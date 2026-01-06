ЦПК требует от СБУ повторно проверить заместителя генпрокурора Вдовиченко на доступ к гостайне
28 декабря 2025 года Центр противодействия коррупции обратился к главе Службы безопасности Украины с требованием провести повторную проверку первой заместительницы генерального прокурора Марии Вдовиченко относительно ее допуска к государственной тайне. Ранее сообщалось о ее прямых родственных связях с РФ.
Об этом говорится в заявлении ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.
Вдовиченко могла недобросовестно получить доступ к госсекрету
Там напомнили, что обращение было отправлено еще 28 декабря, и хотя с тех пор в СБУ сменилось руководство, в антикоррупционной организации все равно ожидают реакции и проверки заместителя Руслана Кравченко.
ЦПК подчеркивает, что пребывание Вдовиченко на руководящей должности в Офисе Генпрокурора создает реальные угрозы национальной безопасности.
Что предшествовало
Так, ранее ЦПК обнародовал расследование, которое подтверждает, что ближайшие родственники Вдовиченко имеют гражданство РФ, работают в силовых структурах агрессора и финансируют российский бюджет. Впрочем, обнародованная информация не помешала повысить Вдовиченко и назначить ее на должность первого заместителя Генпрокурора.
- В частности, в организации выяснили, что родной брат чиновницы – Александр Левандовский – который до 2014 года был украинским прокурором, предал присягу и перешел на сторону врага. По состоянию на 2025 год он работает заместителем военного прокурора Уфимского гарнизона Центрального военного округа РФ. Об этом свидетельствуют сведения из судебного реестра РФ.
- Отец заместителя Генпрокурора – Сергей Левандовский – в 2014 году также получил российский паспорт и ведет бизнес в оккупированном Крыму.
В ЦПК выразили убеждение, что Вдовиченко, которая декларирует отца исключительно как гражданина Украины, не могла не знать о его российском паспорте, а потому могла сообщить недостоверные сведения при оформлении допуска к гостайне.
Отметим, что в соответствии с Законом Украины "О государственной тайне", предоставление ложных сведений о себе является основанием для отказа или отмены допуска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль