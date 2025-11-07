Родина заступниці генпрокурора Вдовиченко має російські паспорти та веде бізнес у Криму, - ЦПК

У заступниці генерального прокурора України Марії Вдовиченко, яку Руслан Кравченко призначив на посаду у червні 2025 року, – прямі родинні зв’язки з Росією. Її рідний брат зрадив Україну, а батько веде бізнес в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у розслідуванні Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що саме ця заступниця Кравченка підписує процесуальні документи у сфабрикованому кримінальному провадженні стосовно Руслана Магамедрасулова про пособництво Росії.

Аналітики ЦПК проаналізували дані з російських та українських реєстрів та з власних джерел.

Брат Вдовиченко та його робота на РФ

У розслідуванні йдеться, що замгенпрокурорка має дівоче прізвище Левандовська. Жінка реєструвалася у м. Чугуїв Харківської області.

За однією адресою з нею реєструвався також Левандовський Олександр Сергійович. Цей чоловік є її рідним братом.

15.01.2014 року Олександр Левандовський отримав від Міноборони України 50-метрову квартиру у Феодосії. Але через місяць, після окупації Криму, Олександр Левандовський зрадив присягу українському народові та перейшов на бік ворога.

4 квітня 2014 року він отримав російський паспорт. Він досі дійсний.

Також після окупації Криму Олександр Левандовський почав отримувати доходи у військовій прокуратурі Центрального військового округу РФ. 2019 року на сайті іркутської філії Університету прокуратури РФ з’явилася новина про засідання наукового гуртка "Прокурорський нагляд" за участю працівників російської прокуратури. Серед учасників – Левандовський Олександр Сергійович як заступник військового прокурора Уфимського гарнізону Центрального військового округу (Башкортостан, РФ).

Скрин новини на сайті іркутської філії Університету прокуратури РФ

Батько Марії Вдовиченко має російський паспорт і готель в окупованому Криму

За деклараціями Вдовиченко (2019-2021 рр.), вона з доньками безоплатно користувалась будинком у с. Крюківщина Київської обл., власником якого був Левандовський Сергій Володимирович.

Також Вдовиченко декларувала право керування автомобілем Land Rover Range Rover Evoque 2012 року випуску, який належав Сергію Левандовському, який є рідним батьком заступниці генерального прокурора.

Сергій Левандовський – батько заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко

Вдовиченко вказувала у своїх деклараціях, що Сергій Левандовський має громадянство України. Але, за даними Центру протидії корупції, чоловік також має дійсний російський паспорт.

Також у Сергія Левандовського є бізнес в окупованому Криму. Зокрема, йому належить 25% у російському ООО "Камелия-Кафа".

Готель "Камелія-Кафа" в окупованому Коктебелі, співвласником якого є Сергій Левандовський

Також у Сергія Левандовського на окупованому півострові є інші бізнеси перереєстровані за законодавством РФ.

Другий брат Марії Вдовиченко теж мав російський паспорт

За однією адресою в Чугуєві разом із заступницею генерального прокурора Марією Вдовиченко, в дівоцтві Левандовською, реєструвався також Левандовський Володимир Сергійович. Цей чоловік є старшим братом заступниці генпрокурора.

Володимир Левандовський, брат заступниці генерального прокурора України Марії Вдовиченко

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Володимир Левандовський в один день зі своїм братом Олександром, 15.01.2014 року, теж отримав від Міноборони України квартиру у Феодосії, пізніше її приватизував.

За даними ЦПК, після окупації Криму, 09.04.2014 року Володимир Левандовський отримав російський паспорт. Імовірно, цей російський документ брата замгенпрокурорки вже не є дійсним.

Втім, Єдиний державний реєстр судових рішень містить рішення, яке може свідчити, що родина Володимира Левандовського деякий час жила в окупації.

10 грудня 2014 року Володимир Левандовський став військовим комісаром Комінтернівського районного об`єднаного військкомату Харкова. 2018 року чоловік фігурує в соцмережах як військовий комісар Маріупольського об’єднаного міського військкомату у званні підполковник.

Пізніше, судячи з декларацій, Володимир працював у різних територіальних центрах комплектування. Звільнився 2025 року з посади старшого інспектора Нацполу.

У зведеного брата замгенпрокурорки також знайшли паспорт РФ

Джерела Центру протидії корупції стверджують, що у Марії Вдовиченко є зведений брат Станіслав Володимирович Роменськой.

За даними Youcontrol, людина з таким ПІБ працює в Україні помічником адвокатки Олени Шаповал. Але 10 травня 2018 року Станіслав Роменськой отримав російський паспорт.

Про те, що цей паспорт дійсний, свідчить сервіс російської податкової.

Станіслав Роменськой фігурує в деклараціях Марії Вдовиченко за 2022 і 2023 роки. І прокурорка зазначає, що цей чоловік – громадянин України.

Нерухомість зведеного брата

Судячи з декларацій Вдовиченко, вона орендувала у зведеного брата квартиру в Києві площею 80,6 кв м.

За інформацією ЦПК, це нерухомість у ЖК еліт-класу "Busov Hill" Печерського району столиці. "Busov Hill" – один із найдорожчих ЖК Києва. Станіслав Роменськой купив тут квартиру 20.01.2022 року.

ЖК "Busov Hill" у Києві

За даними рієлторських компаній (1, 2, 3 4), оренда квартири такої площі в цьому ЖК становить $2,1-$3,5 тис. на місяць. Квартири на продаж у "Busov Hill" площею, як у зведеного брата замгенпрокурорки, виставляють за $232 тис. без ремонту та $310 тис. з ремонтом.

Висновок

Таким чином, заступниця генерального прокурора України Руслана Кравченка Марія Вдовиченко – людина, в родині якої:

брат-зрадник служить у військовій прокуратурі росії,

батько володіє бізнесом у Криму,

зведений брат – власник російського паспорта та елітної квартири у Києві,

ще один брат теж мав російський паспорт.

Попри це, саме Вдовиченко підписує процесуальні документи у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого звинувачують у "сприянні Росії".

