Ексдружина Льовочкіна розповіла про його погляди на війну та мову: "Я, як Україна, а він, як Росія"

Ексдружина Сергія Льовочкіна Зінаїда Кубар розповіла про його ставлення до Революції Гідності та української мови.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Памʼятаю, ми з друзями були в кінотеатрі "Ліра" на Великій Житомирській. Дивилися українське кіно, яке нам принесли з кіностудії Довженка. І після показу ми всі вирішили піти на Майдан — тієї ночі якраз побили студентів, і я на емоціях виставила той пост, який розлетівся.

Коли я прийшла додому, то отримала погрози від Сергія. Я не хочу їх дослівно передавати, але я вже зрозуміла, що моє життя не буде спокійним. Тому на деякий час я разом з батьками поїхала з країни", - зазначила вона.

"Потім я чула ці версії, що ніби Сергій теж підтримував Майдан. Для мене це було як мінімум дивно. Бо якби це було так, я б, чесно, була дуже рада. Для мене тоді цей момент був головним: що ми не збігаємося в поглядах на такі важливі речі, коли країна перебувала в такій великій турбулентності", - додала вона.

За словами Кубар, у 2014 році вона почала працювати із волонтерами.

"І тоді Сергій теж намагався впливати на мене, забороняв зустрічатися з військовими, втручатися в теми війни. В мене були поїздки в АТО, і це теж було через його... дуже такі категоричні заборони, з деякими погрозами", - додала вона.

"Він мені навіть нещодавно казав, що "ваша мова"... Саме "ваша". Я свідомо перейшла на українську, хоча народилася в російськомовній родині. А він казав, що такої мови не існувало. В нього були такі, знаєте, специфічні наративи щодо України", - розповіла ексдружина Льовочкіна.

За її словами, Льовочкін хотів нав'язати їй, що ніякої "війни не має бути, що ми браття".

"Що ця війна штучно створена, що взагалі культури такої української не існувало. Він більше був схильний до тієї культури, яку [російська] імперія роздула, використовуючи наших науковців, письменників. ...

Мені часто говорять люди, що ми така собі алегорія: я, як Україна, а він, як Росія. Він хоче мене поставити на коліна, загнати в кут, щоб мені стало важко. А він би тоді прийшов з допомогою і сказав, що це все заради добра, давай я тобі допоможу", - додала вона.

Що передувало?

Раніше Кубар заявила, що Льовочкін погрожує їй та впливає на службу її нинішнього коханого-військового.

У пресслужбі Льовочкіна запевнили, що заяви Кубар не відповідають дійсності.

Речник ДПСУ Демченко прокоментував Цензор.НЕТ звинувачення ексдружини Льовочкіна. За його словами, кожен військовослужбовець може бути переміщений на різні напрямки, призначений на посади в інші підрозділи в залежності від необхідності забезпечення завдань відомством. Це відбувається щоденно.

Згодом Кубар подала заяви у поліцію на Льовочкіна.

