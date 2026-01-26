Кравченко призначив до конкурсної комісії САП адвоката Шевчука, який захищав Киву: Рада прокурорів прокоментувала

Генеральний прокурор Руслан Кравченко делегував до Комісії з обрання кандидатів на топпосади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) адвоката Олексія Шевчука.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про Шевчука

У ЦПК навели низку фактів про Шевчука:

Зокрема, Шевчук є фігурантом журналістського розслідування про переправлення чоловіків за кордон через систему "Шлях". За даними журналістів NGL, через умовну "групу Шевчука" виїхали і не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку.

У свій час Шевчук підтримав "диктаторські закони 16 січня" та вів авторську програму на каналах Медведчука.

Шевчук був захисником низки фігурантів справ НАБУ та інших одіозних осіб, таких як Онищенко, Дубневич, Розенблат, Бахматюк, Крюкова. А ще Шевчук захищав Киву.

У 2023 році Шевчук був позбавлений ліцензії через порушення адвокатської етики. Того ж року дію його ліцензії раніше призупиняли на три місяці за образливий допис про ветерана та адвоката Масі Найєма.

Центр протидії корупції вважає, що призначення Шевчука до згаданої комісії, є щонайменше незаконним. Адже протирічить ч. 3 ст. 28-1 Закону України "Про прокуратуру", яка визначає, що член такої комісії повинен – мати бездоганну ділову репутацію, мати високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, та відповідати критерію доброчесності.

"Зважаючи на факти вище – жодному з цих критеріїв Олексій Шевчук не відповідає", - наголосили у ЦПК.

Роз’яснення Ради прокурорів

Рада прокурорів України оприлюднила роз’яснення щодо формування складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на адміністративні посади в САП.

"У зв’язку з появою в окремих медіа та соціальних мережах публікацій щодо формування складу Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (пункти 1–3 частини третьої статті 39 Закону України "Про прокуратуру"), роз’яснюємо процедури та правові підстави ухвалених рішень", - йдеться у повідомленні Ради прокурорів.

Там нагадали, що 28 листопада 2025 року Рада прокурорів оголосила про початок відбору осіб до складу Конкурсної комісії, яка здійснюватиме організацію та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади в САП.

27 листопада 2025 року, рішенням Ради прокурорів України були затверджені Рекомендації щодо оформлення та подання документів для участі у відборі. У цих рекомендаціях детально визначено:

• вимоги до кандидатів;

• перелік осіб, які не можуть бути членами Конкурсної комісії;

• перелік необхідних документів;

• строки їх подання.

У визначений термін до Ради прокурорів України надійшли документи від чотирьох осіб: трьох представників прокурорської спільноти та одного адвоката.

"Інші особи: юристи, громадські діячі, експерти бажання взяти участь у відборі не виявили та документи не подавали", - зазначили у Раді прокурорів.

За результатами опрацювання поданих документів, жодних обставин, які відповідно до закону унеможливлювали би участь осіб у відборі не встановлено. Усі чотири кандидати були допущені до участі у відборі та пройшли відповідні співбесіди.

9 грудня 2025 року Рада прокурорів на своєму засіданні розглянула подані документи та ухвалила рішення внести пропозиції генпрокурору щодо призначення до складу Конкурсної комісії трьох працівників органів прокуратури.

У подальшому один із запропонованих кандидатів подав заяву про виключення його з числа кандидатів за власним бажанням. 18 грудня 2025 року Рада прокурорів України задовольнила цю заяву та повідомила про зазначене рішення генерального прокурора.

"З огляду на недостатню кількість кандидатів, запропонованих Радою прокурорів України, та з метою своєчасного виконання вимог абзацу четвертого частини третьої статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру", генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука — єдиного кандидата з числа осіб, які брали участь у конкурсі та відповідали вимогам закону", - пояснили у Раді прокурорів.

У Раді прокурорів пояснили, що повноваження члена конкурсної комісії можуть бути достроково припинені у разі:

подання особистої заяви про припинення повноважень;

неможливості брати участь у засіданнях за станом здоров’я більше ніж протягом одного місяця;

внесення Конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена у випадках, передбачених регламентом комісії;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

визнання особи недієздатною або безвісно відсутньою;

смерті.

Лише за наявності однієї з наведених підстав генеральний прокурор приймає рішення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії та визначає іншого члена у порядку, встановленому законом.

У Раді прокурорів додали, що конкурсна комісія є повноважною за умови затвердження її у повному складі. Наразі повний склад комісії не сформовано, оскільки ще не визначено трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій, які мають бути запропоновані відповідно до рішення Кабінету Міністрів України.

