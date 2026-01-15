РУС
Бывшая жена Левочкина подала на него заявление в полицию: Этот шаг может стоить мне жизни

Бывшая жена Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубар (в прошлом Лихачева), подала заявления в Национальную полицию Украины о преступлениях, по ее словам, совершенных Левочкиным.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В чем обвиняет Кубар Левочкина?

"Среди них:

Статья 151-2 УК, принуждение к "восстановлению семьи", которое выражается в психологическом терроре, слежке, угрозах и преступном давлении на моего мужа

Статья 126-1 УК, домашнее насилие. В течение нашего совместного проживания Сергей применял ко мне силу, что подтверждается врачами и фиксацией вызова национальной полиции (которая, конечно, не захотела тогда открывать дело).

Статья 182 УК, нарушение неприкосновенности частной жизни. Сергей позволил себе неслыханное: он присылал интимные видео, сделанные без моего разрешения во время нашего совместного проживания в прошлом, моему нынешнему мужу. Это невероятная подлость. Я не могу представить, как нормальный человек такое делает.

Статья 289 УК. Речь идет о похищении моего автомобиля – видимо, с целью продемонстрировать мою крайнюю уязвимость и готовность Сергея на любые преступные действия, чтобы меня напугать", - сообщила женщина.

Кубар отметила, что все материалы дел у нее и она готова предоставить их журналистам, чтобы увеличить шансы на справедливое рассмотрение заявлений.

Причины

"Я прекрасно понимаю, что для таких людей, как Левочкин, нет пределов в мести, и высоко ценю смелость и принципиальность моего адвоката Степана Божило.

Почему я молчала? Я до последнего не хотела выносить "грязное белье" и надеялась, что между нами все в прошлом и можно простить и забыть. Сергей так не считает. Он считает, что я - его собственность, а он - всемогущий вершитель судьбы. И пока он прав: в Украине такие деятели, как Сергей, чувствуют себя очень хорошо и не имеют границ. Поэтому для меня это отчаянный шаг, который может стоить мне здоровья и даже жизни. Но я не боюсь.

В прошлом году я писала, что Левочкин "заказал" перевод моего мужа Владислава Шевченко, военнослужащего ГПСУ и участника боевых действий, в другую воинскую часть с целью организовать месть. Все это происходило на фоне угроз ему "переведем и убьем".

Сергею Левочкину пока удается его замысел. Моего мужа отправили в другую воинскую часть, которая находится в Одессе. Что с ним будет дальше, я не знаю. К сожалению, огласка ситуации не привела к реакции руководства ГПСУ, которое подписало этот проплаченный приказ. Последствия могут быть ужасными.

Поэтому я решила пойти законным путем и рассказать все", - подытожила она.

Читайте: 460 га земли, приобретенной за украденные бюджетные деньги, возвращают семье Левочкина, - Николаенко

Что предшествовало?

  • Ранее Кубар заявила, что Левочкин угрожает ей и влияет на службу ее нынешнего возлюбленного - военного.
  • В пресс-службе Левочкина заверили, что заявления Кубар не соответствуют действительности.
  • Спикер ГПСУ Демченко прокомментировал Цензор.НЕТ обвинения экс-жены Левочкина. По его словам,каждый военнослужащий может быть перемещен на разные направления, назначен на должности в другие подразделения в зависимости от необходимости обеспечения задач ведомством. Это происходит ежедневно.

Читайте также: АРМА проверит продажу 460 га в Карпатах окружению нардепа от ОПЗЖ Левочкина по 2000 гривен за сотку

Топ комментарии
+3
"Багаті теж плачуть -2" (с)
15.01.2026 12:54 Ответить
15.01.2026 12:54 Ответить
+2
Дуже цікаво, але ніц не зрозуміло.😲
15.01.2026 12:49 Ответить
15.01.2026 12:49 Ответить
+1
Потрібно шукати хорошого адвоката ...
15.01.2026 12:56 Ответить
15.01.2026 12:56 Ответить
Дуже цікаво, але ніц не зрозуміло.😲
15.01.2026 12:49 Ответить
15.01.2026 12:49 Ответить
"Багаті теж плачуть -2" (с)
15.01.2026 12:54 Ответить
15.01.2026 12:54 Ответить
Потрібно шукати хорошого адвоката ...
15.01.2026 12:56 Ответить
15.01.2026 12:56 Ответить
Шапіто.
15.01.2026 13:01 Ответить
15.01.2026 13:01 Ответить
Цікаво як пророрківське ОПЖ більшість депутатів яких постійно їздила в Москву до війни, і зустручалась з орками, та і взагалі кулись ***..ла кликали і брали участь в розвалі ЗСУ за Яника, до цього часу мають вплив у владних кабінетах, більше того вони ще й голосують за закони в ВР....
15.01.2026 13:04 Ответить
15.01.2026 13:04 Ответить
Ось що гроші всюдисущі роблять. Даже опж владу має
15.01.2026 13:11 Ответить
15.01.2026 13:11 Ответить
Муж должен разобраться с этим шнырем,яйца если есть,то пусть действует,потом суд даст справедливую оценку.
15.01.2026 13:05 Ответить
15.01.2026 13:05 Ответить
Льовочкін, це основа нинішній влади, на таких як він вага і держиться. Так що ничего йому не зроблять, можна було перевірити гроші, но це мабуть панянки не потрібно, бо тоді прийдеться і їй теж повертати
15.01.2026 13:09 Ответить
15.01.2026 13:09 Ответить
До неї прийшов клімакс от і подала в суд
15.01.2026 13:15 Ответить
15.01.2026 13:15 Ответить
А до вас, мужчина Нікол, що прийшло? Кенгуру відбила🦘 чи стареча зів'ялість😢?!
15.01.2026 13:52 Ответить
15.01.2026 13:52 Ответить
У багатих свої причуди,особливо якщо багатство "звалилось" шляхом корупції.Бо абсолютно всі депутати,міністри,адміністрація януковича були жуліками і "жуками".Деякі до сих пір в ВР співають в унісон з фракцією "Слуга не народа"
15.01.2026 13:17 Ответить
15.01.2026 13:17 Ответить
 
 