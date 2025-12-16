РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11900 посетителей онлайн
Новости Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
8 468 66

"ГБР и ОГП слили в ТГ-каналы мои интимные фото с телефона, изъятого во время обыска", - Шабунин

шабунін

Военнослужащий и глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.

Об этом Шабунин написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По мнению руководителя ЦПК, таким образом "Сухачев, Кравченко и ко" "ответили" на публикацию со списком силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП.

Шабунин отмечает, что не удивлен этими действиями ни Сухачева, ни Кравченко – "животные они и есть животные". "Но поскольку на должностях их продолжает держать Зеленский, значит он не только отвечает, но и поддерживает такие их действия", – добавил он.

"Должен признать, что публикация интимных фото с изъятого при обыске телефона – это новое дно, которое Зеленский пробил вместе со своими силовиками", – говорится в посте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СМИ рассказали подробности обыска у Шабунина летом 2025 года: "Такую страну строят Зеленский и Ермак". ВИДЕО

Шабунин о фото

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неэффективное, тупое, коррумпированное государственное управление ведет нас к поражению, - Шабунин. ВИДЕО

Автор: 

Шабунин Виталий (651) Кравченко Руслан (109) Центр противодействия коррупции (295) ГБР (3315) Сухачев Алексей (62) Офис Генпрокурора (2848)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Олігофренів відразу видно по коментам.
Колись вони вибрали кандидата, який зовсім не підходив на посаду, аби тільки нагадити іншому кандидату, який їм був неприємний. Результат катастрофічний.
Тепер вони приймають беззаконня від правопохоронних структур, щоб порадіти шкоді завданій людині, яка їм теж неприємна.
Нічому не вчаться...
показать весь комментарий
16.12.2025 23:03 Ответить
+11
ОГП=ОПГ

Як діє організована преступная злочинна група всі знають.
Бо всі знають, що саме так діє офіс генпрокурора.

Нічого нового:
- шантаж,
- погрози,
- оприлюднення компромату, добутого протизаконним шляхом,
- здирництво,
- рекет,
- насилля,
- вбивства.

Це візитні картки влади Зеленського.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:56 Ответить
+11
Питання не в тому, тримав він чи не тримав.... навіщо тримав
А в діях правопохороних структур.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олігофренів відразу видно по коментам.
Колись вони вибрали кандидата, який зовсім не підходив на посаду, аби тільки нагадити іншому кандидату, який їм був неприємний. Результат катастрофічний.
Тепер вони приймають беззаконня від правопохоронних структур, щоб порадіти шкоді завданій людині, яка їм теж неприємна.
Нічому не вчаться...
показать весь комментарий
16.12.2025 23:03 Ответить
З ніками тупенькими немає про що розмовляти...
показать весь комментарий
16.12.2025 23:14 Ответить
Не тупенькими, а зацікавленими.

У цієї особи якийсь дивний пунктик на прокуратурі та Кравченко.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:12 Ответить
Це така реклама онліфанс? креативненько
показать весь комментарий
16.12.2025 22:34 Ответить
Мабудь відсотки з реклами має))
показать весь комментарий
16.12.2025 22:38 Ответить
Так мені тільки дівчата подобаються
показать весь комментарий
16.12.2025 22:39 Ответить
ДБР це якась дивна структура з московії, яка тільки гадить Українцям та завдає щоденно шкоди Національній безпеці України??!?
Свириденко, знову, тільки очима лупає, згідно з регламентом КМУ, бо вона з члЄНАМИ, про таку ганьбу і не ЗНАЛА, як і зеленський про групу осіб зткабміндічами не ЗНАВ!?!?!
показать весь комментарий
16.12.2025 22:39 Ответить
ДБР почали створювати, ще при януковощі.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:32 Ответить
Дайте, дайте насладіцца! Де фото?
показать весь комментарий
16.12.2025 22:44 Ответить
ТГ-канал Записки пасквілянта. Просто для прикладу.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:31 Ответить
Ти вже зліз і під шконку не смерди дірявий
показать весь комментарий
16.12.2025 23:13 Ответить
І що? Головне, що не Порошенко!
показать весь комментарий
16.12.2025 22:48 Ответить
Дякую тобi боже що не з Порошенко.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:06 Ответить
не шкодує народ шабуню...

Хоч злив в мережу персональних відомостей, це - звісно, злочин. І тут шабуню слід підтримати. Попри всю його деструктивність.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:54 Ответить
ОГП=ОПГ

Як діє організована преступная злочинна група всі знають.
Бо всі знають, що саме так діє офіс генпрокурора.

Нічого нового:
- шантаж,
- погрози,
- оприлюднення компромату, добутого протизаконним шляхом,
- здирництво,
- рекет,
- насилля,
- вбивства.

Це візитні картки влади Зеленського.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:56 Ответить
Ти такеж як шабуня нетрпдиційне веселкове !
показать весь комментарий
16.12.2025 23:22 Ответить
Для мене дуже важливі думки альтернативно обдарованих.

Може колись опублікую збірник...
показать весь комментарий
16.12.2025 23:39 Ответить
У Яроша страшні. 😁
А у підарасів, призначених Зеленським, огидні.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:41 Ответить
Можуть. А можуть і не з'явитися.
У будь-якому разі, це його особиста справа і нікого не стосується.

А ЗЄ-влада - влада підарів за визначенням та покликом. І це стосується всіх.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:48 Ответить
Третє речення прямо БІМБА ! +++ !
показать весь комментарий
17.12.2025 09:17 Ответить
Нах ты их там дежл?сам виноват!
показать весь комментарий
16.12.2025 23:06 Ответить
Питання не в тому, тримав він чи не тримав.... навіщо тримав
А в діях правопохороних структур.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:09 Ответить
Ну нормальна логіка ідіотів: Згвалтували жінку.
А нєфіг було таку коротку спідницю носити. Сама винна.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:45 Ответить
Вася, певно тобі це вже казали багато разів, але нагадаю ще раз - ти баран!
показать весь комментарий
17.12.2025 03:31 Ответить
Да то його просто жаба давить
показать весь комментарий
17.12.2025 09:19 Ответить
До цього блондіна по різному можна відноситись,але зливати правоохоронцями фото яке не стосується розслідування така собі затєя.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:13 Ответить
Ніби Шабунін не знає, що в приватному телефоні чи комп'ютері шастає хто завгoдно і захисту практично немає.

Кремль вже давно перейшов (для секретів) на непідключені друкарські машинки.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:22 Ответить
Подробицi! Подробицi! Хто в нас щасливий избраник?
показать весь комментарий
16.12.2025 23:58 Ответить
Та хоч з кактусум!
Чому це всіх так цікавить?
показать весь комментарий
17.12.2025 00:02 Ответить
Може Зе ще цi фото i зробив?
показать весь комментарий
17.12.2025 00:00 Ответить
Може на цих фото Зеленський?
показать весь комментарий
17.12.2025 00:02 Ответить
ХЗНА. Я не проти Шабуніна, наприклад. Просто незрозуміло про ,,інтимні,, фото. Він що, робить фото своїх геніталій в потім комусь надсилає тому вони у нього в смарті? Наприклад, мене якісь дебіли у електронній пошті лякають публікацією моїх інтимних фото всім моїм поштовим контактам якщо я не заплачу стопяццот на криптогаманець.. Це вже неоднократно було. Але мені просто смішно, тому що таких фото ніколи не було в природі. Навіть жаль зараз. Треба було по молодості нафоткаться з дівчатами без трусів.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:14 Ответить
Повна дурня! В такий час... при такій атмосфері при владі ... знімати... та зберігати на телефоні...інтимні знімки
показать весь комментарий
17.12.2025 00:16 Ответить
Я ні коли не розумів людей які знімають інтимні фото на телефон, це як збоченці, щоби що........зніми фото нормальні коханої, дітей і дивись
показать весь комментарий
17.12.2025 00:23 Ответить
Цей генпридурок вже прийшов за кожним, разом з *********. Їм залишилось лише лижі.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:31 Ответить
Сивина в голову, а біс в ребро, як малолєтка, на фіга ті фотки робити
показать весь комментарий
17.12.2025 08:57 Ответить
 
 