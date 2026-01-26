У САП не виключають ухвалення рішення про конфіскацію грошей Лазаренка вже цього року
Процедура цивільної конфіскації коштів колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка у Сполучених Штатах Америки перебуває на завершальному етапі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка агентству "Укрінформ".
За словами очільника САП, остаточне рішення у справі можуть ухвалити вже протягом поточного року. Він підтвердив, що українська сторона підтримує комунікацію з Міністерством юстиції США щодо цього питання.
Позиція САП та стан розслідування
Олександр Клименко повідомив, що кримінальне провадження щодо Павла Лазаренка перебуває у роботі детективів НАБУ. Водночас досудове розслідування наразі зупинене через перебування підозрюваного на території США.
Україна не має чинної міжурядової угоди зі Сполученими Штатами про екстрадицію, попри офіційні запити щодо видачі Лазаренка.
За різними юрисдикціями арештовано близько 280 мільйонів доларів, частина з яких перебуває під арештом у межах українського розслідування.
"Загалом там процес на фінішній прямій, і кінцеве рішення у ньому може бути ухвалене цього року", — зазначив керівник САП.
Можливі рішення та доля конфіскованих коштів
Клименко пояснив, що у США триває саме цивільна процедура конфіскації активів. Вона не передбачає автоматичної передачі коштів Україні.
Водночас американська сторона має право ухвалити окреме адміністративне рішення щодо подальшого використання цих грошей.
За його словами, США можуть добровільно передати конфісковані кошти Україні на визначені потреби.
При цьому українська держава має механізми контролю за активами, оскільки на них накладено арешт українськими правоохоронними органами.
Очільник САП наголосив, що це унеможливлює зникнення коштів незалежно від результатів цивільного процесу у США.
- Нагадаємо, справа про конфіскацію активів Лазаренка у Сполучених Штатах триває з 2004 року та відбувається окремо від кримінального провадження, за яким експрем’єра було засуджено до ув’язнення і штрафу.
Що відомо про справу Лазаренка?
- Лазаренка затримали у США у лютому 1999 року, коли він втік з України. У той час його також розшукувала Швейцарія.
- Він отримав остаточний вердикт суду у Сполучених Штатах у 2009 році. Тоді його визнали винним у відмиванні $22,85 млн і призначили у формі покарання близько 8 років тюрми.
- На волю Лазаренко вийшов у 2012 році.
Паралельно у Швейцарії він отримав 1,5 року ув’язнення умовно, а також, як і у випадку з вироком американського суду – конфіскацію грошей і штрафи. Із викрадених Лазаренком грошей Україна отримала $6,5 млн від Швейцарії.
Потім Лазаренко піднявся в політиці та став заступником прем'єр-міністра, потім прем'єр-міністром. Під ним опинилося більше людей: Кириченко, Агафонов, Тимошенко та багато інших.
Коли він вийшов на національну арену, то активно почав маніпулювати структурою імпорту природного газу. Після чого якось відразу Юлія Тимошенко та її компанія стали найбільшим імпортером газу до України. Вона (Тимошенко) прийшла з компанії «Куб», відносно невеликої компанії, що торгувала енергоносіями, і виросла до ЄЕСУ (Єдині енергетичні системи України) - найбільшого імпортера газу в Україні, це була справа рук Лазаренка. Він казав: «Якщо ти мені заплатиш, я зроблю тебе успішним - та ми обоє станемо багатими».
«В кінці 1995 року Павло Лазаренко був першим віце-прем'єр-міністром, відповідальним за сектор енергетики. На ринку, причому з великими обсягами купівлі-продажу газу, працювала компанія ЄЕСУ сім'ї Тимошенко. Лазаренко працював з нею за своєю звичайною схемою: використовуючи свої службові повноваження, гарантував, щоб цій компанії було надано ексклюзивне право на постачання природного газу на Дніпропетровщину. У ЄЕСУ ж була материнська компанія в Лондоні... Гроші від продажу газу проходили через цю компанію, і далі в Сомалі. Наскільки я зрозуміла, ця компанія була теж створена Юлією Тимошенко і її чоловіком. З Сомалі ці гроші переходили на швейцарські банківські рахунки Павла Лазаренка. За свої послуги Лазаренко брав половину від доходів компанії, а якщо та відмовлялася платити, у неї негайно виникали проблеми».
«Я розглядала Тимошенко як потерпілу від дій пана Лазаренка в тому ж розумінні, як і Кириченко. Відповідно до американського законодавства, це називається вимаганням грошей: якщо підприємець не заплатить, то його підприємству ускладнять життя».
Про це заявив український банкір, професор, доктор економічних наук Олександр Савченко в ексклюзивному інтерв'ю Politeka.
«Я думаю, що він вкрав набагато більше. Разом з вкраденим напарниками, ця сума досягає $ 1 млрд , - говорить Савченко.
Так в сьогоднішних цінах це буде десь з $ 10 млрд.
