Новини Призначення адвоката Шевчука до конкурсної комісії САП
Кравченко призначив до конкурсної комісії САП адвоката Шевчука, який захищав Киву: Рада прокурорів прокоментувала

Рада прокурорів прокоментувала призначення Олексія Шевчука до конкурсної комісії САП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко делегував до Комісії з обрання кандидатів на топпосади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) адвоката Олексія Шевчука.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про Шевчука 

У ЦПК навели низку фактів про Шевчука:

  • Зокрема, Шевчук є фігурантом журналістського розслідування про переправлення чоловіків за кордон через систему "Шлях". За даними журналістів NGL, через умовну "групу Шевчука" виїхали і не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку.
  • У свій час Шевчук підтримав "диктаторські закони 16 січня" та вів авторську програму на каналах Медведчука.
  • Шевчук був захисником низки фігурантів справ НАБУ та інших одіозних осіб, таких як Онищенко, Дубневич, Розенблат, Бахматюк, Крюкова. А ще Шевчук захищав Киву.
  • У 2023 році Шевчук був позбавлений ліцензії через порушення адвокатської етики. Того ж року дію його ліцензії раніше призупиняли на три місяці за образливий допис про ветерана та адвоката Масі Найєма.

Центр протидії корупції вважає, що призначення Шевчука до згаданої комісії, є щонайменше незаконним. Адже протирічить ч. 3 ст. 28-1 Закону України "Про прокуратуру", яка визначає, що член такої комісії повинен – мати бездоганну ділову репутацію, мати високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, та відповідати критерію доброчесності.

"Зважаючи на факти вище – жодному з цих критеріїв Олексій Шевчук не відповідає", - наголосили у ЦПК.

Роз’яснення Ради прокурорів

Рада прокурорів України оприлюднила роз’яснення щодо формування складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на адміністративні посади в САП.

"У зв’язку з появою в окремих медіа та соціальних мережах публікацій щодо формування складу Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (пункти 1–3 частини третьої статті 39 Закону України "Про прокуратуру"), роз’яснюємо процедури та правові підстави ухвалених рішень", - йдеться у повідомленні Ради прокурорів.  

Там нагадали, що 28 листопада 2025 року Рада прокурорів оголосила про початок відбору осіб до складу Конкурсної комісії, яка здійснюватиме організацію та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади в САП.

27 листопада 2025 року, рішенням Ради прокурорів України були затверджені Рекомендації щодо оформлення та подання документів для участі у відборі. У цих рекомендаціях детально визначено:

  • • вимоги до кандидатів;
  • • перелік осіб, які не можуть бути членами Конкурсної комісії;
  • • перелік необхідних документів;
  • • строки їх подання.

У визначений термін до Ради прокурорів України надійшли документи від чотирьох осіб: трьох представників прокурорської спільноти та одного адвоката.

"Інші особи: юристи, громадські діячі, експерти бажання взяти участь у відборі не виявили та документи не подавали", - зазначили у Раді прокурорів. 

За результатами опрацювання поданих документів, жодних обставин, які відповідно до закону унеможливлювали би участь осіб у відборі не встановлено. Усі чотири кандидати були допущені до участі у відборі та пройшли відповідні співбесіди.

9 грудня 2025 року Рада прокурорів на своєму засіданні розглянула подані документи та ухвалила рішення внести пропозиції генпрокурору щодо призначення до складу Конкурсної комісії трьох працівників органів прокуратури. 

У подальшому один із запропонованих кандидатів подав заяву про виключення його з числа кандидатів за власним бажанням. 18 грудня 2025 року Рада прокурорів України задовольнила цю заяву та повідомила про зазначене рішення генерального прокурора.

"З огляду на недостатню кількість кандидатів, запропонованих Радою прокурорів України, та з метою своєчасного виконання вимог абзацу четвертого частини третьої статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру", генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука — єдиного кандидата з числа осіб, які брали участь у конкурсі та відповідали вимогам закону", - пояснили у Раді прокурорів.

У Раді прокурорів пояснили, що повноваження члена конкурсної комісії можуть бути достроково припинені у разі:

  • подання особистої заяви про припинення повноважень;
  • неможливості брати участь у засіданнях за станом здоров’я більше ніж протягом одного місяця;
  • внесення Конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена у випадках, передбачених регламентом комісії;
  • набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
  • визнання особи недієздатною або безвісно відсутньою;
  • смерті.

Лише за наявності однієї з наведених підстав генеральний прокурор приймає рішення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії та визначає іншого члена у порядку, встановленому законом.

У Раді прокурорів додали, що конкурсна комісія є повноважною за умови затвердження її у повному складі. Наразі повний склад комісії не сформовано, оскільки ще не визначено трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій, які мають бути запропоновані відповідно до рішення Кабінету Міністрів України. 

Генеральний прокурор Руслан Кравченко делегуванням до Комісії з обрання кандидатів на топпосади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) адвоката Олексія шевчука, спонукає Українців до проведення ВРАДІЇВКИ 2, з метою заміни існуючої на паперах, Паралічної судової системи портновських вертухаїв на посадах, як недієздатної і, що становить загрозу Національним інтересам України в часи московської війни!!
26.01.2026 20:33 Відповісти
Скажем так. Хто кого захищав у суді це робота. Навіть у відбитого вбивці в суді повинен бути адвокат. А от щодо решти то, якщо це правда то цю падлу треба давно за грати посадити.
26.01.2026 20:34 Відповісти
Нормальный хлоп,в стране,где законы пишет агент сивковича,адвокат кивы будет потужным прокурором,быдлячкам понравится.
26.01.2026 20:43 Відповісти
рада прокурорів-інвалідів ?

26.01.2026 20:29 Відповісти
генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука - єдиного кандидата з числа осіб

))))))))))
26.01.2026 20:32 Відповісти
Згоден, робота є робота. Це все одно, що висувати претензії хірургу, який Киві аппендикс видаляв)))
26.01.2026 20:40 Відповісти
Тут ключові питання, як він захищав, що говорив і що писав у соцмережах...
26.01.2026 20:42 Відповісти
Захищав видно, добре. У мафії, завжди гарні адвокати. Я знав деяких лікарів, які були дуже мутні та неприємні люди. Але знов таки, роботу свою робили на відмінно
26.01.2026 20:45 Відповісти
Та не сказав би, що він якісь справи успішно виграв...
26.01.2026 20:47 Відповісти
Бажано ще через Генпрокурора забезпечити отаких «кандидатів від портнова» і казенною ковдрою з Феофанії та каталками, щоб двічі не вставати!!!!
Довідки про їх «інвалідність» від МСЕК, Крупа їм завчасно викупила!?!???
26.01.2026 20:50 Відповісти
Так він не просто захищав, а у своїх соцмережах поливав опонентів своїх підзахисних... А це вже наводить на думки. Бо коли умовний Андрій Федур захищає представників різних політичних сил і залишається ввічливим, то це одне, а тут...
26.01.2026 20:40 Відповісти
Та Ви що? Так вбивці пуйла також виконують свою роботу.
Тут мова про інше, як він виконував цю роботу і як дурив суд. Це характеризує його відношення і до справи і до України.
26.01.2026 20:51 Відповісти
Адвокат не може дурити суддю. Тому, що суддя повинен опиратись на доведені факти. А адвокат відстоює права підсудного, щоб все було за законом. А розповідати в суді байки то адвокатська робота морально впливати на вирок суду. А щодо вбивць ***** це зовсім інша справа. На нюрнгберському процесі ж не засуджували кожного солдата вермахта. Так, вони вбивці які виконували злочинні накази. Ніхто з цим не спорить.
26.01.2026 21:18 Відповісти
Нє, нє, та Ви шо, адвокат не може дурити суддю і заносить йому пакет з грошима про що домовлялися.
27.01.2026 10:41 Відповісти
Просто знает кому, как и сколько занести. Это суть всей адвокатуры в Украине. Ермак вон лицензию возобновил, точно знает как решать вопросы
26.01.2026 21:12 Відповісти
Так ті кому заносять теж падли. Думаєте в країнах ЄС ніхто нікому не заносить? Заносять, ще й як. Тільки не в таких масштабах, звичайно, як в країнах бувшого совка. Корупція це біда яку започаткували ще царській росії, комуняки її вдосконалили, а потім після 1991-го естафету перейняли діти комуняк та зробили її майже державною системою. На жаль...
26.01.2026 21:22 Відповісти
Зе-плем'я поповнилось, ще одним "патріотом"...
26.01.2026 20:45 Відповісти
...дна ще не видно?
26.01.2026 22:56 Відповісти
Охреніти! Не прокуратура, а якесь кубло злодіїв! Інваліди, хабарники, пристосуванці….Вкрай потрібно змінювати усю систему правосуддя!
27.01.2026 03:59 Відповісти
 
 