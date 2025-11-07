УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6373 відвідувача онлайн
Новини Замгенпрокурорка Вдовиченко має зв’язки з РФ
9 191 68

Родина заступниці генпрокурора Вдовиченко має російські паспорти та веде бізнес у Криму, - ЦПК

У заступниці генерального прокурора України Марії Вдовиченко, яку Руслан Кравченко призначив на посаду у червні 2025 року, – прямі родинні зв’язки з Росією. Її рідний брат зрадив Україну, а батько веде бізнес в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у розслідуванні Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що саме ця заступниця Кравченка підписує процесуальні документи у сфабрикованому кримінальному провадженні стосовно Руслана Магамедрасулова про пособництво Росії.

Аналітики ЦПК проаналізували дані з російських та українських реєстрів та з власних джерел.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №14057 про право корупціонерів змусити журналістів мовчати

Брат Вдовиченко та його робота на РФ

У розслідуванні йдеться, що замгенпрокурорка має дівоче прізвище Левандовська. Жінка реєструвалася у м. Чугуїв Харківської області.

За однією адресою з нею реєструвався також Левандовський Олександр Сергійович. Цей чоловік є її рідним братом.

15.01.2014 року Олександр Левандовський отримав від Міноборони України 50-метрову квартиру у Феодосії. Але через місяць, після окупації Криму, Олександр Левандовський зрадив присягу українському народові та перейшов на бік ворога.

4 квітня 2014 року він отримав російський паспорт. Він досі дійсний. 

Також після окупації Криму Олександр Левандовський почав отримувати доходи у військовій прокуратурі Центрального військового округу РФ. 2019 року на сайті іркутської філії Університету прокуратури РФ з’явилася новина про засідання наукового гуртка "Прокурорський нагляд" за участю працівників російської прокуратури. Серед учасників – Левандовський Олександр Сергійович як заступник військового прокурора Уфимського гарнізону Центрального військового округу (Башкортостан, РФ).

Також читайте: Російський паспорт Труханова - це підробка, - журналіст Грозєв

Скрин новини на сайті іркутської філії Університету прокуратури РФ
Скрин новини на сайті іркутської філії Університету прокуратури РФ

Батько Марії Вдовиченко має російський паспорт і готель в окупованому Криму

За деклараціями Вдовиченко (2019-2021 рр.), вона з доньками безоплатно користувалась будинком у с. Крюківщина Київської обл., власником якого був Левандовський Сергій Володимирович.

Також Вдовиченко декларувала право керування автомобілем Land Rover Range Rover Evoque 2012 року випуску, який належав Сергію Левандовському, який є рідним батьком заступниці генерального прокурора.

Дивіться також: Генерал СБУ Дука приховує родичів з російськими паспортами, - ЦПК. ВIДЕО

Сергій Левандовський – батько заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко
Сергій Левандовський – батько заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко

Вдовиченко вказувала у своїх деклараціях, що Сергій Левандовський має громадянство України. Але, за даними Центру протидії корупції, чоловік також має дійсний російський паспорт.

Також у Сергія Левандовського є бізнес в окупованому Криму. Зокрема, йому належить 25% у російському ООО "Камелия-Кафа"

Дивіться також: Справою проти Магамедрасулова намагаються залякати інших детективів, які розслідують топкорупцію, - ЦПК. ВIДЕО

Готель "Камелія-Кафа" в окупованому Коктебелі, співвласником якого є Сергій Левандовський
Готель "Камелія-Кафа" в окупованому Коктебелі, співвласником якого є Сергій Левандовський

Також у Сергія Левандовського на окупованому півострові є інші бізнеси перереєстровані за законодавством РФ.

Другий брат Марії Вдовиченко теж мав російський паспорт

За однією адресою в Чугуєві разом із заступницею генерального прокурора Марією Вдовиченко, в дівоцтві Левандовською, реєструвався також Левандовський Володимир Сергійович. Цей чоловік є старшим братом заступниці генпрокурора.

Володимир Левандовський, брат заступниці генерального прокурора України Марії Вдовиченко
Володимир Левандовський, брат заступниці генерального прокурора України Марії Вдовиченко

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Володимир Левандовський в один день зі своїм братом Олександром, 15.01.2014 року, теж отримав від Міноборони України квартиру у Феодосії, пізніше її приватизував.

Також читайте: Зеленський припинив громадянство України Труханову, Царьову та Полуніну, - ЗМІ

За даними ЦПК, після окупації Криму, 09.04.2014 року Володимир Левандовський отримав російський паспорт. Імовірно, цей російський документ брата замгенпрокурорки вже не є дійсним.

Втім, Єдиний державний реєстр судових рішень містить рішення, яке може свідчити, що родина Володимира Левандовського деякий час жила в окупації.

10 грудня 2014 року Володимир Левандовський став військовим комісаром Комінтернівського районного об`єднаного військкомату Харкова. 2018 року чоловік фігурує в соцмережах як військовий комісар Маріупольського об’єднаного міського військкомату у званні підполковник.

Пізніше, судячи з декларацій, Володимир працював у різних територіальних центрах комплектування. Звільнився 2025 року з посади старшого інспектора Нацполу.

Читайте також: На Вінниччині депутат "купив" дівчину з інвалідністю, щоб отримати відстрочку від мобілізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У зведеного брата замгенпрокурорки також знайшли паспорт РФ

Джерела Центру протидії корупції стверджують, що у Марії Вдовиченко є зведений брат Станіслав Володимирович Роменськой.

За даними Youcontrol, людина з таким ПІБ працює в Україні помічником адвокатки Олени Шаповал. Але 10 травня 2018 року Станіслав Роменськой отримав російський паспорт.

Про те, що цей паспорт дійсний, свідчить сервіс російської податкової. 

Станіслав Роменськой фігурує в деклараціях Марії Вдовиченко за 2022 і 2023 роки. І прокурорка зазначає, що цей чоловік – громадянин України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанії, пов’язані з Умєровим, у 2018 році увійшли в спільний інвестпроєкт з росіянами в Узбекистані, - ЦПК

Нерухомість зведеного брата

Судячи з декларацій Вдовиченко, вона орендувала у зведеного брата квартиру в Києві площею 80,6 кв м.

За інформацією ЦПК, це нерухомість у ЖК еліт-класу "Busov Hill" Печерського району столиці. "Busov Hill" – один із найдорожчих ЖК Києва. Станіслав Роменськой купив тут квартиру 20.01.2022 року.

ЖК "Busov Hill" у Києві
ЖК "Busov Hill" у Києві

За даними рієлторських компаній (1, 2, 3 4), оренда квартири такої площі в цьому ЖК становить $2,1-$3,5 тис. на місяць. Квартири на продаж у "Busov Hill" площею, як у зведеного брата замгенпрокурорки, виставляють за $232 тис. без ремонту та $310 тис. з ремонтом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть колишню інспекторку поліції, яка в нетверезому стані вчинила смертельну ДТП

Висновок

Таким чином, заступниця генерального прокурора України Руслана Кравченка Марія Вдовиченко – людина, в родині якої:

  • брат-зрадник служить у військовій прокуратурі росії,
  • батько володіє бізнесом у Криму,
  • зведений брат – власник російського паспорта та елітної квартири у Києві,
  • ще один брат теж мав російський паспорт.

Попри це, саме Вдовиченко підписує процесуальні документи у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого звинувачують у "сприянні Росії".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

громадянство (1101) паспорт (1161) росія (70080) Центр протидії корупції (338) Офіс Генпрокурора (3878)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Ничего удивительного.
Например, в ОП нет ни одного украинца.
В большинстве своем этнические родственники Зеленского и партнеры по бизнесу россияне.
показати весь коментар
07.11.2025 21:46 Відповісти
+24
а чи не простіше буде "огласіть вєсь спісок" тих, у кого з цієї зєлічніної шобли таких же паспортів та й нема? якщо, взагалі, хоч один серед них такий знайдеться.
показати весь коментар
07.11.2025 21:41 Відповісти
+24
Не зовсім зрозуміло що відбувається? ЗСУ воюють з кацапами в той час як влада України робить все для поразки ЗСУ?
показати весь коментар
07.11.2025 21:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто назначал ее? Пусть прокомментирует
показати весь коментар
07.11.2025 21:33 Відповісти
Та десь вже мабуть призначений на острови Океанії послом незламності.
показати весь коментар
07.11.2025 21:41 Відповісти
.... Марії Вдовиченко, яку Руслан Кравченко призначив на посаду у червні 2025 року, Джерело: https://censor.net/ua/p3583895
показати весь коментар
07.11.2025 21:47 Відповісти
Доброчесний Генпрокурор, вперше з таким лайном стикається???
Повний колапс чи параліч, змосковщиної влади в Україні!!
Єрмак і зеленський, нервово гризуть нігті, на засіданні РНБОУ умерова??
Виходить, що ******, має своїх на посадах в державних органах України???
показати весь коментар
07.11.2025 22:01 Відповісти
завтра уже буде без громадянства....
показати весь коментар
08.11.2025 00:23 Відповісти
Не хто назначав її, а ті хто перевіряв та давав доступ до праці ....
Думайте що пишете
показати весь коментар
07.11.2025 23:22 Відповісти
В органах прокуратуры она https://society.comments.ua/article/developments/rukovoditelnica-kievskoy-prokuratury-mariya-vdovichenko-polzuetsya-domami-i-mashinami-drugih-lyudey-690473.html работает с 2012 года. Семья никогда не имела официального бизнеса, при этом обросла имуществом - автомобилями и недвижимостью.
Например, в 2016 году бабушка мужа Марии Вдовиченко купила в Киеве квартиру площадью 90,5 кв. м за $29,6 тыс. В том же году семья получила в бесплатное пользование два автомобиля: Honda Accord (2008 г.в.) и Volkswagen Jetta (2015 г.в.).
В https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/249204cc-301d-4***-8fa2-3950bd0b05c3/ декларации за 2024 год из имущества указана только квартира площадью 90,5 квадратных метра за 1,8 млн грн, а также две квартиры, которые в 2024 году были оформлены на дочь и которые Вдовиченко арендует. Прокурор указала 1,6 млн грн годового дохода и 700 тысяч гривен, которые ее дочь получила в подарок.
показати весь коментар
08.11.2025 02:09 Відповісти
😀😃😄😁😆!
показати весь коментар
07.11.2025 21:33 Відповісти
Нікада такова нє била-і вот апять...
показати весь коментар
07.11.2025 21:34 Відповісти
Кацапський паспорт - це необхідна та достатня умова для призначення у ЗЕйобану командУ !
показати весь коментар
07.11.2025 22:43 Відповісти
ну і що? Ось наприклад
%D0%A1%D1%83%D0%B4 Суд уперше в Україні виправдав окупанта: чому не засудили росіянина за мародерство на Київщині
показати весь коментар
07.11.2025 21:34 Відповісти
Не зовсім зрозуміло що відбувається? ЗСУ воюють з кацапами в той час як влада України робить все для поразки ЗСУ?
показати весь коментар
07.11.2025 21:41 Відповісти
Ничего удивительного.
Например, в ОП нет ни одного украинца.
В большинстве своем этнические родственники Зеленского и партнеры по бизнесу россияне.
показати весь коментар
07.11.2025 21:46 Відповісти
Саме генпрокурорвисько за Яника молодим випускником вузу Києва отримав в Севастополі такий стрибок в карє"рі за півтора роки роботи до самого КРИМНЕНАШУ ,а потім вже в військовій прокуратурі Західно Регіону за часів Порошенко - контролював справи у військах Західного Регіону ..Кого здивує, що його найближчі до нього рашисти, а він не завербованим виявиться рашкою ще в українському Криму ... Почитайте його подальшу кар"єру в військовій прокуратурі , а потім за приходу зЄригів ... Й нарешті, коли керуючи в Києві в держадміністрації, не вийшло в нього з"їсти мера Києва , його посадили в крісло , ЯК НАЙМОЛОДШОГО ГЕНПРОКУРОРА України .
показати весь коментар
08.11.2025 00:59 Відповісти
Та срали вони на всіх, там тільки одна мета - гроші
показати весь коментар
08.11.2025 06:21 Відповісти
це іпсо! ШІ просто переодяг солдата нато в форму рашистського салдатіка! )
показати весь коментар
07.11.2025 21:43 Відповісти
Ну так це ж обов'язкова умова для обіймання державних високих посад в українській владі . Як там кажуть айтішники... за замовчуванням.
показати весь коментар
07.11.2025 21:38 Відповісти
Ну прямо перемога за перемогою. Потужність за потужністю. Оце зелебоби "роблять разом". Від душі.
показати весь коментар
07.11.2025 21:38 Відповісти
Чия це відповідальність, хто призначав, хто перевіряв? Папєрєднікі?
показати весь коментар
07.11.2025 21:39 Відповісти
від лєвандовського до зєлєнського - два рукостискання. Звичайна історія для сьогодняшньої влади.
показати весь коментар
07.11.2025 21:39 Відповісти
а чи не простіше буде "огласіть вєсь спісок" тих, у кого з цієї зєлічніної шобли таких же паспортів та й нема? якщо, взагалі, хоч один серед них такий знайдеться.
показати весь коментар
07.11.2025 21:41 Відповісти
Ну в "зе-команді" це в принципі норма... Без паспорта рф чи родичів звідти, навряд чи призначили, бо "чужі".
показати весь коментар
07.11.2025 21:42 Відповісти
А як інакше?
показати весь коментар
07.11.2025 21:45 Відповісти
Бдіііін! Ми воюємо з гідрою, яка має тисячі нолів, що зусібіч впиваються у державу отруйними жалами. І щойно відрубаюш одну голову - на її місці десяток інших. На скільки ще вистачить тох нещасної України, коли ті, хто мав би стояти на її зпхисті, підсипають отруту облуди і зради у їїї напій.
показати весь коментар
07.11.2025 21:46 Відповісти
не здивуюсь, якщо у самого генпрокурора є російський паспорт
показати весь коментар
07.11.2025 21:46 Відповісти
Бубачка гарантував "сваєго парня"
показати весь коментар
07.11.2025 21:53 Відповісти
А ще у нього є липове посвідчення УБД.
показати весь коментар
07.11.2025 23:14 Відповісти
Чомусь призначенці влади мають російські паспорти, або родичів з такими паспортами, чи бізнес на росії чи на окупованих територіях.
показати весь коментар
07.11.2025 21:47 Відповісти
Родинні зв'язки з "зрадниками батьківщини", зараз в тренді, а вірніше з 2019 року.
показати весь коментар
07.11.2025 21:47 Відповісти
Нічого б.ять дивного....
показати весь коментар
07.11.2025 21:48 Відповісти
Абідно как то. - подумав Труханов.
показати весь коментар
07.11.2025 21:50 Відповісти
Ну хто б сумнівався 🤣🤣🤣
Наші зелені гамадріли у владі живуть під гаслом, "Ні дня без зашквару".
"Встрєтітся гдєто пасєрєдінє"
показати весь коментар
07.11.2025 21:51 Відповісти
І це не поодинокий випадок. Це системно, що найвищі пости в державі займають кацапи
Прогноз війни все очевидніший, нажаль
показати весь коментар
07.11.2025 21:55 Відповісти
товариш Малюк і тут перебуває в безтурботному нєвєдєніі....
показати весь коментар
07.11.2025 21:57 Відповісти
Він зайнятий дуже; інтерв'ю роздає про "павутину".
показати весь коментар
08.11.2025 10:15 Відповісти
Скількі ще загине найкращих синів України,поки Українці зрозуміють що усю ригозелену шоблу на чолі з зеЛайном малоросом треба вже вішати на стовпах,інакше Україну повністю знищать,спочатку з середини,а потім добьють с зовні.
показати весь коментар
07.11.2025 21:59 Відповісти
В колишні часи то булаб ЧСР- член семьи изменника родини, що тягнуло за собою повну конфіскацію майна а вся родина їхала на висилку в сибір для роботи на лісоповалі
показати весь коментар
07.11.2025 22:05 Відповісти
Я працював з одним севастопольським типом зять якого на 14-й рік був українським війсковим юристом також у Севастополі. Цей зять не зрадив Україні.( по словах цього дядька) Але не тому що присяга. А тому що у російській юридичній системі він не мав покровителів. А в українській у нього був батько і інші зв'язки, які мали штовхати його по службовій драбині. Тому виїхав з півострова і вже після вислуги обіцяв повернутися до Севастополя. До російського Севастополя. Таким людям покуй кому служити. Там виключно матеріальна вигода без роздумів про мораль.
показати весь коментар
07.11.2025 22:06 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2025 22:11 Відповісти
Я в принципі проти москальської абсцентної лексики, але в даному випадку можна сказати тільки одне - <********.

Всі дружньо ''по-дякуємо'' ''мудрому'' Українському народу - який регулярно обирав до влади найкращих друзів ********** і москалів - Кравчука, Кучму, Януковича, Зеленського.

А велика війна і купа москальських окупаційних агентів при державних посадах в Україні - це вже наслідки тої ''мудрості''...
показати весь коментар
07.11.2025 22:18 Відповісти
2016 рік. Генпрокуратура перевіряє розкішне життя прокурора. Скандал у справі діамантових прокурорів. Заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе заявляє, що його команду, яка вела цю справу, звільнили із ГПУ. У відомстві пояснюють, що йдеться не про звільнення, а про переведення в іншу структуру.
це не Україна, це десь там ..... а хто призначив Заступника генпрокурора...... ??? 2016 рік.
показати весь коментар
07.11.2025 23:49 Відповісти
Досить виправдовувати зелених пдарасів зрадників фсбешних тупий ти транс.
показати весь коментар
08.11.2025 00:13 Відповісти
Не тужся, то все Порошенко винен. До речі, це саме він Міндічу золотий унітаз продав
показати весь коментар
08.11.2025 00:13 Відповісти
Ні , то папереднікі
показати весь коментар
08.11.2025 00:17 Відповісти
Той, що тобі в труси насрав?
показати весь коментар
08.11.2025 01:24 Відповісти
перепрошую . а йоршик з золотою ручкою не заникав коли продавав ??? він в комплекті ???
показати весь коментар
08.11.2025 07:52 Відповісти
Більш того, Порошенко сам той золотий унітаз Міндічу і встановив
показати весь коментар
08.11.2025 13:03 Відповісти
а де зараз Сакварелідзе можеш нам розповісти ******* зєльоная?
показати весь коментар
08.11.2025 01:16 Відповісти
ЗСУ четвертий рік воюють в оточенні, під ворожими командуванням.
показати весь коментар
07.11.2025 22:18 Відповісти
Всім руснявим! Це не ваше собаче діло! Цілуйте в дупу вашого ботекснего. Ми в своїй країні самі ладу дамо!!!!
показати весь коментар
07.11.2025 22:21 Відповісти
Ти видно з тих дебілів, які 2019 році "дали ладу".
показати весь коментар
08.11.2025 00:14 Відповісти
Ей прокурори нищої ланки!!!
Ану проявіть активність і гнів, скажіть "вимагаємо перевірки".
показати весь коментар
07.11.2025 22:45 Відповісти
Не дивно. І про це відомо давно. Так само у очільника БЕБ Цивінского прямі родичі мають громадянство.росії, то чому цпк всеж рогом перло аби його.таки призначили керівником БЕБ? В чому різниці?
показати весь коментар
07.11.2025 22:50 Відповісти
Не дивно, бо гнила вся система. Покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін.
показати весь коментар
07.11.2025 22:54 Відповісти
хто проводив спецперевірку перед призначенням її на цю посаду - розстріляти *****

і наступних не буде
показати весь коментар
07.11.2025 23:07 Відповісти
ну дурні такі на всю голову ті хто вибрав свого президента 🤡...вони сьогодні живуть в Україні як в Аду ...а як всі жили при Пороху ...на красоту !!! ніколи евреї масово ,не жили так погано ,як сьогодні ...і воно їм було треба .. недороблене зелене чмо ?...
показати весь коментар
08.11.2025 01:28 Відповісти
Так і у зельца 100% є підорський паспорт. Він же там довго жив, обслуговував олігархів.
показати весь коментар
08.11.2025 04:29 Відповісти
Нерозумію чому меньшість так ганебно ставиться до вибору більшості у 19 році. Може той меньшості і не треба жити в Україні, шоб не перескоджати більшості - ********** давно вже сказав - кому не подобається - нахрін з країни. То треба користуватись порадою. Або жити собі далі, якшо вийде - он на окурованих теріторіях - колоборанти відразу почали здавати патріотів України - а тих - розтрілювати.
показати весь коментар
08.11.2025 04:30 Відповісти
Скрізь на горячих, жирних місцях сидять в Україні ті, хто мав би сидіти в інших місцях..Скільки рідні та бізнесу в Каца.*******..То яку вони збудують країну чи вже збудували??? лебідь щука та рак вона зветься..Те що потрібно кац..пам
показати весь коментар
08.11.2025 04:43 Відповісти
Зроблять як з трухановим..чи не на часі
показати весь коментар
08.11.2025 06:16 Відповісти
Так лендровер чи ренжровер? Написали і те і те
показати весь коментар
08.11.2025 07:30 Відповісти
Росія сидить у владі України. Путін впровадив в Україну олігархів, ті взяли контроль над ЗМІ та обрали своїх президентів і ті завели до всіх органів ФСБшників і Раду завели мікс орг злочинності та фсбшникiв. Ось вам і вся влада в Україні в руках Путіна. Розводять Український народ і вже навіть взагалі їм пофіг - вони відкрито працюють, бо контролюють усі служби і прокурорів і суддів і всі органи і не переживають, що їх посадять бо там фсбшники чи орг злочинність корупціонерів на круговій поруці. Українському народу потрібно у владу України запровадити своїх людей і вони мають завести також у всю владу та органи та служби та суди - людей Українців. А то виходить Українці живуть не у своїй країні...
показати весь коментар
08.11.2025 07:42 Відповісти
пам.ятаєте як ..проффесору.. януковощу ***** з кремля призначав мін.оборони голову сбу . прем.єр міністра і далі по списку .---- так тепер зелений поц призначає на посаду генпрокурора кишенькову шавку а замів призначає ***** . а дбр вже шість років за ПОРОШЕНКОМ ганяється бо у андрюхи з фофою в дупі свербить забрати в ПОРОХА бізнес і посадити . який нам ***** євросоюз з такими прокурорами . судами і з такими керівниками
показати весь коментар
08.11.2025 07:47 Відповісти
Що ж ви творити паскуди як такі судді можуть бути на посадах.
показати весь коментар
08.11.2025 08:32 Відповісти
... пята колона на важливих посадах !!!
показати весь коментар
08.11.2025 10:03 Відповісти
При президенте-оборотне это нормально.
показати весь коментар
08.11.2025 10:10 Відповісти
 
 