Кравченко назначил в конкурсную комиссию САП адвоката Шевчука, который защищал Киву: Совет прокуроров прокомментировал

Генеральный прокурор Руслан Кравченко делегировал в Комиссию по избранию кандидатов на топ-должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) адвоката Алексея Шевчука.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о Шевчуке

В ЦПК привели ряд фактов о Шевчуке:

В частности, Шевчук является фигурантом журналистского расследования о переправке мужчин за границу через систему "Шлях". По данным журналистов NGL, через условную "группу Шевчука" выехали и не вернулись более 200 мужчин призывного возраста.

В свое время Шевчук поддержал "диктаторские законы 16 января" и вел авторскую программу на каналах Медведчука.

Шевчук был защитником ряда фигурантов дел НАБУ и других одиозных лиц, таких как Онищенко, Дубневич, Розенблат, Бахматюк, Крюкова. А еще Шевчук защищал Киву.

В 2023 году Шевчук был лишен лицензии за нарушение адвокатской этики. В том же году действие его лицензии ранее приостанавливали на три месяца за оскорбительный пост о ветеране и адвокате Маси Найеме.

Центр противодействия коррупции считает, что назначение Шевчука в упомянутую комиссию, как минимум, незаконно. Ведь это противоречит ч. 3 ст. 28-1 Закона Украины "О прокуратуре", которая определяет, что член такой комиссии должен иметь безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет и соответствовать критерию добропорядочности.

"Учитывая вышеизложенные факты, ни одному из этих критериев Алексей Шевчук не соответствует", - подчеркнули в ЦПК.

Разъяснение Совета прокуроров

Совет прокуроров Украины обнародовал разъяснение относительно формирования состава Конкурсной комиссии для проведения конкурса на административные должности в САП.

"В связи с появлением в отдельных СМИ и социальных сетях публикаций о формировании состава Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (пункты 1-3 части третьей статьи 39 Закона Украины "О прокуратуре"), разъясняем процедуры и правовые основания принятых решений", - говорится в сообщении Совета прокуроров.

Там напомнили, что 28 ноября 2025 года Совет прокуроров объявил о начале отбора лиц в состав Конкурсной комиссии, которая будет осуществлять организацию и проведение конкурса на вакантные административные должности в САП.

27 ноября 2025 года решением Совета прокуроров Украины были утверждены Рекомендации по оформлению и подаче документов для участия в отборе. В этих рекомендациях подробно определено:

• требования к кандидатам;

• перечень лиц, которые не могут быть членами Конкурсной комиссии;

• перечень необходимых документов;

• сроки их подачи.

В установленный срок в Совет прокуроров Украины поступили документы от четырех лиц: трех представителей прокурорского сообщества и одного адвоката.

"Другие лица: юристы, общественные деятели, эксперты желания принять участие в отборе не проявили и документы не подавали", - отметили в Совете прокуроров.

По результатам обработки поданных документов, никаких обстоятельств, которые в соответствии с законом делали бы невозможным участие лиц в отборе, не установлено. Все четыре кандидата были допущены к участию в отборе и прошли соответствующие собеседования.

9 декабря 2025 года Совет прокуроров на своем заседании рассмотрел поданные документы и принял решение внести предложения генпрокурору о назначении в состав Конкурсной комиссии трех работников органов прокуратуры.

В дальнейшем один из предложенных кандидатов подал заявление об исключении его из числа кандидатов по собственному желанию. 18 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины удовлетворил это заявление и сообщил об указанном решении генеральному прокурору.

"Учитывая недостаточное количество кандидатов, предложенных Советом прокуроров Украины, и с целью своевременного выполнения требований абзаца четвертого части третьей статьи 29-1 Закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор определил членом Конкурсной комиссии адвоката О. Шевчука — единственного кандидата из числа лиц, которые участвовали в конкурсе и соответствовали требованиям закона", — пояснили в Совете прокуроров.

В Совете прокуроров объяснили, что полномочия члена конкурсной комиссии могут быть досрочно прекращены в случае:

подача личного заявления о прекращении полномочий;

невозможности участвовать в заседаниях по состоянию здоровья более чем в течение одного месяца;

внесение Конкурсной комиссией предложения о досрочном прекращении полномочий ее члена в случаях, предусмотренных регламентом комиссии;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда;

признание лица недееспособным или безвестно отсутствующим;

смерти.

Только при наличии одного из приведенных оснований генеральный прокурор принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Конкурсной комиссии и определяет другого члена в порядке, установленном законом.

В Совете прокуроров добавили, что конкурсная комиссия является полномочной при условии утверждения ее в полном составе. В настоящее время полный состав комиссии не сформирован, поскольку еще не определены три кандидата от международных и иностранных организаций, которые должны быть предложены в соответствии с решением Кабинета Министров Украины.

