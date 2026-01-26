РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6636 посетителей онлайн
Новости
3 172 21

Кравченко назначил в конкурсную комиссию САП адвоката Шевчука, который защищал Киву: Совет прокуроров прокомментировал

Совет прокуроров прокомментировал назначение Алексея Шевчука в конкурсную комиссию САП

Генеральный прокурор Руслан Кравченко делегировал в Комиссию по избранию кандидатов на топ-должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) адвоката Алексея Шевчука.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о Шевчуке 

В ЦПК привели ряд фактов о Шевчуке:

  • В частности, Шевчук является фигурантом журналистского расследования о переправке мужчин за границу через систему "Шлях". По данным журналистов NGL, через условную "группу Шевчука" выехали и не вернулись более 200 мужчин призывного возраста.
  • В свое время Шевчук поддержал "диктаторские законы 16 января" и вел авторскую программу на каналах Медведчука.
  • Шевчук был защитником ряда фигурантов дел НАБУ и других одиозных лиц, таких как Онищенко, Дубневич, Розенблат, Бахматюк, Крюкова. А еще Шевчук защищал Киву.
  • В 2023 году Шевчук был лишен лицензии за нарушение адвокатской этики. В том же году действие его лицензии ранее приостанавливали на три месяца за оскорбительный пост о ветеране и адвокате Маси Найеме.

Центр противодействия коррупции считает, что назначение Шевчука в упомянутую комиссию, как минимум, незаконно. Ведь это противоречит ч. 3 ст. 28-1 Закона Украины "О прокуратуре", которая определяет, что член такой комиссии должен иметь безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет и соответствовать критерию добропорядочности.

"Учитывая вышеизложенные факты, ни одному из этих критериев Алексей Шевчук не соответствует", - подчеркнули в ЦПК.

Читайте также: ЦПК требует от СБУ повторно проверить заместителя генпрокурора Вдовиченко на доступ к гостайне

Разъяснение Совета прокуроров

Совет прокуроров Украины обнародовал разъяснение относительно формирования состава Конкурсной комиссии для проведения конкурса на административные должности в САП.

"В связи с появлением в отдельных СМИ и социальных сетях публикаций о формировании состава Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (пункты 1-3 части третьей статьи 39 Закона Украины "О прокуратуре"), разъясняем процедуры и правовые основания принятых решений", - говорится в сообщении Совета прокуроров.  

Там напомнили, что 28 ноября 2025 года Совет прокуроров объявил о начале отбора лиц в состав Конкурсной комиссии, которая будет осуществлять организацию и проведение конкурса на вакантные административные должности в САП.

27 ноября 2025 года решением Совета прокуроров Украины были утверждены Рекомендации по оформлению и подаче документов для участия в отборе. В этих рекомендациях подробно определено:

  • • требования к кандидатам;
  • • перечень лиц, которые не могут быть членами Конкурсной комиссии;
  • • перечень необходимых документов;
  • • сроки их подачи.

В установленный срок в Совет прокуроров Украины поступили документы от четырех лиц: трех представителей прокурорского сообщества и одного адвоката.

"Другие лица: юристы, общественные деятели, эксперты желания принять участие в отборе не проявили и документы не подавали", - отметили в Совете прокуроров. 

По результатам обработки поданных документов, никаких обстоятельств, которые в соответствии с законом делали бы невозможным участие лиц в отборе, не установлено. Все четыре кандидата были допущены к участию в отборе и прошли соответствующие собеседования.

9 декабря 2025 года Совет прокуроров на своем заседании рассмотрел поданные документы и принял решение внести предложения генпрокурору о назначении в состав Конкурсной комиссии трех работников органов прокуратуры. 

В дальнейшем один из предложенных кандидатов подал заявление об исключении его из числа кандидатов по собственному желанию. 18 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины удовлетворил это заявление и сообщил об указанном решении генеральному прокурору.

"Учитывая недостаточное количество кандидатов, предложенных Советом прокуроров Украины, и с целью своевременного выполнения требований абзаца четвертого части третьей статьи 29-1 Закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор определил членом Конкурсной комиссии адвоката О. Шевчука — единственного кандидата из числа лиц, которые участвовали в конкурсе и соответствовали требованиям закона", — пояснили в Совете прокуроров.

В Совете прокуроров объяснили, что полномочия члена конкурсной комиссии могут быть досрочно прекращены в случае:

  • подача личного заявления о прекращении полномочий;
  • невозможности участвовать в заседаниях по состоянию здоровья более чем в течение одного месяца;
  • внесение Конкурсной комиссией предложения о досрочном прекращении полномочий ее члена в случаях, предусмотренных регламентом комиссии;
  • вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
  • признание лица недееспособным или безвестно отсутствующим;
  • смерти.

Только при наличии одного из приведенных оснований генеральный прокурор принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Конкурсной комиссии и определяет другого члена в порядке, установленном законом.

В Совете прокуроров добавили, что конкурсная комиссия является полномочной при условии утверждения ее в полном составе. В настоящее время полный состав комиссии не сформирован, поскольку еще не определены три кандидата от международных и иностранных организаций, которые должны быть предложены в соответствии с решением Кабинета Министров Украины.

Читайте также: ЦПК попросил НАБУ проверить экс-руководителя БЭБ Кутергу после расследования СМИ о имуществе его семьи

Автор: 

адвокат (1427) прокуратура (4977) САП (2406) Кравченко Руслан (153) Центр противодействия коррупции (316)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Генеральний прокурор Руслан Кравченко делегуванням до Комісії з обрання кандидатів на топпосади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) адвоката Олексія шевчука, спонукає Українців до проведення ВРАДІЇВКИ 2, з метою заміни існуючої на паперах, Паралічної судової системи портновських вертухаїв на посадах, як недієздатної і, що становить загрозу Національним інтересам України в часи московської війни!!
показать весь комментарий
26.01.2026 20:33 Ответить
+11
Скажем так. Хто кого захищав у суді це робота. Навіть у відбитого вбивці в суді повинен бути адвокат. А от щодо решти то, якщо це правда то цю падлу треба давно за грати посадити.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:34 Ответить
+9
Нормальный хлоп,в стране,где законы пишет агент сивковича,адвокат кивы будет потужным прокурором,быдлячкам понравится.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рада прокурорів-інвалідів ?

показать весь комментарий
26.01.2026 20:29 Ответить
генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука - єдиного кандидата з числа осіб

))))))))))
показать весь комментарий
26.01.2026 20:32 Ответить
Генеральний прокурор Руслан Кравченко делегуванням до Комісії з обрання кандидатів на топпосади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) адвоката Олексія шевчука, спонукає Українців до проведення ВРАДІЇВКИ 2, з метою заміни існуючої на паперах, Паралічної судової системи портновських вертухаїв на посадах, як недієздатної і, що становить загрозу Національним інтересам України в часи московської війни!!
показать весь комментарий
26.01.2026 20:33 Ответить
Скажем так. Хто кого захищав у суді це робота. Навіть у відбитого вбивці в суді повинен бути адвокат. А от щодо решти то, якщо це правда то цю падлу треба давно за грати посадити.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:34 Ответить
Згоден, робота є робота. Це все одно, що висувати претензії хірургу, який Киві аппендикс видаляв)))
показать весь комментарий
26.01.2026 20:40 Ответить
Тут ключові питання, як він захищав, що говорив і що писав у соцмережах...
показать весь комментарий
26.01.2026 20:42 Ответить
Захищав видно, добре. У мафії, завжди гарні адвокати. Я знав деяких лікарів, які були дуже мутні та неприємні люди. Але знов таки, роботу свою робили на відмінно
показать весь комментарий
26.01.2026 20:45 Ответить
Та не сказав би, що він якісь справи успішно виграв...
показать весь комментарий
26.01.2026 20:47 Ответить
Бажано ще через Генпрокурора забезпечити отаких «кандидатів від портнова» і казенною ковдрою з Феофанії та каталками, щоб двічі не вставати!!!!
Довідки про їх «інвалідність» від МСЕК, Крупа їм завчасно викупила!?!???
показать весь комментарий
26.01.2026 20:50 Ответить
Так він не просто захищав, а у своїх соцмережах поливав опонентів своїх підзахисних... А це вже наводить на думки. Бо коли умовний Андрій Федур захищає представників різних політичних сил і залишається ввічливим, то це одне, а тут...
показать весь комментарий
26.01.2026 20:40 Ответить
Та Ви що? Так вбивці пуйла також виконують свою роботу.
Тут мова про інше, як він виконував цю роботу і як дурив суд. Це характеризує його відношення і до справи і до України.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:51 Ответить
Адвокат не може дурити суддю. Тому, що суддя повинен опиратись на доведені факти. А адвокат відстоює права підсудного, щоб все було за законом. А розповідати в суді байки то адвокатська робота морально впливати на вирок суду. А щодо вбивць ***** це зовсім інша справа. На нюрнгберському процесі ж не засуджували кожного солдата вермахта. Так, вони вбивці які виконували злочинні накази. Ніхто з цим не спорить.
показать весь комментарий
26.01.2026 21:18 Ответить
Нє, нє, та Ви шо, адвокат не може дурити суддю і заносить йому пакет з грошима про що домовлялися.
показать весь комментарий
27.01.2026 10:41 Ответить
Просто знает кому, как и сколько занести. Это суть всей адвокатуры в Украине. Ермак вон лицензию возобновил, точно знает как решать вопросы
показать весь комментарий
26.01.2026 21:12 Ответить
Так ті кому заносять теж падли. Думаєте в країнах ЄС ніхто нікому не заносить? Заносять, ще й як. Тільки не в таких масштабах, звичайно, як в країнах бувшого совка. Корупція це біда яку започаткували ще царській росії, комуняки її вдосконалили, а потім після 1991-го естафету перейняли діти комуняк та зробили її майже державною системою. На жаль...
показать весь комментарий
26.01.2026 21:22 Ответить
Нормальный хлоп,в стране,где законы пишет агент сивковича,адвокат кивы будет потужным прокурором,быдлячкам понравится.
показать весь комментарий
26.01.2026 20:43 Ответить

показать весь комментарий
26.01.2026 20:43 Ответить
Зе-плем'я поповнилось, ще одним "патріотом"...
показать весь комментарий
26.01.2026 20:45 Ответить
...дна ще не видно?
показать весь комментарий
26.01.2026 22:56 Ответить
Охреніти! Не прокуратура, а якесь кубло злодіїв! Інваліди, хабарники, пристосуванці….Вкрай потрібно змінювати усю систему правосуддя!
показать весь комментарий
27.01.2026 03:59 Ответить
 
 