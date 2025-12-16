"ГБР и ОГП слили в ТГ-каналы мои интимные фото с телефона, изъятого во время обыска", - Шабунин

Военнослужащий и глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.

Об этом Шабунин написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По мнению руководителя ЦПК, таким образом "Сухачев, Кравченко и ко" "ответили" на публикацию со списком силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП.

Шабунин отмечает, что не удивлен этими действиями ни Сухачева, ни Кравченко – "животные они и есть животные". "Но поскольку на должностях их продолжает держать Зеленский, значит он не только отвечает, но и поддерживает такие их действия", – добавил он.

"Должен признать, что публикация интимных фото с изъятого при обыске телефона – это новое дно, которое Зеленский пробил вместе со своими силовиками", – говорится в посте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СМИ рассказали подробности обыска у Шабунина летом 2025 года: "Такую страну строят Зеленский и Ермак". ВИДЕО

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неэффективное, тупое, коррумпированное государственное управление ведет нас к поражению, - Шабунин. ВИДЕО