Правоохоронці відкрили провадження щодо продажу АРМА землі Льовочкіну
Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань проводять досудове розслідування щодо можливих порушень у діяльності АРМА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідях Офісу генпрокурора та ДБР на депутатське звернення, які є в розпорядженні Економічної правди.
Кримінальне провадження №62026000000000025 було зареєстроване 12 січня 2026 року. Слідство стосується продажу активів, що перебували в управлінні АРМА.
Продаж землі на Боржаві за мінімальними цінами
Мова про аукціон, який відбувся 8 січня 2026 року. Тоді АРМА продало три земельні ділянки на полонині Боржава загальною площею 460 гектарів. Загальна сума продажу становила 89,5 млн гривень.
Торги проходили у форматі "голландського аукціону". В кожному лоті був лише один учасник. Продаж відбувся за мінімально можливими цінами.
Ділянку площею 26,7 га за 5,4 млн грн придбав Андрій Вінграновський. Він також купив 199,1 га за 39,1 млн грн. Ще 234,7 га за 45 млн грн придбав Ігор Власюк.
Середня ціна однієї сотки становила близько 2 тисяч гривень. У листопаді 2024 року АРМА очікувало виручити за ці землі понад 1 млрд грн.
Слідство щодо зловживання владою та відповідальність керівництва
За даними Opendatabot, Вінграновський є власником ТОВ "Омбрі Інвестмент". Компанія входить до корпоративної групи родини Льовочкіних. Він також є чоловіком Юлії Льовочкіної.
Ігор Власюк є засновником ТОВ "Боржава Есет". Кінцевим бенефіціаром цієї компанії вказаний Вінграновський.
Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 364 КК України. Йдеться про зловживання владою або службовим становищем. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
"АРМА організовує, контролює та несе персональну відповідальність за прозорість своєї діяльності", – йдеться у законі про агентство.
Нагадаємо:
- З 13 серпня 2025 року розпорядженням уряду в.о. голови АРМА є Ярослава Максименко.
- Колишня очільниця АРМА Олена Дума була помічена журналістами УП біля будинку, у якому знаходився "бек-офіс", який використовувався групою Тимура Міндіча для відмивання коштів.
- 29 грудня рішенням уряду координація АРМА була передана від міністра економіки Олексія Соболева до премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому в виборч.кодекс мусить бути запроваджено норму про останні 5 років постійного проживання в Україні і кандидати в нардепи мусять постійно проживати в окрузі від якого висуватимутися щоб завадити київським парашютистам посісти місця в ВР...
В закордонних виб.округах виборці змож⁹уть голосувати тільки за кандидатуру преза, а також ту чи іншу партію... яка отримає відповідну кількість місць для пеших 10 по списку... і що особливо важливо: тільки з числа обранних депутатів можуть бути вибрані кандидатури премьєра, міністрів і на ін.високі посади...
при пропорц.системі без проблем їхні місця будуть заміщені тими, хто низче в списку партії... але! Списки кандидатів мусять бути складені обов'язково по округам, а не загальний список партії...
І ще: за пропуск 35% голосувань незалежно від причини відсутності, депи мусять бути автоматично позбавлені мандату... і віковий ценз: з 25 до 75 років.
Де змітуни, які обіцяли- "єслі что нє так, ми іх смєтьом"
Де ви зєбіли? Віддали Україну зеленим мародерам і умили руки
Це на вашій совісті
продажуАРМА землі Льовочкіну