Ексдружина Льовочкіна розповіла про його погляди на війну та мову: "Я, як Україна, а він, як Росія"

Ексдружина Сергія Льовочкіна Зінаїда Кубар розповіла про його ставлення до Революції Гідності та української мови.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Памʼятаю, ми з друзями були в кінотеатрі "Ліра" на Великій Житомирській. Дивилися українське кіно, яке нам принесли з кіностудії Довженка. І після показу ми всі вирішили піти на Майдан — тієї ночі якраз побили студентів, і я на емоціях виставила той пост, який розлетівся.

Коли я прийшла додому, то отримала погрози від Сергія. Я не хочу їх дослівно передавати, але я вже зрозуміла, що моє життя не буде спокійним. Тому на деякий час я разом з батьками поїхала з країни", - зазначила вона.

"Потім я чула ці версії, що ніби Сергій теж підтримував Майдан. Для мене це було як мінімум дивно. Бо якби це було так, я б, чесно, була дуже рада. Для мене тоді цей момент був головним: що ми не збігаємося в поглядах на такі важливі речі, коли країна перебувала в такій великій турбулентності", - додала вона.

За словами Кубар, у 2014 році вона почала працювати із волонтерами.

"І тоді Сергій теж намагався впливати на мене, забороняв зустрічатися з військовими, втручатися в теми війни. В мене були поїздки в АТО, і це теж було через його... дуже такі категоричні заборони, з деякими погрозами", - додала вона.

"Він мені навіть нещодавно казав, що "ваша мова"... Саме "ваша". Я свідомо перейшла на українську, хоча народилася в російськомовній родині. А він казав, що такої мови не існувало. В нього були такі, знаєте, специфічні наративи щодо України", - розповіла ексдружина Льовочкіна.

За її словами, Льовочкін хотів нав'язати їй, що ніякої "війни не має бути, що ми браття".

"Що ця війна штучно створена, що взагалі культури такої української не існувало. Він більше був схильний до тієї культури, яку [російська] імперія роздула, використовуючи наших науковців, письменників. ...

Мені часто говорять люди, що ми така собі алегорія: я, як Україна, а він, як Росія. Він хоче мене поставити на коліна, загнати в кут, щоб мені стало важко. А він би тоді прийшов з допомогою і сказав, що це все заради добра, давай я тобі допоможу", - додала вона.

Що передувало?

  • Раніше Кубар заявила, що Льовочкін погрожує їй та впливає на службу її нинішнього коханого-військового.
  • У пресслужбі Льовочкіна запевнили, що заяви Кубар не відповідають дійсності.
  • Речник ДПСУ Демченко прокоментував Цензор.НЕТ звинувачення ексдружини Льовочкіна. За його словами, кожен військовослужбовець може бути переміщений на різні напрямки, призначений на посади в інші підрозділи в залежності від необхідності забезпечення завдань відомством. Це відбувається щоденно.
  • Згодом Кубар подала заяви у поліцію на Льовочкіна.

Льовочкін Сергій (163)
Топ коментарі
Хто недавно віддав ворогу України льовочкіну ділянки на Закарпатті за безцінь?
26.01.2026 16:13
26.01.2026 16:13 Відповісти
Вірні Слуги Зеленського - які дуже ******* ГРОШІ.
26.01.2026 16:33
26.01.2026 16:33 Відповісти
Льовочкін - завуальований ворог України, хоча й вуаль вже давно спала.
26.01.2026 16:04
26.01.2026 16:04 Відповісти
Льовочкін - завуальований ворог України, хоча й вуаль вже давно спала.
26.01.2026 16:04
26.01.2026 16:04 Відповісти
який завуальований? він ніколи завжди був за срашку
26.01.2026 16:32
26.01.2026 16:32 Відповісти
Що ж ви його у пелюшках не задушили?
26.01.2026 16:39
26.01.2026 16:39 Відповісти
Хто недавно віддав ворогу України льовочкіну ділянки на Закарпатті за безцінь?
26.01.2026 16:13
26.01.2026 16:13 Відповісти
Вірні Слуги Зеленського - які дуже ******* ГРОШІ.
26.01.2026 16:33
26.01.2026 16:33 Відповісти
Голова АРМА Максименко Ярослава Петрівна, яка почала свій шлях у державних структурах після призначення її начальником департаменту Prozorro в 2018 році.
26.01.2026 17:55
26.01.2026 17:55 Відповісти
Попєрєдніки? І ви були при попєрєдніках, а сьогодні - на передовій!
26.01.2026 19:17
26.01.2026 19:17 Відповісти
В Україні війна та передова з 2014 року. Для мене війна саме тоді почалась.
26.01.2026 19:36
26.01.2026 19:36 Відповісти
Яка відповідальність Prozorro 2018-го за АРМУ часів Зепрезидента? Вимикайте вентилятор!
26.01.2026 19:46
26.01.2026 19:46 Відповісти
Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА), створене в 2016 році.
26.01.2026 17:45
26.01.2026 17:45 Відповісти
А Конституція України прийнята у 1996 році!
26.01.2026 19:21
26.01.2026 19:21 Відповісти
Так, Конституція була прийнята у 1996 році, це теж провина Зеленського.
26.01.2026 19:37
26.01.2026 19:37 Відповісти
Провина Зеленського у порушенні Конституції 1996-го.
26.01.2026 19:39
26.01.2026 19:39 Відповісти
Яку статтю Конституції порушив Зеленський?
26.01.2026 19:46
26.01.2026 19:46 Відповісти
Узурпація влади неконституційним ОП, розпуск ВР, санкції РНБО на громадян в Україні...
26.01.2026 19:51
26.01.2026 19:51 Відповісти
"Узупація влади" існує тільки у твоїй порожній голові. Неконституційність дій гілок влади визначає тільки Конституційний суд України. І порушення Конституції України гілкою влади не передбачає кримінального покарання, а передбачає лише скасування неконституційних дій.
26.01.2026 21:03
26.01.2026 21:03 Відповісти
Не кудахкайте так голосно, бо зеленого папугу розгойдаєте! Про кримінальне покарання
мови не було. Але буде!
26.01.2026 21:11
мови не було. Але буде!
26.01.2026 21:11 Відповісти
Все, аргументи у тебе закінчились, лайно із голови полізло. Ще раз тобі повторюю. 1. Доки Конституційний суд не виніс рішення про неконституційність дій гілки влади, дія вважається конституційною. Тобто, ніяких неконституційних дій Зеленського не було. 2. Навіть якщо суд винісе рішення про неконституційність дій гілки влади, кримінального покарання за це не передбачено. 3. Те, що буде, відомо тілько Богу, а не тобі, йолопу.
26.01.2026 21:58
26.01.2026 21:58 Відповісти
Ви перекушали зеленого лайна, зоозахисник Ло!😁
26.01.2026 22:02
26.01.2026 22:02 Відповісти
Вставлю свої "п"ять копійок"... Коли читаю подібні "демарші", відразу виникає підозра: "А які справжні мотиви отого "притягнення громадської уваги"? Не влаштовує тебе поведінка людини - оскаржуй її в судовому засіданні! Навіщо притягувать "громадську думку", коли ще немає судової оцінки даної поведінки? Подібним способом діють так, щоб налаштувать вплив на судове рішення "громадськості"... Тобто, це іде "тиск на суд"! Я не кажу, що Льовочкін - "цяця"... Але чи не є подібні "демарші" протилежної сторони спробами втягнуть "громадськість", у "сімейні розборки"? (Можливо, навіть для витребування грошей?). Подібних "сценаріїв" у судовій практиці повно - судді з адвокатами не дадуть збрехать...
26.01.2026 16:20
26.01.2026 16:20 Відповісти
І шось її забагато...не перша стаття вже
26.01.2026 16:27
26.01.2026 16:27 Відповісти
Чого й написав подібне... (У мене, сьогодні, на форумі, ціла конференція на тему "Людина і закон"...)
26.01.2026 16:49
26.01.2026 16:49 Відповісти
Можливо тому, що у льовочкіна є можливість впливати на рішення судів і інших державних органів. А у неї лише суспільний розголос для того, щоб щось добитися.
26.01.2026 18:42
26.01.2026 18:42 Відповісти
Якби я був "пересічним" - я-б, може, й погодився з тобою... Але у мене "професійна чуйка" спрацьовує... У поляків, є такий "крилатий вислів: "Цо занадто - то нє здраво..."...
26.01.2026 18:53
26.01.2026 18:53 Відповісти
Професійний нюх старого дегустатора досудової поведінки?
26.01.2026 19:28
26.01.2026 19:28 Відповісти
У тебе й такого немає...
26.01.2026 23:31 Відповісти
Запишіть на конференцію!
26.01.2026 23:47 Відповісти
Так у тебе мізків, щоб зрозуміть мої пояснення, не вистачить... Я вже в цьому впевнився... Ти - самовпевнений неук...
26.01.2026 23:51
26.01.2026 23:51 Відповісти
Давайте все-таки спробуємо. Щоб зрозуміть ваші пояснення - підключимо АІ.
Холодноярців ніщо не зупинить! Упевнено піднімаємо планку!👍🤝
27.01.2026 00:05 Відповісти
У фон Візіна , в "Нєдорослі", крилатий вислів є: "Не мечите бисера перед свиньями... Да не попрут они его ногами...".
Ноги в тебе є? Тоді йди... Швидко-швидко... І далеко-далеко....
27.01.2026 00:08 Відповісти
О, фона Візіна цитуєте - непересічну голову маєте! Такому юристу з такою несамовитою
ерудицією сам Коні позаздрив би.
Все ж, запишіть на конференцію, якщо місце хоч в коридорі знайдеться. Дякую дуже!
27.01.2026 00:34 Відповісти
Ерудицією я саме Коні, і зобов"язаний - його восьмитомник стоїть у мене, на полиці, вже років тридцять...
А от ти - читав Коні? Чи тільки ЧУВ про нього? Ти хоч знаєш, КИМ він був?
27.01.2026 00:42 Відповісти
Така ерудиція! Не упадіть з коня! Тримаємось!‼️
27.01.2026 10:25
27.01.2026 10:25 Відповісти
Вентилятор не поламай... І лопату...
27.01.2026 10:36
27.01.2026 10:36 Відповісти
Дякую за пораду! І ви ковіньку бережіть! Будемо ліквідаторів гнать!
27.01.2026 11:20
27.01.2026 11:20 Відповісти
Бережу... Ще з 2016-го, нога протезована... На відміну від тебе, з України не втік...
27.01.2026 11:23
27.01.2026 11:23 Відповісти
Не втік, а виїхав задовго до 2016-го! Ковіньку бережіть, щоб не спіткнутися у 2019-му за новим
виборчим літочисленням! Бум гнать ліквідаторів?🤝
27.01.2026 11:37 Відповісти
Я давно вже питаю таких "виїхавших" : "А чого ви лізете нас "повчать", ЩО нам робить?"
Чи маєш ти моральне право це
Чи маєш ти моральне право це робить? Виїхав, у пошуках місця, де побудуєш комунізм, у окремо взятій сім'ї - і забудь про Україну...".
Ті, хто "виїхав" , відмовилися від участі в побудові в Україні "кращої" держави... Тому не мають права нас критикувать...
27.01.2026 11:45 Відповісти
Крутите як юрист сонцем. Значить, бумте чавкать у зелайні?
27.01.2026 11:56 Відповісти
" Крутиш" саме ТИ... Я розставляю все "по поличках"... Ти ж "виїхав", і не завадив "зелайну" прийти до влади...
27.01.2026 12:01 Відповісти
Знову карфаген? Бум чи не бум?
27.01.2026 12:05 Відповісти
"Іди лісом!". Ти перетворюєш полеміку по темі, в "пустопорожню тріпологію", яка теми не стосується...
27.01.2026 12:17 Відповісти
Добре, Яре! Коли буде час кави-брейку, скажете одне з двох:: бум! - не бум!
☕🌹
27.01.2026 12:34 Відповісти
Мені це не цікаво...
27.01.2026 12:39 Відповісти
😌😉
27.01.2026 12:43 Відповісти
Поршенко не хотів садити і судити цих пдрів янекових, бо ті йому потрібні були у ВРаді і прикритися демократією.. як і сьогодні залишки недобитків...яких не садять і не судять... в СІЗО протримають і випустять...заплативши компенсацію.. Льовочкін в 14 році влітку здається вже репетував гасла Слава Україні...
26.01.2026 16:21 Відповісти
І ви Цезар?! А де Брут?😁
26.01.2026 16:42 Відповісти
в США
26.01.2026 17:01 Відповісти
Вам повезло! 😁
26.01.2026 17:23 Відповісти
А зеля посадив?
27.01.2026 08:40 Відповісти
Така патріотикиня що прям держіть її семеро🤣 зараз піде на Москву прямо з суду. Як цим шкурам вдалось осідлати хайп на патріотичних тригерних темах.
26.01.2026 16:22 Відповісти
Бережіть сили. Шкури давно на москві!
26.01.2026 17:28 Відповісти
У льовочкіна потужна команда ботів, що захищають. Там тавро ніде ставити, але чувак комусь корисний.
26.01.2026 16:35 Відповісти
Він як Азербайджан ,а я як Албанія...))
26.01.2026 17:29 Відповісти
Те, що Льовочкін негідник розумним людям, які в силу різних причин цікавилися політикою або були залучені в управлінські чи бізнесові справи, було зрозуміло давно (вже років з двадцять), але тут чомусь його екс-дружина про це заговорила лише зараз, коли в неї почалися якісь майнові розбірки з екс-чоловіком. В будь-якої нормальної дружини, чоловік якої займається сумнівними оборудками (а саме таким по різній наявній інформації був Льовочкін) має бути достатньо компромату, щоб вчасно впроторити його до буцегарні.
26.01.2026 17:58 Відповісти
Чьму вороги України льовочкін ,бойко та інша мерзота опзж сидят в ВР ,а не на тюремних нарах ?
26.01.2026 18:04 Відповісти
Я що десь згадав ЗЕ?? Чи порівнював цих двох... Обоє рябоє...
27.01.2026 10:40 Відповісти
Коли хвойда жирувала на украдені чоловіком бюджетні гроші, то чомусь не була "як Україна".
27.01.2026 18:53 Відповісти
 
 