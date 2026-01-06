РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11254 посетителя онлайн
Новости Доступ к гостайне Замгенпрокурора Вдовиченко имеет связи с РФ
1 094 12

ЦПК требует от СБУ повторно проверить заместителя генпрокурора Вдовиченко на доступ к гостайне

Мария Вдовиченко - ЦПК требует проверить доступ к гостайне

28 декабря 2025 года Центр противодействия коррупции обратился к главе Службы безопасности Украины с требованием провести повторную проверку первой заместительницы генерального прокурора Марии Вдовиченко относительно ее допуска к государственной тайне. Ранее сообщалось о ее прямых родственных связях с РФ.

Об этом говорится в заявлении ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вдовиченко могла недобросовестно получить доступ к госсекрету

Там напомнили, что обращение было отправлено еще 28 декабря, и хотя с тех пор в СБУ сменилось руководство, в антикоррупционной организации все равно ожидают реакции и проверки заместителя Руслана Кравченко.

ЦПК подчеркивает, что пребывание Вдовиченко на руководящей должности в Офисе Генпрокурора создает реальные угрозы национальной безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ГБР и ОГП слили в ТГ-каналы мои интимные фото с телефона, изъятого во время обыска", - Шабунин

Что предшествовало

Так, ранее ЦПК обнародовал расследование, которое подтверждает, что ближайшие родственники Вдовиченко имеют гражданство РФ, работают в силовых структурах агрессора и финансируют российский бюджет. Впрочем, обнародованная информация не помешала повысить Вдовиченко и назначить ее на должность первого заместителя Генпрокурора.

  • В частности, в организации выяснили, что родной брат чиновницы – Александр Левандовский – который до 2014 года был украинским прокурором, предал присягу и перешел на сторону врага. По состоянию на 2025 год он работает заместителем военного прокурора Уфимского гарнизона Центрального военного округа РФ. Об этом свидетельствуют сведения из судебного реестра РФ.
  • Отец заместителя Генпрокурора – Сергей Левандовский – в 2014 году также получил российский паспорт и ведет бизнес в оккупированном Крыму. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 69% украинцев выступают против упрощенного доступа депутатов к гостайне, - исследование. ИНФОГРАФИКА

В ЦПК выразили убеждение, что Вдовиченко, которая декларирует отца исключительно как гражданина Украины, не могла не знать о его российском паспорте, а потому могла сообщить недостоверные сведения при оформлении допуска к гостайне.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины "О государственной тайне", предоставление ложных сведений о себе является основанием для отказа или отмены допуска.

Автор: 

гостайна (75) проверка (829) Центр противодействия коррупции (297) Офис Генпрокурора (2874)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Наличие рашенского паспорта и близких родственников в рашке стало для зеленых гельминтов уже чем-то наподобие метки "я свой".
показать весь комментарий
06.01.2026 17:45 Ответить
+3
Усе це марно ! Зрада вже наверху !
показать весь комментарий
06.01.2026 17:40 Ответить
+1
Для шмарклі така інфа не мінус, а плюс. Жирний плюс
показать весь комментарий
06.01.2026 17:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усе це марно ! Зрада вже наверху !
показать весь комментарий
06.01.2026 17:40 Ответить
СБУ потребує реформ, воно видає допуски до держтаємниці конченим наркоманам, маніякам, зрадникам, корупціонерам і не бачить в цьому ніякої проблеми. Всі ці допуски потрібно щоб видавав комп'ютер, з штучним інтелектом, бо в СБУ вже інтелекту зовсім не залишилось.
показать весь комментарий
06.01.2026 17:55 Ответить
При чому тут СБУ кому кажуть, тому і видає
показать весь комментарий
06.01.2026 17:57 Ответить
Для шмарклі така інфа не мінус, а плюс. Жирний плюс
показать весь комментарий
06.01.2026 17:43 Ответить
Наличие рашенского паспорта и близких родственников в рашке стало для зеленых гельминтов уже чем-то наподобие метки "я свой".
показать весь комментарий
06.01.2026 17:45 Ответить
Це ....це зрада чи хуже нє будєт?
показать весь комментарий
06.01.2026 17:49 Ответить
Генпрокурор шо каже?
показать весь комментарий
06.01.2026 17:50 Ответить
Його родичі радять мовчати
показать весь комментарий
06.01.2026 17:56 Ответить
Не розумію в чому її обвиняют вона же не все розповідає родичам, а тільки те що їх цікавить
показать весь комментарий
06.01.2026 17:55 Ответить
Кацапські агенти звили кубло в Генпрокуратурі! Причому на самісінькому верху...
показать весь комментарий
06.01.2026 17:57 Ответить
Малюка геть з посади, а цю кацапську дамочку на підвищення. Кадрова політика говнокомадувача не знає меж .
показать весь комментарий
06.01.2026 18:11 Ответить
як вона попала в заступниці генпрокурора без перевірки СБУ???
показать весь комментарий
06.01.2026 18:21 Ответить
 
 