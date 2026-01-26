У САП не виключають ухвалення рішення про конфіскацію грошей Лазаренка вже цього року

Процедура цивільної конфіскації коштів колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка у Сполучених Штатах Америки перебуває на завершальному етапі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка агентству "Укрінформ".

За словами очільника САП, остаточне рішення у справі можуть ухвалити вже протягом поточного року. Він підтвердив, що українська сторона підтримує комунікацію з Міністерством юстиції США щодо цього питання.

Позиція САП та стан розслідування

Олександр Клименко повідомив, що кримінальне провадження щодо Павла Лазаренка перебуває у роботі детективів НАБУ. Водночас досудове розслідування наразі зупинене через перебування підозрюваного на території США.

Україна не має чинної міжурядової угоди зі Сполученими Штатами про екстрадицію, попри офіційні запити щодо видачі Лазаренка.

За різними юрисдикціями арештовано близько 280 мільйонів доларів, частина з яких перебуває під арештом у межах українського розслідування.

"Загалом там процес на фінішній прямій, і кінцеве рішення у ньому може бути ухвалене цього року", — зазначив керівник САП.

Можливі рішення та доля конфіскованих коштів

Клименко пояснив, що у США триває саме цивільна процедура конфіскації активів. Вона не передбачає автоматичної передачі коштів Україні.

Водночас американська сторона має право ухвалити окреме адміністративне рішення щодо подальшого використання цих грошей.

За його словами, США можуть добровільно передати конфісковані кошти Україні на визначені потреби.

При цьому українська держава має механізми контролю за активами, оскільки на них накладено арешт українськими правоохоронними органами.

Очільник САП наголосив, що це унеможливлює зникнення коштів незалежно від результатів цивільного процесу у США.

Нагадаємо, справа про конфіскацію активів Лазаренка у Сполучених Штатах триває з 2004 року та відбувається окремо від кримінального провадження, за яким експрем’єра було засуджено до ув’язнення і штрафу.

Що відомо про справу Лазаренка?

Лазаренка затримали у США у лютому 1999 року, коли він втік з України. У той час його також розшукувала Швейцарія.

Він отримав остаточний вердикт суду у Сполучених Штатах у 2009 році. Тоді його визнали винним у відмиванні $22,85 млн і призначили у формі покарання близько 8 років тюрми.

На волю Лазаренко вийшов у 2012 році.

Паралельно у Швейцарії він отримав 1,5 року ув’язнення умовно, а також, як і у випадку з вироком американського суду – конфіскацію грошей і штрафи. Із викрадених Лазаренком грошей Україна отримала $6,5 млн від Швейцарії.

