"ГБР и ОГП слили в ТГ-каналы мои интимные фото с телефона, изъятого во время обыска", - Шабунин
Военнослужащий и глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.
Об этом Шабунин написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению руководителя ЦПК, таким образом "Сухачев, Кравченко и ко" "ответили" на публикацию со списком силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП.
Шабунин отмечает, что не удивлен этими действиями ни Сухачева, ни Кравченко – "животные они и есть животные". "Но поскольку на должностях их продолжает держать Зеленский, значит он не только отвечает, но и поддерживает такие их действия", – добавил он.
"Должен признать, что публикация интимных фото с изъятого при обыске телефона – это новое дно, которое Зеленский пробил вместе со своими силовиками", – говорится в посте.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.
14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Колись вони вибрали кандидата, який зовсім не підходив на посаду, аби тільки нагадити іншому кандидату, який їм був неприємний. Результат катастрофічний.
Тепер вони приймають беззаконня від правопохоронних структур, щоб порадіти шкоді завданій людині, яка їм теж неприємна.
Нічому не вчаться...
У цієї особи якийсь дивний пунктик на прокуратурі та Кравченко.
Свириденко, знову, тільки очима лупає, згідно з регламентом КМУ, бо вона з члЄНАМИ, про таку ганьбу і не ЗНАЛА, як і зеленський про групу осіб зткабміндічами не ЗНАВ!?!?!
Хоч злив в мережу персональних відомостей, це - звісно, злочин. І тут шабуню слід підтримати. Попри всю його деструктивність.
Як діє організована
преступнаязлочинна група всі знають.
Бо всі знають, що саме так діє офіс генпрокурора.
Нічого нового:
- шантаж,
- погрози,
- оприлюднення компромату, добутого протизаконним шляхом,
- здирництво,
- рекет,
- насилля,
- вбивства.
Це візитні картки влади Зеленського.
Може колись опублікую збірник...
А у підарасів, призначених Зеленським, огидні.
У будь-якому разі, це його особиста справа і нікого не стосується.
А ЗЄ-влада - влада підарів за визначенням та покликом. І це стосується всіх.
А в діях правопохороних структур.
А нєфіг було таку коротку спідницю носити. Сама винна.
Кремль вже давно перейшов (для секретів) на непідключені друкарські машинки.
Чому це всіх так цікавить?