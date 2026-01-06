ЦПК требует от СБУ повторно проверить заместителя генпрокурора Вдовиченко на доступ к гостайне

28 декабря 2025 года Центр противодействия коррупции обратился к главе Службы безопасности Украины с требованием провести повторную проверку первой заместительницы генерального прокурора Марии Вдовиченко относительно ее допуска к государственной тайне. Ранее сообщалось о ее прямых родственных связях с РФ.

Об этом говорится в заявлении ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.

Вдовиченко могла недобросовестно получить доступ к госсекрету

Там напомнили, что обращение было отправлено еще 28 декабря, и хотя с тех пор в СБУ сменилось руководство, в антикоррупционной организации все равно ожидают реакции и проверки заместителя Руслана Кравченко.

ЦПК подчеркивает, что пребывание Вдовиченко на руководящей должности в Офисе Генпрокурора создает реальные угрозы национальной безопасности.

Что предшествовало

Так, ранее ЦПК обнародовал расследование, которое подтверждает, что ближайшие родственники Вдовиченко имеют гражданство РФ, работают в силовых структурах агрессора и финансируют российский бюджет. Впрочем, обнародованная информация не помешала повысить Вдовиченко и назначить ее на должность первого заместителя Генпрокурора.

В частности, в организации выяснили, что родной брат чиновницы – Александр Левандовский – который до 2014 года был украинским прокурором, предал присягу и перешел на сторону врага. По состоянию на 2025 год он работает заместителем военного прокурора Уфимского гарнизона Центрального военного округа РФ. Об этом свидетельствуют сведения из судебного реестра РФ.

Отец заместителя Генпрокурора – Сергей Левандовский – в 2014 году также получил российский паспорт и ведет бизнес в оккупированном Крыму.

В ЦПК выразили убеждение, что Вдовиченко, которая декларирует отца исключительно как гражданина Украины, не могла не знать о его российском паспорте, а потому могла сообщить недостоверные сведения при оформлении допуска к гостайне.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины "О государственной тайне", предоставление ложных сведений о себе является основанием для отказа или отмены допуска.