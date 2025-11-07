Семья заместителя генпрокурора Удовиченко имеет российские паспорта и ведет бизнес в Крыму, - ЦПК. ВIДЕО

Про це йдеться у розслідуванні Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

У заместителя генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко, которую Руслан Кравченко назначил на должность в июне 2025 года, – прямые родственные связи с Россией. Ее родной брат изменил Украине, а отец ведет бизнес во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что именно этот заместитель Кравченко подписывает процессуальные документы в сфабрикованном уголовном производстве в отношении Руслана Магамедрасулова о пособничестве России.

Аналитики ЦПК проанализировали данные из российских и украинских реестров и из собственных источников.

Читайте также: Рада проголосовала в первом чтении законопроект №14057 о праве коррупционеров заставить журналистов молчать

Брат Вдовиченко и его работа в РФ

В расследовании говорится, что заместитель генпрокуроа имеет девичью фамилию Левандовска. Женщина регистрировалась в г. Чугуеве Харьковской области.

По одному адресу с ней регистрировался Левандовский Александр Сергеевич. Этот мужчина является ее родным братом.

15.01.2014 Александр Левандовский получил от Минобороны Украины 50-метровую квартиру в Феодосии. Но через месяц после оккупации Крыма Александр Левандовский изменил присяге украинскому народу и перешел на сторону врага.

4 апреля 2014 г. он получил российский паспорт. Он до сих пор действителен.

Также после оккупации Крыма Александр Левандовский стал получать доходы в военной прокуратуре Центрального военного округа РФ. 2019 на сайте иркутского филиала Университета прокуратуры РФ появилась новость о заседании научного кружка "Прокурорский надзор" с участием работников российской прокуратуры. Среди участников – Левандовский Александр Сергеевич как заместитель военного прокурора Уфимского гарнизона Центрального военного округа (Башкортостан, РФ).

Читайте также: Российский паспорт Труханова — это подделка, — журналист Грозев

Скрин новости на сайте иркутского филиала Университета прокуратуры РФ

У отца Марии Вдовиченко есть российский паспорт и гостиница в оккупированном Крыму

По декларациям Вдовиченко (2019-2021 гг.), она с дочерьми безвозмездно пользовалась домом в с. Крюковщина Киевской обл., владельцем которого был Левандовский Сергей Владимирович.

Также Вдовиченко декларировала право вождения автомобиля Land Rover Range Rover Evoque 2012 года выпуска, принадлежавшего Сергею Левандовскому, который является родным отцом заместителя генерального прокурора.

Читайте также: Гутцайт раскритиковал гимнаста Ковтуна за смену спортивного гражданства: Предал Украину

Сергей Левандовский – отец заместителя генерального прокурора Марии Вдовиченко

Вдовиченко указывала в своих декларациях, что у Сергея Левандовского гражданство Украины. Но, по данным Центра противодействия коррупции, у мужчины также есть действительный российский паспорт.

Также у Сергея Левандовского есть бизнес в оккупированном Крыму. В частности, ему принадлежит 25% в российском ООО "Камелия-Кафа".

Читайте также: Директор Центра противодействия коррупции Каленюк заявила о давлении со стороны власти на ее семью: "В ближайшее время ожидаем провокаций"

Отель "Камелия-Кафа" в оккупированном Коктебеле, совладельцем которого является Сергей Левандовский

Также у Сергея Левандовского на оккупированном полуострове есть другие бизнесы, перерегистрированные по законодательству РФ.

Второй брат Марии Вдовиченко тоже имел российский паспорт

По одному адресу в Чугуеве вместе с заместителем генерального прокурора Марией Вдовиченко, в девичестве Левандовской, регистрировался также Левандовский Владимир Сергеевич. Этот мужчина является старшим братом заместителя генпрокурора.

Владимир Левандовский, брат заместителя генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко

По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Владимир Левандовский в один день со своим братом Александром, 15.01.2014 года, тоже получил от Минобороны Украины квартиру в Феодосии, позже ее приватизировал.

Читайте также: Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, Царева и Полунина, - СМИ

По данным ЦПК, после оккупации Крыма 09.04.2014 года Владимир Левандовский получил российский паспорт. Вероятно, этот российский документ брата замгенпрокурора уже недействителен.

Впрочем, Единый государственный реестр судебных решений содержит решение, свидетельствующее, что семья Владимира Левандовского некоторое время жила в оккупации.

10 декабря 2014 Владимир Левандовский стал военным комиссаром Коминтерновского районного объединенного военкомата Харькова. В 2018 году мужчина фигурирует в соцсетях как военный комиссар Мариупольского объединенного городского военкомата в звании подполковник.

Позже, судя по декларациям, Владимир работал в разных территориальных центрах комплектования. Уволился в 2025 году с должности старшего инспектора Нацпола.

Смотрите также: Делом против Магамедрасулова пытаются запугать других детективов, расследующих топкоррупцию, - ЦПК. ВИДЕО

У сводного брата замгенпрокурорки также нашли паспорт РФ

Источники Центра противодействия коррупции утверждают, что у Марии Вдовиченко есть сводный брат Станислав Владимирович Роменской.

По данным Youcontrol, человек с таким ФИО работает в Украине помощником адвоката Елены Шаповал. Но 10 мая 2018 Станислав Роменской получил российский паспорт.

О том, что этот паспорт действителен, говорит сервис российской налоговой.

Станислав Роменской фигурирует в декларациях Марии Вдовиченко за 2022 и 2023 годы. И прокурор отмечает, что этот мужчина – гражданин Украины.

Смотрите также: Украл более 13 млн грн и скрывался на Ривненщине в лесу: полицейский Рыбянский получил подозрение. ФОТОрепортаж

Недвижимость сводного брата

Судя по декларациям Вдовиченко, она арендовала у сводного брата квартиру в Киеве площадью 80,6 кв.

По информации ЦПК, это недвижимость в ЖК элит-класса "Busov Hill" Печерского района столицы. "Busov Hill" – один из самых дорогих ЖК Киева. Станислав Роменской купил здесь квартиру 20.01.2022 года.

ЖК "Busov Hill" в Киеве

По данным риелторских компаний (1, 2, 3 4), аренда квартиры такой площади в этом ЖК составляет $2,1-$3,5 тыс. в месяц. Квартиры на продажу в Busov Hill площадью, как у сводного брата замгенпрокурора, выставляют за $232 тыс. без ремонта и $310 тыс. с ремонтом.

Смотрите также: Прокуратура согласовала ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен

Выводы

Таким образом, заместитель генерального прокурора Украины Руслана Кравченко Мария Вдовиченко – человек, в семье которого:

брат-предатель служит в военной прокуратуре России,

отец владеет бизнесом в Крыму,

сводный брат – владелец российского паспорта и элитной квартиры в Киеве,

еще один брат тоже имел российский паспорт.

Несмотря на это, именно Вдовиченко подписывает процессуальные документы по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, обвиняемого в "содействии России".

Больше читайте в нашем Telegram-канале