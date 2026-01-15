УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Льовочкін погрожує колишній дружині
9 183 20

Ексдружина Льовочкіна подала на нього заяви в поліцію: Цей крок може коштувати мені життя

Ексдружина Льовочкіна подала на нього заяви в поліцію

Ексдружина Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар (в минулому Ліхачова), подала заяви в Національну поліцію України щодо злочинів, за її словами, скоєних Льовочкіним.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У чому звинувачує Кубар Льовочкіна?

"Серед них:

Стаття 151-2 ККУ, примушення до "відновлення сімʼї", яке виражається у психологічному терорі, стеженні, погрозах та злочинному тискові на мого чоловіка

Стаття 126-1 ККУ, домашнє насильство. Протягом нашого спільного проживання Сергій застосовував до мене силу, про що є підтвердження лікарів та фіксація виклику національної поліції (яка, звичайно, не захотіла тоді відкривати справу).

Стаття 182 ККУ, порушення недоторканості приватного життя. Сергій дозволив собі нечуване: він присилав інтимні відео, зроблені без мого дозволу під час нашого спільного проживання у минулому, моєму теперішньому чоловікові. Це неймовірна ницість. Я не можу уявити, як нормальна людина таке робить.

Стаття 289 ККУ. Йдеться про викрадення мого автомобіля – мабуть, з метою продемонструвати мою крайню вразливість та готовність Сергія на будь-які злочинні заходи, щоб мене налякати", - поінформувала жінка.

Кубар зазначила, що всі матеріали справ у неї і вона готова надати їх журналістам, щоб збільшити шанси на справедливий розгляд заяв.

Причини

"Я чудово розумію, що для таких людей, як Льовочкін, нема меж у помсті, і високо ціную сміливість і принциповість мого адвоката Степана Божило.

Чому я мовчала? Я до останнього не хотіла виносити "брудну білизну" та сподівалася, що між нами все в минулому і можна пробачити і забути. Сергій так не вважає. Він вважає, що я його власність, а він всемогутній вершитель долі. І поки що він правий: в Україні такі діячі, як Сергій, відчувають себе дуже добре та не мають кордонів. Тому для мене це відчайдушний крок, який може коштувати мені здоровʼя та навіть життя. Але я не боюся.

В минулому році я писала, що Льовочкін "замовив" переведення мого чоловіка Владислава Шевченка, військовослужбовця ДПСУ та учасника бойових дій, в іншу військову частину, з метою організувати помсту. Це все відбувалося на фоні погроз йому "переведемо та вбʼємо".

Сергію Льовочкіну поки вдається свій задум. Мого чоловіка відправлено в іншу військову частину, яка знаходиться в Одесі. Що з ним далі буде, я не знаю. На жаль, розголос ситуації не призвів до реакції керівництва ДПСУ, яке підписало цей проплачений наказ. Наслідки можуть бути жахливими.

Тому я вирішила піти законним шляхом та розповісти все", - підсумувала вона.

Що передувало?

  • Раніше Кубар заявила, що Льовочкін погрожує їй та впливає на службу її нинішнього коханого-військового.
  • У пресслужбі Льовочкіна запевнили, що заяви Кубар не відповідають дійсності.
  • Речник ДПСУ Демченко прокоментував Цензор.НЕТ звинувачення ексдружини Льовочкіна. За його словами, кожен військовослужбовець може бути переміщений на різні напрямки, призначений на посади в інші підрозділи в залежності від необхідності забезпечення завдань відомством. Це відбувається щоденно.

Автор: 

Льовочкін Сергій (163) погрози (504)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Цікаво як пророрківське ОПЖ більшість депутатів яких постійно їздила в Москву до війни, і зустручалась з орками, та і взагалі кулись ***..ла кликали і брали участь в розвалі ЗСУ за Яника, до цього часу мають вплив у владних кабінетах, більше того вони ще й голосують за закони в ВР....
показати весь коментар
15.01.2026 13:04 Відповісти
+7
Льовочкін, це основа нинішній влади, на таких як він вага і держиться. Так що ничего йому не зроблять, можна було перевірити гроші, но це мабуть панянки не потрібно, бо тоді прийдеться і їй теж повертати
показати весь коментар
15.01.2026 13:09 Відповісти
+7
У багатих свої причуди,особливо якщо багатство "звалилось" шляхом корупції.Бо абсолютно всі депутати,міністри,адміністрація януковича були жуліками і "жуками".Деякі до сих пір в ВР співають в унісон з фракцією "Слуга не народа"
показати весь коментар
15.01.2026 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже цікаво, але ніц не зрозуміло.😲
показати весь коментар
15.01.2026 12:49 Відповісти
"Багаті теж плачуть -2" (с)
показати весь коментар
15.01.2026 12:54 Відповісти
Потрібно шукати хорошого адвоката ...
показати весь коментар
15.01.2026 12:56 Відповісти
Шапіто.
показати весь коментар
15.01.2026 13:01 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 13:04 Відповісти
Ось що гроші всюдисущі роблять. Даже опж владу має
показати весь коментар
15.01.2026 13:11 Відповісти
Муж должен разобраться с этим шнырем,яйца если есть,то пусть действует,потом суд даст справедливую оценку.
показати весь коментар
15.01.2026 13:05 Відповісти
Він до шниря не дістанеться. Швидше самого в окоп відправлять, як Штанька, який записував брата Єрмака.
показати весь коментар
15.01.2026 14:19 Відповісти
какой муж? бьівший?
показати весь коментар
15.01.2026 16:30 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 13:09 Відповісти
Думаєте, що Льовочкін дав їй щось з собою забрати?
показати весь коментар
15.01.2026 14:21 Відповісти
До неї прийшов клімакс от і подала в суд
показати весь коментар
15.01.2026 13:15 Відповісти
А до вас, мужчина Нікол, що прийшло? Кенгуру відбила🦘 чи стареча зів'ялість😢?!
показати весь коментар
15.01.2026 13:52 Відповісти
Там мабуть час зупинився на пів на шосту
показати весь коментар
15.01.2026 15:08 Відповісти
це не мужчина, це блювота
показати весь коментар
15.01.2026 16:31 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 13:17 Відповісти
Е ні.
Цей "жук" спадковий з родословною. Багато хто вважає, що він завдяки цьому мав компромат на більшість людей Яника.
Поцікався його татусем.
показати весь коментар
15.01.2026 15:56 Відповісти
Продовжуйте тримати нас в курсі. Дуже цікаво.
показати весь коментар
15.01.2026 14:07 Відповісти
Наказую вбити льовочкіна.
показати весь коментар
15.01.2026 14:45 Відповісти
Щось мені нагадує дії Портнова, якого теж не чипали Гаранти та правоохоронці...Головне,що Червинський під наглядом цілодобово!! А то,не дай Боже,якогось вагнерівця викриє ,або шпигуна...
показати весь коментар
15.01.2026 14:50 Відповісти
 
 