Семья заместителя генпрокурора Удовиченко имеет российские паспорта и ведет бизнес в Крыму, - ЦПК. ВIДЕО

Про це йдеться у розслідуванні Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

У заместителя генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко, которую Руслан Кравченко назначил на должность в июне 2025 года, – прямые родственные связи с Россией. Ее родной брат изменил Украине, а отец ведет бизнес во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что именно этот заместитель Кравченко подписывает процессуальные документы в сфабрикованном уголовном производстве в отношении Руслана Магамедрасулова о пособничестве России.

Аналитики ЦПК проанализировали данные из российских и украинских реестров и из собственных источников.

Брат Вдовиченко и его работа в РФ

В расследовании говорится, что заместитель генпрокуроа имеет девичью фамилию Левандовска. Женщина регистрировалась в г. Чугуеве Харьковской области.

По одному адресу с ней регистрировался Левандовский Александр Сергеевич. Этот мужчина является ее родным братом.

15.01.2014 Александр Левандовский получил от Минобороны Украины 50-метровую квартиру в Феодосии. Но через месяц после оккупации Крыма Александр Левандовский изменил присяге украинскому народу и перешел на сторону врага.

4 апреля 2014 г. он получил российский паспорт. Он до сих пор действителен.

Также после оккупации Крыма Александр Левандовский стал получать доходы в военной прокуратуре Центрального военного округа РФ. 2019 на сайте иркутского филиала Университета прокуратуры РФ появилась новость о заседании научного кружка "Прокурорский надзор" с участием работников российской прокуратуры. Среди участников – Левандовский Александр Сергеевич как заместитель военного прокурора Уфимского гарнизона Центрального военного округа (Башкортостан, РФ).

Скрин новини на сайті іркутської філії Університету прокуратури РФ
Скрин новости на сайте иркутского филиала Университета прокуратуры РФ

У отца Марии Вдовиченко есть российский паспорт и гостиница в оккупированном Крыму

По декларациям Вдовиченко (2019-2021 гг.), она с дочерьми безвозмездно пользовалась домом в с. Крюковщина Киевской обл., владельцем которого был Левандовский Сергей Владимирович.

Также Вдовиченко декларировала право вождения автомобиля Land Rover Range Rover Evoque 2012 года выпуска, принадлежавшего Сергею Левандовскому, который является родным отцом заместителя генерального прокурора.

Сергій Левандовський – батько заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко
Сергей Левандовский – отец заместителя генерального прокурора Марии Вдовиченко

Вдовиченко указывала в своих декларациях, что у Сергея Левандовского гражданство Украины. Но, по данным Центра противодействия коррупции, у мужчины также есть действительный российский паспорт.

Также у Сергея Левандовского есть бизнес в оккупированном Крыму. В частности, ему принадлежит 25% в российском ООО "Камелия-Кафа".

Готель "Камелія-Кафа" в окупованому Коктебелі, співвласником якого є Сергій Левандовський
Отель "Камелия-Кафа" в оккупированном Коктебеле, совладельцем которого является Сергей Левандовский

Также у Сергея Левандовского на оккупированном полуострове есть другие бизнесы, перерегистрированные по законодательству РФ.

Второй брат Марии Вдовиченко тоже имел российский паспорт

По одному адресу в Чугуеве вместе с заместителем генерального прокурора Марией Вдовиченко, в девичестве Левандовской, регистрировался также Левандовский Владимир Сергеевич. Этот мужчина является старшим братом заместителя генпрокурора.

Володимир Левандовський, брат заступниці генерального прокурора України Марії Вдовиченко
Владимир Левандовский, брат заместителя генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко

По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Владимир Левандовский в один день со своим братом Александром, 15.01.2014 года, тоже получил от Минобороны Украины квартиру в Феодосии, позже ее приватизировал.

По данным ЦПК, после оккупации Крыма 09.04.2014 года Владимир Левандовский получил российский паспорт. Вероятно, этот российский документ брата замгенпрокурора уже недействителен.

Впрочем, Единый государственный реестр судебных решений содержит решение, свидетельствующее, что семья Владимира Левандовского некоторое время жила в оккупации.

10 декабря 2014 Владимир Левандовский стал военным комиссаром Коминтерновского районного объединенного военкомата Харькова. В 2018 году мужчина фигурирует в соцсетях как военный комиссар Мариупольского объединенного городского военкомата в звании подполковник.

Позже, судя по декларациям, Владимир работал в разных территориальных центрах комплектования. Уволился в 2025 году с должности старшего инспектора Нацпола.

У сводного брата замгенпрокурорки также нашли паспорт РФ

Источники Центра противодействия коррупции утверждают, что у Марии Вдовиченко есть сводный брат Станислав Владимирович Роменской.

По данным Youcontrol, человек с таким ФИО работает в Украине помощником адвоката Елены Шаповал. Но 10 мая 2018 Станислав Роменской получил российский паспорт.

О том, что этот паспорт действителен, говорит сервис российской налоговой.

Станислав Роменской фигурирует в декларациях Марии Вдовиченко за 2022 и 2023 годы. И прокурор отмечает, что этот мужчина – гражданин Украины.

Недвижимость сводного брата

Судя по декларациям Вдовиченко, она арендовала у сводного брата квартиру в Киеве площадью 80,6 кв.

По информации ЦПК, это недвижимость в ЖК элит-класса "Busov Hill" Печерского района столицы. "Busov Hill" – один из самых дорогих ЖК Киева. Станислав Роменской купил здесь квартиру 20.01.2022 года.

ЖК "Busov Hill" у Києві
ЖК "Busov Hill" в Киеве

По данным риелторских компаний (1, 2, 3 4), аренда квартиры такой площади в этом ЖК составляет $2,1-$3,5 тыс. в месяц. Квартиры на продажу в Busov Hill площадью, как у сводного брата замгенпрокурора, выставляют за $232 тыс. без ремонта и $310 тыс. с ремонтом.

Выводы

Таким образом, заместитель генерального прокурора Украины Руслана Кравченко Мария Вдовиченко – человек, в семье которого:

  • брат-предатель служит в военной прокуратуре России,
  • отец владеет бизнесом в Крыму,
  • сводный брат – владелец российского паспорта и элитной квартиры в Киеве,
  • еще один брат тоже имел российский паспорт.

Несмотря на это, именно Вдовиченко подписывает процессуальные документы по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, обвиняемого в "содействии России".

Автор: 

Топ комментарии
+14
а чи не простіше буде "огласіть вєсь спісок" тих, у кого з цієї зєлічніної шобли таких же паспортів та й нема? якщо, взагалі, хоч один серед них такий знайдеться.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:41 Ответить
+12
Нікада такова нє била-і вот апять...
показать весь комментарий
07.11.2025 21:34 Ответить
+10
Ну так це ж обов'язкова умова для обіймання державних високих посад в українській владі . Як там кажуть айтішники... за замовчуванням.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Кто назначал ее? Пусть прокомментирует
показать весь комментарий
07.11.2025 21:33 Ответить
Та десь вже мабуть призначений на острови Океанії послом незламності.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:41 Ответить
.... Марії Вдовиченко, яку Руслан Кравченко призначив на посаду у червні 2025 року, Джерело: https://censor.net/ua/p3583895
показать весь комментарий
07.11.2025 21:47 Ответить
Доброчесний Генпрокурор, вперше з таким лайном стикається???
Повний колапс чи параліч, змосковщиної влади в Україні!!
Єрмак і зеленський, нервово гризуть нігті, на засіданні РНБОУ умерова??
Виходить, що ******, має своїх на посадах в державних органах України???
показать весь комментарий
07.11.2025 22:01 Ответить
Не хто назначав її, а ті хто перевіряв та давав доступ до праці ....
Думайте що пишете
показать весь комментарий
07.11.2025 23:22 Ответить
😀😃😄😁😆!
показать весь комментарий
07.11.2025 21:33 Ответить
Нікада такова нє била-і вот апять...
показать весь комментарий
07.11.2025 21:34 Ответить
Кацапський паспорт - це необхідна та достатня умова для призначення у ЗЕйобану командУ !
показать весь комментарий
07.11.2025 22:43 Ответить
ну і що? Ось наприклад
%D0%A1%D1%83%D0%B4 Суд уперше в Україні виправдав окупанта: чому не засудили росіянина за мародерство на Київщині
показать весь комментарий
07.11.2025 21:34 Ответить
Не зовсім зрозуміло що відбувається? ЗСУ воюють з кацапами в той час як влада України робить все для поразки ЗСУ?
показать весь комментарий
07.11.2025 21:41 Ответить
Ничего удивительного.
Например, в ОП нет ни одного украинца.
В большинстве своем этнические родственники Зеленского и партнеры по бизнесу россияне.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:46 Ответить
це іпсо! ШІ просто переодяг солдата нато в форму рашистського салдатіка! )
показать весь комментарий
07.11.2025 21:43 Ответить
Ну так це ж обов'язкова умова для обіймання державних високих посад в українській владі . Як там кажуть айтішники... за замовчуванням.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:38 Ответить
Ну прямо перемога за перемогою. Потужність за потужністю. Оце зелебоби "роблять разом". Від душі.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:38 Ответить
Чия це відповідальність, хто призначав, хто перевіряв? Папєрєднікі?
показать весь комментарий
07.11.2025 21:39 Ответить
від лєвандовського до зєлєнського - два рукостискання. Звичайна історія для сьогодняшньої влади.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:39 Ответить
а чи не простіше буде "огласіть вєсь спісок" тих, у кого з цієї зєлічніної шобли таких же паспортів та й нема? якщо, взагалі, хоч один серед них такий знайдеться.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:41 Ответить
Ну в "зе-команді" це в принципі норма... Без паспорта рф чи родичів звідти, навряд чи призначили, бо "чужі".
показать весь комментарий
07.11.2025 21:42 Ответить
А як інакше?
показать весь комментарий
07.11.2025 21:45 Ответить
Бдіііін! Ми воюємо з гідрою, яка має тисячі нолів, що зусібіч впиваються у державу отруйними жалами. І щойно відрубаюш одну голову - на її місці десяток інших. На скільки ще вистачить тох нещасної України, коли ті, хто мав би стояти на її зпхисті, підсипають отруту облуди і зради у їїї напій.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:46 Ответить
не здивуюсь, якщо у самого генпрокурора є російський паспорт
показать весь комментарий
07.11.2025 21:46 Ответить
Бубачка гарантував "сваєго парня"
показать весь комментарий
07.11.2025 21:53 Ответить
А ще у нього є липове посвідчення УБД.
показать весь комментарий
07.11.2025 23:14 Ответить
Чомусь призначенці влади мають російські паспорти, або родичів з такими паспортами, чи бізнес на росії чи на окупованих територіях.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:47 Ответить
Родинні зв'язки з "зрадниками батьківщини", зараз в тренді, а вірніше з 2019 року.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:47 Ответить
Нічого б.ять дивного....
показать весь комментарий
07.11.2025 21:48 Ответить
Абідно как то. - подумав Труханов.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:50 Ответить
Ну хто б сумнівався 🤣🤣🤣
Наші зелені гамадріли у владі живуть під гаслом, "Ні дня без зашквару".
"Встрєтітся гдєто пасєрєдінє"
показать весь комментарий
07.11.2025 21:51 Ответить
І це не поодинокий випадок. Це системно, що найвищі пости в державі займають кацапи
Прогноз війни все очевидніший, нажаль
показать весь комментарий
07.11.2025 21:55 Ответить
товариш Малюк і тут перебуває в безтурботному нєвєдєніі....
показать весь комментарий
07.11.2025 21:57 Ответить
Скількі ще загине найкращих синів України,поки Українці зрозуміють що усю ригозелену шоблу на чолі з зеЛайном малоросом треба вже вішати на стовпах,інакше Україну повністю знищать,спочатку з середини,а потім добьють с зовні.
показать весь комментарий
07.11.2025 21:59 Ответить
В колишні часи то булаб ЧСР- член семьи изменника родини, що тягнуло за собою повну конфіскацію майна а вся родина їхала на висилку в сибір для роботи на лісоповалі
показать весь комментарий
07.11.2025 22:05 Ответить
Я працював з одним севастопольським типом зять якого на 14-й рік був українським війсковим юристом також у Севастополі. Цей зять не зрадив Україні.( по словах цього дядька) Але не тому що присяга. А тому що у російській юридичній системі він не мав покровителів. А в українській у нього був батько і інші зв'язки, які мали штовхати його по службовій драбині. Тому виїхав з півострова і вже після вислуги обіцяв повернутися до Севастополя. До російського Севастополя. Таким людям покуй кому служити. Там виключно матеріальна вигода без роздумів про мораль.
показать весь комментарий
07.11.2025 22:06 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 22:11 Ответить
Я в принципі проти москальської абсцентної лексики, але в даному випадку можна сказати тільки одне - <********.

Всі дружньо ''по-дякуємо'' ''мудрому'' Українському народу - який регулярно обирав до влади найкращих друзів ********** і москалів - Кравчука, Кучму, Януковича, Зеленського.

А велика війна і купа москальських окупаційних агентів при державних посадах в Україні - це вже наслідки тої ''мудрості''...
показать весь комментарий
07.11.2025 22:18 Ответить
ЗСУ четвертий рік воюють в оточенні, під ворожими командуванням.
показать весь комментарий
07.11.2025 22:18 Ответить
Всім руснявим! Це не ваше собаче діло! Цілуйте в дупу вашого ботекснего. Ми в своїй країні самі ладу дамо!!!!
показать весь комментарий
07.11.2025 22:21 Ответить
Ей прокурори нищої ланки!!!
Ану проявіть активність і гнів, скажіть "вимагаємо перевірки".
показать весь комментарий
07.11.2025 22:45 Ответить
Не дивно. І про це відомо давно. Так само у очільника БЕБ Цивінского прямі родичі мають громадянство.росії, то чому цпк всеж рогом перло аби його.таки призначили керівником БЕБ? В чому різниці?
показать весь комментарий
07.11.2025 22:50 Ответить
Не дивно, бо гнила вся система. Покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін.
показать весь комментарий
07.11.2025 22:54 Ответить
хто проводив спецперевірку перед призначенням її на цю посаду - розстріляти *****

і наступних не буде
показать весь комментарий
07.11.2025 23:07 Ответить
 
 