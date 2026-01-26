У САП не виключають ухвалення рішення про конфіскацію грошей Лазаренка вже цього року

САП:конфіскація коштів Лазаренка у США наближається до фіналу

Процедура цивільної конфіскації коштів колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка у Сполучених Штатах Америки перебуває на завершальному етапі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка агентству "Укрінформ".

За словами очільника САП, остаточне рішення у справі можуть ухвалити вже протягом поточного року. Він підтвердив, що українська сторона підтримує комунікацію з Міністерством юстиції США щодо цього питання.

Позиція САП та стан розслідування

Олександр Клименко повідомив, що кримінальне провадження щодо Павла Лазаренка перебуває у роботі детективів НАБУ. Водночас досудове розслідування наразі зупинене через перебування підозрюваного на території США.

Україна не має чинної міжурядової угоди зі Сполученими Штатами про екстрадицію, попри офіційні запити щодо видачі Лазаренка.
За різними юрисдикціями арештовано близько 280 мільйонів доларів, частина з яких перебуває під арештом у межах українського розслідування.

"Загалом там процес на фінішній прямій, і кінцеве рішення у ньому може бути ухвалене цього року", — зазначив керівник САП.

Можливі рішення та доля конфіскованих коштів

Клименко пояснив, що у США триває саме цивільна процедура конфіскації активів. Вона не передбачає автоматичної передачі коштів Україні.
Водночас американська сторона має право ухвалити окреме адміністративне рішення щодо подальшого використання цих грошей.

За його словами, США можуть добровільно передати конфісковані кошти Україні на визначені потреби.
При цьому українська держава має механізми контролю за активами, оскільки на них накладено арешт українськими правоохоронними органами.

Очільник САП наголосив, що це унеможливлює зникнення коштів незалежно від результатів цивільного процесу у США.

  • Нагадаємо, справа про конфіскацію активів Лазаренка у Сполучених Штатах триває з 2004 року та відбувається окремо від кримінального провадження, за яким експрем’єра було засуджено до ув’язнення і штрафу.

Що відомо про справу Лазаренка? 

  • Лазаренка затримали у США у лютому 1999 року, коли він втік з України. У той час його також розшукувала Швейцарія.
  • Він отримав остаточний вердикт суду у Сполучених Штатах у 2009 році. Тоді його визнали винним у відмиванні $22,85 млн і призначили у формі покарання близько 8 років тюрми.
  • На волю Лазаренко вийшов у 2012 році.

Паралельно у Швейцарії він отримав 1,5 року ув’язнення умовно, а також, як і у випадку з вироком американського суду – конфіскацію грошей і штрафи. Із викрадених Лазаренком грошей Україна отримала $6,5 млн від Швейцарії.

Та Лазаренко проти теперішніх Міндічів ніщєброд!
26.01.2026 22:58 Відповісти
Левову частину відхватила його права рука - Юля. Лазаренко заявляв, що коли повернеться, то хоче подивитись їй в очі )))). Вже смішно. Їй що, соромно стане?
26.01.2026 23:14 Відповісти
Не прошло і 30 років.. треба було ще почекати поки він помер би від старості.
26.01.2026 22:45 Відповісти
26.01.2026 22:45 Відповісти
Хоть би за отих зрадників ригоАНАЛЬНИХ та не забули, в САП і НАБУ, бо на ДБР і ГПУ, жодних надії немає, одні запроданці там від зеленського, тільки гадять в Україні, на руку ****** і зеленського, з 2019 року!!!!
Формують системно в Українців, тотальне їх несприйняття!!
26.01.2026 23:05 Відповісти
Це буде робити САП, а не Генеральна прокуратура. А як відомо САП і НАБУ створені під час президентства Порошенка, то про які 30 років мова?
27.01.2026 07:34 Відповісти
США гроші з своїх рук не випускає. В 2014р, послиця США в Україні, зробила все, щоб гроші Януковича не попали в Україну. З її допомогою 4 мільярди$ змогли переховати, повернути вдалось лише 1,5 млрд$.
27.01.2026 08:37 Відповісти
Це Потужно.
26.01.2026 22:48 Відповісти
і ні разу не зашквар

Цікаво було б глянути на список найвідоміших економістів України...
Тільки не той, де вони собі місця купують, а справжній, там де на перших місцях найуспішніші крадуни економісти

Лазоренко
Янукович
Міндіч
27.01.2026 09:47 Відповісти
Невже їх ще 10 років тому не ктнфіскували ? А що заважало ?
26.01.2026 22:52 Відповісти
Він прем'єром був 30 років тому. 1996-7 роки.
26.01.2026 23:10 Відповісти
Що заважало? Адвокати. Купа адвокатiв спроможнiх тягнути кiта за хвiст десятирiччями.
26.01.2026 23:35 Відповісти
«Схема корупції Лазаренка виглядала достатньо просто: коли він був керівником Дніпропетровської області, він навідався до усіх успішних бізнесменів та сказав: «Дайте 50% вашого прибутку… Якщо ти даси мені ці гроші, я гарантуватиму, що ти залишишся у бізнесі та що твій бізнес буде успішний».
Потім Лазаренко піднявся в політиці та став заступником прем'єр-міністра, потім прем'єр-міністром. Під ним опинилося більше людей: Кириченко, Агафонов, Тимошенко та багато інших.
Коли він вийшов на національну арену, то активно почав маніпулювати структурою імпорту природного газу. Після чого якось відразу Юлія Тимошенко та її компанія стали найбільшим імпортером газу до України. Вона (Тимошенко) прийшла з компанії «Куб», відносно невеликої компанії, що торгувала енергоносіями, і виросла до ЄЕСУ (Єдині енергетичні системи України) - найбільшого імпортера газу в Україні, це була справа рук Лазаренка. Він казав: «Якщо ти мені заплатиш, я зроблю тебе успішним - та ми обоє станемо багатими».
26.01.2026 22:55 Відповісти
Марта Борщ экс-прокурор США, очолювала обвинувачення у справі Лазаренка (23 червня 2016 року).

«В кінці 1995 року Павло Лазаренко був першим віце-прем'єр-міністром, відповідальним за сектор енергетики. На ринку, причому з великими обсягами купівлі-продажу газу, працювала компанія ЄЕСУ сім'ї Тимошенко. Лазаренко працював з нею за своєю звичайною схемою: використовуючи свої службові повноваження, гарантував, щоб цій компанії було надано ексклюзивне право на постачання природного газу на Дніпропетровщину. У ЄЕСУ ж була материнська компанія в Лондоні... Гроші від продажу газу проходили через цю компанію, і далі в Сомалі. Наскільки я зрозуміла, ця компанія була теж створена Юлією Тимошенко і її чоловіком. З Сомалі ці гроші переходили на швейцарські банківські рахунки Павла Лазаренка. За свої послуги Лазаренко брав половину від доходів компанії, а якщо та відмовлялася платити, у неї негайно виникали проблеми».

«Я розглядала Тимошенко як потерпілу від дій пана Лазаренка в тому ж розумінні, як і Кириченко. Відповідно до американського законодавства, це називається вимаганням грошей: якщо підприємець не заплатить, то його підприємству ускладнять життя».
26.01.2026 22:57 Відповісти
Екс-прем'єр міністр Павло Лазаренко вкрав в українського народу значно більше, ніж $ 250 млн - сума, яку зазвичай називають в цьому контексті
Про це заявив український банкір, професор, доктор економічних наук Олександр Савченко в ексклюзивному інтерв'ю Politeka.

«Я думаю, що він вкрав набагато більше. Разом з вкраденим напарниками, ця сума досягає $ 1 млрд , - говорить Савченко.

Так в сьогоднішних цінах це буде десь з $ 10 млрд.
26.01.2026 22:59 Відповісти
Знього порібно зняти ще іфляцію та не отриману вигоду
27.01.2026 10:34 Відповісти
26.01.2026 22:58 Відповісти
В ті часи це були гігантські суми
27.01.2026 06:56 Відповісти
Шо?! Він Ше живий?
26.01.2026 23:06 Відповісти
Павло Лазаренко проживає у США з дружиною Оксаною Циковою та трьома дітьми.
26.01.2026 23:12 Відповісти
Станом на 2025 рік, Лазаренко залишається в США, борючись з депортацією.
26.01.2026 23:23 Відповісти
Зате простих українців десятками відловлює міграційна служба, бо їм по пів року не продовжують дозвіл на тимчасовий захист.
27.01.2026 08:42 Відповісти
Левову частину відхватила його права рука - Юля. Лазаренко заявляв, що коли повернеться, то хоче подивитись їй в очі )))). Вже смішно. Їй що, соромно стане?
26.01.2026 23:14 Відповісти
не стыдно бред нести? Юлька никогда не была его правой рукой, все их отношения построены на том, шо паша, используя служебное положение, вынуждал ее платить за не препятствование ведению бизнеса. доказано американским правосудием.
27.01.2026 02:57 Відповісти
Але Юлька як раз в часи Лазаренко і розбагатіла, чи не так, до цього про неї знали тільки в Дніпрі!!!!
27.01.2026 05:17 Відповісти
не так, Бензин Украины она создала в 1991, потом он трансформировался в ЕЭСУ в 1995, а паша стал премьером в 1996. учите матчасть перед тем, как высказаться.
пы.сы. тех, кто тупо лайкает - тоже касается.
27.01.2026 21:47 Відповісти
сап може тільки відмоктати і більше нічого.Ці гроші вже давно конфіскованні уСША.
26.01.2026 23:29 Відповісти
Дядько Сем навряд чи віддасть гроші, які сам тримає в руці.
27.01.2026 04:36 Відповісти
чого не вигадають
щоби ЗЕбанду не чіпати!!!
27.01.2026 05:52 Відповісти
Хлопец на своём дворе в тех местах в баскетбол играет ананасами, причём крупными, с Гаваев что, а народ тут денег ждёт стыреных им?! Ой нэ можу, мабудь ляжу!!!
27.01.2026 06:38 Відповісти
а чому всі забули що лазаренко замовив вбивство євгена щербаня . чому не надати документи по розслідуванню цього злочину прокурорам сша . якщо не хочуть екстрадувати то може за вбивство посадять тварюку знову
27.01.2026 07:12 Відповісти
І зелене лайно покладе ці гроші собі в кішеню. Все прогнозовано....
27.01.2026 08:40 Відповісти
Не буде тих грошей.
27.01.2026 08:43 Відповісти
 
 