"ДБР і ОГП злили в ТГ-канали мої інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку", - Шабунін

Військовослужбовець та голова ЦПК Віталій Шабунін заявив, що ДБР та Офіс Генпрокурора злили в соцмережі його інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку.

Про це Шабунін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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На думку керівника ЦПК, таким чином "Сухачов, Кравченко і ко "відповіли" на публікацію з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП.

Шабунін зазначає, що не здивований цими діями ані Сухачова, ані Кравченка – "тварини вони і є тварини". "Але оскільки на посадах їх продовжує тримати Зеленський, значить він не лише відповідає, а й підтримує такі їхні дії", додав він.

"Мушу визнати, що публікація інтимних фото з вилученого при обшуку телефону – це нове дно, яке Зеленський пробив разом зі своїми силовиками", - ідеться у дописі.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

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