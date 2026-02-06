УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18139 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в Україні
13 372 19

Правоохоронці відкрили провадження щодо продажу АРМА землі Льовочкіну

ДБР і ОГП перевіряють продаж землі АРМА родині Льовочкіних

Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань проводять досудове розслідування щодо можливих порушень у діяльності АРМА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідях Офісу генпрокурора та ДБР на депутатське звернення, які є в розпорядженні Економічної правди.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кримінальне провадження №62026000000000025 було зареєстроване 12 січня 2026 року. Слідство стосується продажу активів, що перебували в управлінні АРМА.

Також читайте: Ексдружина Льовочкіна розповіла про його погляди на війну та мову: "Я, як Україна, а він, як Росія"

Продаж землі на Боржаві за мінімальними цінами

Мова про аукціон, який відбувся 8 січня 2026 року. Тоді АРМА продало три земельні ділянки на полонині Боржава загальною площею 460 гектарів. Загальна сума продажу становила 89,5 млн гривень.

Торги проходили у форматі "голландського аукціону". В кожному лоті був лише один учасник. Продаж відбувся за мінімально можливими цінами.

Ділянку площею 26,7 га за 5,4 млн грн придбав Андрій Вінграновський. Він також купив 199,1 га за 39,1 млн грн. Ще 234,7 га за 45 млн грн придбав Ігор Власюк.

Середня ціна однієї сотки становила близько 2 тисяч гривень. У листопаді 2024 року АРМА очікувало виручити за ці землі понад 1 млрд грн.

Продаж землі Льовочкіним

Також читайте: В Україні викрили масштабну аптечну схему – "в тінь" вивели 2 мільярди гривень

Слідство щодо зловживання владою та відповідальність керівництва

За даними Opendatabot, Вінграновський є власником ТОВ "Омбрі Інвестмент". Компанія входить до корпоративної групи родини Льовочкіних. Він також є чоловіком Юлії Льовочкіної.

Ігор Власюк є засновником ТОВ "Боржава Есет". Кінцевим бенефіціаром цієї компанії вказаний Вінграновський.

Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 364 КК України. Йдеться про зловживання владою або службовим становищем. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

"АРМА організовує, контролює та несе персональну відповідальність за прозорість своєї діяльності", – йдеться у законі про агентство.

Нагадаємо:

  • З 13 серпня 2025 року розпорядженням уряду в.о. голови АРМА є Ярослава Максименко.
  • Колишня очільниця АРМА Олена Дума була помічена журналістами УП біля будинку, у якому знаходився "бек-офіс", який використовувався групою Тимура Міндіча для відмивання коштів.
  • 29 грудня рішенням уряду координація АРМА була передана від міністра економіки Олексія Соболева до премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Також читайте: У САП не виключають ухвалення рішення про конфіскацію грошей Лазаренка вже цього року

Автор: 

корупція (5046) Льовочкін Сергій (163) Льовочкіна Юлія (44) ДБР (3913) АРМА (673) Офіс Генпрокурора (3867)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А ЩО ТАМ БОЙКО !?)
показати весь коментар
06.02.2026 20:24 Відповісти
+7
Зразу пишу чим ця відкрита справа закінчиться у гіршому випадку для цього бандита - підозра, арешт, застава, общак і з чистою совістю на якісь "Канари"!!!
показати весь коментар
06.02.2026 20:30 Відповісти
+5
Хоч би так нарешті сталось. Під час війни взагалі було б доречним заборонити продаж землі.
показати весь коментар
06.02.2026 20:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ЩО ТАМ БОЙКО !?)
показати весь коментар
06.02.2026 20:24 Відповісти
фсьо) забудьте)
показати весь коментар
09.02.2026 10:38 Відповісти
Зразу пишу чим ця відкрита справа закінчиться у гіршому випадку для цього бандита - підозра, арешт, застава, общак і з чистою совістю на якісь "Канари"!!!
показати весь коментар
06.02.2026 20:30 Відповісти
Хоч би так нарешті сталось. Під час війни взагалі було б доречним заборонити продаж землі.
показати весь коментар
06.02.2026 20:46 Відповісти
"головний прокурор" прийде за кожним -
показати весь коментар
06.02.2026 20:55 Відповісти
марія-це те опудало в якої і батько, і брати працюють на росії, а вона пгокугатугі? ну тоді кгавченко-пдогас.
показати весь коментар
06.02.2026 20:57 Відповісти
Проблема ще й в тому, що на повоенні вибори вусунуться усі всі бувши... які під час війні були щасливими туристами, які всіма способами розбудовували свої активи...

тому в виборч.кодекс мусить бути запроваджено норму про останні 5 років постійного проживання в Україні і кандидати в нардепи мусять постійно проживати в окрузі від якого висуватимутися щоб завадити київським парашютистам посісти місця в ВР...

В закордонних виб.округах виборці змож⁹уть голосувати тільки за кандидатуру преза, а також ту чи іншу партію... яка отримає відповідну кількість місць для пеших 10 по списку... і що особливо важливо: тільки з числа обранних депутатів можуть бути вибрані кандидатури премьєра, міністрів і на ін.високі посади...

при пропорц.системі без проблем їхні місця будуть заміщені тими, хто низче в списку партії... але! Списки кандидатів мусять бути складені обов'язково по округам, а не загальний список партії...

І ще: за пропуск 35% голосувань незалежно від причини відсутності, депи мусять бути автоматично позбавлені мандату... і віковий ценз: з 25 до 75 років.
показати весь коментар
06.02.2026 21:02 Відповісти
в паспорт внести графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ і графу ВИБОРЕЦЬ і жорсткі сита до них.
показати весь коментар
06.02.2026 23:05 Відповісти
Маю надію,що на ці землі ВЖЕ накладено арешт. Хоча,за долю малую, той арешт,або не накладуть,або знімуть через рік,коли піпл забуде про подію продажу України льовочкіним, дубілетам та різним міндичам з бойками...
показати весь коментар
06.02.2026 21:06 Відповісти
Не терпільний народ давно б його вбив...
показати весь коментар
06.02.2026 21:07 Відповісти
... риги- диверсанти повинні сидіти в тюрмі
показати весь коментар
06.02.2026 22:00 Відповісти
Проригівська зелена влада сама себе не посадить
Де змітуни, які обіцяли- "єслі что нє так, ми іх смєтьом"

Де ви зєбіли? Віддали Україну зеленим мародерам і умили руки
Це на вашій совісті
показати весь коментар
06.02.2026 23:24 Відповісти
Ця АРМА вже давно повинна відповідати за підприємства, будинки, землі, якими дивним чином користуються безкоштовно або за невеликі кошти люди, в котрих рильця в пушку… Мабуть співпрацюють зі зрадниками та крадіями, тільки дехто не бачить…
показати весь коментар
07.02.2026 01:04 Відповісти
ЛЬОфффачкін,, вийде з води сухим... Знову щось трапиться і під шумок взконять і землю попросять вибачення.... Бойко де наш гигант ум і честь Янека - шапкопряда єнакієвського???? Де наш ГГГерой хамелеонський???
показати весь коментар
07.02.2026 07:05 Відповісти
Як відкрили так і закриють, ще компенсацію заплатять.
показати весь коментар
07.02.2026 09:27 Відповісти
Журналісти молодці, бо якби не було розголосу, то ніхто і не почухався.
показати весь коментар
07.02.2026 10:25 Відповісти
Правоохоронці відкрили провадження щодо продажу АРМА землі Льовочкіну
показати весь коментар
07.02.2026 11:09 Відповісти
ГЛАВНАЯ УГРОЗА ВНУТРИ ЭТО БОЙКО И ЕГО ШЕСТЁРЫ !!!
показати весь коментар
09.02.2026 18:54 Відповісти
 
 