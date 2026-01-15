Бывшая жена Левочкина подала на него заявление в полицию: Этот шаг может стоить мне жизни

Бывшая жена Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубар (в прошлом Лихачева), подала заявления в Национальную полицию Украины о преступлениях, по ее словам, совершенных Левочкиным.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В чем обвиняет Кубар Левочкина?

"Среди них:

Статья 151-2 УК, принуждение к "восстановлению семьи", которое выражается в психологическом терроре, слежке, угрозах и преступном давлении на моего мужа

Статья 126-1 УК, домашнее насилие. В течение нашего совместного проживания Сергей применял ко мне силу, что подтверждается врачами и фиксацией вызова национальной полиции (которая, конечно, не захотела тогда открывать дело).

Статья 182 УК, нарушение неприкосновенности частной жизни. Сергей позволил себе неслыханное: он присылал интимные видео, сделанные без моего разрешения во время нашего совместного проживания в прошлом, моему нынешнему мужу. Это невероятная подлость. Я не могу представить, как нормальный человек такое делает.

Статья 289 УК. Речь идет о похищении моего автомобиля – видимо, с целью продемонстрировать мою крайнюю уязвимость и готовность Сергея на любые преступные действия, чтобы меня напугать", - сообщила женщина.

Кубар отметила, что все материалы дел у нее и она готова предоставить их журналистам, чтобы увеличить шансы на справедливое рассмотрение заявлений.

Причины

"Я прекрасно понимаю, что для таких людей, как Левочкин, нет пределов в мести, и высоко ценю смелость и принципиальность моего адвоката Степана Божило.

Почему я молчала? Я до последнего не хотела выносить "грязное белье" и надеялась, что между нами все в прошлом и можно простить и забыть. Сергей так не считает. Он считает, что я - его собственность, а он - всемогущий вершитель судьбы. И пока он прав: в Украине такие деятели, как Сергей, чувствуют себя очень хорошо и не имеют границ. Поэтому для меня это отчаянный шаг, который может стоить мне здоровья и даже жизни. Но я не боюсь.

В прошлом году я писала, что Левочкин "заказал" перевод моего мужа Владислава Шевченко, военнослужащего ГПСУ и участника боевых действий, в другую воинскую часть с целью организовать месть. Все это происходило на фоне угроз ему "переведем и убьем".

Сергею Левочкину пока удается его замысел. Моего мужа отправили в другую воинскую часть, которая находится в Одессе. Что с ним будет дальше, я не знаю. К сожалению, огласка ситуации не привела к реакции руководства ГПСУ, которое подписало этот проплаченный приказ. Последствия могут быть ужасными.

Поэтому я решила пойти законным путем и рассказать все", - подытожила она.

Читайте: 460 га земли, приобретенной за украденные бюджетные деньги, возвращают семье Левочкина, - Николаенко

Что предшествовало?

Ранее Кубар заявила, что Левочкин угрожает ей и влияет на службу ее нынешнего возлюбленного - военного.

В пресс-службе Левочкина заверили, что заявления Кубар не соответствуют действительности.

Спикер ГПСУ Демченко прокомментировал Цензор.НЕТ обвинения экс-жены Левочкина. По его словам,каждый военнослужащий может быть перемещен на разные направления, назначен на должности в другие подразделения в зависимости от необходимости обеспечения задач ведомством. Это происходит ежедневно.

Читайте также: АРМА проверит продажу 460 га в Карпатах окружению нардепа от ОПЗЖ Левочкина по 2000 гривен за сотку