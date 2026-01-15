Ексдружина Льовочкіна подала на нього заяви в поліцію: Цей крок може коштувати мені життя
Ексдружина Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар (в минулому Ліхачова), подала заяви в Національну поліцію України щодо злочинів, за її словами, скоєних Льовочкіним.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
У чому звинувачує Кубар Льовочкіна?
"Серед них:
Стаття 151-2 ККУ, примушення до "відновлення сімʼї", яке виражається у психологічному терорі, стеженні, погрозах та злочинному тискові на мого чоловіка
Стаття 126-1 ККУ, домашнє насильство. Протягом нашого спільного проживання Сергій застосовував до мене силу, про що є підтвердження лікарів та фіксація виклику національної поліції (яка, звичайно, не захотіла тоді відкривати справу).
Стаття 182 ККУ, порушення недоторканості приватного життя. Сергій дозволив собі нечуване: він присилав інтимні відео, зроблені без мого дозволу під час нашого спільного проживання у минулому, моєму теперішньому чоловікові. Це неймовірна ницість. Я не можу уявити, як нормальна людина таке робить.
Стаття 289 ККУ. Йдеться про викрадення мого автомобіля – мабуть, з метою продемонструвати мою крайню вразливість та готовність Сергія на будь-які злочинні заходи, щоб мене налякати", - поінформувала жінка.
Кубар зазначила, що всі матеріали справ у неї і вона готова надати їх журналістам, щоб збільшити шанси на справедливий розгляд заяв.
Причини
"Я чудово розумію, що для таких людей, як Льовочкін, нема меж у помсті, і високо ціную сміливість і принциповість мого адвоката Степана Божило.
Чому я мовчала? Я до останнього не хотіла виносити "брудну білизну" та сподівалася, що між нами все в минулому і можна пробачити і забути. Сергій так не вважає. Він вважає, що я його власність, а він всемогутній вершитель долі. І поки що він правий: в Україні такі діячі, як Сергій, відчувають себе дуже добре та не мають кордонів. Тому для мене це відчайдушний крок, який може коштувати мені здоровʼя та навіть життя. Але я не боюся.
В минулому році я писала, що Льовочкін "замовив" переведення мого чоловіка Владислава Шевченка, військовослужбовця ДПСУ та учасника бойових дій, в іншу військову частину, з метою організувати помсту. Це все відбувалося на фоні погроз йому "переведемо та вбʼємо".
Сергію Льовочкіну поки вдається свій задум. Мого чоловіка відправлено в іншу військову частину, яка знаходиться в Одесі. Що з ним далі буде, я не знаю. На жаль, розголос ситуації не призвів до реакції керівництва ДПСУ, яке підписало цей проплачений наказ. Наслідки можуть бути жахливими.
Тому я вирішила піти законним шляхом та розповісти все", - підсумувала вона.
Що передувало?
- Раніше Кубар заявила, що Льовочкін погрожує їй та впливає на службу її нинішнього коханого-військового.
- У пресслужбі Льовочкіна запевнили, що заяви Кубар не відповідають дійсності.
- Речник ДПСУ Демченко прокоментував Цензор.НЕТ звинувачення ексдружини Льовочкіна. За його словами, кожен військовослужбовець може бути переміщений на різні напрямки, призначений на посади в інші підрозділи в залежності від необхідності забезпечення завдань відомством. Це відбувається щоденно.
Цей "жук" спадковий з родословною. Багато хто вважає, що він завдяки цьому мав компромат на більшість людей Яника.
Поцікався його татусем.