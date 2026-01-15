Ексдружина Льовочкіна подала на нього заяви в поліцію: Цей крок може коштувати мені життя

Ексдружина Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар (в минулому Ліхачова), подала заяви в Національну поліцію України щодо злочинів, за її словами, скоєних Льовочкіним.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

У чому звинувачує Кубар Льовочкіна?

"Серед них:

Стаття 151-2 ККУ, примушення до "відновлення сімʼї", яке виражається у психологічному терорі, стеженні, погрозах та злочинному тискові на мого чоловіка

Стаття 126-1 ККУ, домашнє насильство. Протягом нашого спільного проживання Сергій застосовував до мене силу, про що є підтвердження лікарів та фіксація виклику національної поліції (яка, звичайно, не захотіла тоді відкривати справу).

Стаття 182 ККУ, порушення недоторканості приватного життя. Сергій дозволив собі нечуване: він присилав інтимні відео, зроблені без мого дозволу під час нашого спільного проживання у минулому, моєму теперішньому чоловікові. Це неймовірна ницість. Я не можу уявити, як нормальна людина таке робить.

Стаття 289 ККУ. Йдеться про викрадення мого автомобіля – мабуть, з метою продемонструвати мою крайню вразливість та готовність Сергія на будь-які злочинні заходи, щоб мене налякати", - поінформувала жінка.

Кубар зазначила, що всі матеріали справ у неї і вона готова надати їх журналістам, щоб збільшити шанси на справедливий розгляд заяв.

Причини

"Я чудово розумію, що для таких людей, як Льовочкін, нема меж у помсті, і високо ціную сміливість і принциповість мого адвоката Степана Божило.

Чому я мовчала? Я до останнього не хотіла виносити "брудну білизну" та сподівалася, що між нами все в минулому і можна пробачити і забути. Сергій так не вважає. Він вважає, що я його власність, а він всемогутній вершитель долі. І поки що він правий: в Україні такі діячі, як Сергій, відчувають себе дуже добре та не мають кордонів. Тому для мене це відчайдушний крок, який може коштувати мені здоровʼя та навіть життя. Але я не боюся.

В минулому році я писала, що Льовочкін "замовив" переведення мого чоловіка Владислава Шевченка, військовослужбовця ДПСУ та учасника бойових дій, в іншу військову частину, з метою організувати помсту. Це все відбувалося на фоні погроз йому "переведемо та вбʼємо".

Сергію Льовочкіну поки вдається свій задум. Мого чоловіка відправлено в іншу військову частину, яка знаходиться в Одесі. Що з ним далі буде, я не знаю. На жаль, розголос ситуації не призвів до реакції керівництва ДПСУ, яке підписало цей проплачений наказ. Наслідки можуть бути жахливими.

Тому я вирішила піти законним шляхом та розповісти все", - підсумувала вона.

Читайте: 460 га землі, придбаної за вкрадені бюджетні гроші, повертають родині Льовочкіна, - Ніколаєнко

Що передувало?

Раніше Кубар заявила, що Льовочкін погрожує їй та впливає на службу її нинішнього коханого-військового.

У пресслужбі Льовочкіна запевнили, що заяви Кубар не відповідають дійсності.

Речник ДПСУ Демченко прокоментував Цензор.НЕТ звинувачення ексдружини Льовочкіна. За його словами, кожен військовослужбовець може бути переміщений на різні напрямки, призначений на посади в інші підрозділи в залежності від необхідності забезпечення завдань відомством. Це відбувається щоденно.

Читайте також: АРМА перевірить продаж 460 га у Карпатах оточенню нардепа від ОПЗЖ Льовочкіна по 2000 гривень за сотку