українців!
26.01.2026 15:27 Відповісти
Привіз ще молодого хлопчину Льовочкіна з Донецька для себе помічником особисто голова адміністрації президента Литвин - потім за свої ''корупційні здібності'' він почав зростати в адміністрації Кучми.
26.01.2026 16:13 Відповісти
Тато у льовочкина був КУМОМ усієї пенітенціарної системи в Україні!!
От такі «таланти» і були у його синка!! Литвин поки батько живий був і мутив це болото, як самопадьний «ветеран СБУ»….. Кадровики в ДУС КМУ і СБУ, це пам'ятають добре…….
26.01.2026 16:51 Відповісти
Так батько Льовочкіна і прилаштував синка в Донецьку обласну адміністрацію - коли нею керував Янукович.
Після чого і пішли ''кар'єрно-фінансові'' злети в усієї сім'ї Льовочкіних.
26.01.2026 17:37 Відповісти
Плач, кохана, плач,

Тебе я розлюбив,

А, може, я тебе ніколи

Не любив...
26.01.2026 15:15 Відповісти
Бот свіжий, типу "українець-антисемит", під рандомним коментом показує ненависть українців до євреїв))) Лапті на дикредитацію української нації тратять буквально мільярди баксів в рік. Як же вони нас ненавидять! А ти бот палишся дуже, груба робота, дєнєх нікто нє даст))
26.01.2026 15:53 Відповісти
Уже деактивували... Він тут, під різними "ніками", строчить, подібне, не перший рік... І завжди те саме... Здається, це взагалі не людина, а автоматична бот-програма...
26.01.2026 16:09 Відповісти
Я думаю, що більшовики із усіх лаптєй зробили одну велику автоматичну бот-програму)
26.01.2026 16:26 Відповісти
Хто зна... Я на "Ольгіно" і на "Лахті", не бував...
26.01.2026 16:50 Відповісти
їх там дофіга у телеграмі таких. ))) мене забанили за згоду з автором, але в телешрамі купа анстисимітських коментів і норм
26.01.2026 17:05 Відповісти
Коли познайомилися ,то куди вона дивилася? Мабуть у те місце де в нього відтопирилося у штанях (і це не про прутень)...
26.01.2026 16:29 Відповісти
Ну як же мені подобається Льовочкін 🤣, без негативу до адекватних, хто вірить, що людина з таким прізвищем бажає і приведе Україну до перемоги.
26.01.2026 15:18 Відповісти
А найуха ж ти її розбещив?
26.01.2026 15:18 Відповісти
Розбещена розбещенным владею жалуется,дай на него показания,личная жизнь с домашним порно это всего лишь личное,не нужно выносить это на публику.
26.01.2026 15:38 Відповісти
А коли влізала в гівно їй не смерділо? Гроші запах перебивали?
26.01.2026 15:46 Відповісти
ценности таких людей общеизвесты- бабло, бабло и еще раз бабло
26.01.2026 16:56 Відповісти
коли вони одружувалися, там ще далеко було до того
